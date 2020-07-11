УКР
32 672 257

Окупанти в Криму прокладуть трубопровід між Тайганським і Сімферопольським водосховищами протяжністю понад 60 км

Окупаційна влада Криму вирішили прокласти трубопровід, який з'єднає Тайганське та Сімферопольське водосховища.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ, необхідно прокласти понад 60 кілометрів труб.

До виконання завдання залучили понад 300 військовослужбовців і понад 140 одиниць різної техніки.

Зазначається, що 11 липня у Сімферополь прибули перші підрозділи і військовий ешелон зі спеціальною технікою, обладнанням і матеріалами.

Нагадаємо, 5 березня в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

1 червня віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що в разі офіційного звернення РФ до України про можливість відновлення поставок води в окупований Крим дадуть чітку відповідь, що це можливо тільки після звільнення Росією окупованого Криму і Донбасу.

Водночас наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становив 85 мільйонів кубометрів, що удвічі, втричі менше, ніж у 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.

1 липня заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу водопостачання. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій із боку РФ для отримання доступу до ресурсу.

На сесії Херсонської міськради 9 липня депутати проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та прем'єр-міністра щодо неприпустимості подачі води в окупований Крим.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Топ коментарі
+33
Єто тоже самое что переливать из пустово в порожнее)))
показати весь коментар
11.07.2020 23:45 Відповісти
+18
Пускай попробуют подключить канализационные стоки к водопроводу - будет постоянный кругооборот жидкости
показати весь коментар
11.07.2020 23:50 Відповісти
+15
Тайган УЖЕ обмелел еще этой весной. Переключились на Белогорское.
Сейчас хвастаются, что дают 50 тыс кубиков на Симферополь.На 400 тысячный город. Но даже это уже остатки, т.к. в Тайгане воду через дамбу уже не забрать, т.к. стало очень мелко. Там острова посреди водохранилища нарисовались
Трубы везут военной техникой. Но зачем то там еще и БТР и прочая фигня, заточенная совсем не под перевозку труб. Фотки этих колон МО рашки уже есть в интернете. Сами керчани выкладывают.
Иными словами, с водой в Крыму действительно жопа. И я бы от мордора ожидал бы чего угодно в ближайшее время.
показати весь коментар
12.07.2020 01:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
да, кстати я родился на урале и до 23 лет жил в раше, так что я знаю что говорю
показати весь коментар
23.07.2020 22:31 Відповісти
Я с уважением отношусь ко всем нациям составляющим Русский народ. Славянин я по происхождению,
но нисколько этим не горжусь. Более того, если честно, то в глубине души, так
ненавистных тебе Мордвин и Мокшей с Вепселями и прочих людей с Финским или
Венгерским происхождением, я по менталитету считаю, даже более благородными что
ли. Они надёжные, работящие, если слово дадут, то свои обещания обязательно
выполнят. К примеру ближайшие родственники Мордвы, Суоми до которых
Владимир Ясное Солнышко не дотянулся, в Европе построили фирму Нокиа, а
благородные Украинцы только ЗАЗ, да и то с помощью Мордвы. Да и люди с верховий
Иртыша, которых ты называешь Орда, дали Славянам и всему миру, военное
единоначалие, налоговую систему, регулярную почтовую связь и транспортную сеть,
соединив все ячейки общества в единый мощный государственный организм и много
другого хорошего дали. Кичиться своим Украинством, это и есть пещерное
дикарство. Но люди уже давно не делятся на национальности. Люди сегодня делятся
на дураков и на нормальных людей, а вот уже дураки, те да, те делятся на
Украинцев, Русских, Коряков и Каракалпаков. А я в отличии от тебя, человек
планеты и без Украинства чувствую себя, Здоровым, Счастливым, Радостным
Человеком!
показати весь коментар
23.07.2020 22:36 Відповісти
да, кстати я родился в Украине, неподалёку от тебя, в Сумской области. Но с родителями в составе семьи был вывезен в РФ ещё в детстве. Но до сих пор поддерживаю отношения со своими Украинскими родственниками.
показати весь коментар
23.07.2020 22:40 Відповісти
вот и приедь к родственникам и посмотри как мы живем, а то у тебя кисель тв и соловьинный помет совсем мозг съел)))) у нас про рашу новости раз в неделю проскочат, и у вас тоже. в основном ваши новости про украину а про свою страну новостей просто нет)))
показати весь коментар
23.07.2020 22:53 Відповісти
вот и живи в своем счастливом гулаге, зачем ты мне его рекламируешь и зазываешь? вы так привыкли к нищете что кусок качественного сыра доставляет вам удовольствия на год. у нас заз давно уже закрыли а вот ваши жигули еще штампуют в убыток, но их никто не покупает кроме таджиков.
