Президент і порожнеча. Пресконференція гаранта у ФОТОжабах
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ять акордів на Зе-роялі
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про призначення на посади вихідців з "Кварталу 95": Я обіцяв, що до влади прийдуть інші люди. Жодного кума я не призначив. ВIДЕО
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Топ коментарі
+91 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.05.2020 22:37
+76 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.05.2020 22:38
+75 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.05.2020 22:30
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Сьогодні - те ж саме... Росіяни відмовляють у "рівноправ"ї" (політичному, насамперед), українцям, білорусам, грузинам, азербайджанцям та іншим народам колишнього СРСР, і до цих пір вважають, що навіть "вяликорассейскае" лайно "пахне фіалками...". Однак, силові методи домінування вже не працюють... А інших методів співжиття вони не визнають... Результат ми бачимо...
Аж не вірю.
Приходит сын к Зеленскому и говорит:
- Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!!
- Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…
*
Вызывает к себе Зеленский Баканова:
- Так, «разберись с этим чёртом», «Цензором»… Дети подрастают, в компьютер лезут… Не дай бог, на «Цензор» зайдут и почитают, что обо мне в Украине пишут…
- Владимир Александрович, будет проще детей на Марс отправить… А то, если я «Цензор» закрою, то на Марс придётся отправляться тебе - «Ростов не резиновый…».
и не обзывай потужного попередника словами "вашего осла".
- Ну, и каное отношение это выражение имеет ко мне?
- Саме пряме… Якщо епоха Януковича іменується «епохою кривавого Майдану», то ваша - «епохою блазенького балагану…».
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Stugna UA
@StugnaU
·https://twitter.com/StugnaU/status/1263189582687936517 14 ч
Считаю всё, что сказал этот самовлюбленный павлин - ложь, манипуляции, отмаски от начала и до конца. Целый год в руках этого человека был руль управления страной. Макс. народное доверие было у него, поддержка. Что мы получили в итоге - вот это интервью. Стыд, срам и позор!
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Рузвельт, стал президентом США во время великой депрессии, экономика в упадке, бандитизм и т.д. Ему хватило 11 месяцев, чтоб население огромной страны ощутило результат реформ.
- Та ні , то я під дождем пробігся .
У тебя тоже особые физиологические особенности. как у потужного любителя живописи бубочки презека.
Возвращается Зеленский с зарубежной поездки, а ему навстречу - новый анекдот…
- Бл..ь, ты чего так долго?! Мне уже скучно стало!!!...
*
"Зачем придумывать анекдоты и "фотожабы" на Зеленского и его "турборежимников"? Они сами, с этим, неплохо справляются...".
на, вот прочти себе о себе: " "Батрачок страны ЗнаковопРоссии", это всё, на что ты способен? Крикнуть "Ты сам дурак!..."?... Да-а, измельчала "рать лахтинская", если вместо громкого "пёрдь!!!", как в 2014-м, вы способны выдавить из себя только жалкое "п-ш-ш-ш..."."