Головком ЗСУ Хомчак відвідав зону проведення ООС. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Перебуваючи на одній із позицій у районі Авдіївської промзони, спільно з тимчасово виконуючим обов'язки командувача Об'єднаних сил генерал-майором Віктором Ганущаком, Хомчак поклав квіти до пам'ятника воїнам, якізагинули у бою, звільняючи Донбас від окупантів.
"На позиціях воїни мали можливість особисто поспілкуватися з головкомом ЗСУ і доповісти проблемні питання, що виникають під час виконання бойових завдань для вирішення їх вищим військовим керівництвом", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар22.01.2021 20:20
+14 Александр Иовица #470862
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+14 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар22.01.2021 20:12
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а вот тут "Сватов" смотреть уже не хотят.
Хомчак сходил на работу!
)
буба - от ето боец-инспекция.
лайк однозначно!
Там, где можно пройтись с гвоздичками для фоточек, а потом расслабиться с лядями в сауне.
ЗЕ-***** - ето не только бред и развал, но и много видосиков и фоточек.
Да, это у кого Красногрудь, Журавель и Илин, погибли.
Так что, всё затёрли и похерили.
Рымаренко герой.
Он же в декретном отпуске--чего приперся?