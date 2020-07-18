РУС
В июле сильно обмелело Белогорское водохранилище в оккупированном Крыму. ФОТО

Состояние Белогорского водохранилища в оккупированном Крыму в июле значительно ухудшилось. Вслед за высыханием верховий водоема в мае этого года, сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Обычно многоводная река Биюк-Карасу питает Белогорское водохранилище, но сейчас она превратилась в ручей.

По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

"Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформировавшаяся десятилетиями флора и фауна водоема. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водовод из Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Так что осенью имеем все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище", - сообщил Крым.Реалии активист движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов.

Издание напоминает, что две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

Напомним, 5 марта в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

1 июня вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.

При этом наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

1 июля замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.

На сессии Херсонского горсовета 9 июля депутаты проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру о недопустимости подачи воды в оккупированный Крым.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

+68
Пускай кацапско-фашистские твари пьют воду из моря. Их проблемы нас не итересуют, у нас есть куча своих дел.
18.07.2020 19:05 Ответить
+58
Зато теперь камни с неба могут ловить!
18.07.2020 19:05 Ответить
+55
надо не допустить чтобы шмыгали с арахамиями даже пробовали подать туда воду
18.07.2020 19:10 Ответить
Має, не пряме. Через відсутність води в каналі, почались інтенсивні забори води з водосховищ. Це саме стосується артезіанських свердловин.
18.07.2020 21:57 Ответить
Скиньте параше откачку всей Украины от души
18.07.2020 21:49 Ответить
Крим повинен стати солончаковою пустелею!
18.07.2020 22:00 Ответить
Так він таким завжди був. За винятком передгірря
18.07.2020 22:52 Ответить
Вот в 14-м году дебилы мечтающие умереть в Мордоре , правда кто им мешал поехать в Ростов и там повеситься ,хрен его знает , хотели пить воду из моря и камни с неба . То есть пункт номер один они получили и соленая вода из ЧМ у них в избытке есть , а камни с неба , то есть метеоритные дожди когда будут.
18.07.2020 22:04 Ответить
Нет воды- не будет грязи! А моется тот, кто ленится чесаться!
18.07.2020 22:08 Ответить
Це вихід. Розвісити такі бігборди по Криму і половина проблеми з водою вирішена. Іншу половину проблеми з водою можна вирішити брагопроводом з Ростова. Хрєново? Хочеться води? Ковтни браги, і попустить!
Вчити і вчити...
18.07.2020 22:31 Ответить
Катастрофа для кацапов оккупантов , ведь без водицы не изготовишь " Боярышник " не сварить щи - полощи а главное браги !
18.07.2020 22:38 Ответить
Опять????))) уже ж 5 лет мелеет и мелеет. Усе не усохнет)))

Новости в Украине о крыме который усохнет без воды такие же жалкие и смешные как и новости на росее об Украине которая замерзает без газа))))
18.07.2020 22:18 Ответить
Привет, набутылочник. Как погодка в Кастраме?
18.07.2020 23:18 Ответить
-
В нелегітимній кацапській Держдумі в цьому збіговиську фашистів )(уйла нахабно звинувачують Україну в "екоциді" своїх загарбників тимчасово окупованого фашистською Росією Українського Криму. Звинувачуючи в тому що Українці ну ніяк не хочуть поїти української водою своїх лютих кривавих ворогів російських фашистів окупантів, які тимчасово окупували Український Крим.
Це повний абсурд, адже Українці як і всі народи в світі, вони завжди своїх лютих ворогів загарбників зазвичай добряче поїли, але не водою, а тільки гарячої - киплячою смолою !!!
«КРИМНАШ тепер став проклятим окупантам НАМКРИШ»: так як на тимчасово окупованій кремлівськими фашистами )(уйла українському півострові з багатьох свердловин пішла тільки солона вода. Дасть Бог скоро солоної вона буде всюди в поки тимчасово поневоленому Українському Криму.
18.07.2020 22:33 Ответить
пусть набирают ведра ,ванны, хто больше запасет , тот дольше проживет.за рыхфенрндум надо расплатиться,прошу отнестисьс пониманием
18.07.2020 22:38 Ответить
Пейте мочу окупантов крысчане.
18.07.2020 22:44 Ответить
Пока
мы не трогаем крымскую пыль - она даёт нам дышать свежим воздухом, но как
только мы прибьём ей водой - эта пыль не даст нам сделать даже один
свободный вдох!
18.07.2020 22:52 Ответить
Как красочно б высказался Микила Янивоч Азеров - нам пихуй!
18.07.2020 23:05 Ответить
Да-а-а,губит людей не пиво,губит людей вода...Делов-то,пуцьку (это в украинской мове означает маленькое,но о-о-очень вонючее х""""ло) попросите,он пописает,и-проблема решена,ур-р-ра-а-а,крышнашшш!!!
18.07.2020 23:16 Ответить
У липні дуже обміліло Білогірське водосховище в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4186
18.07.2020 23:28 Ответить
КАМНІ З НЕБА )))))))))))))))))))))))))))))))
19.07.2020 00:05 Ответить
Чим менше води у сховищі тим більше танків маневрує на кордонах України. Владі потрібно чесати потилиці і створювати потужну армію, сильну економіку і ******* зброю.
19.07.2020 06:19 Ответить
Можу дати кацапам хорошу ідею: ви ж міст построїли? - ну так і возіть по мосту водичку з цілої параші в асенізаторських машинах або навіть в асенізаторських цистернах.
19.07.2020 09:25 Ответить
пох
19.07.2020 09:45 Ответить
У липні дуже обміліло Білогірське водосховище в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1676
19.07.2020 10:35 Ответить
Досить вже казати про посуху, яка начебто винна в висиханні водосховищ. В Криму пройшли дуже інтенсивні опади, заливало навіть поля та вулиці міст. Просто справа мабуть не в цьому, а в тому, що відкачуються підземні води і зникають джерела, які наповняють водою річки і водосховища, як наслідок неконтрольованого відбори води з артезіанських джерел.
19.07.2020 10:53 Ответить
Чим гірше новини з Криму - тим краще!
19.07.2020 11:10 Ответить
Водосховище... струмок
19.07.2020 13:14 Ответить
Не пишите про всякие пустяки, следующий раз сообщите когда там камни с неба валить будут!
19.07.2020 13:16 Ответить
