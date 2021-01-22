Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС. ФОТОрепортаж
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Находясь на одной из позиций в районе Авдеевской промзоны, совместно с временно исполняющим обязанности командующего Объединенных сил генерал-майором Виктором Ганущаком, Хомчак возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в бою, освобождая Донбасс от оккупантов.
"На позициях воины имели возможность лично пообщаться с главкомом ВСУ и доложить проблемные вопросы, возникающие в ходе выполнения боевых задач для решения их высшим военным руководством", - говорится в сообщении.
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+16 Андрей Лавриненко #413115
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+14 Александр Иовица #470862
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+14 дмитрий иванов #379098
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а вот тут "Сватов" смотреть уже не хотят.
Хомчак сходил на работу!
)
буба - от ето боец-инспекция.
лайк однозначно!
Там, где можно пройтись с гвоздичками для фоточек, а потом расслабиться с лядями в сауне.
ЗЕ-***** - ето не только бред и развал, но и много видосиков и фоточек.
Да, это у кого Красногрудь, Журавель и Илин, погибли.
Так что, всё затёрли и похерили.
Рымаренко герой.
Он же в декретном отпуске--чего приперся?