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Ryanair (125) Протасевич Роман (296)

"Тут мене чекає смертна кара", - пасажири літака Ryanair передали слова Протасевича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Коротку розмову з білоруським опозиційним блогером Романом Протасевичем запам'ятав не один пасажир літака Ryanair.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Delfi.

"Було багато чуток. Після раптового маневру літака один хлопчик запанікував, взявся за голову. Тільки тоді ми зрозуміли, чому. Ніякого конфлікту не було, до тих поворотів літака не було скандалів, ніхто ні на кого не злився. Тільки коли хлопець дізнався, що ми приземляємося, сторопів. Нас всіх чотирьох вивели, собаки все обнюхали. Цього хлопчину відвели в бік і витрусили всі його речі. Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він такий, і додав: "Тут мене чекає смертна кара". Він був уже спокійніший, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв співробітник органів, і незабаром вони просто вивели його", - каже чоловік, який спостерігав події поблизу.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
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Топ коментарі
+54
И шо в Иран, Роисю, Беларусь и дальше будут летать международные рейсы?

Ведь абсолютно понятно уже, что это государства-террористы.
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23.05.2021 21:48
+48
Европа схавает как и всё остальное. США туда же..
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23.05.2021 21:45
+48
"Здесь меня ждет смертная казнь", - пассажиры самолета Ryanair передали слова Протасевича - Цензор.НЕТ 6294
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23.05.2021 21:46
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он может за девушку свою испугался
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24.05.2021 00:17 Відповісти
Это похищение человека на территории другого государства. Государственный терроризм - так и должно быть заявлено в ООН
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23.05.2021 22:03 Відповісти
Хотя, шо ООН шо Спортлото.
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23.05.2021 22:06 Відповісти
***** жжёшь "Тут мене чекає смертна кара", - пасажири літака Ryanair передали слова Протасевича - Цензор.НЕТ 9130
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23.05.2021 22:16 Відповісти
похоже что третья мировая не за горами, и этого хотят все, и европа и сша и раша
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23.05.2021 22:10 Відповісти
молодого парня осудят на смерть или пожизненное. после пыток и издевательств, когда он "чистасердечна раскается".
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23.05.2021 22:17 Відповісти
Не шлепнут, среди предъявленных ему обвинений - высшей меры нет.

Экс-главреду НЕХТЫ Роману Протасевичу не грозит смертная казнь, пишет TUT.by.
Бывший редактор признанного экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
📍ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
📍ст. 293 (организация массовых беспорядков);
📍ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
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23.05.2021 23:01 Відповісти
врут. по еще советской трактовке ст. 293 - это похлеще, чем "измена Родине". а пытать и унижать будут совсем "неподецки". и его и девушку.
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23.05.2021 23:04 Відповісти
полякам борт с президентом и элитой кацапы взорвали, до сих пор сопли жуют, ниче за этого блогера беззубая Европа не родит
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23.05.2021 22:21 Відповісти
Очень хочу надеяться на то, что вы ошибаетесь и Беларусь накажут запретом на пролеты пассажирских самолетов.
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24.05.2021 17:36 Відповісти
"Тут мене чекає смертна кара", - пасажири літака Ryanair передали слова Протасевича - Цензор.НЕТ 8383
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23.05.2021 22:25 Відповісти
Сам признался же, что готовил белорусских боевиков, как в Ростовской области готовили боевиков и на Донбасс забрасывали та это преступление. А как сами начали готовить по такой же схеме так все в порядке.
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23.05.2021 22:45 Відповісти
да и что ?майдан тоже был против выродков при власти.Вопрос будет ли Украина выдовать своих патриотов ублюдкам-террористическим узурпаторам власти фальсификаторам выборов и палачам своего народа ?
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23.05.2021 23:14 Відповісти
"готовил белорусских боевиков" - ого! И что же плохого сделали "белорусские боевики"?
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24.05.2021 00:52 Відповісти
зхххх, пилоты ...- им бы резко набрать 12-до упора и уйти влево в европу...)))
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23.05.2021 22:46 Відповісти
Ага, а перед этим надо было сделать полубочку и петлю Нестерова, чтоб сбросить старый совковый истребитель Беларуси (хотя, лучше его было сбить багажом пассажиров, что не повадно было).
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23.05.2021 23:11 Відповісти
Две минуты до Литвы . Ничего бы истребитель делать не стал еслибы командир лайнера не оказался трусом и идиотом .

