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Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 01

Находясь на одной из позиций в районе Авдеевской промзоны, совместно с временно исполняющим обязанности командующего Объединенных сил генерал-майором Виктором Ганущаком, Хомчак возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в бою, освобождая Донбасс от оккупантов.

Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 02
Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 03
Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак о реформировании ВСУ по стандартам НАТО: Нужно наращивать спецвозможности, чтобы не только дать достойный отпор, но и нанести такой уровень потерь, после которого агрессия будет нецелесообразной

Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 05
Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 06
Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 07

"На позициях воины имели возможность лично пообщаться с главкомом ВСУ и доложить проблемные вопросы, возникающие в ходе выполнения боевых задач для решения их высшим военным руководством", - говорится в сообщении.

Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 08

Читайте: Хомчак о потерях на Донбассе: "Я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад"

Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 09
Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 10
Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 11
Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 12

Читайте также: Если бы Красногрудь и Журавель не нарушили запрет ходить в "серую зону", этого бы не произошло. Им никто не давал распоряжения, - главком ВСУ Хомчак о гибели морпехов


Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС 13

Автор: 

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+16
Я бы ему карты поостерегся показывать.
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22.01.2021 20:20
+14
Там где работают снайперы и убивают наших солдат, или где работает сауна с пивасом и телками?
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22.01.2021 20:11
+14
Какой броник шиворот-навыворот? На Бомбасе же не стреляют. А всё остальное по классике : руки в карманах, важный как х...й бумажный, посмотрел на карту, пожал руки, возложил цветы и к жене на хаус, она у него то ли губернатор, то ли молодая мама. Кароче странная семейка
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22.01.2021 20:12
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Військовим це коментувати не можна, а коменти усіх інших не мають сенсу.
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22.01.2021 20:07 Ответить
Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС - Цензор.НЕТ 7579
а вот тут "Сватов" смотреть уже не хотят.
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26.01.2021 00:39 Ответить
Вот это новость!
Хомчак сходил на работу!
)
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22.01.2021 20:07 Ответить
очень похож на кота базилио ........
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22.01.2021 20:34 Ответить
Какой говнокомандувач - недонаполеончик -нарик такой и его трус хомяк
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22.01.2021 20:50 Ответить
да падло, бросил солдат, а сам сволочь драпанул в посадку...
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22.01.2021 23:50 Ответить
Ты меня опередил.
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22.01.2021 23:38 Ответить
тут можна скипнуть... - ни каски, ни броника задом наперед...
буба - от ето боец-инспекция.
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22.01.2021 20:07 Ответить
Какой броник шиворот-навыворот? На Бомбасе же не стреляют. А всё остальное по классике : руки в карманах, важный как х...й бумажный, посмотрел на карту, пожал руки, возложил цветы и к жене на хаус, она у него то ли губернатор, то ли молодая мама. Кароче странная семейка
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22.01.2021 20:12 Ответить
от сразу видно гражданского!

лайк однозначно!
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22.01.2021 20:20 Ответить
ни каски, ни маски
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22.01.2021 20:25 Ответить
Там где работают снайперы и убивают наших солдат, или где работает сауна с пивасом и телками?
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22.01.2021 20:11 Ответить
Второе.
Там, где можно пройтись с гвоздичками для фоточек, а потом расслабиться с лядями в сауне.
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22.01.2021 20:13 Ответить
Этот позорный трус обязан во время войны находиться там постоянно !
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22.01.2021 20:45 Ответить
да он был там, где тишь и благодать.
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22.01.2021 23:51 Ответить
Ну так не стреляют же. Когда стреляют, Хомчак несется в обратную сторону.
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22.01.2021 20:12 Ответить
Ну так а чого приїжджав то?
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22.01.2021 20:12 Ответить
Фотки видишь? Вот ради них и приезжал.

ЗЕ-***** - ето не только бред и развал, но и много видосиков и фоточек.
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22.01.2021 20:15 Ответить
Я бы ему карты поостерегся показывать.
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22.01.2021 20:20 Ответить
це саме відразу подумала
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22.01.2021 21:34 Ответить
Вот вам и прощение всех грехов, известного комбата Вадички Рымаренко (гнида на фото)
Да, это у кого Красногрудь, Журавель и Илин, погибли.
Так что, всё затёрли и похерили.
Рымаренко герой.
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22.01.2021 20:22 Ответить
7-ме фото цікаве. Вулична лампа на стовпі. Ну це звісно на 0.
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22.01.2021 20:25 Ответить
Це звісно не на 0. Бо звісно, що на 0 пам'ятники загиблим побратимам не ставлять
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23.01.2021 00:20 Ответить
А разве он не должен там постоянно находится?
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22.01.2021 20:40 Ответить
руки с карманов, *****!
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22.01.2021 21:10 Ответить
А он руки из карманов вынимает или боится,что яйца упадут на землю? Барин,***. Я не думаю, что Жуков себя так держал, но немцев разбил и под Москвой , и в Сталинграде...
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22.01.2021 21:21 Ответить
Жуков для тебя авторитет?
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22.01.2021 21:30 Ответить
Чему может научить Наших солдат, этот предатель-дезертир хомчак??
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22.01.2021 22:02 Ответить
А мы его туда не посылали! Связался с кацапами, обеспечил себе спокойствие? Это не ВОИНОВ бросать на нейтралке.
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22.01.2021 22:26 Ответить
пухлые бесформенные колобки в шапках непонятная форма без какарды где шапки фуражки...ужас..и форма ужасная кода ее заменят..при пороже тоже было почти всегда как может быть офицер в шапке гандонке или без...только одно помню порох в каракуле был..стыдно..
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22.01.2021 22:30 Ответить
..руки из карманов доставай... кумандир , мляя...(((
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22.01.2021 23:34 Ответить
"Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС"--еще один зеленый турист?
Он же в декретном отпуске--чего приперся?
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23.01.2021 00:17 Ответить
вот это новость... от молодой жены хомчак попал в зону ООС...это событие... надо везде показать... твою мать... да он там должен жить...
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23.01.2021 06:47 Ответить
Вечерком передать информацию тем,кто его "выпустил" из Иловайска?
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23.01.2021 09:13 Ответить
Хома сепарський під@рас, цю тварюку судити за зраду треба, уйо@іще в камуфляжі ЗСУ.
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23.01.2021 09:32 Ответить
Таку паскуду хлопці піднімають за сраку над окопом і списують на ворожого снайпера. Але до окопів тут так кілометрів 30 не менше...
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23.01.2021 15:28 Ответить
 
 