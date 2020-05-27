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Госагентство развития туризма разработает схему перемещения для внутренних путешествий и новые подходы прохождения обсервации, - министр Кабмина Немчинов. ИНФОГРАФИКА

Для украинского правительства развитие туризма сегодня - стратегически важный вопрос.

Об этом написал в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов по результатам совещания, на котором обсуждались перспективы развития выездного и внутреннего туризма, а также реформа туристической отрасли, передает Цензор.НЕТ.

"Для правительства сейчас стратегически важно развитие туризма, это должно стать приоритетом работы недавно созданного агентства (Государственного агентства развития туризма. - Ред.). Неизвестно, когда наши граждане смогут безопасно путешествовать за границу, однако должны четко понимать, что по возвращению, вероятно, будет обязательной обсервация", - отметил Немчинов.

По словам чиновника, нынешнее совещание - первый шаг для создания абсолютно новой модели туристической отрасли. В частности, благодаря привлечению всех профильных министерств будет наработана четкая схема перемещения для внутреннего туризма, а также предложены новые подходы прохождения обсервации, например отдых и лечение в санатории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея введения паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается, - глава МИД Кулеба

Министр КМУ поблагодарил за поддержку народного депутата Павла Сушко за идею усилить потенциал Государственного агентства развития туризма как кадрово, так и ресурсно.

"Без сомнения, наша страна должна стать туристической Меккой для европейского сообщества, ведь сочетание гор и морей, непревзойденных ландшафтных пейзажей и целебных источников является уникальным явлением. В недалеком будущем мы сможем говорить не только о развитии классического туризма, но и о спортивном, деловом и медицинском", - убежден Немчинов.

В совещании приняли участие руководство Министерства культуры и информационной политики, Министерства инфраструктуры, Министерства здравоохранения, МИД, глава Государственного агентства развития туризма и глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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Госагентство развития туризма разработает схему перемещения для внутренних путешествий и новые подходы прохождения обсервации, - министр Кабмина Немчинов 01
Госагентство развития туризма разработает схему перемещения для внутренних путешествий и новые подходы прохождения обсервации, - министр Кабмина Немчинов 02

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Автор: 

туризм (1543) Немчинов Олег (171) Госагентство развития туризма (25)


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Топ комментарии
+2
Усі програми і проекти щодо туризму, які розробляє ця влада у цьому році будуть провалені. Далі повинні прийти люди, які вміють працювати та будуть просувати професійний підхід цій галузі.
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27.05.2020 02:06
+2
Удачное изобретение эта обсерация. Можно насколько угодно лишить человека свободы без всяких глупых судов и едких адвокатов. Нужно всего лишь регулярно подсылать к нему "казачков", у которых диагностирован вирус.
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27.05.2020 07:05
+2
Тому, що навіть вашу пропозицію вони теж провалять. Вони лохи у всьому!
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27.05.2020 07:33
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Усі програми і проекти щодо туризму, які розробляє ця влада у цьому році будуть провалені. Далі повинні прийти люди, які вміють працювати та будуть просувати професійний підхід цій галузі.
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27.05.2020 02:06 Ответить
Согласен.Там где без ружья не пройти,возможны встречи с орками от власти.А с властью,общаться без автомата вообще не вижу смысла.С автоматом можно пообщаться
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27.05.2020 03:47 Ответить
Ну чому буде провалена?
Якщо відкриють експозицію по музеях гумових "членів для гри на піаніно", то все буде окей. 73% попруть в тури по музеях України їх оглядати.
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27.05.2020 07:07 Ответить
Тому, що навіть вашу пропозицію вони теж провалять. Вони лохи у всьому!
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27.05.2020 07:33 Ответить
Кстати,щас таких буйных автоматиков москали в Сирию гребут под ипотеку Може кому инфа полезная
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27.05.2020 03:50 Ответить
Вы прикиньте только!Под ипотеку,щоб коллекторы их не закопали,предлагают долг, отработать на Сирии по конкракту.Супер пупер Рашка,вогнала всех под коллекторов,що у них, один выход как погасить кредит,это выехать в Сирию и сдохнуть
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27.05.2020 04:04 Ответить
У них такое с 14-го практикуется, а, может, и раньше.
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27.05.2020 06:46 Ответить
""Без сомнения, наша страна должна стать туристической Меккой для европейского сообщества, ведь сочетание гор и морей, непревзойденных ландшафтных пейзажей и целебных источников является уникальным явлением. В недалеком будущем мы сможем говорить не только о развитии классического туризма, но и о спортивном, деловом и медицинском", - убежден НемчиновИсточник: https://censor.net/p3198196"

Чудик (простите, иначе не могу обратиться), а сколько случаев кишечной инфекции фиксируется каждым летом в украинских предприятиях общепита?
Это чтобы будущим паломникам "туристической Мекки" знать, какие им прививки делать нужно, на манер туристических поездок пешедралом-бюджетником в Пакистане?
Вы забыли то, чем вы реально обязаны заниматься, дебилы.
Грохнется украинская экономика, ох, как же она грохнется.
И вы вместе с ней, "министры", границы то в Европу закрыты.
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27.05.2020 05:05 Ответить
Все равно делают так, шо выезжать никуда не захочется. Не мытьем, так...
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27.05.2020 06:55 Ответить
А кормиться за счет кого они будут? Нет. Это совок, только без коллективизма. Совок наоборот.
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27.05.2020 07:12 Ответить
"кормиться" - это вне их компетенции. ляшки считают, что это появляется само-собой. что учёт эконом. факторов - прогибание под глупость тёмного народа.
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27.05.2020 07:16 Ответить
А куда на хрен можно выехать, если там один ужин стоит всю твою месячную пенсию - 40% населения живут на 2000 гривен!!!
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27.05.2020 10:13 Ответить
А де можна глянути туристам на колекцію "гумових членів для гри на піаніно". В Кривому Розі чи в Києві на Андріївському Узвозі?
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27.05.2020 07:04 Ответить
В Верховной раде, и не гумовые, а самые шо ни есть на службе у народа!
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27.05.2020 10:27 Ответить
Удачное изобретение эта обсерация. Можно насколько угодно лишить человека свободы без всяких глупых судов и едких адвокатов. Нужно всего лишь регулярно подсылать к нему "казачков", у которых диагностирован вирус.
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27.05.2020 07:05 Ответить
Мало того шо свободы лишают - так еще и за твои же бабки! Это блин даже догоняет безрукую игру на рояле по своей генитальности!
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27.05.2020 10:24 Ответить
Оно бляха держслужба яка)))
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27.05.2020 07:37 Ответить
40% населения живет на пенсию в 2000 гривен. Отопление 3-х комнатной хрущевки 50 м.кв. стоит 2300 грн. Как тут выжить? Какой нах туризм в страну, где у половины населения голодные и злые глаза, которые провожают взглядом купюры, которые ты достаешь из бумажника. Это уже на грани турпоездки к каннибалам в джунгли Карпат. Тьфу, правильно будет в Лесотундру Карпат.
И смотрю, шо то много продается "хатынок" под Киевом со своим пляжем, ставком, лесом. Шо, неуютненько становится жить? Охрана дорого стоит, да и ненадежная становится...
Угробили жадные дебилы государство - Опричина уже на носу!
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27.05.2020 10:21 Ответить
Эти уроды придумали способ, как получить доход от туризма равный тому, который получают с украинцев Турция и Египет вместе взятые - все кто поехал туда, по возвращению оплачивают двухнедельный тур в Новые Санжары, в санаторий МВД, на обсервацию р. Ворскла в украинской глубинке.
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27.05.2020 10:31 Ответить
 
 