показати весь коментар
23.07.2020 22:49 Відповісти
Ездил я три года назад. Очень гнетущее впечатление. Там хаты хорошие кирпичные по 30 000 гривен никому не нужные с заколоченными окнами стоят. Алкоголизм как у нас при СССРе почти, безработица и нищета. Два брата, между собой родные, а мне двоюродные, за столом безобразно матерились при детях, один ругал Путина, а другой хвалил, чуть не подрались, а в конце таки один из них кинул в другого вилку через стол в своего брата, но не попал.
показати весь коментар
23.07.2020 23:02 Відповісти
а ко мне ***** приезжал, говорил что его народ настолько туп что сколько бы он не воровал скабеева всегда расскажет, что это быдло( ну вроде тебя) супер нация и на них все хотят напасть, ну что бы хоть немного пожить в раша раю)) а еще что у вас все образованные, не матерятся, а об алкоголизме даже и не слышали)))
показати весь коментар
23.07.2020 23:09 Відповісти
А он тебе рассказывал, что все кроме Украинцев продолжают тупеть, а Украинцы уже целое поколение, не тупеют, потому, что нечем и некуда больше?
показати весь коментар
24.07.2020 18:51 Відповісти
слушай, так как вы следите за украинской политикой больше чем за своей, скажи, кто для вас был бы достойным президентом украины?
показати весь коментар
25.07.2020 06:32 Відповісти
Очень сложный вопрос. Если признать ошибочность Европейского пути, то всё понятно. Но ведь, не только ты, но даже и я, ещё не созрели к такому шагу. Поэтому, на данном этапе, думаю, это Порошенко, по причине имеющегося опыта, знания им всяких Европейских нычек, и умения манипулировать людьми с помощью всяких мелких атрибутов самостийности, типа той справки, на козьей шкуре, о подлинности религии, которую он купил в Стамбуле.
показати весь коментар
25.07.2020 07:57 Відповісти
а ты не пробовал выкинуть все европейское вокруг тебя? не забывай что китайское пр-во это тоже заводы принадлежащие европе. выйди на улицу и посмотри, много ли кацапов ездят на жигулях и уазах? все ********* мерсы )))) ну и последнее, константинополь дал укр. православной церкви томос, а вот у моск. церкви его нет, у вас просто секта, которая провозгласила сама себя церковью и все))) да и с хрестиянаством в раше очень плохо, так как большинство мусульмане. в украине больше прихожан чем в раше, хотя население у вас в 3 раза больше. и надеюсь что следующий президент будет именно порошенко. что бы уже до конца забил осиновый кол в сердце рашистской недоимперии
показати весь коментар
26.07.2020 18:02 Відповісти
Господи, да зачем же их выкидывать. Зря, что ли, Российские нефтянники на северах свои жопы морозили, зарабатывая валюту? Мне другое интересно. Что же Вы там такого натворили, что даже в церковь, должны со справкой ходить? Вас, что без справки Бог, не помилует? 750 лет назад, Бог не дал Грекам возможности руководить православным миром. Так почему Вы сейчас, взяли эту справку в Мусульманском Стамбуле? Эрдоган вчера даже бэушный православный древний собор переделал под мечеть. Но при этом, выдал справку о подлинности Украинской церкви?! Странно это всё. В Московской церкви, нет такой справки, это да. А может она была в период когда столицей Руси был Киев? А может она сгорела на пожаре? А может её и не было никогда? Но, а зачем она? Разве молитва без справки или даже вне церкви, а допустим в поле или в горах или у навозной кучи, не дойдёт до Бога? А если я не крещён, но твёрдо верю в Бога, и соблюдаю все его заповеди, то мне гореть в аду, а тому кто из мести перекрывает воду соседу, или бросает живого человека в мусорный контейнер, тому из-за справки на телячьей коже уготован рай? Хм! "с хрестиянаством". Я кстати тоже надеюсь, что следующий президент будет именно Порошенко.
показати весь коментар
27.07.2020 18:51 Відповісти
а откуда ты убогое взяло что в украинскую церковь нужно ходить со справкой? да и в москве мусульман больше чем в стамбуле))) а томос нужен для того что ты принадлежишь к хрестиянам а не к например московской секте, вот докажи что у вас церковь а не секта? да и где ты видел кацапа соблюдающего заповеди бога? скорее заповеди сталина или берии))
показати весь коментар
27.07.2020 20:19 Відповісти
Всё дело в терминах. Для меня, Секта это группа людей, которые отделились от основной части и проповедуют какую то свою идеологию, у них свой сектор в вероучении. Кстати, мои дети, как будто сговорились, женились и выходили замуж за мусульман. Мне эта религия, кажется ничуть не хуже христианства. Да она и не противоречит христианству. Там тот же самый Бог, те же самые ближневосточные персонажи, те же самые ценности. Только способы поклонения ему и типовые ритуалы отличаются. Скоро все религии станут общими для всех. Кто верит по настоящему, тот не нуждается в справке о подлинности религии. Кому её надо предъявлять?
