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Украинские силовики нашли факты, подтверждающие личность россиянина, обвиняемого в убийстве чеченского политэмигранта Хангошвили в Германии, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Украинские силовики нашли новые доказательства, свидетельствующие, что обвиняемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадим Соколов на самом деле является Вадимом Красиковым - человеком, который связан с российскими спецслужбами.

Об этом говорится в новом совместном материале Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Эти улики были найдены во время обыска в квартире тещи Красикова. Как утверждается, украинские правоохранители кроме USB-флешек и электронных сообщений нашли фотографию мужчины, которого идентифицировали как Вадима Красикова. Это подтверждается в том числе свидетельством о браке, которое было найдено вместе с фото. На изображениях - тот же человек, которого сейчас судят в Берлине, говорится в расследовании. Среди отличительных примет названа узнаваемая татуировка на левом плече.

Украинские силовики нашли факты, подтверждающие личность россиянина, обвиняемого в убийстве чеченского политэмигранта Хангошвили в Германии, - Bellingcat 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над россиянином Красиковым, убившим чеченского политэмигранта Хангошвили, начинается в Германии

Украинские силовики нашли факты, подтверждающие личность россиянина, обвиняемого в убийстве чеченского политэмигранта Хангошвили в Германии, - Bellingcat 02
Украинские силовики нашли факты, подтверждающие личность россиянина, обвиняемого в убийстве чеченского политэмигранта Хангошвили в Германии, - Bellingcat 03

Согласно The Insider, данные от украинских властей могут стать ключевым аргументом для немецкой прокуратуры. Как предполагает издание, новые доказательства покажут, что "Вадим Соколов" существует исключительно в поддельных документах, выданных Красикову российской разведкой для сокрытия своей личности и совершения убийства на территории Германии.

Ранее Bellingcat, The Insider и Der Spiegel сообщали, что супруга и дочь Вадима Красикова-Соколова использовали фальшивые паспорта для перелета из Москвы в оккупированный Крым. В этом перелете, как утверждается, их сопровождал сотрудник ФСБ, который потом "прилетал туда каждый месяц". По телефону своего супруга она часто звонила одному из предполагаемых сотрудников ФСБ.

Также читайте: Немецкие полицейские подозревают в убийстве Хангошвили еще одного россиянина, - СМИ

Напомним, Зелимхан Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья, участник российско-чеченской войны и бывший сотрудник антитеррористического департамента МВД Грузии, был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Его застрелили днем по пути в мечеть, на виду у прохожих. Напавшего на него мужчину с паспортом на имя гражданина России Вадима Соколова вскоре задержали. Вскоре выяснилось, что паспорт был фальшивым, но свое настоящее имя россиянин назвать отказался.

Расследователи The Insider и Bellingcat выяснили возможное настоящее имя мужчины. По их данным, его зовут Вадим Николаевич Красиков, он перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел". Красиков-Соколов, как считают расследователи, может быть причастен еще как минимум к одному убийству в Москве в 2013 году. Немецкие следователи подозревают, что российские спецслужбы могли найти подозреваемого в убийстве и завербовать его для новых преступлений. А для того чтобы их было легче совершить, создали ему новую фальшивую личность Вадима Соколова.

Расследователи уверены, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ, эта же формулировка содержится и в обвинительных документах прокуратуры Германии. Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года называл Хангошвили "кровавым бандитом" и "организатором взрывов в московском метро", но официально эта информация никогда не озвучивалась следователями.

Федеральная прокуратура Германии в июне 2020 года предъявила официальное обвинение в убийстве Хангошвили гражданину России Вадиму С. (он же Вадим К.). Помимо убийства, россиянина также обвиняют в нарушении законодательства об обращении с оружием.​

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Автор: 

силовики (2799) Bellingcat (139) Хангошвили Зелимхан (12)


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Топ комментарии
+32
Украинские силовики не хочут найти подтверждающие факты на ермака, монику - не?
помочь?
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20.03.2021 23:53
+7
безпритрастное расследование по вагнеровгам многое бы обьяснило - но его нет.
а никто не думал, шо не звонок Байдена кловану во вмногом может быть связан именно с етим? - смысл звонить предателю?
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20.03.2021 23:59
+6
Та буде розслідування, почекайте трохи... По Боінгу Беллінгкет теж не за півроку і навіть не за рік все видав. Це складний процес і не треба вірити всіляким гордонам, які дату виходу фільму з голови беруть))
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21.03.2021 00:01
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Украинские силовики не хочут найти подтверждающие факты на ермака, монику - не?
помочь?
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20.03.2021 23:53 Ответить
им больше делать нечего?
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20.03.2021 23:56 Ответить
им вообще делать нечего = не буди во мне рану, кац....
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21.03.2021 10:50 Ответить
типо, грудь до глянца выбрита и о да, СИПЛЫЙ - он, СИПЛЫЙ, ко всему, 2 слова объединить в предложение - тупой..
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21.03.2021 00:06 Ответить
а еще он сильный, чисто физически, но почему то легкий...
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21.03.2021 00:12 Ответить
С главстерха ботокс скачай - https://youtu.be/02oNLXXV6U0 2 сапога пара...
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21.03.2021 00:27 Ответить
не можу зараз на прослуху - бо мамкины песни перебью....
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21.03.2021 00:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5-zh0a6nDTo https://www.youtube.com/watch?v=5-zh0a6nDTo IBRAHIM - YouTube
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21.03.2021 00:37 Ответить
Зы...
SURE, не устоите
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21.03.2021 00:38 Ответить
https://youtu.be/rZRe_0L5qiU Mustapha - Metal Cover by Shinray
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21.03.2021 00:47 Ответить
безпритрастное расследование по вагнеровгам многое бы обьяснило - но его нет.
а никто не думал, шо не звонок Байдена кловану во вмногом может быть связан именно с етим? - смысл звонить предателю?
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20.03.2021 23:59 Ответить
Та буде розслідування, почекайте трохи... По Боінгу Беллінгкет теж не за півроку і навіть не за рік все видав. Це складний процес і не треба вірити всіляким гордонам, які дату виходу фільму з голови беруть))
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21.03.2021 00:01 Ответить
ну то и вы со звонком не пушайте - не горе клопу в колпаке звонить...
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21.03.2021 00:04 Ответить
ты адрес не перепутал? - у меня нет и не было никогда кремлядских ...
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21.03.2021 09:57 Ответить
Серйозні звинувачення. Дивись, ще Анжела інтерв'ю дасть і скаже "er - *****"
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20.03.2021 23:59 Ответить
На Волині користуються паями селян без їх відома: місцева влада каже, що це законно.
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21.03.2021 00:21 Ответить
Якщо селяни довіреність писали, то може і можна
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21.03.2021 07:47 Ответить
От вже ледацюг розвелось на Цензорі - Ну як можна так тупо, слово в слово перекладати з кацапського суржика! "Звернення зі зброєю"... Може "збочення" в редаккції?
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21.03.2021 02:09 Ответить
вот остается загадкой, все эти эфэсбэшные сотрудники, действительно такие рукожопые или им специально говорят действовать "толсто" и нарочито, чтобы без лишних слов было понятно кто замешан..это касается абсолютно всех покушений и убийств, где торчат уши кремля
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21.03.2021 08:31 Ответить
це ще одне підтврдження, що раSSія - держава Терорист...і путін вбивця!!
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21.03.2021 10:46 Ответить
 
 