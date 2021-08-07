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З Євгеном Марчуком прощаються у Києві. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Києві, в будинку офіційних прийомів на вул. Грушевського, 22 відбувається прощання з українським державним діячем, колишнім прем'єр-міністром України, першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком.

Попрощатися з Марчуком прийшли його близькі, друзі та колеги, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

У зв'язку з похоронами перекрили вулицю Грушевського від Кріпосного провулка до перетину з Музейним. На пам'ять про Марчука учасникам роздавали газету "День" із некрологом та описом його життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марчук помер через загострення захворювань після перенесеного COVID-19, - СБУ

З Євгеном Марчуком прощаються у Києві 01

На заході були присутні секретар РНБО Олексій Данілов, ексміністерка освіти Лілія Гриневич, ексміністр юстиції Олександр Лавринович та ексглава МЗС Володимир Огризко. Попрощатися з Марчуком також прийшла народна депутатка від "Європейської Солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе. Помічник Зеленського Сергій Шефір прибув в оточенні охоронців. Церемонію відвідали колишній депутат ВР Іван Заєць і режисер Олесь Янчук, а також міністра освіти України в 1999-2005 роках Василь Кремень і ексглава СБУ Василь Грицак. Були присутні також чинний глава СБУ Іван Баканов та колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

П'ятий президент Україні Петро Порошенко прийшов на церемонію разом із дружиною Мариною. Він сказав, що у 2002 році Марчук став для нього вчителем. Ексглава держави понад 10 хвилин спілкувався із вдовою померлого.

З Євгеном Марчуком прощаються у Києві 02
ФОТО: Укрінформ

З Євгеном Марчуком прощаються у Києві 03
ФОТО: Укрінформ

З Євгеном Марчуком прощаються у Києві 04
З Євгеном Марчуком прощаються у Києві 05
З Євгеном Марчуком прощаються у Києві 06
З Євгеном Марчуком прощаються у Києві 07
З Євгеном Марчуком прощаються у Києві 08

"Сьогодні ми прощаємось із велетом, у якого весь час можна було і треба було вчитись. Дуже прикро, коли відходять люди, які вміли будувати державу, які це поставили як головне завдання... Прикро, що щороку ми втрачаємо людей, на яких будувалась Україна, відновлювалась незалежність, які могли б і сьогодні дати відповіді на те, як потрібно вирішувати ті проблеми і виклики, з якими ми стикнулись", - сказала голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Також читайте: Головні новини 5 серпня: смерть Марчука, Зеленський запропонував жителям ОРДЛО їхати в РФ

На прощання принесли велику кількість квітів, були помічені вінки від президента Володимира Зеленського, Верховної Ради, Кабінету міністрів України та інших державних інституцій.

Поховають Євгена Марчука на Байковому кладовищі.

Євген Марчук помер 5 серпня 2021 року. Коронавірусна хвороба загострила захворювання, якими він страждав, і спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність.

Марчук народився 1941 року в Одеській області. За фахом - учитель української мови та літератури, вчитель німецької мови. Служив у КДБ і в 1990-му був призначений першим заступником голови цієї структури в УРСР. У незалежній Україні очолив створену Службу безпеки України і керував нею із 6 листопада 1991 року по 12 липня 1994 року. З 1994 р. - генерал ЗСУ.

Двічі обирався в Раду. У 1995 році призначений прем'єром, через чотири роки - секретарем РНБО.

У 2003-2004 роках очолював Міноборони. З початком війни Росії проти України побував у складі делегації на мінському переговорному майданчику (2015-2019), до того ж із 22 листопада 2018-го до 19 травня 2019 року очолював її.

Київ (19466) Марчук (112)


