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Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять аккордов на Зе-рояле

Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 250 долларов - это маленькая зарплата, но это не бедность, - Зеленский

Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о назначении на должности выходцев из "Квартала 95": Я обещал, что к власти придут другие люди. Ни одного кума я не назначил. ВИДЕО

Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах 04

Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о втором сроке президентства: "Буду думать"

Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах 06

Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей "Шарій.нет". Мендель предлагает смотреть трансляцию

Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах 08

Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бенефис ваты. Триумф пророссийских СМИ на пресс-конференции Зеленского. ВИДЕО

Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах 10

Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах 11

Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах 12

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) фотожаба (14383)


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Топ комментарии
+91
Президент і порожнеча. Пресконференція гаранта у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3741
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20.05.2020 22:37
+76
Президент і порожнеча. Пресконференція гаранта у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5353
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20.05.2020 22:38
+75
Отлично о сеансе уриноофтальмологии!....


Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5529
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20.05.2020 22:30
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Страница 2 из 2
Все намного хуже, такого звиздеца не ожидали))))
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20.05.2020 23:20 Ответить
Переплюнув =дурачка= і =нелоха= ?
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21.05.2020 01:04 Ответить
понятно. таки идиот
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20.05.2020 23:36 Ответить
понятно. таки идиот
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20.05.2020 23:38 Ответить
Колись у часи гострої напруги часів Майдану, шаленого розпачу і залізної волі часів наступу російських військ фотожаби надихали, піднімали настрій, налаштовували на ривок "порвати ворогів". Зараз гострі, іронічні, неймовірно креативні, але ********** перевершує їх. Оце вбиває
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20.05.2020 23:10 Ответить
Принаймі тепер я знаю чому білогвардійці програли більшовикам, тому що на відверту безглуздість вони відповідали ще більшою. Через це просто не могли переступити виховані люди, які бачили світ у різний його прояв, а не лише через вікно уяви
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21.05.2020 07:26 Ответить
Ви праві, однак, я вас дещо "уточню", "розвину думку": справа в тому, що росіяни, зараз, зіштовхнулися з проблемою, з якою зіштовхувалися завжди панівні класи, соціальні групи та нації... За тривалий час домінування вони звикають до того, що підлеглі класи чи народи не здатні на самостійні дії, на самовизначення та власний погляд на буття, а зобов"язані іти у руслі "хотілок" панівної групи. Це було і в Римі, під час повстання Спартака, і в Англії, під час повстання Уота Тайлера, і в релігійних війнах Німеччини, і у боротьбі голландських "гьозів" проти Іспанії, і у французських революціях... В царській Росії цього теж не зрозуміли, до кінця чіплялися за "білу кість" та "голубу кров" дворянства. Чим і поплатилися... Якби дворяни взяли приклад з Британії, дворянство якої само стало "буржуазією", або з Франції, де дворянство "поділилося владою" з буржуазією, історія Росії була-б, інакшою... Вона-б, стала великою буржуазною країною, а не "великим концтабором"...
Сьогодні - те ж саме... Росіяни відмовляють у "рівноправ"ї" (політичному, насамперед), українцям, білорусам, грузинам, азербайджанцям та іншим народам колишнього СРСР, і до цих пір вважають, що навіть "вяликорассейскае" лайно "пахне фіалками...". Однак, силові методи домінування вже не працюють... А інших методів співжиття вони не визнають... Результат ми бачимо...
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23.05.2020 05:05 Ответить
Ленке пора собирать манатья и съезжать к родителям вместе с детьми
Президент і порожнеча. Пресконференція гаранта у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4517
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20.05.2020 23:10 Ответить
"Ахінея" - не зовсім точне слово... Там більше "х..ня" підходить...
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23.05.2020 05:06 Ответить
бубочка там на тій пресухе хоч журналістів не покусав? Усі цілі?
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20.05.2020 23:10 Ответить
А в пятницу Василий Рыбников еще будет..... ото полыхнет у зебобиков
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20.05.2020 23:15 Ответить
да, він просто нас зебобіків вбиває
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21.05.2020 11:17 Ответить
зеленський - жаба
