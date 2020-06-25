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Мужчина в Киеве избил своего крестника и выкинул его в окно: ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство своего 6-летнего крестника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции от врача поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шолом-Алейхема выпал ребенок 2014 года рождения.

Медики госпитализировали находящегося без сознания мальчика в детскую больницу. На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативные группы полиции.

Начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк сообщил, что правоохранители по адресу, где произошло происшествие, обнаружили мать ребенка и ее друзей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские выяснили, что родственники, чтобы скрыть следы преступления, намеренно ввели в заблуждение врачей, обращая внимание на то, что ребенок якобы выпал из окна.

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Предварительно установлено, что мальчику телесные повреждения нанес его крестный отец, который в компании еще нескольких мужчин и матери потерпевшего употреблял алкогольные напитки в квартире. В соседней комнате были обнаружены следы крови, а затем установлен свидетель, который пояснил, что крестный зашел в комнату мальчика, а через некоторое время вынес его избитого и без сознания на руках.

В полиции отметили, что подозреваемый, 38-летний уроженец Волынской области задержан. Следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Мужчина в Киеве избил своего крестника и выкинул его в окно: ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии 01
Мужчина в Киеве избил своего крестника и выкинул его в окно: ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии 02
Мужчина в Киеве избил своего крестника и выкинул его в окно: ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии 03

дети (6510) избиение (9802) Киев (25568) Нацполиция (16485)


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Топ комментарии
+27
и ведь єтот 38-летний мудозвон был рожден еще тогда, когда не рожали ради социальной помощи, то есть теоретически он не должен быть человеком низкого качества, а вот ведь как... видимо проблема в другом! просто быдло есть быдло. тупое, конченое, алкоголическое быдло, где бы, когда бы и ради чего бы оно не было рождено
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25.06.2020 17:06
+20
Угораздило ж малого родиться в этом гадюшнике....
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25.06.2020 17:05
+14
Крестного однозначно на нары а вот родителей нужно лишать родительских прав.
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25.06.2020 17:06
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Угораздило ж малого родиться в этом гадюшнике....
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25.06.2020 17:05 Ответить
Только в нашей стране дети могут жить в таких условиях и это никого не волнует. В цивилизованных странах ребенка бы давно забрали от таких родителей и дали бы на усыновление. А этого крестного урода нужно еще проверить не педофилию, а родителей лишить прав на ребенка, если оставляют его таким вот нелюдям. Горемычная жизнь у многих украинских детей, никому они не нужны.
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25.06.2020 17:57 Ответить
и ведь єтот 38-летний мудозвон был рожден еще тогда, когда не рожали ради социальной помощи, то есть теоретически он не должен быть человеком низкого качества, а вот ведь как... видимо проблема в другом! просто быдло есть быдло. тупое, конченое, алкоголическое быдло, где бы, когда бы и ради чего бы оно не было рождено
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25.06.2020 17:06 Ответить
Может он просто так человек низкого качества. Без всякой сопомощи. В природе такое встречается.
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25.06.2020 17:09 Ответить
Да, про этого можно и не так сказать - это хуже животного, слабоумный алкоголизированный опущенный психопат. Такие должны из тюрем не выходить.
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25.06.2020 17:59 Ответить
Шкода що того довбня-полішука не викинули з вікна. Це було б справедливо...
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25.06.2020 22:15 Ответить
Крестного однозначно на нары а вот родителей нужно лишать родительских прав.
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25.06.2020 17:06 Ответить
Они соучастники можно сказать. Одним лишением в нормальной стране не отделались бы.
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25.06.2020 17:22 Ответить
Может даже этот скот педофил и ребенка ему за бутылку отдали. Нужно и это проверить.
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25.06.2020 18:01 Ответить
Выйдет на свободу и этот крестник его же ножем и проткнет, яблочко от яблони недалеко укатится. Жалеем детей понятно, а вырастет такой же на 90%, озлобленный на всех.
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25.06.2020 17:12 Ответить
Третьякова вы?
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25.06.2020 17:34 Ответить
Третьякова имела ввиду бомжей и отбросов общества,это она еще мягко сказала.
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20.07.2020 14:56 Ответить
Алкоголь - самый мерзкий наркотик.
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25.06.2020 17:29 Ответить
Пестец квартирка. Зато в Киеве... Можно было бы продать и долго бухать
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25.06.2020 17:45 Ответить
Подивіться на рештки залишків добра. Скоріше за все, нащадки доживають-допивають те, що залишилося від батьків
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25.06.2020 18:55 Ответить
Сподіваюсь колись в Україні запрацює Закон з позбавлення батьківських прав ДО ТОГО ЯК ДИТИ ПОБ'ЮТЬ ЧИ ЩЕ ЩОСЬ!!!
А тому пі#ару 38 річному на Зоні зламають руки й загонять під "шконку" там йому й місце!
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25.06.2020 17:52 Ответить
А ще не було дистанційної освіти. Це те суспільство, що збудували олігархи. Повний кагарлик.
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25.06.2020 17:54 Ответить
на кого ще будемо наші гріхи списувати? Хіба радянська ментура була кращою? Там люди під смертною карою підписувалися. На кожного страченого маньяка, перед тим страчували до п'яти терпил по чистосердечному.
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25.06.2020 23:39 Ответить
Всю эту мразь и мучителей - кастрировать и стерилизовать принудительно, и на химию в Черкассы. Ребенку срочно нужна семья и пожизненная помощь психолога. Гребанная страна...
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25.06.2020 18:42 Ответить
Страна хорошая, народ придурковатый.
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25.06.2020 19:38 Ответить
Он вынес его на руках.Кто бил неизвестно.Как вариант.
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25.06.2020 18:57 Ответить
Пустить придура на органы - хай хоть так искупает вину.
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25.06.2020 19:23 Ответить
ЛТП нужно возвращать и изолировать эту шваль, хотя бы на время!!
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25.06.2020 19:27 Ответить
как там у украинских дарвинистов - выживает сильнейший.
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25.06.2020 20:10 Ответить
стильный притон по компу видно
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25.06.2020 20:34 Ответить
дибілєка...
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25.06.2020 21:56 Ответить
..так а шо...??= оце нарид..??? - и шо дальше з таким наридом...???
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25.06.2020 23:59 Ответить
Кацапы вы палитесь постоянно. Нарiд . Ты ,что Азиров?
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26.06.2020 01:58 Ответить
https://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
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26.06.2020 01:59 Ответить
 
 