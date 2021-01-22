Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Перебуваючи на одній із позицій у районі Авдіївської промзони, спільно з тимчасово виконуючим обов'язки командувача Об'єднаних сил генерал-майором Віктором Ганущаком, Хомчак поклав квіти до пам'ятника воїнам, якізагинули у бою, звільняючи Донбас від окупантів.







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"На позиціях воїни мали можливість особисто поспілкуватися з головкомом ЗСУ і доповісти проблемні питання, що виникають під час виконання бойових завдань для вирішення їх вищим військовим керівництвом", - сказано в повідомленні.

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