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21.05.2020 00:32 Ответить
Президент і порожнеча. Пресконференція гаранта у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 598
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21.05.2020 00:34 Ответить
Нормально так ЦН проїхався по блазню.
Аж не вірю.
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21.05.2020 00:59 Ответить
*
Приходит сын к Зеленскому и говорит:
- Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!!
- Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…
*
Вызывает к себе Зеленский Баканова:
- Так, «разберись с этим чёртом», «Цензором»… Дети подрастают, в компьютер лезут… Не дай бог, на «Цензор» зайдут и почитают, что обо мне в Украине пишут…
- Владимир Александрович, будет проще детей на Марс отправить… А то, если я «Цензор» закрою, то на Марс придётся отправляться тебе - «Ростов не резиновый…».
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21.05.2020 06:13 Ответить
В Маріїнському парку чекають на Зєлєнского.
Президент і порожнеча. Пресконференція гаранта у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8308
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21.05.2020 01:19 Ответить
Я пам*ятаю, як воно в Житомир приїжджало минулої осені, скільки нагнали поліції і НГ. Дороги перекрили блоками в центрі, щоб жоден транспорт не проїхав.
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21.05.2020 01:47 Ответить
Мені здається, що воно і яйцем можна вбити, а не ранити, як хама. =)
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21.05.2020 09:32 Ответить
Косы б ещё в руки дали, более зрелищно смотрелись бы.
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21.05.2020 06:45 Ответить
Уже с косами https://durdom.in.ua/ru/main/photo/photo_id/84998.phtml
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21.05.2020 12:48 Ответить
Им бы косы ещё раздать, было б символично.
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21.05.2020 07:35 Ответить
Кіс у руках не вистачає...
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21.05.2020 11:17 Ответить
Президент і порожнеча. Пресконференція гаранта у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 222
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21.05.2020 01:36 Ответить
Сраку сушили феном а тухлі на підборах клишоногому не вилизали Президент і порожнеча. Пресконференція гаранта у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4201
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21.05.2020 12:46 Ответить
Уборщица туалет плохо вымыла.
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21.05.2020 13:21 Ответить
Это топчик)
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21.05.2020 01:58 Ответить
Но и оно не дотягивает до дефикации вашего осла
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21.05.2020 07:50 Ответить
"дефекация" через "е" пишется.
и не обзывай потужного попередника словами "вашего осла".
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21.05.2020 16:34 Ответить
Влучно немов стрілою з цибулі:
Президент і порожнеча. Пресконференція гаранта у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9872
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21.05.2020 05:02 Ответить
- В.А., а Ви чули такий вислів: «Історія спочатку, виступає у вигляді трагедії, а повторюється - у вигляді фарсу…»?...
- Ну, и каное отношение это выражение имеет ко мне?
- Саме пряме… Якщо епоха Януковича іменується «епохою кривавого Майдану», то ваша - «епохою блазенького балагану…».
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21.05.2020 05:55 Ответить
Та шось якось й з балагану вже несмішно. Набрид. приколи і фішечки.
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21.05.2020 07:49 Ответить
Это наш Бубочка, сынок. Хиба мама вынувата шо дитина дурнувата? Будем терпеть его, а шо робить? И делать вид шо все харашо.
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21.05.2020 07:46 Ответить
А Президент-то парень старательный Поначалу грешил кумовством, А потом, приглядевшись внимательно, Воровством занялся воровством.
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21.05.2020 08:21 Ответить
Ура! Свежие фотожабы. В зоопарке сегодня праздник.
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21.05.2020 08:38 Ответить
поздравляю. как отмечать планируете?
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21.05.2020 08:57 Ответить
Кацапы не животные, расиськая цивилизация до животных - недоразвилась...
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21.05.2020 09:45 Ответить
Нажаль зебил це лише відтворення половини нашего наріту.
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21.05.2020 10:07 Ответить
одне слово: довбаний встид...
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21.05.2020 10:36 Ответить
нема того напору,я ак від нашого сивочолого. Долярам, еврой, єною. Дякую и перехрестивсь.
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21.05.2020 11:18 Ответить
А "Друга Франція" - це "ВнутриМКАДье"? Ти хоч Гугл-перекладачем навчись користуваться, недоумок лахтинський...
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23.05.2020 05:10 Ответить
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1263189582687936517 14 ч

