До відновлення регулярного авіасполучення українці можуть повернутися спецрейсами, - Криклій. СПИСОК

Міністерство інфраструктури України анонсувало низку нових спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Продовжуємо повертати наших громадян з-за кордону додому. Анонсовано низку нових спеціальних рейсів, запланованих на найближчий час з різних країн світу. До того, як буде відновлено регулярне пасажирське авіасполучення, наші громадяни можуть ними скористатися", - зазначив глава Міністерства.

Міста, з яких заплановано рейси: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авів, Лондон, Берлін, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Гельсінкі, Аліканте, Неаполь, Стамбул, Софія, Гамбург, Дубай, Рим, Єреван, Відень, Делі, Париж, Маямі, Амман, Шарм-еш-Шейх, Стокгольм, Вільнюс, Оман, Ер-Ріяд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

Читайте також: Аеропорт "Київ" відновлює рейси із 16 червня. СПИСОК напрямків

Інформація про рейси і квитки доступні на сайтах авіакомпаній.

Нагадаємо, з 15 червня Україна відновлює міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення. Також Міністерство закордонних справ України провело моніторинг планів зарубіжних країн з відновлення регулярного авіасполучення та оприлюднило дати.