Задержаны участники банды, взрывавшей банкоматы по Украине, - МВД. ФОТОрепортаж

Злоумышленники подозреваются в совершении, в частности, в Винницкой области четырех подрывов банкоматов и похищении около миллиона гривен. Следователи-детективы провели ряд санкционированных обысков, у злоумышленников изъят арсенал боевого оружия и другие вещественные доказательства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Задержание произошло на территории Винницкой и Киевской областей 6 октября.

В течение суток во время проведения спецоперации на территории Ильинецкого и Гайсинского районов Винницкой области, а также в Киевской области полицейские задержали четырех фигурантов уголовных производств.

Члены преступной группировки были вооружены боевым автоматическим оружием, использовали гранаты, самодельные взрывные устройства. Злоумышленники действовали дерзко и слаженно, имели четкое распределение ролей, на преступления шли в камуфлированной одежде, прятали лица за балаклавой, передвигались на двух джипах.

Один из участников банды (вероятно ее организатор) в прошлом служил в добровольческом подразделении на Донбассе и имел навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

Собранные на месте преступления вещественные доказательства и информация позволили выйти в дальнейшем на подозреваемых в преступлениях.

Читайте: Четверо злоумышленников подорвали банкомат на Днепропетровщине и похитили почти 1 млн грн, - полиция. ВИДЕО

Злоумышленники вели размеренный образ жизни, имели семьи и ранее не имели проблем с законом.
По имеющейся информации, члены преступной группировки подозреваются в совершении четырех преступлений на территории области, их проверяют на причастность к аналогичным подрывам банкоматов на территории других областей Украины.

Во время проведения санкционированных обысков у участников банды изъяли 2 автомата "Калашникова", оснащенные патронами, 10 магазинов к нему, 6 боевых гранат, пистолет и ружье с прицелом, 190 патронов к автомату, камуфлированная форменная одежда и обувь военного образца, наркотические вещества, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Следователями возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.3 и ч.5 ст. 185 УК (кража).
Также в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.257 Уголовного кодекса Украины (Бандитизм), что наказывается до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Сейчас злоумышленники задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе задержаны пять иностранцев, которые взламывали и грабили банкоматы. Сумма похищенных средств - более 3 млн грн, - полиция. ВИДЕО

Задержаны участники банды, взрывавшей банкоматы по Украине, - МВД 01
Задержаны участники банды, взрывавшей банкоматы по Украине, - МВД 02
Задержаны участники банды, взрывавшей банкоматы по Украине, - МВД 03
Задержаны участники банды, взрывавшей банкоматы по Украине, - МВД 04
Задержаны участники банды, взрывавшей банкоматы по Украине, - МВД 05

взрыв (6907) Винницкая область (1102) задержание (6710) Киевская область (4361) МВД (9345) банкомат (119)
Когда теперь их будут принимать в октябрят зеленят?
07.10.2020 11:25 Ответить
цим бандюкам, наші суперчесні зесуди, встановили заставу в шістсот тисяч грн.
07.10.2020 11:46 Ответить
Настоящие подпольщики! Их нужно забрасывать для диверсионной деятельности в кацапстан, а не в тюрму садить! Немного только дотренировать (чтоб не брали с собой телефоны на акцию) - и в глубокий тыл противника, взрывать банкоматы и на самофинансировании дальше взрывать объекты критической инфораструктуры!
А на родине по итогу погасить судимости и представить к высоким правительственным наградам! Нельзя такими кадрами разбрасываться!
07.10.2020 12:22 Ответить
Жили правильно, действовали решительно и дерзко...
Как же на них вышли? Обычно таких не ловят. Глухарь. Висяк.
07.10.2020 13:38 Ответить
как их находят-читерство я б сидел уже на мальдивах пукал в голубую воду с оргией каждый день и сигарой во рту
07.10.2020 21:44 Ответить
 
 