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Кремлевская мафиозная группа, лайфхак для получения электричества, новое развлечение Кивы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кремлевская мафиозная группа, лайфхак для получения электричества, новое развлечение Кивы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Зе!Лоханулись

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гордон і Комаровський вибачилися, що підтримали на виборах Зеленського: "73% лоханулись і ми з тобою лоханулися! Я винен, визнаю!". ВIДЕО

Кремлевская мафиозная группа, лайфхак для получения электричества, новое развлечение Кивы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Давно відомий факт

Кремлевская мафиозная группа, лайфхак для получения электричества, новое развлечение Кивы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Лайфхак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь більше не постачатиме електрику в Україну. ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада довела енергетику до катастрофи та на колінах просить електроенергію у Білорусі, - Яценюк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь продовжить експорт електроенергії в Україну в листопаді, – "Бєленерго"

Кремлевская мафиозная группа, лайфхак для получения электричества, новое развлечение Кивы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Обставини змінилися...

Кремлевская мафиозная группа, лайфхак для получения электричества, новое развлечение Кивы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

... або задушити

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проросійський депутат Кива розстріляв портрети Бандери та Шухевича. ВIДЕО

Кремлевская мафиозная группа, лайфхак для получения электричества, новое развлечение Кивы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Сітуація в країні

Кремлевская мафиозная группа, лайфхак для получения электричества, новое развлечение Кивы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Кремлівська мафіозна група

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мигрантов, штурмующих границу с Польшей, контролируют спецслужбы Беларуси, - Дуда

Кремлевская мафиозная группа, лайфхак для получения электричества, новое развлечение Кивы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Провокатор

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Автор: 

Гордон Дмитрий (120) Лукашенко Александр (3613) путин владимир (31260) Кива Илья (398) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+18
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10.11.2021 09:41
+14
#кацапское
Известный врач-антипрививочник Юрий Попов https://zdorov.d3.ru/kak-to-tak-2218085/ скончался от ковида
Он выступал против обязательного ношения масок и лечил людей от инфекции гомеопатией.


https://zdorov.d3.ru/kak-to-tak-2218085/ 112 комментариев

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10.11.2021 10:20
+11
Думаю на Комаровского зря все катят бочку. Да, они этого заслуживают, но они сейчас показывают остальным лохам, что есть ошибка и ее можно/нужно признать.... Затравлявая их мы спухнем остальных ЛОХов - они не любят, когда все тыкают в них и наоборот еще больше упрутся на своем, пытаясь доказать, что не лоханулись и дать Бубочке еще шанс!
Их надо пинать потом, когда все лохи признают, что лоханулись, во тогда размазать их по стенке, чтобы второй раз делать такого желания не возникало
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10.11.2021 10:32
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Го... он не лох. Він все життя заробляє на лохах.
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10.11.2021 09:35 Ответить
Шоу делает ДЛЯ дебилов.
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10.11.2021 12:17 Ответить
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10.11.2021 09:41 Ответить
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10.11.2021 09:42 Ответить
Думаю на Комаровского зря все катят бочку. Да, они этого заслуживают, но они сейчас показывают остальным лохам, что есть ошибка и ее можно/нужно признать.... Затравлявая их мы спухнем остальных ЛОХов - они не любят, когда все тыкают в них и наоборот еще больше упрутся на своем, пытаясь доказать, что не лоханулись и дать Бубочке еще шанс!
Их надо пинать потом, когда все лохи признают, что лоханулись, во тогда размазать их по стенке, чтобы второй раз делать такого желания не возникало
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10.11.2021 10:32 Ответить
Комаровский заслуживает уважения за такой поступок,хоть я и не его поклонник.
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10.11.2021 10:38 Ответить
Что ты несешь?? Какого уважения?? Этот лекарь с го@доном помог привести к власти клоуна, который разрушит Украину, а в лучшем случае отбросит страну на десяток лет в прошлое.
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10.11.2021 11:55 Ответить
Да но пинать их тоже не надо, а то покаяние других лохов на видать - бараны займут оборонительную позицию.
Но как правильно заметил предводитель этих баранов "Но цеее поки щооо" (с)
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11.11.2021 20:22 Ответить
евреи извиняются публично - это явная деза
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10.11.2021 10:46 Ответить
Вот именно. Лохи обычно никогда не признают публично что они лохи, как тот же Гордон который до последнего упирается что "поганый Порошенко был бы все равно хуже". Так что тех, кто прозревает первыми и говорит об этом открыто - нужно понять и простить.
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11.11.2021 10:34 Ответить
Да если сказать, что кто признается первым, получит большой приз (такое лохи любят), а последнего отпи*дят, то лохи выстроятся в очередь и начнут друг друга пи*дить споря кто первый. А если из этого еще и шоу устроить, то от покаянных отбою не будет
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11.11.2021 20:26 Ответить
украинское быдло бьёт своих...

перед этим на Яценюка всё шобло срало, потом на Ющенко...

быдло.
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10.11.2021 11:52 Ответить
- Мама, на мене в школі кажуть - лох.
- Який такий лох?
- Та кажуть конкретний.
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10.11.2021 09:52 Ответить
#кацапское
Известный врач-антипрививочник Юрий Попов https://zdorov.d3.ru/kak-to-tak-2218085/ скончался от ковида
Он выступал против обязательного ношения масок и лечил людей от инфекции гомеопатией.


https://zdorov.d3.ru/kak-to-tak-2218085/ 112 комментариев

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10.11.2021 10:20 Ответить
Шарлатаном был. От того и умер.
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10.11.2021 10:51 Ответить
Гомеопатия излечит от всего. И окончательно.
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10.11.2021 11:13 Ответить
Земля плоская, гомеопатия - панацея, коронавируса не существует. Кто же не знает этих истин?
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10.11.2021 11:23 Ответить
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10.11.2021 10:37 Ответить

а если перед фракцией ОПЗЖ в Раде поставить большой портрет Бандеры то еще и газ и удобрения добывать
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10.11.2021 10:46 Ответить
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10.11.2021 11:07 Ответить
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10.11.2021 12:01 Ответить
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10.11.2021 12:02 Ответить
Про яйцечоса-👍👍👍
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10.11.2021 12:24 Ответить
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10.11.2021 13:01 Ответить
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10.11.2021 13:09 Ответить
 
 