Военный медик Юрий Письменный погиб 4 июня в зоне ООС (обновлено)
Сегодня, 4 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ российскими войсками, погиб военнослужащий, начальник медицинской службы батальона Юрий Письменный.
Об этом говорится на facebook-странице 1-го добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, сообщает Цензор.НЕТ.
"В глубокой печали и скорби семья MedStar Медевак ПДМШ склоняет голову.
Сегодня при выполнении обязанностей по защите Родины, на фронте погиб наш собрат Письменный Юрий Васильевич.
Юра был членом большой семьи ПДМШ, ездил в ротации, где спасал жизни раненых защитников Украины. А потом подписал контракт с ВСУ, где стал начальником медицинской службы батальона.
Сегодня коварный враг оборвал жизнь нашего собрата", - отмечается в сообщении.
Позже на facebook-странице 92-й бригады появилось сообщение, что погибший - из рядов подразделения:
"Сегодня в 93 бригаде Холодный Яр - невосполнимая потеря. Из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Васильевич Письменный. Он был известен многим под позывным "Феофан".
Это произошло среди бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и собратьям и разделяем с ними боль от потери Юрия.
Он родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование - в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт.
В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова.
В конце 2018 года призвался в ряды Вооруженных сил Украины. Возглавил медицинский пункт батальона. Буквально неделю назад получил очередное воинское звание "капитан".
"Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. Все, кто с 18-го года был ранен в батальоне, проходили через его руки", - вспоминает начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин.
"Когда я призвался, и меня отвезли к "Феофану", первые его слова ко мне были такие: "Мы всех спасти не сможем. У медика должна быть крепкий характер, чтобы с этим смириться, - говорит боевой медик Валерия, которая служила под руководством Юрия. - Он всегда поддерживал, помогал, учил, требовал осторожности в работе, особенно на эвакуацию. Все медики, работающие в окопах, знали, что у них есть надежный тыл в качестве начмеда. Что он сделает все возможное. К тому же "Феофан" всегда сам выезжал к раненым. Он беспокоился за них и тогда, когда раненые попадали в госпиталь: прозванивал, пытался решить проблемные вопросы. Его все называли отцом. Я его даже начальником не могу назвать - отец и все: и поддержит, и поругает, и научит. Ему можно было позвонить в любое время по любому вопросу. К нему любой солдат мог подойти, он всем помогал. Батальон осиротел. Мы все шокированы".
У Юрия осталась жена Татьяна, взрослый сын Георгий, а также дочь Евгения".
Напомним, 4 июля один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Всего с начала суток до 17:00 зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня.
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