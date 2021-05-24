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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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"Здесь меня ждет смертная казнь", - пассажиры самолета Ryanair передали слова Протасевича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Краткий разговор с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем запомнил не один пассажир самолета Ryanair.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание Delfi.

"Было много слухов. После внезапного маневра самолета один мальчик запаниковал, взялся за голову. Только тогда мы поняли, почему. Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было скандалов, никто ни на кого не злился. Только когда парень узнал, что мы приземляемся, опешил. Нас всех четверых вывели, собаки все обнюхали. Этого парнишку отвели в сторону и вытряхнули все его вещи. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял сотрудник органов, и вскоре они просто вывели его", - говорит мужчина, наблюдавший события вблизи.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

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В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+54
И шо в Иран, Роисю, Беларусь и дальше будут летать международные рейсы?

Ведь абсолютно понятно уже, что это государства-террористы.
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23.05.2021 21:48
+48
Европа схавает как и всё остальное. США туда же..
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23.05.2021 21:45
+48
"Здесь меня ждет смертная казнь", - пассажиры самолета Ryanair передали слова Протасевича - Цензор.НЕТ 6294
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23.05.2021 21:46
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Страница 2 из 2
он может за девушку свою испугался
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24.05.2021 00:17 Ответить
Это похищение человека на территории другого государства. Государственный терроризм - так и должно быть заявлено в ООН
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23.05.2021 22:03 Ответить
Хотя, шо ООН шо Спортлото.
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23.05.2021 22:06 Ответить
***** жжёшь "Тут мене чекає смертна кара", - пасажири літака Ryanair передали слова Протасевича - Цензор.НЕТ 9130
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23.05.2021 22:16 Ответить
похоже что третья мировая не за горами, и этого хотят все, и европа и сша и раша
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23.05.2021 22:10 Ответить
молодого парня осудят на смерть или пожизненное. после пыток и издевательств, когда он "чистасердечна раскается".
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23.05.2021 22:17 Ответить
Не шлепнут, среди предъявленных ему обвинений - высшей меры нет.

Экс-главреду НЕХТЫ Роману Протасевичу не грозит смертная казнь, пишет TUT.by.
Бывший редактор признанного экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
📍ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
📍ст. 293 (организация массовых беспорядков);
📍ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
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23.05.2021 23:01 Ответить
врут. по еще советской трактовке ст. 293 - это похлеще, чем "измена Родине". а пытать и унижать будут совсем "неподецки". и его и девушку.
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23.05.2021 23:04 Ответить
полякам борт с президентом и элитой кацапы взорвали, до сих пор сопли жуют, ниче за этого блогера беззубая Европа не родит
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23.05.2021 22:21 Ответить
Очень хочу надеяться на то, что вы ошибаетесь и Беларусь накажут запретом на пролеты пассажирских самолетов.
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24.05.2021 17:36 Ответить
"Тут мене чекає смертна кара", - пасажири літака Ryanair передали слова Протасевича - Цензор.НЕТ 8383
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23.05.2021 22:25 Ответить
Сам признался же, что готовил белорусских боевиков, как в Ростовской области готовили боевиков и на Донбасс забрасывали та это преступление. А как сами начали готовить по такой же схеме так все в порядке.
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23.05.2021 22:45 Ответить
да и что ?майдан тоже был против выродков при власти.Вопрос будет ли Украина выдовать своих патриотов ублюдкам-террористическим узурпаторам власти фальсификаторам выборов и палачам своего народа ?
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23.05.2021 23:14 Ответить
"готовил белорусских боевиков" - ого! И что же плохого сделали "белорусские боевики"?
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24.05.2021 00:52 Ответить
зхххх, пилоты ...- им бы резко набрать 12-до упора и уйти влево в европу...)))
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23.05.2021 22:46 Ответить
Ага, а перед этим надо было сделать полубочку и петлю Нестерова, чтоб сбросить старый совковый истребитель Беларуси (хотя, лучше его было сбить багажом пассажиров, что не повадно было).
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23.05.2021 23:11 Ответить
Две минуты до Литвы . Ничего бы истребитель делать не стал еслибы командир лайнера не оказался трусом и идиотом .

