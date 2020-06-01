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До відновлення регулярного авіасполучення українці можуть повернутися спецрейсами, - Криклій. СПИСОК

Міністерство інфраструктури України анонсувало низку нових спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Продовжуємо повертати наших громадян з-за кордону додому. Анонсовано низку нових спеціальних рейсів, запланованих на найближчий час з різних країн світу. До того, як буде відновлено регулярне пасажирське авіасполучення, наші громадяни можуть ними скористатися", - зазначив глава Міністерства.

Міста, з яких заплановано рейси: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авів, Лондон, Берлін, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Гельсінкі, Аліканте, Неаполь, Стамбул, Софія, Гамбург, Дубай, Рим, Єреван, Відень, Делі, Париж, Маямі, Амман, Шарм-еш-Шейх, Стокгольм, Вільнюс, Оман, Ер-Ріяд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

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Інформація про рейси і квитки доступні на сайтах авіакомпаній.

До відновлення регулярного авіасполучення українці можуть повернутися спецрейсами, - Криклій 01

До відновлення регулярного авіасполучення українці можуть повернутися спецрейсами, - Криклій 02

Нагадаємо, з 15 червня Україна відновлює міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення. Також Міністерство закордонних справ України провело моніторинг планів зарубіжних країн з відновлення регулярного авіасполучення та оприлюднило дати.

Автор: 

карантин (18172) евакуація (2312) авіасполучення (3070) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вопрос только в том: а нужно ли это им?По-моему, кто хотел уже вернулся в массе своей.
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01.06.2020 17:53 Відповісти
Да побольше, побольше!!1111
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01.06.2020 17:54 Відповісти
вже неминуче буде бах..?

https://twitter.com/antegotovina69

https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina @antegotovina69

https://twitter.com/antegotovina69 https://twitter.com/antegotovina69



Ніяк не заспокоюсь.
Війська РФ на Донбасі та на Криму приведені до підвищеної бойової готовності, в ордло оголошено мобілізацію.
Відповідь Моніки Оманської можна розцінювати як жарт рівня 95 кварталу.
У БІЙЦІВ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ В ЧОНГАРІ-ЗАБРАЛИ ЗБРОЮ!!!! Б
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01.06.2020 17:59 Відповісти
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан @UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_



а до речі, хтось із офіційних осіб хоч шось промурмотів про викрадення там військового?
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01.06.2020 18:26 Відповісти
Мало зарази натягли з усього світу? Ще й метро пустили.
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01.06.2020 18:26 Відповісти
 
 