Зеленский посетил в Черном море эсминец "Росс" ВМС США. ФОТО

Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец "Росс" Военно-Морских Сил США, который участвует в международных военно-морских учениях "Си Бриз - 2021".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Главу государства ознакомили с оборудованием и вооружением судна.

На борту эсминца Президент Украины пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.

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Владимир Зеленский назвал символичным то, что в один день отмечаются День ВМС Украины и День Независимости США, и поздравил американский народ с этим чрезвычайно важным праздником.

"Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", - отметил Глава государства.

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Президент убежден, что самые масштабные за всю историю учения "Си Бриз" в этом году является сигналом того, что Украина не остается наедине с российской агрессией.

Со своей стороны вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что для американских военных - большая честь приветствовать на борту эсминца Президента страны, которая борется за свою независимость.

Он отметил, что во время учений "Си Бриз - 2021" отрабатывается много элементов для достижения совместимости, что очень важно для взаимодействия украинских и американских военных на суше, на море и в воздухе.

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