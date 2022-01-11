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Миссия "русского мира", Зе!END, Миротворцы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Миссия русского мира, Зе!END, Миротворцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Зе!END

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Миссия русского мира, Зе!END, Миротворцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Диджитализация

Миссия русского мира, Зе!END, Миротворцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Миссия "русского мира"

Миссия русского мира, Зе!END, Миротворцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Миротворцы

Миссия русского мира, Зе!END, Миротворцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Предупреждение

Миссия русского мира, Зе!END, Миротворцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Неизвестные факты...

Миссия русского мира, Зе!END, Миротворцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

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Миссия русского мира, Зе!END, Миротворцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Сложный вопрос

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Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) Лукашенко Александр (3613) Назарбаев Нурсултан (173) путин владимир (31325) россия (95683) фотожаба (14427) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+34
меняются столетия.. русские не меняются..

Верещагин В В. "Русский лагерь в Туркестане"...
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11.01.2022 10:54
+33
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11.01.2022 10:55
+31
Как же мусийчук похожа на эту собашку
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11.01.2022 10:50
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11.01.2022 10:49 Ответить
Как же мусийчук похожа на эту собашку
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11.01.2022 10:50 Ответить
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11.01.2022 10:55 Ответить
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11.01.2022 13:18 Ответить
"Зате тепер ви все знаєте про країну мрії зеленського.
Це коли у смартфоні картки на харчі і ви гордо крокуєте вимощеними по захмарних цінах дорогах, по яких можуть поїхати російські танки, - але всім пофіг, бо "и.о. головнокомандувач" десятий день обговорює на Буковелі з Коломоєм деолігархізацію."
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11.01.2022 11:15 Ответить
Миротворцы конечно шик!!!
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11.01.2022 10:52 Ответить
меняются столетия.. русские не меняются..

Верещагин В В. "Русский лагерь в Туркестане"...
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11.01.2022 10:54 Ответить
...а це - у себе на мРазєюшкє:

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11.01.2022 13:27 Ответить
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11.01.2022 10:56 Ответить
Хімік-характерник@geterogen

В Казахстані місцями повертається інтернет і потроху починають описувати з перших очей, що бачили.

1. Початок революції там точно був і люди дійсно почали виходити на вулиціна протест.
2. Але в якийсь момент випустили зеків, при тому випустили їх у спальних районах.
3. Зеки почали влаштовувати погроми і кіпіш, залякувати місцевих. Тому всі люди, які були готові приєднатись до протестів, готувати їжу, нести теплі речі, просто були змушені лишатись вдома і берегти себе і своє майно.
4. При тому, зеки були на вулицях не лише великих міст, але і у середніх передмістях. Подібне пробував зробити і Янукович, зеки і тітушня були і на Нивках, але масштаб не можна порівняти. Казахсабська верхівка вивчила уроки янука.
5. Хто випустив зеків? Вважають, що це могла бути команда як Назарбаєва, так і Токаєва. Цілком можливо, що обидва знали цей план, але кожен мав свій розрахунок, жоден з яких не спрацював.
6. Зеків випустило місцеве КДБ (КНБ) - зокрема, прямо вказують на Масімова. Зброю їм дали також кнб-шники.
7. Масімов літав на зустріч в москву разом з Назарбаєвим і Токаєвим.
8. Підозрюють, що Назарбаєв в москві домовлявся щодо наслідника і що це могла бути донька.
9. Також впевнені, що Масімов випустив зеків не за командою Назарбаєва чи Токаєва. Сам він зараз заарештований, а кнб-шники кінчають самогубством і ходять чутки, що більше ніж двоє вже померли.
10. Думають, що Масімов міг влаштувати заворуху з зеками для того, аби самому отримати президентство, або для когось зближеного. Тому він і не тікав з країни.
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11.01.2022 10:57 Ответить
Букви


@Bykvu

·
https://twitter.com/Bykvu/status/1480797672655048707 2 ч



Шановні читачі, зіграємо? P.S. У спортзалі перевіряли?

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11.01.2022 11:12 Ответить
На Мальдивах искали? Ах да, он же за время президенства обнищал, теперь только на билет до Польши денег хватило...
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11.01.2022 19:56 Ответить
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11.01.2022 12:27 Ответить
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11.01.2022 12:27 Ответить
 
 