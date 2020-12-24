РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4700 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
8 994 49

В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики. ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 декабря 2020 года, на Морском вокзале в Одессе состоялся выпуск курсантов Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 01

Мероприятие проходило под руководством командующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы с участием помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в Украине Массимо Проетти.

В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 02
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 03
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 04

На торжественной церемонии 45 курсантов получили первые офицерские погоны, кортики и дипломы магистров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 году инструкторы из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании примут участие в подготовке подразделений ВМС Украины

Среди выпускников 2020 кавалер ордена "За мужество" 3-й степени, пяти выпускникам были вручены отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции". Двое получили дипломы с отличием от руководства украинского флота, а выпускнику Института, который проходил обучение в Академии ВМС Итальянской республики в городе Ливорно, был вручен кортик ВМС Италии.

В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 05
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 06
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 07
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 08
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 09
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 10
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 11
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 12

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ВМС Украины получили плавучий причал для катеров, - Минобороны. ВИДЕО

Продолжая недавно начатую флотскую традицию - молодыми офицерам полученные лейтенантские погоны надевали их родители.

В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 13
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 14
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 15
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 16
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 17
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 18

"Обучение закончилось, впереди у нас много дел, только в следующем году мы получим еще три патрульных катера типа Айленд, в 2022 году на вооружение ВМС поступят патрульные катера Марк IV из США, сейчас идут переговоры о строительстве ракетных катеров и корветов. Большинство из вас лично будут управлять этими кораблями и катерами, как на Азовском так и на Черном море. Но все эти усилия будут напрасными если не будет вас - лидеров, командиров и ваших экипажей. Поэтому берегите себя, берегите своих подчиненных во имя нашего государства и к победе. Слава Украине!" - обратился в выпускникам командующий национальным флота контр-адмирал Неижпапа.

Также читайте: Первую партию катеров Mark VI от США украинские ВМС получат до 2022 года

В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 19
В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 20

В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики 21

Смотрите: Полученные от США катера "Старобельск" и "Славянск" будут модернизированы и перевооружены, - ВМС. ФОТО

Автор: 

ВМС (1472) оборона (5213) Одесса (7897) офицер (146) Неижпапа Алексей (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
В добрий час,козарлюги !! Слава Україні!!)))))
показать весь комментарий
25.12.2020 00:24
+8
Поздравляю свежеиспеченных морских волков! Интересно, сталь на клинках кортиков - рабочая, или как при совке и ныне на московии- поделочная нержавейка?
показать весь комментарий
25.12.2020 00:14
+8
А у кого русские сперли эту традицию, русский?
показать весь комментарий
25.12.2020 01:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кортики кращі ніж були при совку.
показать весь комментарий
24.12.2020 23:56 Ответить
Русн не делает, она ворует корабли у Украины. А прЗЕдент видит мир в глазах вора
показать весь комментарий
25.12.2020 00:14 Ответить
И кортики нужны, и форма настоящая офицерская, а не оборвань, как раньше, и по катерам довольно не слабо получается, остаётся только всё реализовать, заплатить и обучить. Так шо нэ всэ так погано
показать весь комментарий
25.12.2020 00:14 Ответить
А что вы знаете о "раньше"? О какой "оборвани" вы говорите? Если вы что то имели про военно-морскую форму времен Советов, то лучше не надо ... То была форма военных моряков на уровне лучших военно-морских форм мира. Я её с гордостью носил около 20 лет и дорожу сегодня. Сегодняшняя форма наших военных моряков, как впрочем и всё остальное, пока не блещет дизайнерскими (хотя бы) успехами, чем я, как моряк с юных лет, очень огорчён и разочарован.
показать весь комментарий
25.12.2020 01:52 Ответить
https://censor.net/ua/user/410460,

В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики - Цензор.НЕТ 6347
показать весь комментарий
25.12.2020 03:40 Ответить
Нет у меня ностальгии, убожество ты наше, у меня обида и злость что сейчас время таких недоумков как ты. Которые в своей жизни сартир не построили, а рвутся и дорвались до управления, строительства Государства. Как результат, разруха, нищета, беспредел ... и конца края этому, из-за таких ограниченных, нет.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/410460, от тебя смердит кацапскими лаптями!

