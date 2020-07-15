Полиция на Днепропетровщине задержала главаря наркогруппировки, предлагавшего 130 тыс. грн взятки капитану НПУ. ФОТОрепортаж

За непрепятствование незаконной деятельности 35-летний лидер преступной группировки, которая занимается сбытом наркотических средств, предложил заместителю начальника одного из отделов полиции Днепропетровской области 130 тыс. грн взятки. Его задержали на горячем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Так, к заместителю начальника отдела полиции Днепропетровщины с коррупционным предложением обратился 35-летний местный житель. Мужчина предложил 130 000 гривен за невмешательство полицейских в его криминальный "бизнес". Оперативники установили, что злоумышленник занимается изготовлением и сбытом наркотических средств. Кроме того, по оперативной информации, мужчина имеет влияние на криминогенную ситуацию в регионе.

Капитан полиции сразу сообщил о происшествии работникам Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности полиции.

Смотрите также: Вооруженная банда квартирных воров задержана в Днепре, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Работники внутренней безопасности НПУ, военной прокуратуры, при поддержке бойцов спецподразделения полиции КОРД задержали мужчину во время передачи части обещанной суммы - 100 000 гривен. Вещественные доказательства изъяты.







Смотрите также: Правоохранители "накрыли" в Мариуполе крупное производство амфетамина. ФОТО

Во время неотложных следственных действий в автомобиле злоумышленника обнаружено и изъято еще более 100 000 гривен и мобильный телефон.

Готовится объявление фигуранту о подозрении. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. За предоставление неправомерной выгоды должностному лицу задержанному грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.