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Місія "русского мира", Зе!END, Миротворці. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Топ коментарі
+34 Шрек Баблокат
показати весь коментар11.01.2022 10:54
+33 MausMike
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+31 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.01.2022 10:50
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Це коли у смартфоні картки на харчі і ви гордо крокуєте вимощеними по захмарних цінах дорогах, по яких можуть поїхати російські танки, - але всім пофіг, бо "и.о. головнокомандувач" десятий день обговорює на Буковелі з Коломоєм деолігархізацію."
Верещагин В В. "Русский лагерь в Туркестане"...
В Казахстані місцями повертається інтернет і потроху починають описувати з перших очей, що бачили.
1. Початок революції там точно був і люди дійсно почали виходити на вулиціна протест.
2. Але в якийсь момент випустили зеків, при тому випустили їх у спальних районах.
3. Зеки почали влаштовувати погроми і кіпіш, залякувати місцевих. Тому всі люди, які були готові приєднатись до протестів, готувати їжу, нести теплі речі, просто були змушені лишатись вдома і берегти себе і своє майно.
4. При тому, зеки були на вулицях не лише великих міст, але і у середніх передмістях. Подібне пробував зробити і Янукович, зеки і тітушня були і на Нивках, але масштаб не можна порівняти. Ка
захсабська верхівка вивчила уроки янука.
5. Хто випустив зеків? Вважають, що це могла бути команда як Назарбаєва, так і Токаєва. Цілком можливо, що обидва знали цей план, але кожен мав свій розрахунок, жоден з яких не спрацював.
6. Зеків випустило місцеве КДБ (КНБ) - зокрема, прямо вказують на Масімова. Зброю їм дали також кнб-шники.
7. Масімов літав на зустріч в москву разом з Назарбаєвим і Токаєвим.
8. Підозрюють, що Назарбаєв в москві домовлявся щодо наслідника і що це могла бути донька.
9. Також впевнені, що Масімов випустив зеків не за командою Назарбаєва чи Токаєва. Сам він зараз заарештований, а кнб-шники кінчають самогубством і ходять чутки, що більше ніж двоє вже померли.
10. Думають, що Масімов міг влаштувати заворуху з зеками для того, аби самому отримати президентство, або для когось зближеного. Тому він і не тікав з країни.
@Bykvu
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https://twitter.com/Bykvu/status/1480797672655048707 2 ч
Шановні читачі, зіграємо? P.S. У спортзалі перевіряли?