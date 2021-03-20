Украинские силовики нашли факты, подтверждающие личность россиянина, обвиняемого в убийстве чеченского политэмигранта Хангошвили в Германии, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Украинские силовики нашли новые доказательства, свидетельствующие, что обвиняемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадим Соколов на самом деле является Вадимом Красиковым - человеком, который связан с российскими спецслужбами.

Об этом говорится в новом совместном материале Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Эти улики были найдены во время обыска в квартире тещи Красикова. Как утверждается, украинские правоохранители кроме USB-флешек и электронных сообщений нашли фотографию мужчины, которого идентифицировали как Вадима Красикова. Это подтверждается в том числе свидетельством о браке, которое было найдено вместе с фото. На изображениях - тот же человек, которого сейчас судят в Берлине, говорится в расследовании. Среди отличительных примет названа узнаваемая татуировка на левом плече.

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Согласно The Insider, данные от украинских властей могут стать ключевым аргументом для немецкой прокуратуры. Как предполагает издание, новые доказательства покажут, что "Вадим Соколов" существует исключительно в поддельных документах, выданных Красикову российской разведкой для сокрытия своей личности и совершения убийства на территории Германии.

Ранее Bellingcat, The Insider и Der Spiegel сообщали, что супруга и дочь Вадима Красикова-Соколова использовали фальшивые паспорта для перелета из Москвы в оккупированный Крым. В этом перелете, как утверждается, их сопровождал сотрудник ФСБ, который потом "прилетал туда каждый месяц". По телефону своего супруга она часто звонила одному из предполагаемых сотрудников ФСБ.

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Напомним, Зелимхан Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья, участник российско-чеченской войны и бывший сотрудник антитеррористического департамента МВД Грузии, был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Его застрелили днем по пути в мечеть, на виду у прохожих. Напавшего на него мужчину с паспортом на имя гражданина России Вадима Соколова вскоре задержали. Вскоре выяснилось, что паспорт был фальшивым, но свое настоящее имя россиянин назвать отказался.

Расследователи The Insider и Bellingcat выяснили возможное настоящее имя мужчины. По их данным, его зовут Вадим Николаевич Красиков, он перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел". Красиков-Соколов, как считают расследователи, может быть причастен еще как минимум к одному убийству в Москве в 2013 году. Немецкие следователи подозревают, что российские спецслужбы могли найти подозреваемого в убийстве и завербовать его для новых преступлений. А для того чтобы их было легче совершить, создали ему новую фальшивую личность Вадима Соколова.

Расследователи уверены, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ, эта же формулировка содержится и в обвинительных документах прокуратуры Германии. Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года называл Хангошвили "кровавым бандитом" и "организатором взрывов в московском метро", но официально эта информация никогда не озвучивалась следователями.

Федеральная прокуратура Германии в июне 2020 года предъявила официальное обвинение в убийстве Хангошвили гражданину России Вадиму С. (он же Вадим К.). Помимо убийства, россиянина также обвиняют в нарушении законодательства об обращении с оружием.​

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