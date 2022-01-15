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Турция запускает производство роя дронов-камикадзе. ВИДЕО+ФОТО

Концепция роя БПЛА может радикально изменить способы ведения войны: рои ловких БПЛА будут атаковать наземные и воздушные цели, выполнять разведывательные задачи и вести радиоэлектронную борьбу, оставаясь в тесном контакте друг с другом и обеспечивая беспрецедентный уровень независимости операций. Большинство моделей проходят испытания и поступят на службу только через несколько лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус, об этом говорится в разборе аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященном новым турецким дронам и их возможностям.

Турция запускает производство роя дронов-камикадзе 01

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Потрясающие световые шоу беспилотников свидетельствуют, что роющиеся БПЛА могут тесно взаимодействовать между собой. Использование гражданской технологии в военных целях, с возможностью оперативного развертывания перед враждебными контрмерами радиоэлектронной борьбы и спуфинг-атак (ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другим путем фальсификации данных. — Ред.), остается серьезной проблемой. Недавняя одновременная авария 200 беспилотников в Китае стала болезненным напоминанием о том, что совместные действия БПЛА приведут к их одновременному падению, если что-то пойдет не так.

Еще один пример: в 2018 году частные лица использовали доступную в свободной продаже глушилку для срыва светового шоу дронов в Гонконге, в результате чего 46 дронов упали на землю.

В настоящее время несколько стран разрабатывают технологии роев БПЛА для использования в военных целях. Среди них, что ни удивительно, Китай и Россия, а также Испания и Южная Африка. Еще предстоит выяснить, удастся ли этим странам создать жизнеспособную систему со многими возможностями применения. Вполне возможно, что многие реализуемые проекты так и останутся демонстрацией технологий. Между тем в США армия, ВВС, ВМС, корпус морской пехоты и DARPA занимаются своими отдельными роящимися проектами БПЛА, причем некоторые подразделения работают над несколькими проектами одновременно.

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Турция – еще одна страна, которая с большим интересом рассматривает роящиеся БПЛА. Турецкая армия уже использует вертолетный дрон-камикадзе STM Kargu и вскоре представит обновленную версию Kargu-2 в дополнение к своему быстрому арсеналу беспилотников. Хотя технически Kargu не является роющимся БПЛА, оперативный опыт, полученный при широкомасштабном использовании серии Kargu, будет очень полезен в будущих исследованиях БПЛА, которые роятся. На сегодняшний день Kargu развернуты в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Турция запускает производство роя дронов-камикадзе 02

Дроны-камикадзе STM Kargu с большим успехом использовались в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе в 2020 году.

Управление оборонной промышленности Турции (SSB) — гражданский институт, управляющий оборонной промышленностью страны, — поддерживает ряд проектов с целью постепенного создания технологической базы для роящихся БПЛА в Турции.

По словам президента SSB Исмаила Демира, эти проекты направлены на помощь малым и средним предприятиям (МСП) в разработке необходимого программного обеспечения и алгоритмов функционирования роевых БПЛА. Акцент на МСП в этих проектах отвечает программе турецкого правительства по созданию экосистемы для развития малых оборонных компаний. Эта политика уже принесла Турции ценные плоды.

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В сентябре 2020 года в Центре испытаний, тренировки и разработки БПЛА Каледжик, расположенном недалеко от Анкары, где есть выделенное воздушное пространство для работы БПЛА, состоялись первые соревнования древесных дронов. Соревнования состоят из четырех этапов, каждый из которых включает в себя еще несколько этапов. В первом этапе конкурса приняли участие всего 26 компаний: по условиям задачи, роящиеся БПЛА с фиксированным крылом должны были выявить цель на открытой местности и симитировать ее уничтожение. Чтобы привлечь как можно больше компаний, претендентам предоставили возможность подать заявку на финансовую поддержку для покрытия расходов на разработку технологии.

Турция не просто привлекает имеющиеся компании для работы над технологиями роевых БПЛА, оказывая им необходимую финансовую поддержку. Страна также пытается вызвать интерес детей и молодежи к технологической сфере в масштабах, невиданных нигде в мире. Один из способов достижения этой цели – ежегодный технологический фестиваль Teknofest. Молодежь – это будущее, и в один прекрасный день они будут отвечать за разработку военного класса роев БПЛА или будут работать в других высокотехнологичных индустриях.