показати весь коментар
27.07.2020 20:39 Відповісти
вот ты правильно пишешь про московский патриархат, правит им убийца нквдист, крестит оружие и прославляет убийц и рашистов. ничего общего с константинополем)) я думаю у тебя дети не скоро еще будут , а мусульман у вас хоть отбавляй)) хотя вы кацапы не верите ни в бога ни в черта
показати весь коментар
27.07.2020 21:09 Відповісти
Ну новых детей у меня уже точно не будет. Возраст не тот. Мы со Сталиным разминулись, он умер, а я родился.
показати весь коментар
27.07.2020 21:17 Відповісти
пшел вон, пес смердючий))
показати весь коментар
27.07.2020 21:27 Відповісти
Курятину Украина как раз продает и много , причем дорого . Объемы растут , уже за 450 тысяч тонн в год перевалила цифра .Брешем .Курс рубля на московии также привязан к долларам , которые московия занимает на Западе через ОФЗ. Объем долга в валюте 45 млрд долларов . Опять брешем.Газ Украина на московии не покупает почти пять лет . Нефть тоже не покупает . И авто перестали покупать при Порошенко , так как Яценюк ввел пошлины и акцизы на ваш автохлам и он сразу стал неконкурентноспособным . Хорошо . И химию не покупаем , и удобрения прижали .И до соляры дойдем , 50% бензина производим сами.Кроме товаров есть еще услуги и тут московия имеет отрицательное сальдо в 10 млрд баксов в год . А что с алмазами ? Было 400 млн баксов выручки в месяц , а стало 20 млн.Алроса закрыла рудники . Экспорт угля упал на 30% из московии , невыгодно , потеря 20 долларов на тонне при экспорте из Кузбасса в Европу . Турки уменьшили покупку газа в 14 раз по сравнению с 2018 . Голубой поток два месяца сухой .Работу ищи , брехун за пайку *****
показати весь коментар
23.07.2020 23:33 Відповісти
Процесс разрыва экономических связей с Россией, это всё очевидные вещи. В этом году весь мир от короновируса поставлен на паузу. На России есть пока резервы, и она сможет ещё очень долго вариться в собственном соку. А там, или ишак сдохнет или падишах.
показати весь коментар
23.07.2020 23:50 Відповісти
резервы , это когда в 2018 доллар по 55 , а сегодня по 72 ? И это только начало процесса . Ждем победы Байдена и адских санкций в отношении госдолга на вторичном рынке в том числе , запрет на расчеты в долларах для московии , вот тогда увидим чего стоят так называемые резервы.
показати весь коментар
24.07.2020 21:05 Відповісти
Хахаха! Да! У вас точно 30 лет политэкономию не преподавали! Вообще то Российские резервы не в рублях. А тройская унция золота сегодня побила рекорд в 1902 $. От американского госдолга, мы уже избавились почти полностью (было 100, осталось 3(три) млрд$). А уж запрет на расчеты в долларах, штаты и в страшном сне боятся увидеть. Вся их экономика держится благодаря наследию Бреттон Вудской системы. Отказ страны от доллара, например Ливии или Ирака, вынуждает штаты уничтожать их лидеров. Вспомните Коллин Пауэла, с его пробиркой с белым порошком, для оправдания бомбардировок Ирака. Но, для них даже Северная Корея не по зубам из-за нескольких ядерных зарядов, что уж говорить о России. Стрелять в собственную ногу, для США, выгоднее, чем убить свою национальную валюту. Вспомните Францию, когда Де Голь привез два парохода долларов в штаты, и выход Франции из НАТО. Тот кризис тогда, еле еле урегулировали, а Вы думаете, что они сами себя загонят в петлю. Да Россия, к радости Китая перейдёт на Юань, разрушив устоявшуюся долларовую экспансию и приобретя неожиданного союзника на своей чаше весов в экономической войне Китая с Америкой. Падишах умрёт или ишак быстрее.
