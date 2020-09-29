У Києві відбувся Марш пам'яті жертв Бабиного Яру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувся Марш пам'яті, приурочений до 79-ї річниці масового розстрілу київських євреїв у Бабиному Яру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники Маршу пам'яті пройшли від кінотеатру "Київська Русь" до Менори у Бабиному Яру, шляхом, яким 29 та 30 вересня 1941 року пройшли на смерть євреї Києва.







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Організатори Маршу підкреслили, що захід не має жодного стосунку до політики: "Ми - звичайні люди, для яких важливо пам'ятати і шанувати пам'ять загиблих".















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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