..
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24.05.2021 21:08 Ответить
Усатый казнит его демонстративно, чтобы те три протестующих, которые еще ходят на мирный протест навсегда оставили эту идею.
Весь этот мирный хоровод изначально был провальной затеей и в итоге беларусы получили еще более жесткую диктатуру чем была. Также было бы и в Украине, если бы майдан проиграл. Но беларусы почему-то считали, что майдан это плохо и у них свой мирный путь. К чему этот мирный путь привел в итоге сейчас прекрасно видно.
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23.05.2021 23:19 Ответить
Ще невідомо, що нас чекає з нашою нікчемною теперішньою владою, але принаймні в державі є кому боротися із московською навалою. А білоруси вирішили брати приклад з росіян (привіт, залежність від російської мови та приналежність до російського інфополя) і закономірно те, що мало прибрати Лукашенка, тільки зробило його більш жорстоким. Шкода, був чудовий шанс, але вони самі його змарнували...
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24.05.2021 13:21 Ответить
Как ты думаешь какая страна будет следующей после инкорпорации Беларуси в рашку ?
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24.05.2021 21:10 Ответить
Есть такая штука - коллективная ответственность. путин всех россиян кровью замазал, поэтому они орут, как не в себя, про крымнаш. Они понимают, что "не наш". Но и понимают, что уже не отмазаться.

Теперь лукашенка всех беларусов замазал актом государственного пиратства.

Очень надеюсь, что гуманные натовцы не будут устривать ковровых бомбардировок промышленных центров. А аккуратно отработают, как Израиль. Но кто знает...
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23.05.2021 23:54 Ответить
Что б избежать расстрела, он должен поменять пол! Тогда отпустят.
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24.05.2021 00:20 Ответить
Ты уже, смотрю,поменяло?
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24.05.2021 11:52 Ответить
ЕСЛИ ЕГО УБЬЮТ ЭТО БУДЕТ ПОСЛЕДНИЙ ШАГ ЛУКИ !!!
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24.05.2021 03:50 Ответить
Раз тот Протасевич настолько отважный, что решился после всего лететь над территорией Беларуси, то все, что ему теперь можно посоветовать - это плюнуть палачу в лицо.
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24.05.2021 08:26 Ответить
Готов заспорить, если бы у нас так же задержали, к примеру, Шария, все бы ссались кипятком от радости.
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24.05.2021 10:56 Ответить
Все зависит от того, на какой ты стороне.
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24.05.2021 11:04 Ответить
Европа проглотила паление малащийского Боинга и никаких особывх санкций на Рашку не наложила. И этот инцидент тоже проглотит.
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24.05.2021 11:50 Ответить
Этот парень личный враг Лукавого и его судьба определена...
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24.05.2021 12:31 Ответить
Після цієї події будь-яке авіасполучення з Білоруссю до її деокупації має бути припинено.
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24.05.2021 13:14 Ответить
тихановській треба було вступити до виконання обов"язків президента і першим указом оголосити колхозана поза законом. І я впевнен що бажаючі зняти його з пробігузнайшлися б навіть у найближчому його оточенні.Але зараз як співають - вже трохи запізно. Взагалі білоруси мене неприємно здивували своєю нерішучістю. З цієї точки зору вони дійсно один нарід із зайвохромосомними злопатожерами. Імхо звичайно.
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24.05.2021 13:51 Ответить
Шкода хлопця
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24.05.2021 14:12 Ответить
после этой истории первое , что приходит на ум - это бесхарактерность ( бесхребетность и т.д. ) беларусов. В который раз лУкашенко на...бал белорусов на выборах. И что? Лозунги лишь бы не было войны. Ну походили колонами. А дальше лето ,все кто куда. А лукашенко садит самолеты ( или кто-то сомневается,что проведена целая операция по выслеживанию оппозиционера) . Вот вам и последствия этой бсхребетности. Позорище!!!. А человека не отпустят . Старая уловка козломордых из мордора, посадить своих же, чтобы потом выторговать себе привилегии.
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24.05.2021 14:42 Ответить
А пилоты Райнара обосрались и сдали журналиста лукадрищу . Кто оказался беcxребетным ? Безоружные люди ведущие войну с руским фашизмом или европейские сцыкуны ? Когда вас рашка голодом морила в 30 года , чего ве их резать не начали ? тоже беcxребетными были ? или возможности не было ?
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24.05.2021 21:17 Ответить
пилоты - точно идиоты...
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24.05.2021 16:55 Ответить
Шкода хлопця(((((((
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24.05.2021 19:49 Ответить
По сути пилоты Раинара сдали Протасевича руским фашистам . А могли бы заработать уважение и поднять рейтинг авиакомпании .
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24.05.2021 21:13 Ответить
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