показати весь коментар
24.07.2020 23:35 Відповісти
где ты этот бред выкапываешь , недалекий ? Московия должна Западу 370 млрд долларов , а вашего золота не хватит на год покрыть дефицит пенсионного фонда московии . Без долларов карлик полный ноль . Все держится на экспорте энергоресурсов и металлов за доллары и евро .На переводе ЗВР с долларов в юани московия потеряла 6 миллиардов долларов , надо уточнить , меняли по 6-20 за бакс , а сейчас юань по 7-00 . Объем около 70 млрд долларов. Деньги же рядовых ватников , а не ворюг банды карлика. Кто что разрушит , недалекое ? Московия это 1% ВВП мира , а штаты 17%. Еще 16% ЕС . Нефти осталось на семь лет экспорта из московии , дальше прозябание и преврщение в ишака .
показати весь коментар
25.07.2020 14:48 Відповісти
Ты тему не понял, что ли. Отвечаешь на не заданный вопрос. Ну ладно. Во первых, экспорт энергоресурсов и металлов за доллары и евро никто не собирается отменять. Это везде так. Продают то чего у себя много, покупают наоборот. И это, именно Запад заинтересован в приобретении энергоресурсов и металлов, потому, что это для них сырьё, они приложат к нему свой труд и только после этого получат свою добавочную стоимость. А методы расчета, это дело десятое, это дело бухгалтерское. Только штаты потеряют если из этой цепочки выпадут ихние бумажки, с зелёными вашингтонами. Да и с цифрами у тебя нестыковка. Сам Трамп заявлял, что ВВП США, 25 % от мирового, а у РФ в 10 раз меньше. (вообще то у нас говорят о ВВП=2%). Но это неважно. Важно то, что любая международная торговая сделка в любой части мира, приносит прибыль Америке. Давай на пальцах разберём какой нибудь примет. Допустим, Монголы решают купить бананы в Мозамбике на 1млн.$. Посколько тугрики в Мозамбике ненужная экзотика, то они открывают кредитную линию в США. Там радостно печатают (да собственно сейчас его даже и не печатают, а только нолики на компьютере передвигают) тот самый миллион, под низенький процент, или даже вообще без процентов. и монголы успешно съедают свои бананы. Но теперь они должны штатам тот самый миллион. Монгольская медь, для обмоток двигателям, американцев устраивает и при этом доллар как бы остаётся обеспечен товаром, только его количество в мире увеличилось на 1 млн. При этом всё же где то на планете скапливаются его излишки, и это для штатов прямо беда. Если все разом приедут с этими долларами за американским товаром или золотом, то у них ничего своего не останется. Получается, что главный источник ВВП Америки это их доллар. К нему, а вернее к печатному станку, стекаются и лучшие умы мира и лучшие профессионалы с золотыми руками. Рубить курицу несущую золотые яйца никто не будет. Запрещать хождение доллара особенно в России, это для штатов смерти подобно.
показати весь коментар
25.07.2020 15:41 Відповісти
по ВВП США есть не слова , а цифры статистики , московия это 1% в долларах , США 17%.Да ты специалист во всех областях . Может знаешь что такое количественное смягчение ? Что такое учетная ставка и зачем она нужна ? Какую кредитную линию открывают монголам амеры ? Дулю им , а не линию. За реальные доллары все продается такими туземцами , знаток.На Уолл - Стрит сидят самые светлые головы в банковской системе мира , они знают как уравновешивать балансы по валюте.Ты скажи, почему США добывая 13 ( сейчас 11 )миллионов бочек нефти в сутки не девальвируют доллар , а московия добывая 11 ( сейчас 8,5 ) миллионов бочек нефти плачет , страдает , проводит секвестр бюджета , откладывает национальные программы на 10 лет и девальвирует рубль , на 15% по сравнеию с 2019 годом и на 30% по сравнению с 2018 годом.
показати весь коментар
25.07.2020 17:31 Відповісти
Вот про ВВП
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1) https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)

а здесь список стран по внешнему долгу
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%83 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_внешнему_долгу

Ну то такое. Это же я выше утверждал, что На Уолл - Стрит сидят самые светлые головы. "стекаются и лучшие умы мира и лучшие профессионалы с золотыми руками." Стимулирование национальной экономики, путём исскуственного занижения курса своей валюты, это и есть количественное смягчение. Стоимость золота при Никсоне была 35$;, а сегодня 1903$. Россия тоже девальвирует рубль. И Китай девальвирует юань, американцы обижаются, но ничего поделать не могут. Меня не волнует курс рубля к доллару, потому, что Россия самодостаточная страна. Доля импорта постоянно снижается. Импортные комплектующие во всех товарах производимых в России под импортными брендами типа LG, Самсунг, Ролар, Микротекс и прочих тоже падает. Даже в моём городишке на маленьком заводике, делают насос с двигателем в сборе для выкачки в канализацию воды из какой то импортной (забыл название) стиральной машинки. И чисто отечественные ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ, неплохо работают. Бытовая химия, косметика, мебель, электротехника, стройматериалы, особенно продукты питания, всё своё. Так зачем мне $ ?