В рамках Teknofest проводятся соревнования по роящимся БПЛА для старшеклассников и студентов университетов. Основные задачи конкурса БПЛА – разработка необходимых программных алгоритмов для организации роев БЛА, способных выполнять поставленные задачи, и демонстрация их работы в реальных условиях. [15] Во время конкурса команды руководят роящимися БПЛА как в виртуальных, так и в реальных условиях. Миссии включают взлет в формации, проведение одновременных операций, добавление и удаление беспилотников из роя, а также рассредоточение и объединение беспилотников.

Как отмечают авторы аналитического исследования, Турция стала первопроходцем в использовании БПЛА, применяя их в боевых сценариях, ранее считавшихся невозможными. Сегодня страна разрабатывает дроны всевозможных классов, и вполне вероятно, что Турция одной из первых начнет использовать роющиеся БПЛА, создав надежную и доступную по цене систему. Студенты-участники Teknofest – завтрашние изобретатели. Как и Baykar Tech, они начнут с малого, но поддержка государства и фестивалей типа Teknofest поможет им совершить прорыв.

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беспилотник (3649) Турция (3379) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+19
Зато у нас власть закупает книги и готовит партизанские отряды *последней надежды*
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15.01.2022 13:18
+12
У нас небыло годов? Да тот же Гитлер меньше чем за десяток лет создал армию от бипланов до реактивных самолетов и ракет. Я еще лет 20 назад помню как у нас на Чайке аж гудело от разных авиамоделей от крохотных до больших 2-3 метровых которых копий настоящих самолетов. Зато сейчас землю продали под застройки и склады, а оставили только трассу где одни мотоциклисты гудят каждый день. У нас пока не возьмеш нагайку или не отп***шь никто ничего делать не будет.
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15.01.2022 14:05
+11
"РАботать" і "зробить" - різні речі! Вони над "Акулою" "Арматою" Су-57, 87 і стратегічним Стелс-бомбардувальником теж "работають" Тільки результат - "нульовий"
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15.01.2022 13:45
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Правила форума Совет форумчан
Зато у нас власть закупает книги и готовит партизанские отряды *последней надежды*
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15.01.2022 13:18 Ответить
У нас небыло годов? Да тот же Гитлер меньше чем за десяток лет создал армию от бипланов до реактивных самолетов и ракет. Я еще лет 20 назад помню как у нас на Чайке аж гудело от разных авиамоделей от крохотных до больших 2-3 метровых которых копий настоящих самолетов. Зато сейчас землю продали под застройки и склады, а оставили только трассу где одни мотоциклисты гудят каждый день. У нас пока не возьмеш нагайку или не отп***шь никто ничего делать не будет.
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15.01.2022 14:05 Ответить
8 лет для кого - то не годы... За 8лет можно было сделать то, что делает Турция, которая переживает за своих граждан и военных и ведет дистанционные бои современным дистанционным высокоточным оружием , а наше олигархическое отребье во власти только и может что ружья раздавать ( они бы еще штыки раздавали), создавать партизанские отряды и мобилизовывать все население до 70 лет, при чем без военного образования и опыта, чтобы пушечным мясом его подставить под путинские снаряды. Вредители и предатели сидят у власти.
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15.01.2022 15:53 Ответить
Туркам легко розвивати ВПК, в них нема "великого бу[кра]дівництва"
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15.01.2022 17:03 Ответить
Вы насчет штыков поосторожней, Дерьмак узнает и предложит такую идею гринпоцу.
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15.01.2022 17:23 Ответить
Згоден! Тока 3,14 дячить получається нужно власть - так жеж і пишіть чого стесняєтесь?
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15.01.2022 16:20 Ответить
На Гитлера работал весь совок - накачивал его сырьем
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16.01.2022 03:16 Ответить
вместо нагайки возьми лучше бутылку - и присядь на нее
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16.01.2022 03:17 Ответить
10000%
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15.01.2022 14:18 Ответить
У нас в Украине до 2014-го и народ, честно говоря, игрался в пацифизм, нейтральность и как-бы откосить от армии, которую опустили ниже плинтуса. Все остальные силовые органы государства активно занялись коммерциализацией, которую мы все во всей красе увидели в том же 2014, в Крыму, Донецке и Луганске. Да и остальные сидели тихонько и ожидали, что-же будет. Так что свои ручки приложили многие, а не только все наши Гетманы и остальные толпы гавно-панов. И теперь вот о "партизанщине" задумаваемся и надеемся на кого-то, а то и просто на авось, как наши недо-депутаты. Кстати Турция неплохой пример для изучения опыта и реальных реформ, а не тотальной демагогии : где они были в 80-90-х и где сейчас
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15.01.2022 13:46 Ответить
в нас сьогодні влада грається в пацифізм та заглядання ворогу в обличчя, не називає війну війну війною, кацапів агресорами. Щодо досвіду реформ нам більш близькі все ж таки реформи поляків, країн Балтії, та країні Вишеградської четвірки.
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15.01.2022 15:15 Ответить
Ні, наша влада купує білоруський, а точніше російський бітум і фінансує ворожу армію.
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15.01.2022 14:47 Ответить
за Надежду Каломойцевну Бубочку?
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15.01.2022 19:46 Ответить
Вещь и никакое пво не спасет роя таких тараканов. Будущее пугает
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15.01.2022 13:18 Ответить
от этой мелюзги особо важные объекты снова будут прикрывать аэростаты с сетками..
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15.01.2022 13:27 Ответить
Нужно развивать микроволновое оружие (по примеру электромагнитно импульса той же ядерной бомбы). Оно выжжет электронику этих птах, или по крайней мере повредит им систему связи и ориентации. Разумеется старые-добрые системы РЭБ тоже могут помочь.
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15.01.2022 13:40 Ответить
РЄБ спасает.
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15.01.2022 15:28 Ответить
осколочный снаряд от легендарной 88 времен ВМВ, совмещенной с радаром, с подрывом снаряда по расписанию, и тому рою п*зда. Главное это скорострельность пушки
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15.01.2022 19:59 Ответить
от вам і мала авіація / моделінг... нова сила кібернетизованої війни
Олег Антонов колись хитро посміхався, коли йому закидали: а чіво ето ви тратітє срєдства КМЗ на еті ваши авіамодельниє кружкі..?
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15.01.2022 13:21 Ответить
маленькі, але величаві пташки
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15.01.2022 13:22 Ответить
Россия в ответ призывает российских баб рожать больше пушечного мяса. А их китайские йо*ари против.
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15.01.2022 13:23 Ответить
Как следует из статьи в рф над этой технологией тоже работают.
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15.01.2022 13:35 Ответить
"РАботать" і "зробить" - різні речі! Вони над "Акулою" "Арматою" Су-57, 87 і стратегічним Стелс-бомбардувальником теж "работають" Тільки результат - "нульовий"
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15.01.2022 13:45 Ответить
По роям дронов в мирных целях кацапы в прошлом году стали ... №1 в мире

