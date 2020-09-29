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В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошел Марш памяти, приуроченный к 79-й годовщине массового расстрела киевских евреев в Бабьем Яре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники Марша памяти прошли от кинотеатра "Киевская Русь" к Меноре в Бабьем Яре, по пути, которым 29 и 30 сентября 1941 года прошли на смерть евреи Киева.

В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 01
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 02

Читайте: Зеленский в День памяти жертв Бабьего Яра: Тысячи разрушенных судеб и тысячи напоминаний о том, к чему приводят расизм и нетерпимость

В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 03
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 04
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 05
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 06

В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 07
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 08

В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 09
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 10
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 11

Читайте: Следователь из Скотланд-Ярда помогает Центру "Бабий Яр" искать новые данные о трагедии

В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 12

В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 13
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 14

Организаторы Марша подчеркнули, что мероприятие не имеет никакого отношения к политике: "Мы - обычные люди, для которых важно помнить и чтить память погибших".

В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 15
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 16
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 17
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 18
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 19
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 20
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 21

Читайте: Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году, - Ткаченко

В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 22
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 23
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 24
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 25
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 26
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 27
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 28
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 29

В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 30

Читайте: Израиль поддерживает начинания международных доноров по созданию музея Холокоста и образовательного центра на территории Бабьего Яра в Киеве

В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 31
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 32
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 33
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 34
В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 35

В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра 36

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Бабий Яр (188) Киев (25663) Холокост (189) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+10
B не намека на убитых украинцев. Наверно это нас бог карает слабоумием за грехи.
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29.09.2020 20:29
+9
А невизнання Голодомору, як Геноцид українського народу, як називається?
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29.09.2020 21:07
+8
Держава Ізраїль до євреїв відношення не має?
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29.09.2020 21:21
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Страница 2 из 2
Тобто громадяни СРСР, що жили в Україні не були громадянами України і ніякого відношення до неї не мали?
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29.09.2020 21:55 Ответить
Ти згоден, що територія України була окупована Росією з 1921 по 1991 рік?
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29.09.2020 21:59 Ответить
Безумовно
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29.09.2020 22:02 Ответить
+
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29.09.2020 22:18 Ответить
У Києві відбувся Марш пам'яті жертв Бабиного Яру - Цензор.НЕТ 2907 https://censor.net/ru/user/476174