показати весь коментар
25.07.2020 19:52 Відповісти
Вот данные по КАМАЗу за 2019 год. В статье только говорится о субсидиях со стороны гос-ва , но не пишут что весь импорт , в том числе и для ВАЗа не облагается пошлинами , чтобы была ниже себестоимость . И каков итог ? Убытки везде в автопроме , все на московии как и при СССР дотируется за счет продажи нефти и газа . Можно написать , что импортозаместили 10% номенклатуры пр -ва , а один увеличили - двигатель евро -5 как на КАМАЗе .https://www.business-gazeta.ru/article/426435 95% всех полетов гражданской авиации на московии выполняют Боинги и Аэробусы. Сумма лизинговых и страховых платежей в год три миллиарда долларов , вы не хотите летать ? Вам не нужна валюта ? Так делайте Илы и Ту , все же вы подмяли под себя , все импортное лучшее оборудование начиная от ленина , украинцам дуля , одни совковые станки. Результат ? Карлик угробил гражд авиацию . Суперджет -100 собирается на 60% из импотра ( двигатель и авианика на 100% ) , причем на военном заводе Сухого .Это крах.
показати весь коментар
25.07.2020 20:47 Відповісти
Мы сейчас оба, занимаемся глупостью. Чего спорить? Самый
лучший индикатор уровня комфорта в стране это демографическая обстановка. Отчего
то люди бегут с Украины, Балтики, Болгарии, хотя там такой воздух Свободы! Ты старательно
на просторах интернета, собираешь, хранишь, систематизируешь, всякий негатив о
России, зачастую справедливый. А я живу и ежедневно своими глазами вижу и слышу,
как знакомые и друзья, родственники, устраиваются, открывают, всякие предприятия,
заводы, фабрики, вижу, как к ним подтягиваются работники и из Азии и из Кавказа
и даже из Украины. Так на вскидку, что вспомнилось и на ум пришло, открылся, кажется
называтся Усольский калийный комбинат, под Екатеринбургом завод по производству
металлических порошков и лакокрасочных материалов. Во Владивостоке, предприятие
по производству OSB-плит, и ещё завод гигиенических изделий. В Ленинградской
области, производство растворимого кофе. В Приморье
рыбоперерабатывающий. В Икутской алюминиево металургический. В Краснодарском
крае, кондитерский завод. Вот сейчас телевизор трындит о переработке
тонколистовой стали в подмосковье. А перед этим о кожевенном заводе где то там.
Был тут популярным предсказамус, кажется по имени Степан Демура. Он тоже прогнозировал
развал России, то на июль 2015го то на июнь 2016го, то на август 2017го. Пустое это всё ваше прогнозирование. Россия самостоятельная, независимая, развивающаяся, самодостаточная, безопасная страна, которая стойко переносит куда более весомые тяготы и невзгоды по сравнению с теперешними.
показати весь коментар
25.07.2020 21:57 Відповісти
не в рашу ли бегут из прибалтики?)))) ты умолишенный даже не понимаешь что там з.п выше в разы а цены ниже (кроме недвижимости) куда к вам ехать, на з.п в 300-500 у.е? я думал ты с ольгино, но по моему ты малолетний балбес)))
показати весь коментар
26.07.2020 18:13 Відповісти
Какое у тебя рабское мировозрение. Для тебя цена работника, это и есть мера комфорта. Объясняю. Деньги вообще никогда не могут быть твоими личными. Заработанные деньги тебе дают только на небольшой промежуток времени, что бы ты их успел помять, понюхать, подержать в руках, погордиться собой. А затем, ты их отдашь настоящему владельцу, в виде всяких платежей, обменов, налогов и т.п. А завтра пойдёшь вкалывать, что бы заработать новую порцию своих отложенных услуг. И в каждой стране, и в прибалтике тоже, количество этих отложенных услуг (пока, временно, неиспользованных услуг) примерно одинаково. Во всех странах, работники содержат, всяких потребителей, которые не производят своего товара, но без которых жить нельзя. Ты должен делиться своими отложенными услугами, с врачами, учителями, полицейскими, военными и прочими категориями бюджетников. Условия перераспределения этих услуг, во всех странах разные. Поэтому где то зарплаты выше, а где то ниже. Но! Всех уравнивает рынок. Налоги, цены, услуги, формируются разными способами, но цель одна, поскорее отобрать у тебя, свои, временно находящиеся у тебя деньги. Ну то такое. Для комфортного проживания, деньги значение имеют, но далеко не главное.
