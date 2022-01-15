Турция запускает производство роя дронов-камикадзе. ВИДЕО+ФОТО

Концепция роя БПЛА может радикально изменить способы ведения войны: рои ловких БПЛА будут атаковать наземные и воздушные цели, выполнять разведывательные задачи и вести радиоэлектронную борьбу, оставаясь в тесном контакте друг с другом и обеспечивая беспрецедентный уровень независимости операций. Большинство моделей проходят испытания и поступят на службу только через несколько лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус, об этом говорится в разборе аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященном новым турецким дронам и их возможностям.

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Потрясающие световые шоу беспилотников свидетельствуют, что роющиеся БПЛА могут тесно взаимодействовать между собой. Использование гражданской технологии в военных целях, с возможностью оперативного развертывания перед враждебными контрмерами радиоэлектронной борьбы и спуфинг-атак (ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другим путем фальсификации данных. — Ред.), остается серьезной проблемой. Недавняя одновременная авария 200 беспилотников в Китае стала болезненным напоминанием о том, что совместные действия БПЛА приведут к их одновременному падению, если что-то пойдет не так.

Еще один пример: в 2018 году частные лица использовали доступную в свободной продаже глушилку для срыва светового шоу дронов в Гонконге, в результате чего 46 дронов упали на землю.

В настоящее время несколько стран разрабатывают технологии роев БПЛА для использования в военных целях. Среди них, что ни удивительно, Китай и Россия, а также Испания и Южная Африка. Еще предстоит выяснить, удастся ли этим странам создать жизнеспособную систему со многими возможностями применения. Вполне возможно, что многие реализуемые проекты так и останутся демонстрацией технологий. Между тем в США армия, ВВС, ВМС, корпус морской пехоты и DARPA занимаются своими отдельными роящимися проектами БПЛА, причем некоторые подразделения работают над несколькими проектами одновременно.

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Турция – еще одна страна, которая с большим интересом рассматривает роящиеся БПЛА. Турецкая армия уже использует вертолетный дрон-камикадзе STM Kargu и вскоре представит обновленную версию Kargu-2 в дополнение к своему быстрому арсеналу беспилотников. Хотя технически Kargu не является роющимся БПЛА, оперативный опыт, полученный при широкомасштабном использовании серии Kargu, будет очень полезен в будущих исследованиях БПЛА, которые роятся. На сегодняшний день Kargu развернуты в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Дроны-камикадзе STM Kargu с большим успехом использовались в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе в 2020 году.

Управление оборонной промышленности Турции (SSB) — гражданский институт, управляющий оборонной промышленностью страны, — поддерживает ряд проектов с целью постепенного создания технологической базы для роящихся БПЛА в Турции.

По словам президента SSB Исмаила Демира, эти проекты направлены на помощь малым и средним предприятиям (МСП) в разработке необходимого программного обеспечения и алгоритмов функционирования роевых БПЛА. Акцент на МСП в этих проектах отвечает программе турецкого правительства по созданию экосистемы для развития малых оборонных компаний. Эта политика уже принесла Турции ценные плоды.

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В сентябре 2020 года в Центре испытаний, тренировки и разработки БПЛА Каледжик, расположенном недалеко от Анкары, где есть выделенное воздушное пространство для работы БПЛА, состоялись первые соревнования древесных дронов. Соревнования состоят из четырех этапов, каждый из которых включает в себя еще несколько этапов. В первом этапе конкурса приняли участие всего 26 компаний: по условиям задачи, роящиеся БПЛА с фиксированным крылом должны были выявить цель на открытой местности и симитировать ее уничтожение. Чтобы привлечь как можно больше компаний, претендентам предоставили возможность подать заявку на финансовую поддержку для покрытия расходов на разработку технологии.

Турция не просто привлекает имеющиеся компании для работы над технологиями роевых БПЛА, оказывая им необходимую финансовую поддержку. Страна также пытается вызвать интерес детей и молодежи к технологической сфере в масштабах, невиданных нигде в мире. Один из способов достижения этой цели – ежегодный технологический фестиваль Teknofest. Молодежь – это будущее, и в один прекрасный день они будут отвечать за разработку военного класса роев БПЛА или будут работать в других высокотехнологичных индустриях.

В рамках Teknofest проводятся соревнования по роящимся БПЛА для старшеклассников и студентов университетов. Основные задачи конкурса БПЛА – разработка необходимых программных алгоритмов для организации роев БЛА, способных выполнять поставленные задачи, и демонстрация их работы в реальных условиях. [15] Во время конкурса команды руководят роящимися БПЛА как в виртуальных, так и в реальных условиях. Миссии включают взлет в формации, проведение одновременных операций, добавление и удаление беспилотников из роя, а также рассредоточение и объединение беспилотников.

Как отмечают авторы аналитического исследования, Турция стала первопроходцем в использовании БПЛА, применяя их в боевых сценариях, ранее считавшихся невозможными. Сегодня страна разрабатывает дроны всевозможных классов, и вполне вероятно, что Турция одной из первых начнет использовать роющиеся БПЛА, создав надежную и доступную по цене систему. Студенты-участники Teknofest – завтрашние изобретатели. Как и Baykar Tech, они начнут с малого, но поддержка государства и фестивалей типа Teknofest поможет им совершить прорыв.

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