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Топ коментарі
+6
Не знав минулого,але знаю, що всі,хто приходили в КДБ служити першою справою доносили на всіх і вся. Навіть на своїх начальників. Це так поставлена була у них робота( читайте Суворова). Путін теж по всій Німецькій ГДР гасав за відрадженими офіцерами із в/ч і потім звітом доводив начконтророзвідки в м.Дрезден ( штаб 1 ТА) по них. Саме інтересно,що Путін сам не вислідив жодного агента іноземних спецслужб. Не повезло або і сам не хотів.
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07.08.2021 16:47
+6
А Євген Марчук зробив достатньо для України,становлення СБУ, захисту економіки та народного надбання, розгортання розвідки. Та хіба все перерахуєш. Досвід його був використаний правильно та оперативно. Але все це розтринькав спочатку Кучма,а потім Янук-мерзенний,ну і судячи по всьому...Зел...кий вже повністю ДОКАНАВ всю нашу безпекову захисну. Спасибі історії і Богу,що у нас ще був Порошенко з 2014 року,а то вже давно б з такими як Бойко, Вілкул, Мураєв, Мєдвєдчук, Рабинович,Шуфрич,Лукаш,Бондаренко...були всі десь на виселках, на радість держдумі РФ.
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07.08.2021 16:54
+4
В Украине, конечно, больше по-человечески, по-домашнему к таким процедурам, как похороны, относятся. Друзья пришли, близкие. Без лишнего государственного пафоса, хотя и в доме официальных приёмов. Понятно, что это не государственные похороны, потому что речь не о действующем главегосударства или правительства. И всё-таки покойный - бывший Министр обороны, глава СБУ, секретарь СНБО, Премьер-Министр. Как по мне, на такого рода церемонии не только венки должны быть от госорганов (Президент, Рада, Кабмин), но как минимум руководители нынешние и бывшие структур, которые возглавлял покойный. То есть СБУ, Минобооны, РНБО, Премьеры. Ну и Президент тоже. Хорошо хоть Порошенко пришёл - уровень поддержал.
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07.08.2021 19:06
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Все преходяще, лише лис Кравчук вічний...
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07.08.2021 14:33 Відповісти
Можливо, все, що ви написали - правда. Тільки, що це за високому сторону Л. Лук'яненко, що за капітан, "етніческій націоналізм"...?
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07.08.2021 21:07 Відповісти
Не знав минулого,але знаю, що всі,хто приходили в КДБ служити першою справою доносили на всіх і вся. Навіть на своїх начальників. Це так поставлена була у них робота( читайте Суворова). Путін теж по всій Німецькій ГДР гасав за відрадженими офіцерами із в/ч і потім звітом доводив начконтророзвідки в м.Дрезден ( штаб 1 ТА) по них. Саме інтересно,що Путін сам не вислідив жодного агента іноземних спецслужб. Не повезло або і сам не хотів.
показати весь коментар
07.08.2021 16:47 Відповісти
А Євген Марчук зробив достатньо для України,становлення СБУ, захисту економіки та народного надбання, розгортання розвідки. Та хіба все перерахуєш. Досвід його був використаний правильно та оперативно. Але все це розтринькав спочатку Кучма,а потім Янук-мерзенний,ну і судячи по всьому...Зел...кий вже повністю ДОКАНАВ всю нашу безпекову захисну. Спасибі історії і Богу,що у нас ще був Порошенко з 2014 року,а то вже давно б з такими як Бойко, Вілкул, Мураєв, Мєдвєдчук, Рабинович,Шуфрич,Лукаш,Бондаренко...були всі десь на виселках, на радість держдумі РФ.
показати весь коментар
07.08.2021 16:54 Відповісти
Многие критикуют Марчука..
.
У меня есть к ним 2 вопросса
1- знают ли они историю И МАЗЕПЫ
2- Когда они несут шмат сала - руки у них останутся чистыми ??., или нужно памыть ? .
.
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07.08.2021 17:21 Відповісти
В Украине, конечно, больше по-человечески, по-домашнему к таким процедурам, как похороны, относятся. Друзья пришли, близкие. Без лишнего государственного пафоса, хотя и в доме официальных приёмов. Понятно, что это не государственные похороны, потому что речь не о действующем главегосударства или правительства. И всё-таки покойный - бывший Министр обороны, глава СБУ, секретарь СНБО, Премьер-Министр. Как по мне, на такого рода церемонии не только венки должны быть от госорганов (Президент, Рада, Кабмин), но как минимум руководители нынешние и бывшие структур, которые возглавлял покойный. То есть СБУ, Минобооны, РНБО, Премьеры. Ну и Президент тоже. Хорошо хоть Порошенко пришёл - уровень поддержал.
показати весь коментар
07.08.2021 19:06 Відповісти
пeцо хочь засосав жмура ?
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08.08.2021 12:42 Відповісти
А безутешная вдова уже объявила конкурс среди соискателей на доступ к на 19 лет младшему от усопшего организму? Ведь несмотря на невосполнимость понесённой тяжёлой утраты кто-то же должен помочь преодолеть горечь потери и излить (из чресел) на незаживающие вдовьи раны. Тем более, что нажитые на суровой службе и в непосильном труде на благо Родины активы новопреставленный с собою точно не заберёт. А активы не могут долго оставаться бесхозными - активам полагается быть освоенными.
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08.08.2021 12:59 Відповісти
За кучмой также будут млеять и с почестями хоронить?нестоит внимания сия особа закопают и забудут .
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08.08.2021 13:09 Відповісти
 
 