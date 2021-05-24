"Тут мене чекає смертна кара", - пасажири літака Ryanair передали слова Протасевича
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Коротку розмову з білоруським опозиційним блогером Романом Протасевичем запам'ятав не один пасажир літака Ryanair.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Delfi.
"Було багато чуток. Після раптового маневру літака один хлопчик запанікував, взявся за голову. Тільки тоді ми зрозуміли, чому. Ніякого конфлікту не було, до тих поворотів літака не було скандалів, ніхто ні на кого не злився. Тільки коли хлопець дізнався, що ми приземляємося, сторопів. Нас всіх чотирьох вивели, собаки все обнюхали. Цього хлопчину відвели в бік і витрусили всі його речі. Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він такий, і додав: "Тут мене чекає смертна кара". Він був уже спокійніший, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв співробітник органів, і незабаром вони просто вивели його", - каже чоловік, який спостерігав події поблизу.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
Будь ласка, зачекайте...
Экс-главреду НЕХТЫ Роману Протасевичу не грозит смертная казнь, пишет TUT.by.
Бывший редактор признанного экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
📍ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
📍ст. 293 (организация массовых беспорядков);
📍ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
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Весь этот мирный хоровод изначально был провальной затеей и в итоге беларусы получили еще более жесткую диктатуру чем была. Также было бы и в Украине, если бы майдан проиграл. Но беларусы почему-то считали, что майдан это плохо и у них свой мирный путь. К чему этот мирный путь привел в итоге сейчас прекрасно видно.
Теперь лукашенка всех беларусов замазал актом государственного пиратства.
Очень надеюсь, что гуманные натовцы не будут устривать ковровых бомбардировок промышленных центров. А аккуратно отработают, как Израиль. Но кто знает...