Считаю всё, что сказал этот самовлюбленный павлин - ложь, манипуляции, отмаски от начала и до конца. Целый год в руках этого человека был руль управления страной. Макс. народное доверие было у него, поддержка. Что мы получили в итоге - вот это интервью. Стыд, срам и позор!

https://twitter.com/StugnaU @StugnaU

Рузвельт, стал президентом США во время великой депрессии, экономика в упадке, бандитизм и т.д. Ему хватило 11 месяцев, чтоб население огромной страны ощутило результат реформ.
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21.05.2020 12:33 Ответить
Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров минимум в Европе" /Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель /"Вы (Зеленский) могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем." - депутат СН/ это о Монике, выпросившему извинение у Кадырова.
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21.05.2020 13:12 Ответить
Президент і порожнеча. Пресконференція гаранта у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8932
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21.05.2020 13:50 Ответить
Гребаный стыд! Неужели эта слизь будет позорить страну и народ еще 4 года???
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21.05.2020 14:00 Ответить
- Вас що обісцяли ?
- Та ні , то я під дождем пробігся .
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21.05.2020 14:12 Ответить
судя по картинкам, в мармеладном дурдоме снова трудотерапия - урок малевания.
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21.05.2020 16:35 Ответить
А когда тут фотожабы на Порошенко были ты аж усерался от радости визжал..а теперь шо то совсем скис ЗЕбил
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21.05.2020 21:42 Ответить
точно. только ты само себе о себе написало вот это фразу.
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04.06.2020 05:37 Ответить
ага.. твоє майбутнє малюємо. Придивляйся уважніше. Звикай.
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21.05.2020 23:55 Ответить
не мое. это твое прошлое, настоящее и будущее. Придивляйся уважніше. Звикай.
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04.06.2020 05:43 Ответить
Магдалена, объясни как ты стала Юрием! У тебя тоже особые физиологические особенности. как у Бубочки преЗЕка ?
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22.05.2020 12:12 Ответить
откуда мне знать как, ты магдалена, стала олегом, потом юрием, сам себе спрашивай.
У тебя тоже особые физиологические особенности. как у потужного любителя живописи бубочки презека.
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04.06.2020 05:42 Ответить
*
Возвращается Зеленский с зарубежной поездки, а ему навстречу - новый анекдот…
- Бл..ь, ты чего так долго?! Мне уже скучно стало!!!...
*
"Зачем придумывать анекдоты и "фотожабы" на Зеленского и его "турборежимников"? Они сами, с этим, неплохо справляются...".
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23.05.2020 05:13 Ответить
Не обзывай потужного сывочоло любителя живописи Зеленским.
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04.06.2020 05:35 Ответить
"Батрачок страны ЗнаковопРоссии", это всё, на что ты способен? Крикнуть "Ты сам дурак!..."?... Да-а, измельчала "рать лахтинская", если вместо громкого "пёрдь!!!", как в 2014-м, вы способны выдавить из себя только жалкое "п-ш-ш-ш...".
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04.06.2020 06:21 Ответить
молодец, лахтинец ты копеечный, хорошо ты само себе о себе написало.
на, вот прочти себе о себе: " "Батрачок страны ЗнаковопРоссии", это всё, на что ты способен? Крикнуть "Ты сам дурак!..."?... Да-а, измельчала "рать лахтинская", если вместо громкого "пёрдь!!!", как в 2014-м, вы способны выдавить из себя только жалкое "п-ш-ш-ш..."."
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04.06.2020 08:30 Ответить
Супер

Президент і порожнеча. Пресконференція гаранта у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4575
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22.05.2020 15:38 Ответить
Проклятий Порох

Президент і порожнеча. Пресконференція гаранта у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9061
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22.05.2020 15:39 Ответить
Президента у нас нет, у нас есть преступник зеленский.
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24.05.2020 08:37 Ответить
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