21 декабря 2021 года, организаторы Вторых международных соревнований по шоу дронов объявили победителей. Компания «Геоскан» заняла первое место в номинации «Лучшее шоу из 1000+ дронов». В конкурсе участвовало 214 команд из 104 стран мира.
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15.01.2022 13:52 Ответить
На Сочинській Олімпіаді вони теж перше місце займали
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15.01.2022 13:54 Ответить
Первым в мире боевым роем с элементами искусственного интеллекта были крылатые ракеты П-700 "Гранит".
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15.01.2022 14:32 Ответить
І що далі? Її створив СРСР А що потім? Той самий протикорабельний російський "Бал" наш "Нептун" вже "переплюнув" Вони вже нездатні щось серйозне розроблять!
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15.01.2022 14:42 Ответить
Хорошо, что "Нептун" переплюнул "Бал" - самый примитивный комплекс ПКР у рф.
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15.01.2022 14:55 Ответить
А у росіян є щось "крутіше" - саме ними самими зроблене? Ти "в курсі" що перед розвалом Союзу з Москви по всіх НДІ і підприємствах розіслали "циркуляр" - скопіювать ВСЮ наукову документацію що стосується дослідних розробок і направить копії у Москву От за рахунок цих крадених розробок РОсія ще "дише" Приведу приклад - років десять після "абретения независимасти Рассии" у Плєсецьку одна за одною аварії були при запусках ракет Знаєш чому? Бо в Павлограді розумні люди сиділи і частину документації по розробці ракетного палива "забули" переслать
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15.01.2022 15:15 Ответить
Например "Бастион".
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15.01.2022 15:19 Ответить
Я сказав "російські" а не "савєцькі" Твій "Бастіон" стріляє ОЦИМ:

