Военный медик Юрий Письменный погиб 4 июня в зоне ООС (обновлено)

Сегодня, 4 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ российскими войсками, погиб военнослужащий, начальник медицинской службы батальона Юрий Письменный.

Об этом говорится на facebook-странице 1-го добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, сообщает Цензор.НЕТ.

"В глубокой печали и скорби семья MedStar Медевак ПДМШ склоняет голову.

Сегодня при выполнении обязанностей по защите Родины, на фронте погиб наш собрат Письменный Юрий Васильевич.

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Юра был членом большой семьи ПДМШ, ездил в ротации, где спасал жизни раненых защитников Украины. А потом подписал контракт с ВСУ, где стал начальником медицинской службы батальона.

Сегодня коварный враг оборвал жизнь нашего собрата", - отмечается в сообщении.

Позже на facebook-странице 92-й бригады появилось сообщение, что погибший - из рядов подразделения:

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"Сегодня в 93 бригаде Холодный Яр - невосполнимая потеря. Из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Васильевич Письменный. Он был известен многим под позывным "Феофан".

Это произошло среди бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и собратьям и разделяем с ними боль от потери Юрия.

Он родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование - в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт.

В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова.

В конце 2018 года призвался в ряды Вооруженных сил Украины. Возглавил медицинский пункт батальона. Буквально неделю назад получил очередное воинское звание "капитан".

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"Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. Все, кто с 18-го года был ранен в батальоне, проходили через его руки", - вспоминает начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин.

"Когда я призвался, и меня отвезли к "Феофану", первые его слова ко мне были такие: "Мы всех спасти не сможем. У медика должна быть крепкий характер, чтобы с этим смириться, - говорит боевой медик Валерия, которая служила под руководством Юрия. - Он всегда поддерживал, помогал, учил, требовал осторожности в работе, особенно на эвакуацию. Все медики, работающие в окопах, знали, что у них есть надежный тыл в качестве начмеда. Что он сделает все возможное. К тому же "Феофан" всегда сам выезжал к раненым. Он беспокоился за них и тогда, когда раненые попадали в госпиталь: прозванивал, пытался решить проблемные вопросы. Его все называли отцом. Я его даже начальником не могу назвать - отец и все: и поддержит, и поругает, и научит. Ему можно было позвонить в любое время по любому вопросу. К нему любой солдат мог подойти, он всем помогал. Батальон осиротел. Мы все шокированы".

У Юрия осталась жена Татьяна, взрослый сын Георгий, а также дочь Евгения".







Напомним, 4 июля один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Всего с начала суток до 17:00 зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня.

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