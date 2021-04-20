СБУ заблокировала масштабный механизм хищения дизтоплива в "Укрзализныце": убытки могут достигать десятков миллионов гривен. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм хищения дизельного топлива в АО "Укрзализныця".
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБУ, оперативники спецслужбы установили, что "схема" действовала в большинстве структурных подразделений общества в течение длительного времени. По заключению специалистов отрасли, убытки от этого механизма могут достигать десятков миллионов гривен.
Задокументировано, что функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге.
В частности, в ходе проведения проверок сотрудники СБ Украины совместно с представителями офиса безопасности АО "Укрзализныця" выявили значительные нарушения в одном из структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога".
Правоохранители получили доказательства причастности руководства этого подразделения к хищению топлива. Чтобы скрыть выявленные факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности АО "Укрзализныця" - руководителю ревизионной комиссии.
Оперативники спецслужбы задержали в Харькове организатора схемы при передаче всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Разоблачение незаконного механизма проведено Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с УСБУ в Харьковской области, Офисом безопасности
АО "Укрзализныця" и следователями Печерского УП ГУ Нацполиции в г.. Киеве под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева.
СБ Украины совместно с АО "Укрзализныця" продолжает принимать меры по недопущению срыва перевозочного процесса на железнодорожном транспорте из-за нехватки дизельного топлива.
Напомним, ранее в "Укрзализныце" заявили, что запасов топлива хватит на четверо суток.
Уряд включив ігнор, «у нас всє харашо!».
Щойно УЗ визнала очевидне: запасу пального залишилося на 4 дні (насправді, ще менше).
Причому, на Придніпровській і Південно-Західній регіональних залізницях запасу палива на 2 доби.
До речі, такий розпачливий прес-реліз УЗ бачу вперше.
Все, до чого торкається Зеленський, перетворюється в ...