П-800 «Оникс» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 Индекс УРАВ ВМФ - 3М55, экспортное наименование - «Яхонт», по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E классификации МО США и НАТО - SS-N-26 Strobile - советская/российская сверхзвуковая универсальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Кроме того, может применяться и против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-2 [2]

Разработка оперативно-тактического противокорабельного комплекса четвёртого поколения начата в конце 1970-х годов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A%D0%91%D0%9C_%D0%9C%D0%9E%D0%9C ЦКБМ МОМ . В отличие от предшествующих отечественных ПКР, имеющих относительно узкую «специализацию» по носителям, новый комплекс с самого начала задумывался как универсальный: его предполагалось размещать на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолётах и береговых пусковых установках.

Я (на відміну від тебе) УМІЮ користуваться Інтернет!!!
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15.01.2022 15:25 Ответить
Погоди. Но производится то это всё сейчас. Какая разница, чем тебя убьют савецким ониксом или несавецким цирконом? Наш нептун тоже сделан на основе проекта савецкой Х-35.
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15.01.2022 15:29 Ответить
Стоять "Зорька"!!! Ми з тобою полемізувать почали про те що Росія "виїжджає" на радянських розробках а свого власного (працездатного) винайти не здатні Я тобі це довів на прикладах Ти ще скажи що наша "Вільха" і російський "Ураган" - "аналоги" (от тільки "Ураган" - система залпового вогню" а наша "Вільха" стіляє не "по площі залпом" а окремими ракетами - по цілі А Х-55 - тільки "база" для "Нептуна" (Це все одно що сказать що Т-34 і Т64 - "аналоги)
"Жопою не верти" - уміння полемізувать - мій "хліб" Я ним гроші заробляв!
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15.01.2022 15:44 Ответить
Мы начали с роёв дронов. Я тебе привёл 2 примера.
2) рф имеет совецкие наработки по теме управления стаей дронов.
1) рф может управлять роем из более 1000 дронов, что подтверждено на международном соревновании.
Ты в ответ привёл винегрет из танков. олимпиад, нептунов, балов, не возразив по существу. Но общую мысль я понял - кацапы ни на что не способны, волноваться не нужно. Вернее это не мысль, а твоя религия.
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15.01.2022 15:51 Ответить
А чого ми не бачимо оте "управління" на Донбасі? А літають "репліки" з китайських і ізраїльських прототипів? І одиночні?
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15.01.2022 16:05 Ответить
2 причины. Во-первых, их пока нет на вооружении ни у кого в мире. Во-вторых, (даже если б они были) по той же причине, по который мы не видим на Донбассе боевых вертолётов.
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15.01.2022 16:13 Ответить
Ну то чого ти тут "ікрометом" займаєшся?
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15.01.2022 16:18 Ответить
Ви вступили до дискусії з українофобом та любителем берьозок с кокошниками. Для нього все в паРаші самоє лучшее
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15.01.2022 17:27 Ответить
Я його просто спокійно і методично "повозив мордою по табуретці" і він "заткнувся"
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15.01.2022 18:10 Ответить
Павлоград молодці
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15.01.2022 20:55 Ответить
полать такой дрон в мацкву на ухй тому 3,14ару,что вчера нам дули крутил..
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15.01.2022 13:25 Ответить
До 2014-го я була пацифісткою. Завдяки *****, вітаю новину і ставлю "лайк".
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15.01.2022 13:30 Ответить
рої спритних БПЛА будуть атакувати наземні та повітряні цілі
мацкалів
бо інших цілей нніде не має
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15.01.2022 13:44 Ответить
Треба **#шити кацапню доки вони ще воюють "гавном і палкамі".... але тільки у складі антирашисскої коаліції.
Слава Україні!
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15.01.2022 13:50 Ответить
На этот раз кацапскому Винипуху не уйти от наказания ))
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15.01.2022 13:50 Ответить
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15.01.2022 14:09 Ответить
По тенденции войны будущего будут между роботами, а люди будут шкериться по бункерам. Героями этих войн станут прыщавые подростки "геймеры".
Может оно и к лучшему...
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15.01.2022 14:08 Ответить
Про это есть отличная серия "Hated nation" в сезоне 3 "Чёрного зеркала".