показати весь коментар
27.07.2020 17:41 Відповісти
А главное, баланс уровня отношений в обществе. Отношение чувств, что человек человеку волк, к человек человеку друг. Так вот, периоды перемен жизни социума, ведут к волчьим отношениям, к не комфортному проживанию. Как сейчас в Украине, все ненавидят всех, порохоботы, зелеботы, сепаратисты, федералисты, националисты, унитаристы все все, готовы обливать друг друга зелёнкой, бросать живых людей в мусорные контейнеры и делать проочие пакости.
показати весь коментар
27.07.2020 17:55 Відповісти
ты же ничтожество писало что вы рашисты богаче нас и круче, а сейчас винторогий доказываешь что деньги это мусор?)) какое ты мерзское животное, у тебя нет свободы, денег, совести. ты рождено для обслуживания кремля, и все))
показати весь коментар
27.07.2020 20:23 Відповісти
Какие то у тебя странные извращённые выводы. Где ты у меня вычитал, что деньги, это мусор? Я только писал, что с помощью денег распределяются взаиморасчеты за оказанные услуги. Их количество распределяется государством, так, что бы не было недовольных. Важны не абсолютные значения зарплат, а их пропорции среди членов общества, что бы не было социальной напряженности одних слоёв по отношению к другим. И таки не надо так надрываться. Береги желчь. Смени тон.
показати весь коментар
27.07.2020 20:52 Відповісти
ты черт навозный уже не помнишь что писал пару дней назад под немецким флагом? у тебя на раше хорошо распределили деньги между слоями?))) с тобой тварь рашистская мой тон слишком мягок. вы твари сами никогда по людски не жили и всему миру не давали. ты мне тварь отвратительно. и подумай почему рашистов ненавидят во всем мире
показати весь коментар
27.07.2020 21:26 Відповісти
Ты не веришь, что люди в течении 60 ти лет могут поддерживать отношения со своими Украинскими родственниками? Это элементарно. Пока были живы родители, то благодаря им, а потом с родными ровесниками. Что же тебя так поразило? А ты ответь мне, почему в России, всё спокойно, и никто не бросает живых людей в мусорный контейнер, а в Украине, несмотря ни на что, ни на Свободу, ни на Весь мир с нами, нина Евроассоциацию, ни на Томос, ни на безвиз, ни на экономическую помощь Европы Америки и МВФ, ни на антисанкции, всё равно обливаются зелёнкой, Порохоботы костерят Зелеботов, Какой то там Масяня Шарий, взрывает умы, почему ты разучился пользоваться человеческим языком? Почему убыль населения по полмиллиона в год? У кого, в отечестве, что то не так? У тебя, или у меня?
показати весь коментар
27.07.2020 21:43 Відповісти
в россии людей просто убивают, мусорный бак это сильно гуманно у вас)) тебе собака сказали нах, значит нах. или до вас дебилов как всегда не доходит?
показати весь коментар
27.07.2020 21:47 Відповісти
А у вас, значит, убить, рука не подымается? Вы считаете, что лучше бросить в мусорный контейнер живьём? Никогда мы не будем братьями. У вас психология другая. У вас гордость отсутствует.
показати весь коментар
27.07.2020 21:59 Відповісти
В России, Человек, это звучит гордо. А вы хотя бы из под тишка грохнули бы, как например Немцова, а не издевались над человеком.
показати весь коментар
27.07.2020 22:03 Відповісти
вот сколько дурбило у тебя майонеза в голове))) и магнитского, политковскую, немцова, всех мы убили. ты ублюдок посмотри на грозный 1994-1997 года и на донецк после 6 лет окупации. и почувствуй человечность))
показати весь коментар
27.07.2020 22:11 Відповісти
ты только понял что мы никогда ими и не были? брат на брата не идет войной и не ворует территории. кроче смерд, меня от твоей тупости уже тошнит
показати весь коментар
27.07.2020 22:13 Відповісти
Всё дело в воспитании. Вот смотри. Ты Кацап с Урала, стал свидомым Украинцем. Я Украинец по происхождению стал настоящим Кацапом. Только мне конец фамилии на одну букву О, надо бы укоротить.
показати весь коментар
27.07.2020 22:18 Відповісти
С тобой бесполезно. У тебя женский тип мышления. Ты не умеешь принимать доказанное и анализировать прошедшее. Никто твои территории не воровал. Наоборот только постоянно дарили. И не приписывай себе Магницкого с Немцовым. Всё, надоел ты мне, упрямый тупой индюк.
