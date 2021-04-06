Установлена личность мужчины, осквернившего мемориал "Героям-добровольцам" в Лисичанске. Он помещен в психоневрологическое отделение - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Луганщине правоохранители установили мужчину, который разрисовал памятник "Героям-добровольцам" в Лисичанске.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганщины Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

В результате комплексной отработки силами полиции Луганщины, прокуратуры и сотрудников СБУ, установлена ​​личность мужчины, причастного к осквернению мемориала "Героям-добровольцам".

Правоохранители установили, что вчера, рано утром, 37-летний житель Лисичанска взял дома белую краску и кисточку и зарисовал краской первичные надписи на памятнике и написал другое слово.

Следователи и эксперты изъяли вещи мужчины со следами краски, проведен дополнительный осмотр места происшествия.

Для розыска правонарушителя полицейские опросили свыше 150 горожан, изъяли и посмотрели видео с камер наружного наблюдения. В результате кропотливой работы собраны неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению указанного правонарушения.

"Еще вчера мать мужчины заметила изменения в поведении сына и обратилась за помощью к врачам, в настоящее время он проходит лечение в психоневрологическом отделении г. Приволье. После окончания лечения следователи при процессуальном руководстве прокуратуры примут решение, в соответствии с действующим законодательством", - уточнила Погукай.









Как сообщалось, мемориал "Героям-добровольцам" разрисовали в Лисичанске.