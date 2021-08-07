С Евгением Марчуком прощаются в Киеве. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве, в доме официальных приемов по ул. Грушевского, 22 проходит прощание с украинским государственным деятелем, бывшим премьер-министром Украины, первым председателем Службы безопасности Украины Евгением Марчуком.

Проститься с Марчуком пришли его близкие, друзья и коллеги, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

В связи с похоронами перекрыли улицу Грушевского от Крепостного переулка до пересечения с Музейным. В память о Марчуке раздавали газету "День" с некрологом и описанием его жизни.

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Попрощаться с Марчуком пришли, 5-й президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко, секретарь СНБО Алексей Данилов, экс-министр образования Лилия Гриневич, экс-министр юстиции Александр Лавринович и экс-глава МИД Владимир Огрызко, народный депутат от "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. Помощник Зеленского Сергей Шефир прибыл в окружении охранников.

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Церемонию также посетили бывший депутат ВР Иван Заец и режиссер Олесь Янчук, а также министр образования Украины в 1999-2005 годах Василий Кремень и экс-глава СБУ Василий Грицак.



ФОТО: Укринформ



ФОТО: Укринформ











"Сегодня мы прощаемся с титаном, у которого все время можно было и нужно было учиться. Очень обидно, когда уходят люди, которые умели строить государство, которые это поставили в качестве главной задачи ... Обидно, что ежегодно мы теряем людей, на которых строилась Украина, восстанавливалась независимость, которые могли бы и сегодня дать ответ на то, как нужно решать те проблемы и вызовы, с которыми мы столкнулись", - сказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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На прощание принесли большое количество цветов, были замечены венки от президента Владимира Зеленского, Верховной Рады, Кабинета министров Украины и других государственных институций.

Похоронят Евгения Марчука на Байковом кладбище.

Как сообщалось, Евгений Марчук умер 5 августа 2021 года. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

Марчук родился в 1941 году в Одесской области. По специальности – учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка. Служил в КГБ и в 1990-м был назначен первым замглавы этой структуры в УССР. В независимой Украине возглавил созданную Службу безопасности Украины и руководил ей с 6 ноября 1991 года по 12 июля 1994 года. С 1994 г. – генерал ВСУ.

Два раза избирался в Раду. В 1995 году назначен премьером, спустя четыре года – секретарем СНБО.

В 2003-2004 годах возглавлял Минобороны. С началом войны России против Украины побывал в составе делегации на минской переговорной площадке (2015—2019), причем с 22 ноября 2018 до 19 мая 2019 года возглавлял ее.