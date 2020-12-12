УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9170 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
34 480 113

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Нова нагорода

Читайте також: "Комплекс Міноборони", або Співбесіда, якої не було

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

"План Б"

Читайте також: "План Б" щодо Донбасу скасовується: радник Єрмака Подоляк заявив, що Зеленський продовжить переговори з Путіним - це набагато ефективніше

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Фантомні болі

Читайте також: Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Кремлівський щур

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

У кожного Наполеона є Ватерлоо ...

Дивіться також: "Без Цензури" в прямому ефірі: Коли локдаун? Кривбас не за Зе! Око государеве пильнує. ВIДЕО

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Цікава гра

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Загадка

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Правильний тест

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Суто український продукт

Читайте також: Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Нічний Київ

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Ялинка-2

Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Довічний суддя

Більше фотошопів дивіться тут.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) фотожаба (13864) Шмигаль Денис (4573) Таран Андрій (267) Подоляк Михайло (305) Арестович Олексій (378)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+80
Днями вже була...
Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5322
показати весь коментар
12.12.2020 17:49
+72
Знову обісралось..

Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5265
показати весь коментар
12.12.2020 17:42
+71
Фантомные боли Президента, кремлевская крыса, Йолка-2. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8016
показати весь коментар
12.12.2020 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
від обох совком тхне.
показати весь коментар
13.12.2020 20:39 Відповісти
Яке відношення Віфлеємська зірка має до совка? https://www.google.com/search?q=star+of+bethlehem+christmas+tree
В усьому християнському світі встановлюють і встановлювали задовго до совка.
показати весь коментар
13.12.2020 21:05 Відповісти
та я ж не проти. Просто мені не подобається.
показати весь коментар
13.12.2020 22:02 Відповісти
Ну что Вы такое пишете. Вон у шоколадного звезда. Соевые сейчас Вас загрызут.
показати весь коментар
13.12.2020 12:07 Відповісти
до чого тут в кого що? В Пороха не ялинка країни, тому і його вибір. За свої гроші має право повісити на маківку ялинки навіть тебе.
показати весь коментар
13.12.2020 20:38 Відповісти
да я абслютно не против. Все елки красивые
показати весь коментар
13.12.2020 20:45 Відповісти
Зеленський, будь хоть трошки президентом,- прибери зрадників і корупціонерів, а саме Талантів та Єрмака зі свого офісу!!!!
показати весь коментар
13.12.2020 19:26 Відповісти
Зеленський, будь хоч трошки президентом- звільни зрадників та корупціонерів таких як Татаров та Єрмак зі своїх посад в офісі президента!!!
показати весь коментар
13.12.2020 19:37 Відповісти
Звезда -плохо ) За Тризубец - молчат ,А колпак оказывается носят только ведьмы и куклуксклановцы , еще скажите шо Бога нет ....
показати весь коментар
14.12.2020 10:14 Відповісти
Фантомні болі президента, кремлівський щур, Ялинка-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 959
показати весь коментар
14.12.2020 13:23 Відповісти
Надобно было бы в шляпе "наполиёна", в рейтузах и сюртучке...
показати весь коментар
15.12.2020 16:11 Відповісти
Переглянув фотожаби, почитав коментарі - порвав живіт.
Терміново викликаю швидку...
показати весь коментар
15.12.2020 11:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 