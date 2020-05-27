Госагентство развития туризма разработает схему перемещения для внутренних путешествий и новые подходы прохождения обсервации, - министр Кабмина Немчинов. ИНФОГРАФИКА
Для украинского правительства развитие туризма сегодня - стратегически важный вопрос.
Об этом написал в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов по результатам совещания, на котором обсуждались перспективы развития выездного и внутреннего туризма, а также реформа туристической отрасли, передает Цензор.НЕТ.
"Для правительства сейчас стратегически важно развитие туризма, это должно стать приоритетом работы недавно созданного агентства (Государственного агентства развития туризма. - Ред.). Неизвестно, когда наши граждане смогут безопасно путешествовать за границу, однако должны четко понимать, что по возвращению, вероятно, будет обязательной обсервация", - отметил Немчинов.
По словам чиновника, нынешнее совещание - первый шаг для создания абсолютно новой модели туристической отрасли. В частности, благодаря привлечению всех профильных министерств будет наработана четкая схема перемещения для внутреннего туризма, а также предложены новые подходы прохождения обсервации, например отдых и лечение в санатории.
Министр КМУ поблагодарил за поддержку народного депутата Павла Сушко за идею усилить потенциал Государственного агентства развития туризма как кадрово, так и ресурсно.
"Без сомнения, наша страна должна стать туристической Меккой для европейского сообщества, ведь сочетание гор и морей, непревзойденных ландшафтных пейзажей и целебных источников является уникальным явлением. В недалеком будущем мы сможем говорить не только о развитии классического туризма, но и о спортивном, деловом и медицинском", - убежден Немчинов.
В совещании приняли участие руководство Министерства культуры и информационной политики, Министерства инфраструктуры, Министерства здравоохранения, МИД, глава Государственного агентства развития туризма и глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
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Якщо відкриють експозицію по музеях гумових "членів для гри на піаніно", то все буде окей. 73% попруть в тури по музеях України їх оглядати.
Чудик (простите, иначе не могу обратиться), а сколько случаев кишечной инфекции фиксируется каждым летом в украинских предприятиях общепита?
Это чтобы будущим паломникам "туристической Мекки" знать, какие им прививки делать нужно, на манер туристических поездок пешедралом-бюджетником в Пакистане?
Вы забыли то, чем вы реально обязаны заниматься, дебилы.
Грохнется украинская экономика, ох, как же она грохнется.
И вы вместе с ней, "министры", границы то в Европу закрыты.
И смотрю, шо то много продается "хатынок" под Киевом со своим пляжем, ставком, лесом. Шо, неуютненько становится жить? Охрана дорого стоит, да и ненадежная становится...
Угробили жадные дебилы государство - Опричина уже на носу!