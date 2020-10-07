Задержаны участники банды, взрывавшей банкоматы по Украине, - МВД. ФОТОрепортаж

Злоумышленники подозреваются в совершении, в частности, в Винницкой области четырех подрывов банкоматов и похищении около миллиона гривен. Следователи-детективы провели ряд санкционированных обысков, у злоумышленников изъят арсенал боевого оружия и другие вещественные доказательства.

Задержание произошло на территории Винницкой и Киевской областей 6 октября.

В течение суток во время проведения спецоперации на территории Ильинецкого и Гайсинского районов Винницкой области, а также в Киевской области полицейские задержали четырех фигурантов уголовных производств.

Члены преступной группировки были вооружены боевым автоматическим оружием, использовали гранаты, самодельные взрывные устройства. Злоумышленники действовали дерзко и слаженно, имели четкое распределение ролей, на преступления шли в камуфлированной одежде, прятали лица за балаклавой, передвигались на двух джипах.

Один из участников банды (вероятно ее организатор) в прошлом служил в добровольческом подразделении на Донбассе и имел навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

Собранные на месте преступления вещественные доказательства и информация позволили выйти в дальнейшем на подозреваемых в преступлениях.

Злоумышленники вели размеренный образ жизни, имели семьи и ранее не имели проблем с законом.

По имеющейся информации, члены преступной группировки подозреваются в совершении четырех преступлений на территории области, их проверяют на причастность к аналогичным подрывам банкоматов на территории других областей Украины.

Во время проведения санкционированных обысков у участников банды изъяли 2 автомата "Калашникова", оснащенные патронами, 10 магазинов к нему, 6 боевых гранат, пистолет и ружье с прицелом, 190 патронов к автомату, камуфлированная форменная одежда и обувь военного образца, наркотические вещества, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Следователями возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.3 и ч.5 ст. 185 УК (кража).

Также в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.257 Уголовного кодекса Украины (Бандитизм), что наказывается до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас злоумышленники задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

