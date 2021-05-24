"Тут мене чекає смертна кара", - пасажири літака Ryanair передали слова Протасевича

Коротку розмову з білоруським опозиційним блогером Романом Протасевичем запам'ятав не один пасажир літака Ryanair.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Delfi.

"Було багато чуток. Після раптового маневру літака один хлопчик запанікував, взявся за голову. Тільки тоді ми зрозуміли, чому. Ніякого конфлікту не було, до тих поворотів літака не було скандалів, ніхто ні на кого не злився. Тільки коли хлопець дізнався, що ми приземляємося, сторопів. Нас всіх чотирьох вивели, собаки все обнюхали. Цього хлопчину відвели в бік і витрусили всі його речі. Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він такий, і додав: "Тут мене чекає смертна кара". Він був уже спокійніший, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв співробітник органів, і незабаром вони просто вивели його", - каже чоловік, який спостерігав події поблизу.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.