..
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24.05.2021 21:08 Відповісти
Усатый казнит его демонстративно, чтобы те три протестующих, которые еще ходят на мирный протест навсегда оставили эту идею.
Весь этот мирный хоровод изначально был провальной затеей и в итоге беларусы получили еще более жесткую диктатуру чем была. Также было бы и в Украине, если бы майдан проиграл. Но беларусы почему-то считали, что майдан это плохо и у них свой мирный путь. К чему этот мирный путь привел в итоге сейчас прекрасно видно.
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23.05.2021 23:19 Відповісти
Ще невідомо, що нас чекає з нашою нікчемною теперішньою владою, але принаймні в державі є кому боротися із московською навалою. А білоруси вирішили брати приклад з росіян (привіт, залежність від російської мови та приналежність до російського інфополя) і закономірно те, що мало прибрати Лукашенка, тільки зробило його більш жорстоким. Шкода, був чудовий шанс, але вони самі його змарнували...
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24.05.2021 13:21 Відповісти
Как ты думаешь какая страна будет следующей после инкорпорации Беларуси в рашку ?
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24.05.2021 21:10 Відповісти
Есть такая штука - коллективная ответственность. путин всех россиян кровью замазал, поэтому они орут, как не в себя, про крымнаш. Они понимают, что "не наш". Но и понимают, что уже не отмазаться.

Теперь лукашенка всех беларусов замазал актом государственного пиратства.

Очень надеюсь, что гуманные натовцы не будут устривать ковровых бомбардировок промышленных центров. А аккуратно отработают, как Израиль. Но кто знает...
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23.05.2021 23:54 Відповісти
Что б избежать расстрела, он должен поменять пол! Тогда отпустят.
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24.05.2021 00:20 Відповісти
Ты уже, смотрю,поменяло?
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24.05.2021 11:52 Відповісти
ЕСЛИ ЕГО УБЬЮТ ЭТО БУДЕТ ПОСЛЕДНИЙ ШАГ ЛУКИ !!!
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24.05.2021 03:50 Відповісти
Раз тот Протасевич настолько отважный, что решился после всего лететь над территорией Беларуси, то все, что ему теперь можно посоветовать - это плюнуть палачу в лицо.
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24.05.2021 08:26 Відповісти
Готов заспорить, если бы у нас так же задержали, к примеру, Шария, все бы ссались кипятком от радости.
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24.05.2021 10:56 Відповісти
Все зависит от того, на какой ты стороне.
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24.05.2021 11:04 Відповісти
Европа проглотила паление малащийского Боинга и никаких особывх санкций на Рашку не наложила. И этот инцидент тоже проглотит.
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24.05.2021 11:50 Відповісти
Этот парень личный враг Лукавого и его судьба определена...
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24.05.2021 12:31 Відповісти
Після цієї події будь-яке авіасполучення з Білоруссю до її деокупації має бути припинено.
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24.05.2021 13:14 Відповісти
тихановській треба було вступити до виконання обов"язків президента і першим указом оголосити колхозана поза законом. І я впевнен що бажаючі зняти його з пробігузнайшлися б навіть у найближчому його оточенні.Але зараз як співають - вже трохи запізно. Взагалі білоруси мене неприємно здивували своєю нерішучістю. З цієї точки зору вони дійсно один нарід із зайвохромосомними злопатожерами. Імхо звичайно.
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24.05.2021 13:51 Відповісти
Шкода хлопця
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24.05.2021 14:12 Відповісти
после этой истории первое , что приходит на ум - это бесхарактерность ( бесхребетность и т.д. ) беларусов. В который раз лУкашенко на...бал белорусов на выборах. И что? Лозунги лишь бы не было войны. Ну походили колонами. А дальше лето ,все кто куда. А лукашенко садит самолеты ( или кто-то сомневается,что проведена целая операция по выслеживанию оппозиционера) . Вот вам и последствия этой бсхребетности. Позорище!!!. А человека не отпустят . Старая уловка козломордых из мордора, посадить своих же, чтобы потом выторговать себе привилегии.
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24.05.2021 14:42 Відповісти
А пилоты Райнара обосрались и сдали журналиста лукадрищу . Кто оказался беcxребетным ? Безоружные люди ведущие войну с руским фашизмом или европейские сцыкуны ? Когда вас рашка голодом морила в 30 года , чего ве их резать не начали ? тоже беcxребетными были ? или возможности не было ?
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24.05.2021 21:17 Відповісти
пилоты - точно идиоты...
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24.05.2021 16:55 Відповісти
Шкода хлопця(((((((
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24.05.2021 19:49 Відповісти
По сути пилоты Раинара сдали Протасевича руским фашистам . А могли бы заработать уважение и поднять рейтинг авиакомпании .
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24.05.2021 21:13 Відповісти
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