показати весь коментар
27.07.2020 22:33 Відповісти
Демура это болтун с техническим образованием , он просто ноль .Ты расскажи почему вымирает Воркута ? Было 116 тысяч населения , сейчас официально 52 тысячи , а по факту 30-40 , трехкомнатная квартира продается за бутылку водки. Твои примеры жалки, в Европе разные заводы типа Фольксваген и Мерседес частные , генерирующие колоссальные прибыли , все на западе частное , там свобода и конкуренция , которые дают высокий уровень жизни всем , а не так на московии . Кучка воров - кагэбэшнтков миллиардеры , остальные в нищете .Люди ищут где можно больше заработать , поэтому уезжают за границу. Первое место по числу вехавших занимает как раз московия , погуглите в инете.Почему ? Потому что нищета .Чурки к вам едут потому , что не умеют читать и писать , не знают английского , у них нет специальности .А нищету в их странах как раз поддерживает московия путем поддержания коррупционных режимов , чтобы были бесплатные рабы .
показати весь коментар
02.08.2020 20:15 Відповісти
Некорректный пример у тебя с Воркутой. Воркута, это пережиток Сталинского ГУЛАГА. Зеков не спрашивали где им жить. Вымирает из-за нерентабельности шахт, из-за климатических условий, из-за изменившихся транспортных коммуникаций и хозяйствования у чёртей на куличках, вахтовым методом, малочисленным составом, без детсадиков, музеев и театров. В Европе, высокая эффективность промышленности достигнута по целому ряду объективных причин. И потому, что все на западе частное , там свобода и конкуренция и потому, что деньги к деньгам текут (пример Монголов с бананами, Европы тоже касается). Инвестируют они по всему миру, а прибыль забирают себе. Европейский товар конкурентоспособный, потому, что произведён на высокотехнологичном оборудовании, в немалой доле из российского дешевого сырья и энергии, под руководством, ментально более дисциплинированных, честных управляющих, зачастую руками наёмных низкооплачиваемых иностранцев, ещё и при благоприятных климатических условиях, в отличии от России, где надо работать в ватных штанах в заводах со стенами толщиной в два кирпича и ежегодном перестилании асфальта. Да. Это всё так. Демура болтун конечно, но и Вы мало от него отличаетесь. Не видите Вы роста России, не только экономического но и эмоционального. Да, и как Вы можете это видеть, если вся притекаемая вам информация фильтруется вашей цензурой. Крестики вместо комментариев, наглядное тому подтверждение. СМИ, соц сети, ТВ, сколь нибудь открывающие факты о россии, безжалостно закрываются. Поездки в Крым, не поощряются. У вас даже канал КУХНЯ ТВ, под запретом. А между тем, в России стало надёжно, спокойно, безопасно. И не надо Хабаровск вспоминать. Хабаровск, это только подтверждение этапов роста свободного волеизлияния. Нет там никакого сепаратизма. Вот и "чурки" едут в Россию подзаработать, без знания английского но для них и Русский язык, такой же чужой и далёкий. Однако едут, почему то в Россию. А в новом Евросоюзе, например Игнолинскую АЭС, или Греческое кораблестроение похерили по приказу Брусселя. Вы думаете, что став 28й республикой нового СССРа вам позволят иметь хотя бы собственное машиностроение? Фиг там. Таких дураков как в россии больше нигде нет. Например газ в ваши сёла пришёл 60 лет назад, а в России только при Путине. В мире одно правило для всех. Человек человеку волк, и выживает сильнейший.
показати весь коментар
04.08.2020 23:14 Відповісти
В Хабаровске по ночам по маршрутам движения " свободного волеизъявления" неизвестные ( ФСБ ) снимают канализационные люки . Убийства Немцова Старовойтовой и тысяч других это еще один пример волеизъявления ? Попытка чеченцев отделиться закончилась тотальным разрушением Грозного вместе с женщинами и детьми , это еще один пример волеизъявления.В плане демократии Украина на 50 лет впереди московии и ее сателлитов вроде Беларуси , Армении и стран Центральной Азии .У нас даже кум карлика свободно владеет СМИ , не надо врать .Об экономике лучще не спорить , вы профан в ней . Почему перестали продаваться московитские авто в Украине ? Потому что Яценюк ввел пошлины на ваш автохлам , а до этого все ваше дерьмо безпошлинно , без уплаты акцизов рекой текло в Украину . Сбыт гарантирован , прибыли черным налом дружкам карлика обеспечены были заоблачные . Почему московия хиреет день за днем ? Никто не покупает ваше , даже от газа отказываются и от угля .Чурки знают русский , его насаждали где 50 ,, где 100 лет . Я в Украине пошел во второй класс , у меня прочерки по укр языку и укр литературе разрешали не учить , это факт а не сказки.
