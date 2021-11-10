Кремлевская мафиозная группа, лайфхак для получения электричества, новое развлечение Кивы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!Лоханулись

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гордон і Комаровський вибачилися, що підтримали на виборах Зеленського: "73% лоханулись і ми з тобою лоханулися! Я винен, визнаю!". ВIДЕО

Давно відомий факт

Лайфхак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь більше не постачатиме електрику в Україну. ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада довела енергетику до катастрофи та на колінах просить електроенергію у Білорусі, - Яценюк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь продовжить експорт електроенергії в Україну в листопаді, – "Бєленерго"

Обставини змінилися...

... або задушити

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проросійський депутат Кива розстріляв портрети Бандери та Шухевича. ВIДЕО

Сітуація в країні

Кремлівська мафіозна група

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мигрантов, штурмующих границу с Польшей, контролируют спецслужбы Беларуси, - Дуда

Провокатор

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