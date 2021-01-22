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Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 01

Перебуваючи на одній із позицій у районі Авдіївської промзони, спільно з тимчасово виконуючим обов'язки командувача Об'єднаних сил генерал-майором Віктором Ганущаком, Хомчак поклав квіти до пам'ятника воїнам, якізагинули у бою, звільняючи Донбас від окупантів.

Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 02
Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 03
Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 04

Читайте також: Хомчак про реформування ЗСУ за стандартами НАТО: Потрібно нарощувати спецможливості, щоб не лише дати гідну відсіч, але й завдати такого рівня втрат, після якого агресія буде недоцільною

Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 05
Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 06
Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 07

"На позиціях воїни мали можливість особисто поспілкуватися з головкомом ЗСУ і доповісти проблемні питання, що виникають під час виконання бойових завдань для вирішення їх вищим військовим керівництвом", - сказано в повідомленні.

Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 08

Читайте також: Хомчак про перемир'я на Донбасі: Було б простіше, якби нам дали команду "вперед"

Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 09
Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 10
Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 11
Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 12

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби Красногурдь і Журавель не порушили заборону ходити в "сіру зону", цього б не сталося. Їм ніхто не давав розпорядження, - головком ЗСУ Хомчак про загибель морпіхів


Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС 13

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+16
Я бы ему карты поостерегся показывать.
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22.01.2021 20:20
+14
Там где работают снайперы и убивают наших солдат, или где работает сауна с пивасом и телками?
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22.01.2021 20:11
+14
Какой броник шиворот-навыворот? На Бомбасе же не стреляют. А всё остальное по классике : руки в карманах, важный как х...й бумажный, посмотрел на карту, пожал руки, возложил цветы и к жене на хаус, она у него то ли губернатор, то ли молодая мама. Кароче странная семейка
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22.01.2021 20:12
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Військовим це коментувати не можна, а коменти усіх інших не мають сенсу.
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22.01.2021 20:07 Відповісти
Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС - Цензор.НЕТ 7579
а вот тут "Сватов" смотреть уже не хотят.
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26.01.2021 00:39 Відповісти
Вот это новость!
Хомчак сходил на работу!
)
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22.01.2021 20:07 Відповісти
очень похож на кота базилио ........
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22.01.2021 20:34 Відповісти
Какой говнокомандувач - недонаполеончик -нарик такой и его трус хомяк
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22.01.2021 20:50 Відповісти
да падло, бросил солдат, а сам сволочь драпанул в посадку...
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22.01.2021 23:50 Відповісти
Ты меня опередил.
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22.01.2021 23:38 Відповісти
тут можна скипнуть... - ни каски, ни броника задом наперед...
буба - от ето боец-инспекция.
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22.01.2021 20:07 Відповісти
Какой броник шиворот-навыворот? На Бомбасе же не стреляют. А всё остальное по классике : руки в карманах, важный как х...й бумажный, посмотрел на карту, пожал руки, возложил цветы и к жене на хаус, она у него то ли губернатор, то ли молодая мама. Кароче странная семейка
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22.01.2021 20:12 Відповісти
от сразу видно гражданского!

лайк однозначно!
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22.01.2021 20:20 Відповісти
ни каски, ни маски
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22.01.2021 20:25 Відповісти
Там где работают снайперы и убивают наших солдат, или где работает сауна с пивасом и телками?
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22.01.2021 20:11 Відповісти
Второе.
Там, где можно пройтись с гвоздичками для фоточек, а потом расслабиться с лядями в сауне.
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22.01.2021 20:13 Відповісти
Этот позорный трус обязан во время войны находиться там постоянно !
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22.01.2021 20:45 Відповісти
да он был там, где тишь и благодать.
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22.01.2021 23:51 Відповісти
Ну так не стреляют же. Когда стреляют, Хомчак несется в обратную сторону.
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22.01.2021 20:12 Відповісти
Ну так а чого приїжджав то?
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22.01.2021 20:12 Відповісти
Фотки видишь? Вот ради них и приезжал.

ЗЕ-***** - ето не только бред и развал, но и много видосиков и фоточек.
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22.01.2021 20:15 Відповісти
Я бы ему карты поостерегся показывать.
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22.01.2021 20:20 Відповісти
це саме відразу подумала
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22.01.2021 21:34 Відповісти
Вот вам и прощение всех грехов, известного комбата Вадички Рымаренко (гнида на фото)
Да, это у кого Красногрудь, Журавель и Илин, погибли.
Так что, всё затёрли и похерили.
Рымаренко герой.
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22.01.2021 20:22 Відповісти
7-ме фото цікаве. Вулична лампа на стовпі. Ну це звісно на 0.
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22.01.2021 20:25 Відповісти
Це звісно не на 0. Бо звісно, що на 0 пам'ятники загиблим побратимам не ставлять
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23.01.2021 00:20 Відповісти
А разве он не должен там постоянно находится?
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22.01.2021 20:40 Відповісти
руки с карманов, *****!
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22.01.2021 21:10 Відповісти
А он руки из карманов вынимает или боится,что яйца упадут на землю? Барин,***. Я не думаю, что Жуков себя так держал, но немцев разбил и под Москвой , и в Сталинграде...
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22.01.2021 21:21 Відповісти
Жуков для тебя авторитет?
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22.01.2021 21:30 Відповісти
Чему может научить Наших солдат, этот предатель-дезертир хомчак??
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22.01.2021 22:02 Відповісти
А мы его туда не посылали! Связался с кацапами, обеспечил себе спокойствие? Это не ВОИНОВ бросать на нейтралке.
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22.01.2021 22:26 Відповісти
пухлые бесформенные колобки в шапках непонятная форма без какарды где шапки фуражки...ужас..и форма ужасная кода ее заменят..при пороже тоже было почти всегда как может быть офицер в шапке гандонке или без...только одно помню порох в каракуле был..стыдно..
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22.01.2021 22:30 Відповісти
..руки из карманов доставай... кумандир , мляя...(((
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22.01.2021 23:34 Відповісти
"Главком ВСУ Хомчак посетил зону проведения ООС"--еще один зеленый турист?
Он же в декретном отпуске--чего приперся?
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23.01.2021 00:17 Відповісти
вот это новость... от молодой жены хомчак попал в зону ООС...это событие... надо везде показать... твою мать... да он там должен жить...
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23.01.2021 06:47 Відповісти
Вечерком передать информацию тем,кто его "выпустил" из Иловайска?
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23.01.2021 09:13 Відповісти
Хома сепарський під@рас, цю тварюку судити за зраду треба, уйо@іще в камуфляжі ЗСУ.
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23.01.2021 09:32 Відповісти
Таку паскуду хлопці піднімають за сраку над окопом і списують на ворожого снайпера. Але до окопів тут так кілометрів 30 не менше...
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23.01.2021 15:28 Відповісти
 
 