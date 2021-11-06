Открытие памятного знака павшим воинам 58-й ОМБр состоялось в Песках Донецкой области. ФОТОрепортаж

По инициативе 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского в посёлке Пески в Донецкой области установили памятный знак военнослужащим бригады, погибших при выполнении боевых задач в этом поселке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук бригады.

В сообщении отмечается: "Состоялось торжественное открытие памятного знака военнослужащим нашей бригады, погибшим при выполнении боевых задач в поселке Пески Донецкой области

На граните высечены имена:

- сержанта Курасова Евгения Александровича,

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- младшего сержанта Семеняки Ярослава Владимировича,

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- старшего солдата Гонара Андрея Николаевича,

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- солдата Ковалёвского Ивана Ивановича,

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– солдата Коробцова Сергея Александровича.

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Мы должны сделать все, чтобы память о побратимах жила вечно не только в наших сердцах, а в действиях, в продолжении начатого вместе дела – обороны Родины.

Держите наше Небо, братья! Вечная слава Героям!"