Хіба загиблі в Бабиному Яру євреї не були громадянами України? Нет, не были и не могли быть - тогда все были гражданами СССР!
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30.09.2020 06:58 Ответить
так-так, а скільки євреїв загинули від голоду в 1932-1933 роках? Ніде немає таких даних, вони наче були попереджені та сховались у містах.
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29.09.2020 22:16 Ответить
Так само нема даних, скільки українців врятували євреї, а навпаки є.
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29.09.2020 22:20 Ответить
Чому не відомо. 2573. Ізраїль присвоїв звання Правдеників народів світу і їх імена відображені на меморіалі в музеї Яд Вашем.І щороку цей список поповнюється.
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29.09.2020 22:31 Ответить
Праведники народів світу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. חסידי אומות העולם‎, хасидей умот ха-олам) - це почесне звання присуджується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Державою Ізраїль https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-1 [1] тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення, на території Європи, окупованій нацистами. - Це скільки євреїв врятували українці, а я кажу, що нема, скільки українців врятували євреї.
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29.09.2020 22:47 Ответить
Як євреї могли рятувати українців, якщо на всій території України вони були або відразу вбиті, або зігнані в концтабори і гетто? Ви весь час декларуєте одну і ту ж думку. Євреї - винні перед українцями. Українці ні в чому не винні перед євреями. В Україні не названі імена українців вбивали євреїв. В Україні жодного разу за роки незалежності не визнали офіційно участь українців у знищенні євреїв. Будь-яка згадка участь українців у знищенні євреїв викликає істерику і звинувачення в українофобії. У тому, що євреї не вдячні і взагалі знахабніли. Я вам вже сказав Потрібно або перейти до будівництва нових відносин або тоді давайте за гамбурзьким рахунком. Але чесно. Тільки у вас так не вийде. Ви все одно ні при яких обставинах не прізанаете ВЗАЄМНІСТЬ претензій. У вас все одно євреї завжди буду більш винуватими. А це тупик.
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29.09.2020 23:41 Ответить
Я так зрозумів, що все це стосується українців Ізраїлю.
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29.09.2020 23:54 Ответить
Це все стосується всіх євреїв і всіх українців. Я знаю багатьох українців, які поділяють мої погляди. Серед моїх знайомих і друзів таких переважна більшість. І я знаю незначну частину українців, які хочуть продолження ворожнечі і шукають винних не в собі, а в євреях. Ви з таких. Але я залишаюся патріотом України, тому що точно знаю - вас меншість і ви вже нічого не зможете змінити. Наші народи навчаться жити в мирі та злагоді.
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30.09.2020 00:32 Ответить
...шукають винних не в собі...комплекс вини. Наші народи навчаться жити в мирі - Україна у стані війни з Ізраїлем?
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30.09.2020 00:47 Ответить
Деяки українці в стані історичної, ідеологічної війни з євреями і їм дуже хочеться перетворити цю війну в погроми. Говорячи про народи, я маю на увазі саме народи, а не держави Я громадянин ізраїлю. Але я не відділяю себе від євреїв України.
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30.09.2020 01:13 Ответить
Я знаю багатьох євреїв, які поділяють мої погляди.
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30.09.2020 00:48 Ответить
А взагалі, то дискусія єврея з неєвреєм є унікальним випадком. Так само, як в нас не прийнято невіруючим публічно дискутувати з віруючим. У даному разі у ролі віруючих є євреї.
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30.09.2020 00:15 Ответить
В даному випадку віруючим є ви. З вами розмовляє єврей, який не вписується ні в один ваш стереотип про євреїв. Стереотипах сфопмірованних ще з часів російської окупації України. І це ні якийсь унікальні єврей. Звичайний єврей який народився в Україні. Таких більшість. Але ви все одно вірите байкам, які для вас склали ті, хто не хоче для України ні миру, ні процвітання.
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30.09.2020 00:26 Ответить
А хто не хоче для України ні миру, ні процвітання? українці?
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30.09.2020 00:33 Ответить
Ті, хто придумав для вас міфи про євреїв.
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30.09.2020 01:03 Ответить
І це ми ще не торкнулись Біблії...мабуть страшно у безодню зазирати...один український вчений проголосив українців богообраним народом...
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30.09.2020 00:42 Ответить
Я зараз вас здивую. Міф про богообраннсть євреїв придумали неєвреї. У евреском святому писанні немає поняття "богобранний народ". Є інше поняття, яке нічого не має спільного з обранністю, як її трактують неєвреї.
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30.09.2020 01:07 Ответить
А с какого перепугу они бродят по территории бывшего еврейского кладбища со стороны бывшей еврейской больницы?
Да и минора установлена не на месте расстрелов, а где попало.
На самом деле в 1941 году колона свободно двигалась по улице Мельника(так она называлась при немцах, если достойный человек, можно было бы назвать и теперь) без всякого конвоя и в сопровождении знакомых.
На пересечении с Пугачева евреев отделяли постовые и они следовали дальше мимо еврейского кладбища - это территория института журналистики, жилмассива, телецентра и налево в яр.
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29.09.2020 21:22 Ответить
Метят территорию под мемориал?
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29.09.2020 21:30 Ответить
Бабий Яр часть-2?
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29.09.2020 21:25 Ответить
Немає і не буде прощення фашистським виродкам та їхнім продажним посібникам!
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30.09.2020 04:21 Ответить
Це Ви про кого про уряд Мусоліні і окупацію Італією Ефіопії? В Києві був окупант Гітлерівська Німеччина у неї була ідеологія націонал-соціалізму і одна керівна партія Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, НСРПН (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) і червоний прапор, а пришла вони сюди завдяки "мудрій" комуністично-більшовицькій політиці кремліських керівників СРСР на чолі зі Йосипом Сталіним які теж мали червоний прапор і одну партію Всесоюзну комуністичну партію більшовиків .
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30.09.2020 08:24 Ответить
Там в яру лежать жертви "мудрого" Сталіна - громадяни СРСР, бо громадян держави Україна тоді не було, це мудра політика Кремля пестувала Адольфа Гітлера як криголама світової революції, ця політика голодоморів , феодальних колгоспів, ТОРСІНів, анексій і призвела до знищення буферної держави Польщі, тобто кремлівські мудреці свідомо стирали кордони, щоб підійти впритул до Рейху. Це їх "мудра" політика наклепала на 1941 рік - 24 000 літаків, 25 000 танків. Тому за всі події 1941 - 1945 р. несе відповідальність окупант Гітлер і ті хто його вирощував - сталінський режим кремлівських мудреців, і їх правонаступники. Адже другу світову війну почали вони разом 1 вересня 1939 - Гітлер, а 17 вересня вдарив в спину Польщі товариш Сталін, при цьому в газеті "Правда" шість разів змінювали замітку чому вони напали на Польщу , і спільний парад в Бресті (до речі і Бреську фортецю теж спільно звільняли від поляків німці і совєти) символічно приймали - єврей генерал Семен Кривошеїн і "породистий арієць" Гайнц Гудеріан.
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30.09.2020 07:30 Ответить
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