показати весь коментар
08.08.2020 13:37 Відповісти
В Хабаровске всё довольно таки мирно проходит, единоросы уже на попятную пошли, и это радует. История с Немцовым, мутная, но личного плана в любовном треугольнике. Чеченский сепаратизм, выпестован радикальными исламистами, но тоже на почве исторической несправедливости, как в Украине голодомор, так в Чечне переселением народа, режимом большевиков. Мне удивительно, что Вы до сих пор не научились отделять мух от котлет и режим диктаторского коммунизма от современной РФ.Напомню как год назад, при встрече Путина с ветеранами ополченцами в Ботлихском районе Дагестана, местные его зацеловали и готовы были на руках носить, за освобождение от международных террористов, от бородатого Хаттаба, от Шамиля Басаева. Так же напомню про их войну с захватами заложников в школе, больнице, роддоме, концертном зале и т.д. Теперь об отставании в плане демократии, РФ от Украины. Если бы я сегодня узнал, что мои внуки через 50 лет, будут живых людей зелёнкой обливать и в мусорный контейнер бросать, то я бы их сегодня, своими руками задушил. Я не хочу даже врагу пожелать такого демократического прогресса, где на людей с кокардами при исполнении своих обязанностей, бросают камни и коктейль Молотова. Я за эволюционную демократию, за мир и покой в обществе. Московитские авто. Естественно при разрыве экономических связей Украины с Россией, Российский автопром должен в первую очередь быть обложен пошлинами. Так и должно быть, тут я согласен, переход на собственную продукцию а не российскую, вот это как раз и есть символ нэзалэжности. "Почему московия хиреет день за днем ?" Я занавеску отодвину на окне и увижу, стройки, машины, дороги, пар над заводскими трубами, так что это вообще ваш бред навеянный вам вашими политтехнологами которые используют цензуру. А ваши СМИ на 100% принадлежат вашим рабовладецам украинским олигархам.
показати весь коментар
08.08.2020 15:19 Відповісти
Русский язык и вам и другим чуркам и нахрен не нужен, если вся ваша наука, промышленность, медицина (фармацевтика) сможет вариться только в своём в собственном соку. Если инструкция по ТБ на дрель произведённую в Украине на Украинской мове, то и флаг вам в руки, а если она российского производства, то можно и без пальцев остаться, это факт а не сказки.
показати весь коментар
08.08.2020 15:31 Відповісти
Пусть пилят айсберги и доставляют на батуте.
показати весь коментар
12.07.2020 17:29 Відповісти
Это прекрасное событие! Это говорит о полной жопе! Затраты сумасшедшие! Итог будет печален! Вода быстро закончится и даст новую проблему!!!! Там надежда оттянуть время.
показати весь коментар
12.07.2020 18:05 Відповісти
- Рабинович, где вы берёте деньги?
- В тумбочке.
- А в тумбочку они как попадают?
- Сарочка их туда кладёт.
- Хорошо, а она где их берёт?
- Таки, я ей даю.
- Допустим, ну а у вас то они, - откуда?
- Дык, я же уже объяснял,- из тумбочки.
показати весь коментар
12.07.2020 18:50 Відповісти
"Потому что без воды и не туды и не сюды"©
показати весь коментар
12.07.2020 21:41 Відповісти
приклеивают этот крим приклеивают а он никак не приклеиться ))))))))
- прикол крима был в казантипе и относительно дешовом тусилове ..... что сейчас там осталось из плюсов ???? ..... нет туристов - нет денег ....тупо на дотациях тащить
Соскин правильно когда то сказал : Крим - это чемодан без ручки .... и выкинуть западло и тащить не удобно )))
показати весь коментар
12.07.2020 21:41 Відповісти
херсонским сладким арбузам вода тоже нужна..
Окупанти в Криму прокладуть трубопровід між Тайганським і Сімферопольським водосховищами протяжністю понад 60 км - Цензор.НЕТ 2642
показати весь коментар
12.07.2020 22:06 Відповісти
Ждем все. Когда?
показати весь коментар
13.07.2020 09:23 Відповісти
никогда никто арбузы не поливает в Херсонской области , приедьте и спросите у местных , прежде чем глупости постить
показати весь коментар
25.07.2020 17:32 Відповісти
Кацапи пийте камені з неба ))
показати весь коментар
12.07.2020 23:48 Відповісти
Премьер-министр из обоймы путиноботов? Как бы знак.
показати весь коментар
13.07.2020 09:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 