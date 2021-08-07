З Євгеном Марчуком прощаються у Києві. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Києві, в будинку офіційних прийомів на вул. Грушевського, 22 відбувається прощання з українським державним діячем, колишнім прем'єр-міністром України, першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком.

Попрощатися з Марчуком прийшли його близькі, друзі та колеги, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

У зв'язку з похоронами перекрили вулицю Грушевського від Кріпосного провулка до перетину з Музейним. На пам'ять про Марчука учасникам роздавали газету "День" із некрологом та описом його життя.

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На заході були присутні секретар РНБО Олексій Данілов, ексміністерка освіти Лілія Гриневич, ексміністр юстиції Олександр Лавринович та ексглава МЗС Володимир Огризко. Попрощатися з Марчуком також прийшла народна депутатка від "Європейської Солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе. Помічник Зеленського Сергій Шефір прибув в оточенні охоронців. Церемонію відвідали колишній депутат ВР Іван Заєць і режисер Олесь Янчук, а також міністра освіти України в 1999-2005 роках Василь Кремень і ексглава СБУ Василь Грицак. Були присутні також чинний глава СБУ Іван Баканов та колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

П'ятий президент Україні Петро Порошенко прийшов на церемонію разом із дружиною Мариною. Він сказав, що у 2002 році Марчук став для нього вчителем. Ексглава держави понад 10 хвилин спілкувався із вдовою померлого.



ФОТО: Укрінформ



ФОТО: Укрінформ











"Сьогодні ми прощаємось із велетом, у якого весь час можна було і треба було вчитись. Дуже прикро, коли відходять люди, які вміли будувати державу, які це поставили як головне завдання... Прикро, що щороку ми втрачаємо людей, на яких будувалась Україна, відновлювалась незалежність, які могли б і сьогодні дати відповіді на те, як потрібно вирішувати ті проблеми і виклики, з якими ми стикнулись", - сказала голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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На прощання принесли велику кількість квітів, були помічені вінки від президента Володимира Зеленського, Верховної Ради, Кабінету міністрів України та інших державних інституцій.

Поховають Євгена Марчука на Байковому кладовищі.

Євген Марчук помер 5 серпня 2021 року. Коронавірусна хвороба загострила захворювання, якими він страждав, і спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність.

Марчук народився 1941 року в Одеській області. За фахом - учитель української мови та літератури, вчитель німецької мови. Служив у КДБ і в 1990-му був призначений першим заступником голови цієї структури в УРСР. У незалежній Україні очолив створену Службу безпеки України і керував нею із 6 листопада 1991 року по 12 липня 1994 року. З 1994 р. - генерал ЗСУ.

Двічі обирався в Раду. У 1995 році призначений прем'єром, через чотири роки - секретарем РНБО.

У 2003-2004 роках очолював Міноборони. З початком війни Росії проти України побував у складі делегації на мінському переговорному майданчику (2015-2019), до того ж із 22 листопада 2018-го до 19 травня 2019 року очолював її.