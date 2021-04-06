РУС
Установлена личность мужчины, осквернившего мемориал "Героям-добровольцам" в Лисичанске. Он помещен в психоневрологическое отделение - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Луганщине правоохранители установили мужчину, который разрисовал памятник "Героям-добровольцам" в Лисичанске.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганщины Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

В результате комплексной отработки силами полиции Луганщины, прокуратуры и сотрудников СБУ, установлена ​​личность мужчины, причастного к осквернению мемориала "Героям-добровольцам".

Правоохранители установили, что вчера, рано утром, 37-летний житель Лисичанска взял дома белую краску и кисточку и зарисовал краской первичные надписи на памятнике и написал другое слово.

Следователи и эксперты изъяли вещи мужчины со следами краски, проведен дополнительный осмотр места происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире. Полиция устанавливает личность вандала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для розыска правонарушителя полицейские опросили свыше 150 горожан, изъяли и посмотрели видео с камер наружного наблюдения. В результате кропотливой работы собраны неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению указанного правонарушения.

"Еще вчера мать мужчины заметила изменения в поведении сына и обратилась за помощью к врачам, в настоящее время он проходит лечение в психоневрологическом отделении г. Приволье. После окончания лечения следователи при процессуальном руководстве прокуратуры примут решение, в соответствии с действующим законодательством", - уточнила Погукай.

Как сообщалось, мемориал "Героям-добровольцам" разрисовали в Лисичанске.

он инфецирован русскиммиром, можно излечить, лишив украинского гражданства и билетом на Ростов.......
06.04.2021 10:31 Ответить
+10
там половину населения надо в ПНД поместить
06.04.2021 10:31 Ответить
+10
37 лет, а ленина видел)
06.04.2021 10:33 Ответить
И обштрыкать до овощного состояния!
06.04.2021 10:29 Ответить
в том диспансере и штрикальщики могут оказаться такими же больными и ватными пациентами...
06.04.2021 10:43 Ответить
Послали, якось, спеціаліста з облздоровуправління, в обласну психіатричну, з перевіркою. Іде по коридору. Підходить до нього чоловік, у лікарняному халаті. Каже:
- Ви, я бачу, тут людина новенька... Будьте обережні - тут повно божевільних... Навіть тих, хто в білих халатах...
- А Ви що тут робите?...
- А я тут контролер... У добровільному порядку за ними усіма наглядаю...
06.04.2021 11:01 Ответить
там половину населения надо в ПНД поместить
06.04.2021 10:31 Ответить
он инфецирован русскиммиром, можно излечить, лишив украинского гражданства и билетом на Ростов.......
06.04.2021 10:31 Ответить
Вєрний ленінєц.
06.04.2021 10:33 Ответить
на большой Украине люди такого возраста часто не помнят, кто такой ленин, на лугандонии по особенному.. там кацапия засрала мозги людям пропагандой, в т. ч. героизированными мировыми преступниками - лениным, сталиным и прочей краснопузой нечистью...
06.04.2021 10:51 Ответить
37 лет, а ленина видел)
06.04.2021 10:33 Ответить
нужно этого идиота поместить в одной камере с Igor L.. Игорек ему быстро мозги вынесет..
06.04.2021 10:34 Ответить
Ми що, звірі?
06.04.2021 10:48 Ответить
а вы, батенька, злой, однако...
06.04.2021 10:51 Ответить
Там ще "крутіший", ніж "Ігорок", учора, з"явився!!! Спочаку, з секундоміром в руках, провів танкову битву, що може буть порівняна з битвою під Курськом, а потім заявив, що Україну врятує лише "загальна "іммобілізація"... Я довго сміявся... Написав йому, щоб глянув у Гуглі,що озачає "іммобілізація"... Жаль, так учора голова боліла, що я забувся його "нік" записать...
06.04.2021 11:08 Ответить
06.04.2021 11:23 Ответить
Короче, відмазали.
06.04.2021 10:36 Ответить
Якщо мама відмазує, це одне, а якщо дійсно психічнохворий, то не дай боже кому. Я навіть схиляюсь до другого бо пам'ятник якось так понівечіний без ненависті.
06.04.2021 10:46 Ответить
Все ватаны-психи.
06.04.2021 10:51 Ответить
Оце правильно. Всіх любителів лєніна-сталіна треба до психушек закривати - там точно з мозком проблеми.
06.04.2021 10:56 Ответить
Херої-члєнінци хоробро воюють з тим, що по природі своїй відповісти не може, а у повсякденні ведуть себе як вівці, чи взагалі - як овочі.
06.04.2021 11:16 Ответить
психи - за ОПЗЖ и Мокшу
06.04.2021 11:17 Ответить
Он такой же псих, как мусор порядочный человек. Просто мусора прикрывают сепара.
06.04.2021 11:19 Ответить
Увы.... Зная историю "подвигов" наших ментов не удивлюсь, если они нашли местного сумасшедшего и сделали его козлом отп. Это намного легче, чем ватных ублюдков искать.
06.04.2021 11:27 Ответить
Похоже сепар узнав что его ищут решил пойти по пути своего кумира жида рабиновича и слечь в дурку, типа не трогайте меня, а то покусаю. Что в прочем еще раз демонстрирует его тупость и неадекватность, сепаров и вату в нашей стране за такие "шалости" только пожурят и штраф выпишут, и он бы знал это если бы меньше смотрел сепарские и кацапские телепомойки, где страшные каратели распинают мальчиков в трусиках в тайных тюрьмах СБУ.
06.04.2021 11:38 Ответить
это так сепаров спасают от ответственности? Значит псих, но голову свою не разбил о мемориал?
06.04.2021 11:40 Ответить
 
 