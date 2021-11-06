Открытие памятного знака павшим воинам 58-й ОМБр состоялось в Песках Донецкой области. ФОТОрепортаж
По инициативе 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского в посёлке Пески в Донецкой области установили памятный знак военнослужащим бригады, погибших при выполнении боевых задач в этом поселке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук бригады.
В сообщении отмечается: "Состоялось торжественное открытие памятного знака военнослужащим нашей бригады, погибшим при выполнении боевых задач в поселке Пески Донецкой области
На граните высечены имена:
- сержанта Курасова Евгения Александровича,
- младшего сержанта Семеняки Ярослава Владимировича,
- старшего солдата Гонара Андрея Николаевича,
- солдата Ковалёвского Ивана Ивановича,
– солдата Коробцова Сергея Александровича.
Мы должны сделать все, чтобы память о побратимах жила вечно не только в наших сердцах, а в действиях, в продолжении начатого вместе дела – обороны Родины.
Держите наше Небо, братья! Вечная слава Героям!"
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