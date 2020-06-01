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До восстановления регулярного авиасообщения украинцы могут вернуться спецрейсами, - Криклий. СПИСОК

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало ряд новых специальных рейсов в Украину из разных стран мира.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Продолжаем возвращать наших граждан из-за рубежа домой. Анонсирован ряд новых специальных рейсов, запланированных на ближайшее время из разных стран мира. До того, как будет восстановлено регулярное пассажирское авиасообщение, наши граждане могут ими воспользоваться", - отметил глава Министерства.

Города, из которых запланированы рейсы: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авив, Лондон, Берлин, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Хельсинки, Аликанте, Неаполь, Стамбул, София, Гамбург, Дубай, Рим, Ереван, Вена, Дели, Париж, Майами, Амман, Шарм-эш-Шейх, Стокгольм, Вильнюс, Оман, Эр-Рияд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

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Информация о рейсах и билеты доступны на сайтах авиакомпаний.

До восстановления регулярного авиасообщения украинцы могут вернуться спецрейсами, - Криклий 01
До восстановления регулярного авиасообщения украинцы могут вернуться спецрейсами, - Криклий 02

Напомним, с 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение. Также Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по восстановлению регулярного авиасообщения и обнародовало даты.

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Автор: 

карантин (16729) эвакуация (2072) авиасообщение (793) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вопрос только в том: а нужно ли это им?По-моему, кто хотел уже вернулся в массе своей.
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01.06.2020 17:53 Ответить
Да побольше, побольше!!1111
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01.06.2020 17:54 Ответить
вже неминуче буде бах..?

https://twitter.com/antegotovina69

https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina @antegotovina69

https://twitter.com/antegotovina69 https://twitter.com/antegotovina69



Ніяк не заспокоюсь.
Війська РФ на Донбасі та на Криму приведені до підвищеної бойової готовності, в ордло оголошено мобілізацію.
Відповідь Моніки Оманської можна розцінювати як жарт рівня 95 кварталу.
У БІЙЦІВ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ В ЧОНГАРІ-ЗАБРАЛИ ЗБРОЮ!!!! Б
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01.06.2020 17:59 Ответить
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан @UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_



а до речі, хтось із офіційних осіб хоч шось промурмотів про викрадення там військового?
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01.06.2020 18:26 Ответить
Мало зарази натягли з усього світу? Ще й метро пустили.
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01.06.2020 18:26 Ответить
 
 