У липні дуже обміліло Білогірське водосховище в окупованому Криму. ФОТО
Стан Білогірського водосховища в анексованому Криму в липні значно погіршився. Слідом за висиханням верхньої водойми в травні цього року зараз повністю пересохла і серединна частина водосховища, від якого залишилася лише мала частина, яка межує з греблею.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Зазвичай ріка Біюк-Карасу живить Білогірське водосховище, але зараз вона перетворилася на струмок.
За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води в цей час року на їхній пам'яті ще не спостерігалося.
"Ситуація дуже тривожна, водосховище на межі висихання, а це значить, що знищуються флора і фауна водойми, які формувалися десятиліттями. Знаю, що зараз там ведеться інтенсивна риболовля. Цього тижня військові проклали водогін із Тайганського водосховища на Сімферополь. Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Тож восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і сусіднє Тайганське водосховище", – повідомив активіст руху "Вільний Крим" з Білогірського району Решад Меметов.
Раніше повідомлялося, що дві кримські річки Біюк-Карасу і Танасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися на струмки.
Нагадаємо, 5 березня в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".
1 червня віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що в разі офіційного звернення РФ до України про можливість відновлення поставок води в окупований Крим дадуть чітку відповідь, що це можливо тільки після звільнення Росією окупованого Криму і Донбасу.
Водночас наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становив 85 мільйонів кубометрів, що удвічі, втричі менше, ніж у 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.
1 липня заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу водопостачання. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій із боку РФ для отримання доступу до ресурсу.
На сесії Херсонської міськради 9 липня депутати проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та прем'єр-міністра щодо неприпустимості подачі води в окупований Крим.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
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Новости в Украине о крыме который усохнет без воды такие же жалкие и смешные как и новости на росее об Украине которая замерзает без газа))))
В нелегітимній кацапській Держдумі в цьому збіговиську фашистів )(уйла нахабно звинувачують Україну в "екоциді" своїх загарбників тимчасово окупованого фашистською Росією Українського Криму. Звинувачуючи в тому що Українці ну ніяк не хочуть поїти української водою своїх лютих кривавих ворогів російських фашистів окупантів, які тимчасово окупували Український Крим.
Це повний абсурд, адже Українці як і всі народи в світі, вони завжди своїх лютих ворогів загарбників зазвичай добряче поїли, але не водою, а тільки гарячої - киплячою смолою !!!
«КРИМНАШ тепер став проклятим окупантам НАМКРИШ»: так як на тимчасово окупованій кремлівськими фашистами )(уйла українському півострові з багатьох свердловин пішла тільки солона вода. Дасть Бог скоро солоної вона буде всюди в поки тимчасово поневоленому Українському Криму.
мы не трогаем крымскую пыль - она даёт нам дышать свежим воздухом, но как
только мы прибьём ей водой - эта пыль не даст нам сделать даже один
свободный вдох!