такие как ты и позвали войну в нашу страну, когда кричали: "путин памаги! путин ввиди!"
поетому ИМХО: надо принимать закон в ВР о коллаборционизме и таких как ты лишать украинского гражданства
показать весь комментарий
26.12.2020 17:51 Ответить
Ты таки недоумок и такие дебилы как ты и привели войну в страну. Я никогда не был ни сепаром, ни нацыком. Я всегда был и остаюсь Украинцем. И всегда буду, по мере сил, грызть горло любому врагу, что сепарам, что позарившимся на мою Украну москалям, что таким убожествам как ты. Потому что такие как ты не даёте Украине стать с колен, языком треплете одно, а на деле от вас только вред.
показать весь комментарий
26.12.2020 20:52 Ответить
грызть горло москалям, которые пришли на нашу землю-нас убивать-це добре! (хотя грызть ты будешь только языком)
а вот почему ты будешь грызть горло патриотам Украины, сможешь обьяснить?
или ты за войну "всех против всех"?
показать весь комментарий
26.12.2020 21:20 Ответить
Оце і є гризня -коли два достойних мужі, не знаючи один одного, сваряться, а за що, не второпають. Хлопці, знайте, через те, що украінці сваряться, користають наші вороги.
показать весь комментарий
27.12.2020 15:54 Ответить
То что в такой форме они выглядят, честно и мягко говоря, неинтересно, это факт. Уверен что и по качеству материала похвастаться нечем, как впрочем и во всём, к моему большому огорчению.
показать весь комментарий
25.12.2020 01:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/410460,ватан, ты главное пойми: ссср сдох! правда вонь еще осталась

а вот тебя трудно понять: ты ненавидишь все украинское и продолжаешь мучится в етой стране, собери чемодан и переедь в московию,и заживешь счастливо! (темболее что там уже разрешили собирать валежник)
показать весь комментарий
25.12.2020 03:49 Ответить
Послушай сюда, alex lagun недоумок. Я то как раз и люблю всё украинское, я не люблю таких дебилов как ты. Если я говорю на то что вижу и в чём разбираюсь что это дерьмо, то это дерьмо! Я даже усмотрел в торжественном ритуале выпускников дерьмо. Форма одежды не соблюдается даже, как бы, какими то высокими тюленями. Кто в чёрной фуражке, кто в белой ..., на улице зима, какие фуражки, дебилы, существуют правила ношения формы одежды, вы военные моряки, не уподобайтесь клоунам. Бардак во всём. И тебе, недоумку alex lagun, сообщаю, я критикую наше украинское не для того что бы такие окурки как ты здесь что то блеяли, а для того что бы всё наше, УКРАИНСКОЕ, стало лучше. Из за таких недоумков, Украина опустилась ниже ватерлинии, такие как ты "патриоты" превратили мою Родину в банановою территорию. Так что лучше помолчи, авось сойдёш за умного, в чём я очень сомневаюсь.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/410460, агрессивное скудоумие-признак лишней кацапской хромосомы
показать весь комментарий
26.12.2020 17:58 Ответить
я плевать хотел на твою московию, я украинец, здесь моя Родина, очень жаль что такое быдло как ты её разрушило.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:51 Ответить
так ,по-твоему ето я разрушил Донбасс и убиваю украинских Воинов на Донбассе?
или может все-таки москальная орда?
показать весь комментарий
26.12.2020 21:22 Ответить
Поздравляю свежеиспеченных морских волков! Интересно, сталь на клинках кортиков - рабочая, или как при совке и ныне на московии- поделочная нержавейка?
показать весь комментарий
25.12.2020 00:14 Ответить
Как культяпка, из нержавейки.
показать весь комментарий
25.12.2020 00:41 Ответить
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики - Цензор.НЕТ 1406
показать весь комментарий
25.12.2020 07:35 Ответить
Кто может сказать какое тело дизайнер этой формы, почему они молодых патриотов хотят показать ......даже не знаю как сказать, есть американская британская немецкая голландская шведская формы, но это бл..ь убожище совковое
показать весь комментарий
25.12.2020 00:20 Ответить
В добрий час,козарлюги !! Слава Україні!!)))))
показать весь комментарий
25.12.2020 00:24 Ответить
Героям Слава! Не забыли, как Украинские моряки и морпехи когда-то брали Истамбул.
показать весь комментарий
25.12.2020 00:31 Ответить
русский, тебе пояснять бесполезно, бо за тебя думает твой фюрер.
показать весь комментарий
25.12.2020 01:39 Ответить
Ну, сам Істамбул не брали, але Галату і Скутар, передмістя його, "брали на шаблю", неодноразово...
"Реве гарматами Скутара -
Ревуть, лютують вороги.
Козацтво преться без ваги -
І покотились яничари.
Гамалія по Скутарі -
По пеклу гуляє,
Сам хурдигу розбиває,
Кайдани ламає.
- Вилітайте, сірі птахи,
На базар до паю! -
Стрепенулись соколята,
Бо давно не чули
Хрещеної тії мови.
І ніч стрепенулась:
Не бачила, стара мати,
Козацької плати.
Не лякайся, подивися
На бенкет козачий.
Темно всюди, як у будень,
А свято чимале.
Не злодії з Гамалієм
Їдять мовчки сало
Без шашлика. - Засвітимо! -
До самої хмари
З щоглистими кораблями
Палає Скутара.
Візантія пробуркалась,
Витріщає очі,
Переплива на помогу,
Зубами скрегоче.
Реве, лютує Візантія,
Руками берег достає;
Достала, зикнула, встає -
І на ножах в крові німіє.
Скутар, мов пекло те, палає;
Через базари кров тече,
Босфор широкий доливає.
Неначе птахи чорні в гаї,
Козацтво сміливе літає:
Ніхто на світі не втече!
Огонь запеклих не пече."

