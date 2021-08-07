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С Евгением Марчуком прощаются в Киеве. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве, в доме официальных приемов по ул. Грушевского, 22 проходит прощание с украинским государственным деятелем, бывшим премьер-министром Украины, первым председателем Службы безопасности Украины Евгением Марчуком.

Проститься с Марчуком пришли его близкие, друзья и коллеги, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

В связи с похоронами перекрыли улицу Грушевского от Крепостного переулка до пересечения с Музейным. В память о Марчуке раздавали газету "День" с некрологом и описанием его жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер экс-премьер и первый глава СБУ Марчук

С Евгением Марчуком прощаются в Киеве 01

Попрощаться с Марчуком пришли, 5-й президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко, секретарь СНБО Алексей Данилов, экс-министр образования Лилия Гриневич, экс-министр юстиции Александр Лавринович и экс-глава МИД Владимир Огрызко, народный депутат от "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. Помощник Зеленского Сергей Шефир прибыл в окружении охранников.

Также читайте: "Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины": Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука

Церемонию также посетили бывший депутат ВР Иван Заец и режиссер Олесь Янчук, а также министр образования Украины в 1999-2005 годах Василий Кремень и экс-глава СБУ Василий Грицак.

С Евгением Марчуком прощаются в Киеве 02
ФОТО: Укринформ

С Евгением Марчуком прощаются в Киеве 03
ФОТО: Укринформ

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С Евгением Марчуком прощаются в Киеве 06
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С Евгением Марчуком прощаются в Киеве 08
С Евгением Марчуком прощаются в Киеве 09

"Сегодня мы прощаемся с титаном, у которого все время можно было и нужно было учиться. Очень обидно, когда уходят люди, которые умели строить государство, которые это поставили в качестве главной задачи ... Обидно, что ежегодно мы теряем людей, на которых строилась Украина, восстанавливалась независимость, которые могли бы и сегодня дать ответ на то, как нужно решать те проблемы и вызовы, с которыми мы столкнулись", - сказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Также читайте: Марчук умер из-за обострения заболеваний после перенесенного COVID-19, - СБУ

На прощание принесли большое количество цветов, были замечены венки от президента Владимира Зеленского, Верховной Рады, Кабинета министров Украины и других государственных институций.

Похоронят Евгения Марчука на Байковом кладбище.

Как сообщалось, Евгений Марчук умер 5 августа 2021 года. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

Марчук родился в 1941 году в Одесской области. По специальности – учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка. Служил в КГБ и в 1990-м был назначен первым замглавы этой структуры в УССР. В независимой Украине возглавил созданную Службу безопасности Украины и руководил ей с 6 ноября 1991 года по 12 июля 1994 года. С 1994 г. – генерал ВСУ.

Два раза избирался в Раду. В 1995 году назначен премьером, спустя четыре года – секретарем СНБО.

В 2003-2004 годах возглавлял Минобороны. С началом войны России против Украины побывал в составе делегации на минской переговорной площадке (2015—2019), причем с 22 ноября 2018 до 19 мая 2019 года возглавлял ее.

Киев (25521) Марчук (168)


