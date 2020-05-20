Президент и пустота. Пресс-конференция гаранта в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять аккордов на Зе-рояле

Читайте на "Цензор.НЕТ": 250 долларов - это маленькая зарплата, но это не бедность, - Зеленский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о назначении на должности выходцев из "Квартала 95": Я обещал, что к власти придут другие люди. Ни одного кума я не назначил. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о втором сроке президентства: "Буду думать"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей "Шарій.нет". Мендель предлагает смотреть трансляцию

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бенефис ваты. Триумф пророссийских СМИ на пресс-конференции Зеленского. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч

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