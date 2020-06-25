Мужчина в Киеве избил своего крестника и выкинул его в окно: ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство своего 6-летнего крестника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции от врача поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шолом-Алейхема выпал ребенок 2014 года рождения.

Медики госпитализировали находящегося без сознания мальчика в детскую больницу. На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативные группы полиции.

Начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк сообщил, что правоохранители по адресу, где произошло происшествие, обнаружили мать ребенка и ее друзей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские выяснили, что родственники, чтобы скрыть следы преступления, намеренно ввели в заблуждение врачей, обращая внимание на то, что ребенок якобы выпал из окна.

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Предварительно установлено, что мальчику телесные повреждения нанес его крестный отец, который в компании еще нескольких мужчин и матери потерпевшего употреблял алкогольные напитки в квартире. В соседней комнате были обнаружены следы крови, а затем установлен свидетель, который пояснил, что крестный зашел в комнату мальчика, а через некоторое время вынес его избитого и без сознания на руках.

В полиции отметили, что подозреваемый, 38-летний уроженец Волынской области задержан. Следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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