В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве прошел Марш памяти, приуроченный к 79-й годовщине массового расстрела киевских евреев в Бабьем Яре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники Марша памяти прошли от кинотеатра "Киевская Русь" к Меноре в Бабьем Яре, по пути, которым 29 и 30 сентября 1941 года прошли на смерть евреи Киева.
Организаторы Марша подчеркнули, что мероприятие не имеет никакого отношения к политике: "Мы - обычные люди, для которых важно помнить и чтить память погибших".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+10 Некто Максим
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+9 віктор федорович #394174
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+8 віктор федорович #394174
показать весь комментарий29.09.2020 21:21 Ссылка
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Хіба загиблі в Бабиному Яру євреї не були громадянами України? Нет, не были и не могли быть - тогда все были гражданами СССР!
Да и минора установлена не на месте расстрелов, а где попало.
На самом деле в 1941 году колона свободно двигалась по улице Мельника(так она называлась при немцах, если достойный человек, можно было бы назвать и теперь) без всякого конвоя и в сопровождении знакомых.
На пересечении с Пугачева евреев отделяли постовые и они следовали дальше мимо еврейского кладбища - это территория института журналистики, жилмассива, телецентра и налево в яр.