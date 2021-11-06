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Новости Фото Война
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Открытие памятного знака павшим воинам 58-й ОМБр состоялось в Песках Донецкой области. ФОТОрепортаж

По инициативе 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского в посёлке Пески в Донецкой области установили памятный знак военнослужащим бригады, погибших при выполнении боевых задач в этом поселке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук бригады.

В сообщении отмечается: "Состоялось торжественное открытие памятного знака военнослужащим нашей бригады, погибшим при выполнении боевых задач в поселке Пески Донецкой области

На граните высечены имена:

- сержанта Курасова Евгения Александровича,

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- младшего сержанта Семеняки Ярослава Владимировича,

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- старшего солдата Гонара Андрея Николаевича,

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- солдата Ковалёвского Ивана Ивановича,

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– солдата Коробцова Сергея Александровича.

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Мы должны сделать все, чтобы память о побратимах жила вечно не только в наших сердцах, а в действиях, в продолжении начатого вместе дела – обороны Родины.

Держите наше Небо, братья! Вечная слава Героям!"

Открытие памятного знака павшим воинам 58-й ОМБр состоялось в Песках Донецкой области 01

Открытие памятного знака павшим воинам 58-й ОМБр состоялось в Песках Донецкой области 02
Открытие памятного знака павшим воинам 58-й ОМБр состоялось в Песках Донецкой области 03
Открытие памятного знака павшим воинам 58-й ОМБр состоялось в Песках Донецкой области 04

мемориальная доска (217) Ян Осока (1501) 58 отдельная мотопехотная бригада (115)


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Топ комментарии
+24
Героям СЛАВА !
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06.11.2021 16:33
+16
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ... (допоки ми їх пам"ятаємо )

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06.11.2021 16:53
+14
Спочивайте з миром. ***** буде в аду горіти!!
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06.11.2021 16:37
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Героям СЛАВА !
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06.11.2021 16:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-5Pju4zUoOc

Two Steps from Hell - Victory.

Ukraine.
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06.11.2021 16:36 Ответить
Спочивайте з миром. ***** буде в аду горіти!!
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06.11.2021 16:37 Ответить
Не, он здохнет по дороге.Бо в Аду определившиеся и с документом.А этот тупо не доедет
Крематорий - Геена огненная https://youtu.be/V2h0PmQ8kh8 https://youtu.be/V2h0PmQ8kh8
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06.11.2021 20:29 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ... (допоки ми їх пам"ятаємо )

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06.11.2021 16:53 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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06.11.2021 17:00 Ответить
Отправьте в Украину американские войска, оружие, - сказали ключевые республиканцы Байдену

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06.11.2021 17:18 Ответить
Байден ответил, довольно много положили наших солдат в Афганистане и Ираке. Пусть сами разгребают, да и лишние проблемы с РФ нам тоже не нужны. Сам слышал 100%
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06.11.2021 17:49 Ответить
Украине не нужны те амеры или другие национальности ,кто готов сдохнуть за Украину.Украине нужны те,кто готов сдохнуть за ценности свободы и демократии
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06.11.2021 20:41 Ответить
Що за шмаль палиш?
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07.11.2021 20:54 Ответить
З якого хрена ???
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06.11.2021 19:32 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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07.11.2021 12:04 Ответить
 
 