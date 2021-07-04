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Зеленский посетил в Черном море эсминец "Росс" ВМС США. ФОТО

Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец "Росс" Военно-Морских Сил США, который участвует в международных военно-морских учениях "Си Бриз - 2021".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

Главу государства ознакомили с оборудованием и вооружением судна.

На борту эсминца Президент Украины пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учения Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам в Черном море, - Зеленский

Владимир Зеленский назвал символичным то, что в один день отмечаются День ВМС Украины и День Независимости США, и поздравил американский народ с этим чрезвычайно важным праздником.

"Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", - отметил Глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский принимает участие в торжествах ко Дню ВМС на Одесчине. ВИДЕО

Президент убежден, что самые масштабные за всю историю учения "Си Бриз" в этом году является сигналом того, что Украина не остается наедине с российской агрессией.

Со своей стороны вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что для американских военных - большая честь приветствовать на борту эсминца Президента страны, которая борется за свою независимость.

Он отметил, что во время учений "Си Бриз - 2021" отрабатывается много элементов для достижения совместимости, что очень важно для взаимодействия украинских и американских военных на суше, на море и в воздухе.

Также читайте: Зеленский поздравил Байдена и американский народ с Днем независимости

Зеленский посетил в Черном море эсминец Росс ВМС США 01
Зеленский посетил в Черном море эсминец Росс ВМС США 02

Зеленский Владимир (20482) Си-Бриз (145) США (26835)


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Топ комментарии
+38
По палубе осла водили...
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04.07.2021 15:30
+28
Вывезите его в атлантику и выкиньте за борт!
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04.07.2021 15:29
+25
ну и с какого беса?
до хрена доверчивые американцы.
тварь уйдет - палубу выдраить с хлоркой...
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04.07.2021 15:30
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Страница 2 из 2
Брагар всего лишь хотел быть во всем похожим на его кумира - зеленого клоуна... тот уже второй год обдолбанный в хлам, с безумными глазенками рулит страной... а Брагару что низзя??? наркоманы, ворюги и откровенные проходимцы, возглавляемые шоблой предателей, это и есть нынешние "слуги"...
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04.07.2021 21:37 Ответить
А чо Оно в пинджаке,а не в латексе? Непривычно смотрится,то ли дело,без штанов и за роялем.
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04.07.2021 16:49 Ответить
Так это ж у них сегодня праздник 4 июля!
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04.07.2021 16:57 Ответить
Навіщо цього бідосіка туди пустили. Команді приготуватися.
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04.07.2021 17:15 Ответить
волнуюсь за эсминец Росс теперь...
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04.07.2021 17:21 Ответить
не допускайте Монiку на човен! погана прикмета.

Зеленський відвідав у Чорному морі есмінець "Росс" ВМС США - Цензор.НЕТ 7509
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04.07.2021 17:51 Ответить
Та Да, баба на кораблі до біди.
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04.07.2021 22:02 Ответить
Зе, де наш український есмінець, і інша зброя?
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04.07.2021 21:32 Ответить
И накормили украинским борщом, а то уже закормили заМАЦАнной шаурмой...
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04.07.2021 17:38 Ответить
Зря бедоносца но корабль пустили! Не к добру!
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04.07.2021 17:42 Ответить
А что там с потолком? Ремонтируют? Уже?
Зеленський відвідав у Чорному морі есмінець "Росс" ВМС США - Цензор.НЕТ 9434
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04.07.2021 17:48 Ответить
если зеблан залезет на монблан, будет озеро и кратер, вместо горы монблан...
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04.07.2021 17:58 Ответить
Зе бедоносец....
Теперь эсминец пойдет ко дну....
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04.07.2021 18:05 Ответить
Тіпун тобі на язик.
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04.07.2021 18:21 Ответить
Свої кораблі треба мати...
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04.07.2021 19:18 Ответить
було б правильніше його відправити на сцену 95 кварталу--там смішив би своїх ватників.
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04.07.2021 20:02 Ответить
А еще лучше в команду "Уральские пельмени"
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04.07.2021 20:39 Ответить
Зря амеры это чмо на борт пустили, вот канадцы правильно сделали в прошлый раз---не пустили (по приказу Трюдо)!
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05.07.2021 00:12 Ответить
хана эсминцу... потопнет......
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05.07.2021 10:27 Ответить
янки - классные парни... но зря пустили на борт зеленского... еще ни один его визит или пожелание никому удачи и счастья не принесли...
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05.07.2021 12:53 Ответить
Нахрена врага пускать на секретный объект?! Надеюсь дальше туалета оно не ходило
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05.07.2021 16:27 Ответить
Что пили? Чем закусывали?
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05.07.2021 18:32 Ответить
і чим занюхували ?
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05.07.2021 20:51 Ответить
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