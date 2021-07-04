Зеленский посетил в Черном море эсминец "Росс" ВМС США. ФОТО
Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец "Росс" Военно-Морских Сил США, который участвует в международных военно-морских учениях "Си Бриз - 2021".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Главу государства ознакомили с оборудованием и вооружением судна.
На борту эсминца Президент Украины пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.
Владимир Зеленский назвал символичным то, что в один день отмечаются День ВМС Украины и День Независимости США, и поздравил американский народ с этим чрезвычайно важным праздником.
"Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", - отметил Глава государства.
Президент убежден, что самые масштабные за всю историю учения "Си Бриз" в этом году является сигналом того, что Украина не остается наедине с российской агрессией.
Со своей стороны вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что для американских военных - большая честь приветствовать на борту эсминца Президента страны, которая борется за свою независимость.
Он отметил, что во время учений "Си Бриз - 2021" отрабатывается много элементов для достижения совместимости, что очень важно для взаимодействия украинских и американских военных на суше, на море и в воздухе.
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