Там рой микродронов-пчёл всех неугодных убивал, и спастись не было шансов. Эти здоровые ящики хоть не везде пролезут пока. Будем ждать развития технологий.
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15.01.2022 14:30 Ответить
Если честно, то видео ни о чём.
Ну запускают частники небольшие китайские пеопластовые самолётики (да, да, китайские, стоимость фюзеляжа от 20-30$ на Aliexpress). О каких боевых дронах речь? Они максиммум 100 грамм полезной нагрузки могут поднять, и то не факт, лётные характеристики упадут существенно. Ну даже если 100 таких одновременно запустить, ну максимум 10 кг боеприпасов возьмут, и это даже без стрелкового оружия. Во время Второй мировой войны 80 лет назад за вылет сбрасывали тысячи тонн бомб. Понятно, что сейчас времена другие, но тем не менее, это не серьёзно.
Как концепт, может, и интересно, но реально бесполезно, кроме разведки. Но для разведки "рои" и не нужны, достаточно и одного.
Про квадрокоптеры-камикадзе STM Kargu. Пишут боевую массу в 7 кг, что вызывает серьёзные сомнения. Это уже существеннее, но, нем не менее, всего 500 таких дронов в целой Турции за 5 лет - это тоже ни о чём в глобальной войне, разве что партизан каких-то слабовооружённых одиночных крошить.
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15.01.2022 14:30 Ответить
"Дюну" новую смотрели? Там главному герою угрожал дрон размером с муху
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15.01.2022 14:33 Ответить
Нет, не смотрели. Ну пока что до таких технолгий очень далеко, сделать то можно что-то крохотное, но главная проблем с источником энергии, нет микроаккумуляторов достаточной мощности, чтобы оно больше 5 могло летать. Ну и плюс максимум оружия на таком дроне - иголка какая-нибудь типа жала осиного. Ну и опасность от него не больше чем от осы будет.
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15.01.2022 14:38 Ответить
А ви не замислювались над тим що на маленьких дронах лише відпрацьовутимуть технологію, щоб потім перенести на щось більш пристойне?
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15.01.2022 15:15 Ответить
Возможно. Но, тем не менее, это лишь очень-очень примитивный концепт, и не совсем понятно, почему об этом заявляют как об каком-то прорыве.
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16.01.2022 03:25 Ответить
з іншого боку щось взагалі нечутно про щось подібне у нас.
Чим займається ВПК при зелених не зрозуміло - Нептуна, Вільхи, Стугни нема і не закуповуються (або мізерними кількостями - мабуть лише для маневрів).
А про нові розробки накшталт Сапсану/Грому чи ЗРК - годі і мріяти
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17.01.2022 11:28 Ответить
Так, це сумно.
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17.01.2022 17:33 Ответить
очень даже о чем.
боевая масса огромная нужна при низкой точности попадания.
если какая-то фигня взорвет даже 200 грам ВВ, например, возле оптики танка, это мало?
время в воздухе (баратеи) прогрессируют большими темпами.
еще недавно полчаса было очень дорого, сейчас полчаса полета - рядовой дрон.
лететь далеко и тянуть много - это в роях самая простая задача.
Согласованные действия, интеллект софтовый и помехоустойчивый - это свехзадача.
А тянуть-летать - давно уже простая задача.
Борьба с роем исключает традиционные пво.
мозги стают решающим звеном.
как, впрочем, и везде.
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15.01.2022 15:58 Ответить
С роем-то как раз бороться очень легко - РЭБ, отсутствие связи между звеньями, и ни роя, ни распределённого интеллекта нет.
Вообще рои дронов - это такой концеп концептов, что слабо верится в его реальное военное применение в обозримом будущем. Да и сама задача не совсем ясна - "выявить на местности противника и симитировать попытку его уничтожения".
Во-первых, для чего тут именно рой? Во-вторых, всё равно должен быть оператор, который будет этим управлять, на полностью автоматический искусственный интеллект полагаться опасно. А если он своих за врагов примет? Или граждансих?
Если вопрос только в распределении ударной силы, чтобы не сразу уничтожался один ударный дрон, а, так сказать, маленькими частями звенья роя, то тут тоже много вопросов, т.к. урон от 100 взрывов по 100 г тротила вовсе не равно урону от 1-го взрыва 10 кг тротила. Не зря же мощность оружия только возрастает во времени, как и прочность брони.
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16.01.2022 03:39 Ответить
как РЕБ (радиоэлектронная)легко разрушит связь между звеньями, если в современных роях она реализуется оптикой?

