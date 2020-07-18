В июле сильно обмелело Белогорское водохранилище в оккупированном Крыму. ФОТО

Состояние Белогорского водохранилища в оккупированном Крыму в июле значительно ухудшилось. Вслед за высыханием верховий водоема в мае этого года, сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине.

Обычно многоводная река Биюк-Карасу питает Белогорское водохранилище, но сейчас она превратилась в ручей.





По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

"Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформировавшаяся десятилетиями флора и фауна водоема. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водовод из Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Так что осенью имеем все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище", - сообщил Крым.Реалии активист движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов.

Издание напоминает, что две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

Напомним, 5 марта в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

1 июня вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.

При этом наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

1 июля замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.

На сессии Херсонского горсовета 9 июля депутаты проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру о недопустимости подачи воды в оккупированный Крым.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.