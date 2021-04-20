РУС
СБУ заблокировала масштабный механизм хищения дизтоплива в "Укрзализныце": убытки могут достигать десятков миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм хищения дизельного топлива в АО "Укрзализныця".

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБУ, оперативники спецслужбы установили, что "схема" действовала в большинстве структурных подразделений общества в течение длительного времени. По заключению специалистов отрасли, убытки от этого механизма могут достигать десятков миллионов гривен.

Задокументировано, что функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге.

В частности, в ходе проведения проверок сотрудники СБ Украины совместно с представителями офиса безопасности АО "Укрзализныця" выявили значительные нарушения в одном из структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запасов топлива "Укрзализныци" хватит на четверо суток, - пресс-служба компании

Правоохранители получили доказательства причастности руководства этого подразделения к хищению топлива. Чтобы скрыть выявленные факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности АО "Укрзализныця" - руководителю ревизионной комиссии.

Оперативники спецслужбы задержали в Харькове организатора схемы при передаче всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также читайте: Wexler прекращает поставки российского дизтоплива в Украину

Разоблачение незаконного механизма проведено Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с УСБУ в Харьковской области, Офисом безопасности
АО "Укрзализныця" и следователями Печерского УП ГУ Нацполиции в г.. Киеве под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева.

СБ Украины совместно с АО "Укрзализныця" продолжает принимать меры по недопущению срыва перевозочного процесса на железнодорожном транспорте из-за нехватки дизельного топлива.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" заявили, что запасов топлива хватит на четверо суток.

Топ комментарии
+14
СБУ заблокировала масштабный механизм хищения дизтоплива в "Укрзализныце": убытки могут достигать десятков миллионов гривен - Цензор.НЕТ 7056
20.04.2021 16:45 Ответить
+6
Зерно съели,дизтопливом запили,что бы не подавится.
20.04.2021 16:46 Ответить
+6
Сирожа пособник
20.04.2021 16:46 Ответить
Хищения.Заняться больше нечем?Страна-шпионами,кишит...
20.04.2021 16:42 Ответить
Это внутрение шпионы.
20.04.2021 16:47 Ответить
Виходить, що дизпаливо миші випили?
20.04.2021 16:43 Ответить
Зерно съели,дизтопливом запили,что бы не подавится.
20.04.2021 16:46 Ответить
лешенко и найем - в действии...
20.04.2021 16:47 Ответить
Каждая вот такая хрень имеет своих выгодополучателей с Именем и Фамилией.
20.04.2021 16:44 Ответить
СБУ заблокировала масштабный механизм хищения дизтоплива в "Укрзализныце": убытки могут достигать десятков миллионов гривен - Цензор.НЕТ 7056
20.04.2021 16:45 Ответить
Сирожа пособник
20.04.2021 16:46 Ответить
Этот больше по колесным парам от Пинчука.....
20.04.2021 16:46 Ответить
СБУ заблокировала масштабный механизм хищения дизтоплива в "Укрзализныце": убытки могут достигать десятков миллионов гривен - Цензор.НЕТ 951
20.04.2021 16:52 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158575765378439 Volodymyr Omelyan: Минулого тижня я написав, що запасу пального на Укрзалізниці залишилося на тиждень.

Уряд включив ігнор, «у нас всє харашо!».

Щойно УЗ визнала очевидне: запасу пального залишилося на 4 дні (насправді, ще менше).

Причому, на Придніпровській і Південно-Західній регіональних залізницях запасу палива на 2 доби.

До речі, такий розпачливий прес-реліз УЗ бачу вперше.

Все, до чого торкається Зеленський, перетворюється в ...

СБУ заблокировала масштабный механизм хищения дизтоплива в "Укрзализныце": убытки могут достигать десятков миллионов гривен - Цензор.НЕТ 5704
20.04.2021 16:53 Ответить
Фейк, депутат Слуг сказал, коррупции уже нет.
20.04.2021 16:53 Ответить
Так слуг тоже нет, одни панычи.
20.04.2021 16:57 Ответить
А над кріслом висить герб Московського князівства.
20.04.2021 20:05 Ответить
Огласитете, пожалуйста, % отката на котором сидел серлещ, за то что "не замечал" схемы!
20.04.2021 23:18 Ответить
 
 