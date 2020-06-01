До восстановления регулярного авиасообщения украинцы могут вернуться спецрейсами, - Криклий. СПИСОК
Министерство инфраструктуры Украины анонсировало ряд новых специальных рейсов в Украину из разных стран мира.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
"Продолжаем возвращать наших граждан из-за рубежа домой. Анонсирован ряд новых специальных рейсов, запланированных на ближайшее время из разных стран мира. До того, как будет восстановлено регулярное пассажирское авиасообщение, наши граждане могут ими воспользоваться", - отметил глава Министерства.
Города, из которых запланированы рейсы: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авив, Лондон, Берлин, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Хельсинки, Аликанте, Неаполь, Стамбул, София, Гамбург, Дубай, Рим, Ереван, Вена, Дели, Париж, Майами, Амман, Шарм-эш-Шейх, Стокгольм, Вильнюс, Оман, Эр-Рияд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.
Информация о рейсах и билеты доступны на сайтах авиакомпаний.
Напомним, с 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение. Также Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по восстановлению регулярного авиасообщения и обнародовало даты.
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Ніяк не заспокоюсь.
Війська РФ на Донбасі та на Криму приведені до підвищеної бойової готовності, в ордло оголошено мобілізацію.
Відповідь Моніки Оманської можна розцінювати як жарт рівня 95 кварталу.
У БІЙЦІВ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ В ЧОНГАРІ-ЗАБРАЛИ ЗБРОЮ!!!! Б
https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан @UA_CIbercat_
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а до речі, хтось із офіційних осіб хоч шось промурмотів про викрадення там військового?