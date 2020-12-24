В Одессе 45 курсантов Института ВМС Украины получили офицерские погоны и кортики. ФОТОрепортаж
Сегодня, 24 декабря 2020 года, на Морском вокзале в Одессе состоялся выпуск курсантов Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
Мероприятие проходило под руководством командующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы с участием помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в Украине Массимо Проетти.
На торжественной церемонии 45 курсантов получили первые офицерские погоны, кортики и дипломы магистров.
Среди выпускников 2020 кавалер ордена "За мужество" 3-й степени, пяти выпускникам были вручены отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции". Двое получили дипломы с отличием от руководства украинского флота, а выпускнику Института, который проходил обучение в Академии ВМС Итальянской республики в городе Ливорно, был вручен кортик ВМС Италии.
Продолжая недавно начатую флотскую традицию - молодыми офицерам полученные лейтенантские погоны надевали их родители.
"Обучение закончилось, впереди у нас много дел, только в следующем году мы получим еще три патрульных катера типа Айленд, в 2022 году на вооружение ВМС поступят патрульные катера Марк IV из США, сейчас идут переговоры о строительстве ракетных катеров и корветов. Большинство из вас лично будут управлять этими кораблями и катерами, как на Азовском так и на Черном море. Но все эти усилия будут напрасными если не будет вас - лидеров, командиров и ваших экипажей. Поэтому берегите себя, берегите своих подчиненных во имя нашего государства и к победе. Слава Украине!" - обратился в выпускникам командующий национальным флота контр-адмирал Неижпапа.
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такие как ты и позвали войну в нашу страну, когда кричали: "путин памаги! путин ввиди!"
поетому ИМХО: надо принимать закон в ВР о коллаборционизме и таких как ты лишать украинского гражданства
а вот почему ты будешь грызть горло патриотам Украины, сможешь обьяснить?
или ты за войну "всех против всех"?
а вот тебя трудно понять: ты ненавидишь все украинское и продолжаешь мучится в етой стране, собери чемодан и переедь в московию,и заживешь счастливо! (темболее что там уже разрешили собирать валежник)
или может все-таки москальная орда?
"Реве гарматами Скутара -
Ревуть, лютують вороги.
Козацтво преться без ваги -
І покотились яничари.
Гамалія по Скутарі -
По пеклу гуляє,
Сам хурдигу розбиває,
Кайдани ламає.
- Вилітайте, сірі птахи,
На базар до паю! -
Стрепенулись соколята,
Бо давно не чули
Хрещеної тії мови.
І ніч стрепенулась:
Не бачила, стара мати,
Козацької плати.
Не лякайся, подивися
На бенкет козачий.
Темно всюди, як у будень,
А свято чимале.
Не злодії з Гамалієм
Їдять мовчки сало
Без шашлика. - Засвітимо! -
До самої хмари
З щоглистими кораблями
Палає Скутара.
Візантія пробуркалась,
Витріщає очі,
Переплива на помогу,
Зубами скрегоче.
Реве, лютує Візантія,
Руками берег достає;
Достала, зикнула, встає -
І на ножах в крові німіє.
Скутар, мов пекло те, палає;
Через базари кров тече,
Босфор широкий доливає.
Неначе птахи чорні в гаї,
Козацтво сміливе літає:
Ніхто на світі не втече!
Огонь запеклих не пече."
(Шевченко, "Гамалія").
кортик-слово происходит от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нидерл. korte - короткий