"Не зря же мощность оружия только возрастает во времени"
вооружение современного байрактара мощнее, чем более старых ЛА?
чем точнее попадение, тем более мощное оружие получается при меньшей мощности заряда

"урон от 100 взрывов по 100 г тротила вовсе не равно урону от 1-го взрыва 10 кг тротила."
конечно не равен.
если 100 взрывов выведут из строя 100 бойцов в поле в окопах, то 10 кг - 5.

ладно,
вы сначала разберитесь в этой теме
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16.01.2022 05:42 Ответить
Ага, ну давайте разбраться.
Байрактар ТБ2? Ну что же. Грузоподъёмность до 150 кг, из которых 55 кг система целеуказания. Макс с корость - 220 км/ч, крейсерская - 130 км/ч. Систем протводействия - ноль.
Очень старый советский штурмовик Су-25: максимальная скорость - 950 км/ч, боевая нагрузка - 1500 кг (макс. до 4500 кг). Системы противодействия имеются.
Эти Байрактары хороши для применения против пехоты или наземных сил, где нет ни ПВО, ни авиации, ни РЭБ, ни ПЗРК. При малейшем противодействии противника они превращаются в прекрасные мишени (о чём, кстати, на Цензоре не так давно была статья со ссылками на слова американских военных и экспертов). Ну и боеприпасы аж на 55 кг поражают воображение. Это на каждый пехотиный взвод по Байрактару надо высылать (не говоря уже про БТРы, танки и т.д.)? Плюс ко всему прочему их просто напросто очень мало.
Единственные вменяемые беспилотники в современном мире - это MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper и MQ-20 Avenger.
Что касается дронов-камикадзе, то они давно уже изобретены и используются. И называются они крылатыми ракетами. Их эффективность не идёт ни в какое сранение с этими игрушками с привязанными петардами, которые сейчас многие фирмы пытаются выдавать за большой технологический прорыв.
Про лазерный канал передачи данных между роем "пукалок" тоже смешно - таких технологий сейчас нет ни у одной страны, только американцы что-то там внедряли передачу управления на свои беспилотники лазером со спутника, и то только как вспомогательную второстепенную систему, которая без радиоканала вообще-то не особо и работает. Про то, что РЭБ неэффективен против беспилотников - тоже смешно.
Ну и ещё раз вопрос: что конкретно на этом видео такого прорывного (о чём я, собственно, и написал первый коментарий)? Это даже не прототип прототипа, это какой-то сырейший концепт, больше похожий на распил бабла для немного понимающих людей.
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16.01.2022 09:44 Ответить
с вами трудно разговаривать.

то у вас:

"Ага, ну давайте разбраться.
Байрактар ТБ2? Ну что же. Грузоподъёмность до 150 кг, из которых 55 кг система целеуказания. Макс с корость - 220 км/ч, крейсерская - 130 км/ч. Систем протводействия - ноль.
Очень старый советский штурмовик Су-25: максимальная скорость - 950 км/ч, боевая нагрузка - 1500 кг (макс. до 4500 кг). Системы противодействия имеются."

то у вас:

"Не зря же мощность оружия только возрастает во времени"
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16.01.2022 10:04 Ответить
И в чём тут противоречие? Вы чего-то не поняли?
Байрактар - отличный беспилотник. Для Турции. Чтобы воевать с сирийцами, например. Или с ИГИЛ. Или для Азербайджана. Чтобы воевать с Арменией. То есть когда противник заведомо слабее и не имеет каких-то серьёзных систем защиты против воздуха.
Для Украины тоже отличный. Чтобы воевать с ЛДНР. Но не для войны с Россией.
Посмотрел бы я как Азербайджан этими своими Байрактарами повоевал хотя бы с Польшей. Да Польша эти Байрактары в первый же день бы все разобрала. Не говоря уже про страны с более современными армиями. Что касается Украины - то дучше, конечно, что они есть, чем нет, но...
Потив таких дронов есть много средств противодействия. И, вы не поверите, даже против большого их количества одновременно, хоть роем, хоть как. Те же америкацы разрабатывают (вполне успешно) системы MML (Multi-Mission Launcher), которые могут уничтожать не только БПЛА, но даже ракеты, мины и снаряды. Так что БПЛА для них вообще детский лепет.
Да даже ПТУР AGM-114L Longbow Hellfire успешно сбивала низко- и среднелетящие беспилотники еще лет 7 назад.
Также идёт активная разработка и внедрение микроволновых (СВЧ) пушек типа PHASER (фактически, это просто фокусируемая антенна, т.е. РЭБ), развертывание которых уже завершается и которые эффективно выводили из строя низко- и среднелетящие беспилотники массой до 30 кг, летящие со скоростью до 370 км/ч.
Так что это вы для начала разберитесь в этой теме. Как концепт - отличная идея, но по факту лучше бы на Су-25 поставили камеры и дистанцонное управление. И эффективнее, и дешевле бы вышло.
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16.01.2022 10:47 Ответить
"И в чём тут противоречие? "

1."Не зря же мощность оружия только возрастает во времени"

2."Байрактар ТБ2? Ну что же. Грузоподъёмность до 150 кг, из которых 55 кг система целеуказания. Макс с корость - 220 км/ч, крейсерская - 130 км/ч. Систем протводействия - ноль.
Очень старый советский штурмовик Су-25: максимальная скорость - 950 км/ч, боевая нагрузка - 1500 кг (макс. до 4500 кг). Системы противодействия имеются."
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16.01.2022 10:54 Ответить
Ну вот я и говорю, тысячи лет мощность оружия только повышали, а тут решили, что в XIX в. 95 кг бомб хватит, чтобы целые батальйонно-тактические группы бращать в бегство. Смешно. Сколько у нас там Байрактаров этих? 12 вроде? Против 100 БТГр России? Ну-ну.
Турки, конечно, молодцы. Делают то, что могут, ещё и продают зарубеж за большие деньги. К ним претензий нет. Претензии к тем, кто верит, что это как-то поможет Украине в настоящей войне с Россией. Но пусть будут, может и пригодятся когда, если опять не испугаются их применять, а то мало ли чего выйти может, техника дорогая, ещё по шапке надают за её потерю.
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16.01.2022 11:05 Ответить
уже давно мощность боезапаса не растет взамен точности.
и мощность вооружения определяется точностью и автономностью, а не боеприпасом.

в отличие, например, от противотанковой пушки, которая весит больше тонны, и с которй можно поразить танк со средней вероятностью, джавелин можно носить одному бойцу. и система умеет распознавать цель по типу и сама знает, где самое уязвимое место.
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16.01.2022 11:24 Ответить
Ну, значит всё. Артилерию всю на переплавку, танки туда же, самолёты на запчасти, пехоту распускаем по домам...
Будут джавеллины против джавеллинов и рои против роев высокоточно воевать.
Ладно, для меня, пожалуй хватит. Всего хорошего.
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16.01.2022 11:29 Ответить
всего хорошего
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16.01.2022 11:35 Ответить
"В конструкцию установки MML входит пакет из пятнадцати пусковых контейнеров каждый из которых может снаряжаться одной или несколькими ракетами."

рой - это тысячи дронов
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16.01.2022 10:57 Ответить
Тысячи? Где? В представлении фантастов?
Почему так мало? Сразу миллионы бери. Тогда точно не спастись никому.
Целая Турция с 2015 года смогла выпустить только 500 небольших дронов-камикадзе, причём они даже далеко не настолько технологичны, как должен быть какой-то "рой" с супер-интеллектом.
В общем, фантастика на другом этаже.
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16.01.2022 11:11 Ответить
новости по теме

"2020.10.15 Китай показал многоствольную пусковую установку для запуска барражирующих дронов. Система может в считанные минуты запустить до 48 барражирующих боеприпасов, действующих как единый рой. Такой рой обеспечивает одновременно разведку и может атаковать выявленные цели. Эффективных способов борьбы с роями дронов-камикадзе на сегодня нет. Это либо экспериментальные способы (на базе СВЧ-излучателей и лазерных установок), либо дорогостоящие - ракетные, либо не всегда действенная РЭБ. Наиболее готовы к столкновению с роями дронов скорострельные автоматические многоствольные установки типа Goalkeeper и аналогичные."