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Топ комментарии
+6
Не знав минулого,але знаю, що всі,хто приходили в КДБ служити першою справою доносили на всіх і вся. Навіть на своїх начальників. Це так поставлена була у них робота( читайте Суворова). Путін теж по всій Німецькій ГДР гасав за відрадженими офіцерами із в/ч і потім звітом доводив начконтророзвідки в м.Дрезден ( штаб 1 ТА) по них. Саме інтересно,що Путін сам не вислідив жодного агента іноземних спецслужб. Не повезло або і сам не хотів.
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07.08.2021 16:47
+6
А Євген Марчук зробив достатньо для України,становлення СБУ, захисту економіки та народного надбання, розгортання розвідки. Та хіба все перерахуєш. Досвід його був використаний правильно та оперативно. Але все це розтринькав спочатку Кучма,а потім Янук-мерзенний,ну і судячи по всьому...Зел...кий вже повністю ДОКАНАВ всю нашу безпекову захисну. Спасибі історії і Богу,що у нас ще був Порошенко з 2014 року,а то вже давно б з такими як Бойко, Вілкул, Мураєв, Мєдвєдчук, Рабинович,Шуфрич,Лукаш,Бондаренко...були всі десь на виселках, на радість держдумі РФ.
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07.08.2021 16:54
+4
В Украине, конечно, больше по-человечески, по-домашнему к таким процедурам, как похороны, относятся. Друзья пришли, близкие. Без лишнего государственного пафоса, хотя и в доме официальных приёмов. Понятно, что это не государственные похороны, потому что речь не о действующем главегосударства или правительства. И всё-таки покойный - бывший Министр обороны, глава СБУ, секретарь СНБО, Премьер-Министр. Как по мне, на такого рода церемонии не только венки должны быть от госорганов (Президент, Рада, Кабмин), но как минимум руководители нынешние и бывшие структур, которые возглавлял покойный. То есть СБУ, Минобооны, РНБО, Премьеры. Ну и Президент тоже. Хорошо хоть Порошенко пришёл - уровень поддержал.
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07.08.2021 19:06
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Все преходяще, лише лис Кравчук вічний...
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07.08.2021 14:33 Ответить
Можливо, все, що ви написали - правда. Тільки, що це за високому сторону Л. Лук'яненко, що за капітан, "етніческій націоналізм"...?
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07.08.2021 21:07 Ответить
Не знав минулого,але знаю, що всі,хто приходили в КДБ служити першою справою доносили на всіх і вся. Навіть на своїх начальників. Це так поставлена була у них робота( читайте Суворова). Путін теж по всій Німецькій ГДР гасав за відрадженими офіцерами із в/ч і потім звітом доводив начконтророзвідки в м.Дрезден ( штаб 1 ТА) по них. Саме інтересно,що Путін сам не вислідив жодного агента іноземних спецслужб. Не повезло або і сам не хотів.
показать весь комментарий
07.08.2021 16:47 Ответить
А Євген Марчук зробив достатньо для України,становлення СБУ, захисту економіки та народного надбання, розгортання розвідки. Та хіба все перерахуєш. Досвід його був використаний правильно та оперативно. Але все це розтринькав спочатку Кучма,а потім Янук-мерзенний,ну і судячи по всьому...Зел...кий вже повністю ДОКАНАВ всю нашу безпекову захисну. Спасибі історії і Богу,що у нас ще був Порошенко з 2014 року,а то вже давно б з такими як Бойко, Вілкул, Мураєв, Мєдвєдчук, Рабинович,Шуфрич,Лукаш,Бондаренко...були всі десь на виселках, на радість держдумі РФ.
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07.08.2021 16:54 Ответить
Многие критикуют Марчука..
.
У меня есть к ним 2 вопросса
1- знают ли они историю И МАЗЕПЫ
2- Когда они несут шмат сала - руки у них останутся чистыми ??., или нужно памыть ? .
.
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07.08.2021 17:21 Ответить
В Украине, конечно, больше по-человечески, по-домашнему к таким процедурам, как похороны, относятся. Друзья пришли, близкие. Без лишнего государственного пафоса, хотя и в доме официальных приёмов. Понятно, что это не государственные похороны, потому что речь не о действующем главегосударства или правительства. И всё-таки покойный - бывший Министр обороны, глава СБУ, секретарь СНБО, Премьер-Министр. Как по мне, на такого рода церемонии не только венки должны быть от госорганов (Президент, Рада, Кабмин), но как минимум руководители нынешние и бывшие структур, которые возглавлял покойный. То есть СБУ, Минобооны, РНБО, Премьеры. Ну и Президент тоже. Хорошо хоть Порошенко пришёл - уровень поддержал.
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07.08.2021 19:06 Ответить
пeцо хочь засосав жмура ?
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08.08.2021 12:42 Ответить
А безутешная вдова уже объявила конкурс среди соискателей на доступ к на 19 лет младшему от усопшего организму? Ведь несмотря на невосполнимость понесённой тяжёлой утраты кто-то же должен помочь преодолеть горечь потери и излить (из чресел) на незаживающие вдовьи раны. Тем более, что нажитые на суровой службе и в непосильном труде на благо Родины активы новопреставленный с собою точно не заберёт. А активы не могут долго оставаться бесхозными - активам полагается быть освоенными.
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08.08.2021 12:59 Ответить
За кучмой также будут млеять и с почестями хоронить?нестоит внимания сия особа закопают и забудут .
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08.08.2021 13:09 Ответить
 
 