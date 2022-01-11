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Місія "русского мира", Зе!END, Миротворці. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Місія русского мира, Зе!END, Миротворці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зе!END

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2022 році можуть запровадити картки на продукти для незаможних верств населення, - радник президента Устенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Влада вводить продуктові картки. Що буде з цінами на їжу в Україні? ВIДЕО

Місія русского мира, Зе!END, Миротворці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Діджиталізація

Місія русского мира, Зе!END, Миротворці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Місія "русского мира"

Місія русского мира, Зе!END, Миротворці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Миротворці

Місія русского мира, Зе!END, Миротворці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Попередження

Місія русского мира, Зе!END, Миротворці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Невідомі факти...

Місія русского мира, Зе!END, Миротворці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Знайди

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Понеділок. Ранок. Банкова": Зеленский проиллюстрировал старым фото пост о своем первом рабочем дне в новом году. ФОТОрепортаж

Місія русского мира, Зе!END, Миротворці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Складне питання

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко на Різдво привітав українців з Великоднем. Скріншот

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Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Лукашенко Олександр (2655) Назарбаєв Нурсултан (72) путін володимир (23878) росія (65379) фотожаба (13898) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+34
меняются столетия.. русские не меняются..

Верещагин В В. "Русский лагерь в Туркестане"...
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11.01.2022 10:54
+33
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11.01.2022 10:55
+31
Как же мусийчук похожа на эту собашку
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11.01.2022 10:50
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11.01.2022 10:49 Відповісти
Как же мусийчук похожа на эту собашку
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11.01.2022 10:50 Відповісти
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11.01.2022 10:55 Відповісти
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11.01.2022 13:18 Відповісти
"Зате тепер ви все знаєте про країну мрії зеленського.
Це коли у смартфоні картки на харчі і ви гордо крокуєте вимощеними по захмарних цінах дорогах, по яких можуть поїхати російські танки, - але всім пофіг, бо "и.о. головнокомандувач" десятий день обговорює на Буковелі з Коломоєм деолігархізацію."
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11.01.2022 11:15 Відповісти
Миротворцы конечно шик!!!
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11.01.2022 10:52 Відповісти
меняются столетия.. русские не меняются..

Верещагин В В. "Русский лагерь в Туркестане"...
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11.01.2022 10:54 Відповісти
...а це - у себе на мРазєюшкє:

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11.01.2022 13:27 Відповісти
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11.01.2022 10:56 Відповісти
Хімік-характерник@geterogen

В Казахстані місцями повертається інтернет і потроху починають описувати з перших очей, що бачили.

1. Початок революції там точно був і люди дійсно почали виходити на вулиціна протест.
2. Але в якийсь момент випустили зеків, при тому випустили їх у спальних районах.
3. Зеки почали влаштовувати погроми і кіпіш, залякувати місцевих. Тому всі люди, які були готові приєднатись до протестів, готувати їжу, нести теплі речі, просто були змушені лишатись вдома і берегти себе і своє майно.
4. При тому, зеки були на вулицях не лише великих міст, але і у середніх передмістях. Подібне пробував зробити і Янукович, зеки і тітушня були і на Нивках, але масштаб не можна порівняти. Казахсабська верхівка вивчила уроки янука.
5. Хто випустив зеків? Вважають, що це могла бути команда як Назарбаєва, так і Токаєва. Цілком можливо, що обидва знали цей план, але кожен мав свій розрахунок, жоден з яких не спрацював.
6. Зеків випустило місцеве КДБ (КНБ) - зокрема, прямо вказують на Масімова. Зброю їм дали також кнб-шники.
7. Масімов літав на зустріч в москву разом з Назарбаєвим і Токаєвим.
8. Підозрюють, що Назарбаєв в москві домовлявся щодо наслідника і що це могла бути донька.
9. Також впевнені, що Масімов випустив зеків не за командою Назарбаєва чи Токаєва. Сам він зараз заарештований, а кнб-шники кінчають самогубством і ходять чутки, що більше ніж двоє вже померли.
10. Думають, що Масімов міг влаштувати заворуху з зеками для того, аби самому отримати президентство, або для когось зближеного. Тому він і не тікав з країни.
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11.01.2022 10:57 Відповісти
Букви


@Bykvu

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https://twitter.com/Bykvu/status/1480797672655048707 2 ч



Шановні читачі, зіграємо? P.S. У спортзалі перевіряли?

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11.01.2022 11:12 Відповісти
На Мальдивах искали? Ах да, он же за время президенства обнищал, теперь только на билет до Польши денег хватило...
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11.01.2022 19:56 Відповісти
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11.01.2022 12:27 Відповісти
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11.01.2022 12:27 Відповісти
 
 