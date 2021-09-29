Беларусь выдает нелегалам военную форму, - Пограничная служба Польши. ФОТО
Польские пограничники опасается очередных провокаций со стороны режима Лукашенко.
Об этом сообщается в Twitter Пограничной службы Польши, передает Цензор.НЕТ.
"Мы ожидаем очередные провокации с белорусской стороны. Белорусские спецслужбы дают иностранцам, которые кочуют с их стороны границы, военную форму, несмотря на то, что до этого им несколько раз предоставляли помощь неправительственные организации в Беларуси, в частности теплую одежду", - говорится в публикации.
Напомним, за минувшие сутки польские пограничники предотвратили 473 попыток нелегальных мигрантов пересечь границу Польши со стороны Беларуси. Это рекордное суточное количество случаев с начала миграционного кризиса в августе.
По данным польских пограничников, с августа польско-белорусскую границу попыталось нелегально пересечь более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. За это время задержаны 116 человек за помощь в нелегальном пересечении границы, в частности пятерых - в последние сутки.
Польша и Литва смонтировали ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью, чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов.
РП и страны Балтии обвиняют режим Лукашенко в сознательной дестабилизации ситуации на границе, подчеркивая, что миграционное давление - организованные действия Минска против Варшавы и Вильнюса.
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переодеть мигрантов в военную форму для того, чтобы литовские пограничники кого-нибудь подстрелили
фюрера такие предсказуемые....
организуйте немецким колбасникам Северный поток 3,
только не черной жижей, а с черными тараканами
немекие колбасники ведь такие любители фюреров разных мастей - от Адика, до Лександра и Вовавана
Войска атакуют!
кореїбілорусі