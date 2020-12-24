В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики. ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 декабря 2020 года, на Морском вокзале в Одессе состоялся выпуск курсантов Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Мероприятие проходило под руководством командующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы с участием помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в Украине Массимо Проетти.







На торжественной церемонии 45 курсантов получили первые офицерские погоны, кортики и дипломы магистров.

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Среди выпускников 2020 кавалер ордена "За мужество" 3-й степени, пяти выпускникам были вручены отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции". Двое получили дипломы с отличием от руководства украинского флота, а выпускнику Института, который проходил обучение в Академии ВМС Итальянской республики в городе Ливорно, был вручен кортик ВМС Италии.

















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Продолжая недавно начатую флотскую традицию - молодыми офицерам полученные лейтенантские погоны надевали их родители.













"Обучение закончилось, впереди у нас много дел, только в следующем году мы получим еще три патрульных катера типа Айленд, в 2022 году на вооружение ВМС поступят патрульные катера Марк IV из США, сейчас идут переговоры о строительстве ракетных катеров и корветов. Большинство из вас лично будут управлять этими кораблями и катерами, как на Азовском так и на Черном море. Но все эти усилия будут напрасными если не будет вас - лидеров, командиров и ваших экипажей. Поэтому берегите себя, берегите своих подчиненных во имя нашего государства и к победе. Слава Украине!" - обратился в выпускникам командующий национальным флота контр-адмирал Неижпапа.

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