(Шевченко, "Гамалія").
показать весь комментарий
25.12.2020 11:46 Ответить
А почему не отказываются от этой российской имперской традиции?
показать весь комментарий
25.12.2020 00:51 Ответить
А у кого русские сперли эту традицию, русский?
показать весь комментарий
25.12.2020 01:46 Ответить
свинорусы ,еще при Петре1, сперли традицию вручать кортики у Нидерландов:
кортик-слово происходит от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нидерл. korte - короткий
показать весь комментарий
25.12.2020 03:58 Ответить
Ага... Це - "абордажна" зброя, заміна офіцерській шпазі, якою було незручно орудувать між снастями, на палубі, і в трюмі з каютами... Так само, як і абордажна ***** матросів стала короткою і масивнішою...
показать весь комментарий
25.12.2020 11:36 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский?
показать весь комментарий
25.12.2020 01:40 Ответить
Два десятка лет носил военно-морскую форму и глядя на эту, в которую впихивают сегодня наших моряков ... Тут, в коментах, некто что то вякает, на ту, на "совковою". То была форма которой можно гордится ..., и красивая и качественная и удобная. Мне пришлось носить и в 90-х, уже нашего, украинского производства, но ещё "совкового" покроя. Стыдно признавать но, стало дерьмо, дерьмовый стал использоваться материал, дерьмовое, ужасное качество пошива. Об сегодняшней ..., всё что могу сказать - дерьмо! Ни вида, ни шика ... Опустили эти, типа дизайнеры, моряков ..., хуже некуда. Очень обидно осознавать, что мы не в состоянии ничего толкового ни произвести, ни хорошее старое сохранить. Мне вообще кажется, что мы головой и руками не способны ни на что, вот дети у нас получаются красивые, и слава Богу хоть за это.
показать весь комментарий
25.12.2020 01:36 Ответить
коротко про https://censor.net/ru/user/410460 : совковое ДЕРЬМО!
показать весь комментарий
25.12.2020 04:02 Ответить
В отличие от тебя, шуцманское дерьмо, я и есть самый настоящий Украинец, в отличии от таких убожеств как ты.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:44 Ответить
Хтось бачить і любить в Україні Батьківщину... Хтось - державу... А хто - шматок сала... Ти, мабуть, з "салоїдів"... Набачився я на таких, у Криму... Присягнули не державі, а квартирці в Керчі, Севастополі, чи Феодосії...
показать весь комментарий
25.12.2020 11:51 Ответить
ось вона, Гордiсть Украiнськоi Нацii !
показать весь комментарий
25.12.2020 04:00 Ответить
на катера пошлют ? дак столько нет, в тылу будут сидеть и командовать!
показать весь комментарий
25.12.2020 05:47 Ответить
Молодцы ребята. Слава Украине!
показать весь комментарий
25.12.2020 07:59 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
25.12.2020 14:23 Ответить
Может с кортиком теперь будет стыдно сдавать корабли без боя и без единого выстрела, как позорнейшим ссыкунам.
показать весь комментарий
25.12.2020 08:57 Ответить
Чем будут заниматься "новоиспеченные" офицеры ВМС,если у Украины фактически нет военно-морского флота? Околачиваться в штабах? Или сразу дембель и найем матросами или чем -то более престижным на иностранные торговые корабли?
показать весь комментарий
25.12.2020 12:08 Ответить
Приємно дивитись на хлопців! Нам би ще флот відбудувати!
показать весь комментарий
26.12.2020 21:57 Ответить
Головні убори не подобаються. При Совєтах головний убор морського офіцера кращий був на вигляд.Це саме той випадок,коли нове ,не означає -краще.Шкода.
показать весь комментарий
26.12.2020 23:32 Ответить
ДОСТАТОЧНО ОДНОГО КОРТИКА ЧТОБЫ ХЙЛА ЗАШТРЫКАТЬ !)
показать весь комментарий
27.12.2020 08:53 Ответить
 
 