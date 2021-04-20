СБУ заблокировала масштабный механизм хищения дизтоплива в "Укрзализныце": убытки могут достигать десятков миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм хищения дизельного топлива в АО "Укрзализныця".

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБУ, оперативники спецслужбы установили, что "схема" действовала в большинстве структурных подразделений общества в течение длительного времени. По заключению специалистов отрасли, убытки от этого механизма могут достигать десятков миллионов гривен.

Задокументировано, что функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге.

В частности, в ходе проведения проверок сотрудники СБ Украины совместно с представителями офиса безопасности АО "Укрзализныця" выявили значительные нарушения в одном из структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога".

Правоохранители получили доказательства причастности руководства этого подразделения к хищению топлива. Чтобы скрыть выявленные факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности АО "Укрзализныця" - руководителю ревизионной комиссии.







Оперативники спецслужбы задержали в Харькове организатора схемы при передаче всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Разоблачение незаконного механизма проведено Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с УСБУ в Харьковской области, Офисом безопасности

АО "Укрзализныця" и следователями Печерского УП ГУ Нацполиции в г.. Киеве под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева.

СБ Украины совместно с АО "Укрзализныця" продолжает принимать меры по недопущению срыва перевозочного процесса на железнодорожном транспорте из-за нехватки дизельного топлива.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" заявили, что запасов топлива хватит на четверо суток.