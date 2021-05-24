"Здесь меня ждет смертная казнь", - пассажиры самолета Ryanair передали слова Протасевича
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Краткий разговор с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем запомнил не один пассажир самолета Ryanair.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание Delfi.
"Было много слухов. После внезапного маневра самолета один мальчик запаниковал, взялся за голову. Только тогда мы поняли, почему. Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было скандалов, никто ни на кого не злился. Только когда парень узнал, что мы приземляемся, опешил. Нас всех четверых вывели, собаки все обнюхали. Этого парнишку отвели в сторону и вытряхнули все его вещи. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял сотрудник органов, и вскоре они просто вывели его", - говорит мужчина, наблюдавший события вблизи.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
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Экс-главреду НЕХТЫ Роману Протасевичу не грозит смертная казнь, пишет TUT.by.
Бывший редактор признанного экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
📍ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
📍ст. 293 (организация массовых беспорядков);
📍ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
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Весь этот мирный хоровод изначально был провальной затеей и в итоге беларусы получили еще более жесткую диктатуру чем была. Также было бы и в Украине, если бы майдан проиграл. Но беларусы почему-то считали, что майдан это плохо и у них свой мирный путь. К чему этот мирный путь привел в итоге сейчас прекрасно видно.
Теперь лукашенка всех беларусов замазал актом государственного пиратства.
Очень надеюсь, что гуманные натовцы не будут устривать ковровых бомбардировок промышленных центров. А аккуратно отработают, как Израиль. Но кто знает...