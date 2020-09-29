У Києві відбувся Марш пам'яті жертв Бабиного Яру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві відбувся Марш пам'яті, приурочений до 79-ї річниці масового розстрілу київських євреїв у Бабиному Яру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники Маршу пам'яті пройшли від кінотеатру "Київська Русь" до Менори у Бабиному Яру, шляхом, яким 29 та 30 вересня 1941 року пройшли на смерть євреї Києва.
Організатори Маршу підкреслили, що захід не має жодного стосунку до політики: "Ми - звичайні люди, для яких важливо пам'ятати і шанувати пам'ять загиблих".
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+10 Некто Максим
показати весь коментар29.09.2020 20:29 Посилання
+9 віктор федорович #394174
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+8 віктор федорович #394174
показати весь коментар29.09.2020 21:21 Посилання
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Хіба загиблі в Бабиному Яру євреї не були громадянами України? Нет, не были и не могли быть - тогда все были гражданами СССР!
Да и минора установлена не на месте расстрелов, а где попало.
На самом деле в 1941 году колона свободно двигалась по улице Мельника(так она называлась при немцах, если достойный человек, можно было бы назвать и теперь) без всякого конвоя и в сопровождении знакомых.
На пересечении с Пугачева евреев отделяли постовые и они следовали дальше мимо еврейского кладбища - это территория института журналистики, жилмассива, телецентра и налево в яр.