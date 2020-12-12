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Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Новая награда

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Комплекс Минобороны", или Собеседование, которого не было

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

План "Б"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "План Б" по Донбассу отменяется: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Фантомные боли

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года, - Шмыгаль

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Кремлевская крыса

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

У каждого Наполеона есть Ватерлоо...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. ВИДЕО

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Интересная игра

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Загадка

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Правильный тест

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Чисто украинский продукт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня - это фактически украинский продукт, - Шмыгаль

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Ночной Киев

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Йолка - 2

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Вечный судья

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) фотожаба (14394) Шмыгаль Денис (2683) Таран Андрей (267) Подоляк Михаил (246) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+80
Днями вже була...
Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5322
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12.12.2020 17:49
+72
Знову обісралось..

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5265
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12.12.2020 17:42
+71
Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8016
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12.12.2020 17:43
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Страница 2 из 2
від обох совком тхне.
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13.12.2020 20:39 Ответить
Яке відношення Віфлеємська зірка має до совка? https://www.google.com/search?q=star+of+bethlehem+christmas+tree
В усьому християнському світі встановлюють і встановлювали задовго до совка.
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13.12.2020 21:05 Ответить
та я ж не проти. Просто мені не подобається.
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13.12.2020 22:02 Ответить
Ну что Вы такое пишете. Вон у шоколадного звезда. Соевые сейчас Вас загрызут.
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13.12.2020 12:07 Ответить
до чого тут в кого що? В Пороха не ялинка країни, тому і його вибір. За свої гроші має право повісити на маківку ялинки навіть тебе.
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13.12.2020 20:38 Ответить
да я абслютно не против. Все елки красивые
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13.12.2020 20:45 Ответить
Зеленський, будь хоть трошки президентом,- прибери зрадників і корупціонерів, а саме Талантів та Єрмака зі свого офісу!!!!
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13.12.2020 19:26 Ответить
Зеленський, будь хоч трошки президентом- звільни зрадників та корупціонерів таких як Татаров та Єрмак зі своїх посад в офісі президента!!!
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13.12.2020 19:37 Ответить
Звезда -плохо ) За Тризубец - молчат ,А колпак оказывается носят только ведьмы и куклуксклановцы , еще скажите шо Бога нет ....
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14.12.2020 10:14 Ответить
Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 959
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14.12.2020 13:23 Ответить
Надобно было бы в шляпе "наполиёна", в рейтузах и сюртучке...
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15.12.2020 16:11 Ответить
Переглянув фотожаби, почитав коментарі - порвав живіт.
Терміново викликаю швидку...
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15.12.2020 11:43 Ответить
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