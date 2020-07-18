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У липні дуже обміліло Білогірське водосховище в окупованому Криму. ФОТО

Стан Білогірського водосховища в анексованому Криму в липні значно погіршився. Слідом за висиханням верхньої водойми в травні цього року зараз повністю пересохла і серединна частина водосховища, від якого залишилася лише мала частина, яка межує з греблею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазвичай ріка Біюк-Карасу живить Білогірське водосховище, але зараз вона перетворилася на  струмок.

У липні дуже обміліло Білогірське водосховище в окупованому Криму 01
У липні дуже обміліло Білогірське водосховище в окупованому Криму 02

За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води в цей час року на їхній пам'яті ще не спостерігалося.

"Ситуація дуже тривожна, водосховище на межі висихання, а це значить, що знищуються флора і фауна водойми, які формувалися десятиліттями. Знаю, що зараз там ведеться інтенсивна риболовля. Цього тижня військові проклали водогін із Тайганського водосховища на Сімферополь. Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Тож восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і сусіднє Тайганське водосховище", – повідомив активіст руху "Вільний Крим" з Білогірського району Решад Меметов.

Раніше повідомлялося, що дві кримські річки Біюк-Карасу і Танасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися на струмки. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму прокладуть трубопровід між Тайганським і Сімферопольським водосховищами протяжністю понад 60 км

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Нагадаємо, 5 березня в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

1 червня віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що в разі офіційного звернення РФ до України про можливість відновлення поставок води в окупований Крим дадуть чітку відповідь, що це можливо тільки після звільнення Росією окупованого Криму і Донбасу.

Водночас наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становив 85 мільйонів кубометрів, що удвічі, втричі менше, ніж у 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.

1 липня заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу водопостачання. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій із боку РФ для отримання доступу до ресурсу.

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На сесії Херсонської міськради 9 липня депутати проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та прем'єр-міністра щодо неприпустимості подачі води в окупований Крим.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Крим (14184) водопостачання (838) вода (1181)


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Топ коментарі
+68
Пускай кацапско-фашистские твари пьют воду из моря. Их проблемы нас не итересуют, у нас есть куча своих дел.
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18.07.2020 19:05
+58
Зато теперь камни с неба могут ловить!
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18.07.2020 19:05
+55
надо не допустить чтобы шмыгали с арахамиями даже пробовали подать туда воду
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18.07.2020 19:10
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Має, не пряме. Через відсутність води в каналі, почались інтенсивні забори води з водосховищ. Це саме стосується артезіанських свердловин.
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18.07.2020 21:57 Відповісти
Скиньте параше откачку всей Украины от души
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18.07.2020 21:49 Відповісти
Крим повинен стати солончаковою пустелею!
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18.07.2020 22:00 Відповісти
Так він таким завжди був. За винятком передгірря
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18.07.2020 22:52 Відповісти
Вот в 14-м году дебилы мечтающие умереть в Мордоре , правда кто им мешал поехать в Ростов и там повеситься ,хрен его знает , хотели пить воду из моря и камни с неба . То есть пункт номер один они получили и соленая вода из ЧМ у них в избытке есть , а камни с неба , то есть метеоритные дожди когда будут.
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18.07.2020 22:04 Відповісти
Нет воды- не будет грязи! А моется тот, кто ленится чесаться!
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18.07.2020 22:08 Відповісти
Це вихід. Розвісити такі бігборди по Криму і половина проблеми з водою вирішена. Іншу половину проблеми з водою можна вирішити брагопроводом з Ростова. Хрєново? Хочеться води? Ковтни браги, і попустить!
Вчити і вчити...
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18.07.2020 22:31 Відповісти
Катастрофа для кацапов оккупантов , ведь без водицы не изготовишь " Боярышник " не сварить щи - полощи а главное браги !
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18.07.2020 22:38 Відповісти
Опять????))) уже ж 5 лет мелеет и мелеет. Усе не усохнет)))

Новости в Украине о крыме который усохнет без воды такие же жалкие и смешные как и новости на росее об Украине которая замерзает без газа))))
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18.07.2020 22:18 Відповісти
Привет, набутылочник. Как погодка в Кастраме?
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18.07.2020 23:18 Відповісти
-
В нелегітимній кацапській Держдумі в цьому збіговиську фашистів )(уйла нахабно звинувачують Україну в "екоциді" своїх загарбників тимчасово окупованого фашистською Росією Українського Криму. Звинувачуючи в тому що Українці ну ніяк не хочуть поїти української водою своїх лютих кривавих ворогів російських фашистів окупантів, які тимчасово окупували Український Крим.
Це повний абсурд, адже Українці як і всі народи в світі, вони завжди своїх лютих ворогів загарбників зазвичай добряче поїли, але не водою, а тільки гарячої - киплячою смолою !!!
«КРИМНАШ тепер став проклятим окупантам НАМКРИШ»: так як на тимчасово окупованій кремлівськими фашистами )(уйла українському півострові з багатьох свердловин пішла тільки солона вода. Дасть Бог скоро солоної вона буде всюди в поки тимчасово поневоленому Українському Криму.
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18.07.2020 22:33 Відповісти
пусть набирают ведра ,ванны, хто больше запасет , тот дольше проживет.за рыхфенрндум надо расплатиться,прошу отнестисьс пониманием
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18.07.2020 22:38 Відповісти
Пейте мочу окупантов крысчане.
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18.07.2020 22:44 Відповісти
Пока
мы не трогаем крымскую пыль - она даёт нам дышать свежим воздухом, но как
только мы прибьём ей водой - эта пыль не даст нам сделать даже один
свободный вдох!
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18.07.2020 22:52 Відповісти
Как красочно б высказался Микила Янивоч Азеров - нам пихуй!
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18.07.2020 23:05 Відповісти
Да-а-а,губит людей не пиво,губит людей вода...Делов-то,пуцьку (это в украинской мове означает маленькое,но о-о-очень вонючее х""""ло) попросите,он пописает,и-проблема решена,ур-р-ра-а-а,крышнашшш!!!
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18.07.2020 23:16 Відповісти
У липні дуже обміліло Білогірське водосховище в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4186
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18.07.2020 23:28 Відповісти
КАМНІ З НЕБА )))))))))))))))))))))))))))))))
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19.07.2020 00:05 Відповісти
Чим менше води у сховищі тим більше танків маневрує на кордонах України. Владі потрібно чесати потилиці і створювати потужну армію, сильну економіку і ******* зброю.
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19.07.2020 06:19 Відповісти
Можу дати кацапам хорошу ідею: ви ж міст построїли? - ну так і возіть по мосту водичку з цілої параші в асенізаторських машинах або навіть в асенізаторських цистернах.
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19.07.2020 09:25 Відповісти
пох
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19.07.2020 09:45 Відповісти
У липні дуже обміліло Білогірське водосховище в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1676
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19.07.2020 10:35 Відповісти
Досить вже казати про посуху, яка начебто винна в висиханні водосховищ. В Криму пройшли дуже інтенсивні опади, заливало навіть поля та вулиці міст. Просто справа мабуть не в цьому, а в тому, що відкачуються підземні води і зникають джерела, які наповняють водою річки і водосховища, як наслідок неконтрольованого відбори води з артезіанських джерел.
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19.07.2020 10:53 Відповісти
Чим гірше новини з Криму - тим краще!
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19.07.2020 11:10 Відповісти
Водосховище... струмок
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19.07.2020 13:14 Відповісти
Не пишите про всякие пустяки, следующий раз сообщите когда там камни с неба валить будут!
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19.07.2020 13:16 Відповісти
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