и это только одна установка сразу запускает 48 дронов.
а если их 10?
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16.01.2022 11:32 Ответить
"Байрактар - отличный беспилотник. Для Турции. Чтобы воевать с сирийцами, например. Или с ИГИЛ. Или для Азербайджана. Чтобы воевать с Арменией. "

Байрактар - не рой.
в Армении разве не стояли на вооружении современные российские системы пво и рэб
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16.01.2022 11:00 Ответить
"Про лазерный канал передачи данных между роем "пукалок" тоже смешно "
оптическая связь не для радиоэлектронной борьбы
современные рои строятся на оптике
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16.01.2022 10:17 Ответить
"Ну и ещё раз вопрос: что конкретно на этом видео такого прорывного (о чём я, собственно, и написал первый коментарий)?"

прорывное - в роевой технологии оружия.
прорывное, что мозги групп молодежи приглашаются военными для поиска решений эффективного использования роевых технологий
для которых стандартные пво не еффективны

например, рой определяет координаты источника радиопомехи и отправляет малую часть роя на повреждение излучателя
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16.01.2022 10:31 Ответить
Україна теж могла б,...та заважають "рої" клептоманів і різного корупційного мотлоху,на чолі з олігархами.
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15.01.2022 14:35 Ответить
Была б у нас нормальная власть, а не клоуны-мародеры в косоворотках, то можно было бы использовать домбабве как испытательный полигон для турецких дронов камикадз.
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15.01.2022 14:37 Ответить
Может лучше для своих?
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15.01.2022 14:57 Ответить
если б их всех взять обменять на шиколадки рошен-связать у кучу и кинуть на красную площадь...
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15.01.2022 14:43 Ответить
У турок есть еще вполне себе такие морские дроны- катера и немаленьких размеров. Нам бы такие. Это исключит сдачу в плен наших храбрейших моряков, которые подбаиваются стрелять в фашистов. Нажали кнопку самоликвидации, и не надо заниматься мутными и долгими обменами пленных.
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15.01.2022 14:45 Ответить
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15.01.2022 15:30 Ответить
у нас может получится только "велике ройивныцтво", бл
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15.01.2022 15:43 Ответить
Насколько это эффективно? Допустим, взяли 20 дронов, которые несут по 1-3 кг взрывчатки. Подготовка к их запуску займет несколько часов. Простой запуск их и постановка в боевой порядок - минут 5. При скорости их полета в 150 км/ч они долетят до цели за 25 км минут за 10, и доставят туда 50 кг взрывчатки. Сомнительное удовольствие. Не проще ли выкатить пару машин РСЗО, и влупить?
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15.01.2022 16:43 Ответить
РСЗО не будет лишним. Но и управляемые дроны-камикадзе неплохи. За ними будущее
https://www.youtube.com/watch?v=QamGaDNczJw
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15.01.2022 19:42 Ответить
Нам краще придумати гарну "глушилку" для всіх типів дронів - і великих і малих роєв, ніж гнатися за кимось
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15.01.2022 20:57 Ответить
"Турция не просто привлекает имеющиеся компании для работы над технологиями роевых БПЛА, оказывая им необходимую финансовую поддержку. Страна также пытается вызвать интерес детей и молодежи к технологической сфере в масштабах, невиданных нигде в мире"
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16.01.2022 12:34 Ответить
така яскрава полеміка. Подобається. Колись в,суворов написав, що в СРСР скопійована зброя називалась просто "кирпич", коли туполев побудував точну копію Б-29 вона вия вилась на 4 тонни тяжча. Так і безпілотники, чому будують зразу тяжкі, бо скажуть, що легкі а вони виявляться тяжкими, можуть і грошей не дати. Один відомий історик танків написав коротко, якщо на бронетранспортер хочуть поставити гармату, обовязково появиться щось крупнокаліберне. Ніхера в них не получиться а фотки показали це лдля начальства, щоб зарплату виплатили.
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27.01.2022 22:34 Ответить
 
 