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Беларусь выдает нелегалам военную форму, - Пограничная служба Польши. ФОТО

Польские пограничники опасается очередных провокаций со стороны режима Лукашенко.

Об этом сообщается в Twitter Пограничной службы Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем очередные провокации с белорусской стороны. Белорусские спецслужбы дают иностранцам, которые кочуют с их стороны границы, военную форму, несмотря на то, что до этого им несколько раз предоставляли помощь неправительственные организации в Беларуси, в частности теплую одежду", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый пятый нелегальный мигрант из Беларуси имеет связи с РФ, часть из них пытается скрыть этот факт, - спецслужбы Польши

Беларусь выдает нелегалам военную форму, - Пограничная служба Польши 01
Беларусь выдает нелегалам военную форму, - Пограничная служба Польши 02

Напомним, за минувшие сутки польские пограничники предотвратили 473 попыток нелегальных мигрантов пересечь границу Польши со стороны Беларуси. Это рекордное суточное количество случаев с начала миграционного кризиса в августе.

По данным польских пограничников, с августа польско-белорусскую границу попыталось нелегально пересечь более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. За это время задержаны 116 человек за помощь в нелегальном пересечении границы, в частности пятерых - в последние сутки.

Также читайте: Польша планирует продлить режим ЧП на границе из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси

Польша и Литва смонтировали ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью, чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов.

РП и страны Балтии обвиняют режим Лукашенко в сознательной дестабилизации ситуации на границе, подчеркивая, что миграционное давление - организованные действия Минска против Варшавы и Вильнюса.

Автор: 

Беларусь (7891) мигранты (981) Польша (8412)


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Топ комментарии
+40
Застрелите парочку.
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29.09.2021 21:32
+15
Ось дійсно цікаво, якщо там так чудово як розповідає Бульбафюрер, то чому ж мігранти тікають у Європу що загниває? Риторичне питання.
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29.09.2021 21:36
+15
Гляйнвице чистейшей воды !
переодеть мигрантов в военную форму для того, чтобы литовские пограничники кого-нибудь подстрелили

фюрера такие предсказуемые....
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29.09.2021 22:15
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Застрелите парочку.
У остальных моментально желание пропадет.
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29.09.2021 21:32 Ответить
Streliat nelzia ,mozno tolko elekrosoker ili sobaku ispolzyvat.
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29.09.2021 22:01 Ответить
Гляйнвице чистейшей воды !
переодеть мигрантов в военную форму для того, чтобы литовские пограничники кого-нибудь подстрелили

фюрера такие предсказуемые....
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29.09.2021 22:15 Ответить
І розвісити на гілляках, як мертвих ворон на городі.
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30.09.2021 06:43 Ответить
Ось дійсно цікаво, якщо там так чудово як розповідає Бульбафюрер, то чому ж мігранти тікають у Європу що загниває? Риторичне питання.
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29.09.2021 21:36 Ответить
Мігранти не тікають з білорасєї, їм туди завозять і обіцяють за грошенята переправити до ЄС, а що до життя у білорасєї) не можу назвати ліпшим за Україну...
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29.09.2021 21:59 Ответить
У них цель тама, а не тута.
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29.09.2021 22:03 Ответить
Холодно наверно. Не из бутика же пальтишки раздавать.
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29.09.2021 21:38 Ответить
_Уже второе после 2010 нападение фашистов на Польшу. В этот раз высшее военное и политическое руководство Польши не убили. Пока что.
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29.09.2021 21:54 Ответить
Прибалти гальмують, закрити кордон і попередити бульбашню що будуть стріляти в усе що буде намагатися його перетнути...
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29.09.2021 21:55 Ответить
Толеранты хреновы на такое не способны.
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29.09.2021 22:00 Ответить
Jesli cesno bolsinstvo ix okazetsia v Germaniji.U nas za 2 mesiaca 704 sbezali gde ix derzyt.Tak sto tut bolse nemcam golovu dolzno bolet cem nam,oni tut ne ostanitsia.
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29.09.2021 22:05 Ответить
дорогие литовцы!

организуйте немецким колбасникам Северный поток 3,
только не черной жижей, а с черными тараканами

немекие колбасники ведь такие любители фюреров разных мастей - от Адика, до Лександра и Вовавана
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29.09.2021 22:20 Ответить
Tak vot i diot uze severni potok 3 k nemcam tolko s Belorus ,bolsinstve vsio taki s Polsi no mi toze pomogajem i latysi takze
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29.09.2021 22:25 Ответить
ото і добре, хай німці розгрібают те, що разом із Путіним навалили !
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29.09.2021 22:31 Ответить
Саша,невеличека поправочка: не із путіним, а із ****** (визнано,дякуючи харків"янам, усім світом!)
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29.09.2021 23:48 Ответить
Прикольно.
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29.09.2021 22:02 Ответить
Це ракова пухлина у центрі Європи. Далі буде.
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29.09.2021 22:05 Ответить
Вы подождите, они им скоро танки и БТРы выдадут и скажут, что их купили в военторге, вот тогда будет весело действительно 😁😁😁
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29.09.2021 22:17 Ответить
Іхтамнети Луки.
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29.09.2021 22:24 Ответить
Та яка там Білорусь... Козломордія зі своїми гібридними іграшками пхається в Західну Європу. Невже оті кремлебл***ді думають,що з-за спини Мауса-РБ не видно вух *************** Слона. Та сволота нагло пхається всюди, аби лише насрати порядним людям на стіл, аби навоняти і ізгадити їм життя.
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29.09.2021 22:26 Ответить
Судя по всему Польша и Литва остановили поток мигрантов. У Лукашенко не будет выхода - только возвращать людей от границы и трудоустраивать на гос.предприятия.
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29.09.2021 22:44 Ответить
Так то бульбомаршалу на руку: своїх робітників-за грати, а "чорних тараканів"- на заводи. Красота для луки! Тільки от біда: "кляті" сябри вже починають натурально відстрілюватись від вірних псів режиму-КГБшників і спроваджувати їх на крнцерти до кобздона (сьогодняшня трагічна подія у РБ). Тепер "прядсядатяль" буде волати,що вони порадившись із пуциком,вирішили,що ото Україна нацьковує "стрілків" на нього,любимого і треба щось із отою Україною робити.
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30.09.2021 00:06 Ответить
Зато пересечение границы в военной форме даёт возможность на камеры открывать огонь на поражение!
Войска атакуют!
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30.09.2021 00:04 Ответить
Это они что там палаточный лагерь разбили...??? Ой умора, Лукобольбос совсем с башни съехал - не граница, а базар какой то. А шаурма, люля-кебаб, хинкали, шашлык -башлык организовали белорусские апальченцы???
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30.09.2021 07:05 Ответить
ох і "щастить" українцям...з одного боку нео-фашистська росія на чолі з шизоїдним вождем, а з другого диктатор північної кореї білорусі
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30.09.2021 14:53 Ответить
 
 