В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошел Марш памяти, приуроченный к 79-й годовщине массового расстрела киевских евреев в Бабьем Яре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники Марша памяти прошли от кинотеатра "Киевская Русь" к Меноре в Бабьем Яре, по пути, которым 29 и 30 сентября 1941 года прошли на смерть евреи Киева.





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Организаторы Марша подчеркнули, что мероприятие не имеет никакого отношения к политике: "Мы - обычные люди, для которых важно помнить и чтить память погибших".















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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