Разбойные нападения, пытки и сбыт наркотиков: полицейские пресекли на Днепропетровщине деятельность банды рецидивистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники организованной преступной группы в течение нескольких лет занимались разбойными нападениями, сбытом наркотиков, запугиванием и пыткам людей. В настоящее время пятеро активных членов банды задержаны, им сообщено о подозрениях, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

В состав группировки входило не менее 10 человек в возрасте от 22 до 45 лет. Все они ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. Один из задержанных находился в международном розыске.

"Мы установили их причастность к совершению ряда преступлений на территории Днепропетровской области, в том числе связанными с похищением людей, пыткам, вымогательством. Сейчас мы проводим у них обыски и уже обнаружили и изъяли целый арсенал. Там более 30 единиц разнообразного оружия, гранаты, мины, тротиловые шашки и почти пять тысяч патронов различного калибра ", - рассказал Игорь Клименко.

Пятеро активных членов указанной организованной преступной группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины также задержан и лидер группировки - 45-летний местный житель с богатой криминальной историей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине за разбойное нападение на пенсионеров задержаны трое граждан Азербайджана, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Глава Нацполиции отметил, что сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к преступной деятельности банды.

"Всем задержанным членам группы уже сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины: пытки, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Троим из них суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, еще двоим меры будут избираться сегодня - следствие также ходатайствует о содержании под стражей", - сообщил председатель Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Киева задержала группу лиц, грабившую частные дома в Киеве и области, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Согласно Уголовному кодексу Украины, за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (Пытки) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Также в случае установления дополнительных фактов совершения преступлений участниками группы, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.



Фото: сайт Нацполиции