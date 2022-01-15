Турция запускает производство роя дронов-камикадзе. ВИДЕО+ФОТО
Концепция роя БПЛА может радикально изменить способы ведения войны: рои ловких БПЛА будут атаковать наземные и воздушные цели, выполнять разведывательные задачи и вести радиоэлектронную борьбу, оставаясь в тесном контакте друг с другом и обеспечивая беспрецедентный уровень независимости операций. Большинство моделей проходят испытания и поступят на службу только через несколько лет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус, об этом говорится в разборе аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященном новым турецким дронам и их возможностям.
Потрясающие световые шоу беспилотников свидетельствуют, что роющиеся БПЛА могут тесно взаимодействовать между собой. Использование гражданской технологии в военных целях, с возможностью оперативного развертывания перед враждебными контрмерами радиоэлектронной борьбы и спуфинг-атак (ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другим путем фальсификации данных. — Ред.), остается серьезной проблемой. Недавняя одновременная авария 200 беспилотников в Китае стала болезненным напоминанием о том, что совместные действия БПЛА приведут к их одновременному падению, если что-то пойдет не так.
Еще один пример: в 2018 году частные лица использовали доступную в свободной продаже глушилку для срыва светового шоу дронов в Гонконге, в результате чего 46 дронов упали на землю.
В настоящее время несколько стран разрабатывают технологии роев БПЛА для использования в военных целях. Среди них, что ни удивительно, Китай и Россия, а также Испания и Южная Африка. Еще предстоит выяснить, удастся ли этим странам создать жизнеспособную систему со многими возможностями применения. Вполне возможно, что многие реализуемые проекты так и останутся демонстрацией технологий. Между тем в США армия, ВВС, ВМС, корпус морской пехоты и DARPA занимаются своими отдельными роящимися проектами БПЛА, причем некоторые подразделения работают над несколькими проектами одновременно.
Турция – еще одна страна, которая с большим интересом рассматривает роящиеся БПЛА. Турецкая армия уже использует вертолетный дрон-камикадзе STM Kargu и вскоре представит обновленную версию Kargu-2 в дополнение к своему быстрому арсеналу беспилотников. Хотя технически Kargu не является роющимся БПЛА, оперативный опыт, полученный при широкомасштабном использовании серии Kargu, будет очень полезен в будущих исследованиях БПЛА, которые роятся. На сегодняшний день Kargu развернуты в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.
Дроны-камикадзе STM Kargu с большим успехом использовались в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе в 2020 году.
Управление оборонной промышленности Турции (SSB) — гражданский институт, управляющий оборонной промышленностью страны, — поддерживает ряд проектов с целью постепенного создания технологической базы для роящихся БПЛА в Турции.
По словам президента SSB Исмаила Демира, эти проекты направлены на помощь малым и средним предприятиям (МСП) в разработке необходимого программного обеспечения и алгоритмов функционирования роевых БПЛА. Акцент на МСП в этих проектах отвечает программе турецкого правительства по созданию экосистемы для развития малых оборонных компаний. Эта политика уже принесла Турции ценные плоды.
В сентябре 2020 года в Центре испытаний, тренировки и разработки БПЛА Каледжик, расположенном недалеко от Анкары, где есть выделенное воздушное пространство для работы БПЛА, состоялись первые соревнования древесных дронов. Соревнования состоят из четырех этапов, каждый из которых включает в себя еще несколько этапов. В первом этапе конкурса приняли участие всего 26 компаний: по условиям задачи, роящиеся БПЛА с фиксированным крылом должны были выявить цель на открытой местности и симитировать ее уничтожение. Чтобы привлечь как можно больше компаний, претендентам предоставили возможность подать заявку на финансовую поддержку для покрытия расходов на разработку технологии.
Турция не просто привлекает имеющиеся компании для работы над технологиями роевых БПЛА, оказывая им необходимую финансовую поддержку. Страна также пытается вызвать интерес детей и молодежи к технологической сфере в масштабах, невиданных нигде в мире. Один из способов достижения этой цели – ежегодный технологический фестиваль Teknofest. Молодежь – это будущее, и в один прекрасный день они будут отвечать за разработку военного класса роев БПЛА или будут работать в других высокотехнологичных индустриях.
В рамках Teknofest проводятся соревнования по роящимся БПЛА для старшеклассников и студентов университетов. Основные задачи конкурса БПЛА – разработка необходимых программных алгоритмов для организации роев БЛА, способных выполнять поставленные задачи, и демонстрация их работы в реальных условиях. [15] Во время конкурса команды руководят роящимися БПЛА как в виртуальных, так и в реальных условиях. Миссии включают взлет в формации, проведение одновременных операций, добавление и удаление беспилотников из роя, а также рассредоточение и объединение беспилотников.
Как отмечают авторы аналитического исследования, Турция стала первопроходцем в использовании БПЛА, применяя их в боевых сценариях, ранее считавшихся невозможными. Сегодня страна разрабатывает дроны всевозможных классов, и вполне вероятно, что Турция одной из первых начнет использовать роющиеся БПЛА, создав надежную и доступную по цене систему. Студенты-участники Teknofest – завтрашние изобретатели. Как и Baykar Tech, они начнут с малого, но поддержка государства и фестивалей типа Teknofest поможет им совершить прорыв.
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Олег Антонов колись хитро посміхався, коли йому закидали: а чіво ето ви тратітє срєдства КМЗ на еті ваши авіамодельниє кружкі..?
21 декабря 2021 года, организаторы Вторых международных соревнований по шоу дронов объявили победителей. Компания «Геоскан» заняла первое место в номинации «Лучшее шоу из 1000+ дронов». В конкурсе участвовало 214 команд из 104 стран мира.
П-800 «Оникс» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 Индекс УРАВ ВМФ - 3М55, экспортное наименование - «Яхонт», по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E классификации МО США и НАТО - SS-N-26 Strobile - советская/российская сверхзвуковая универсальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Кроме того, может применяться и против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-2 [2]
Разработка оперативно-тактического противокорабельного комплекса четвёртого поколения начата в конце 1970-х годов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A%D0%91%D0%9C_%D0%9C%D0%9E%D0%9C ЦКБМ МОМ . В отличие от предшествующих отечественных ПКР, имеющих относительно узкую «специализацию» по носителям, новый комплекс с самого начала задумывался как универсальный: его предполагалось размещать на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолётах и береговых пусковых установках.
Я (на відміну від тебе) УМІЮ користуваться Інтернет!!!
"Жопою не верти" - уміння полемізувать - мій "хліб" Я ним гроші заробляв!
2) рф имеет совецкие наработки по теме управления стаей дронов.
1) рф может управлять роем из более 1000 дронов, что подтверждено на международном соревновании.
Ты в ответ привёл винегрет из танков. олимпиад, нептунов, балов, не возразив по существу. Но общую мысль я понял - кацапы ни на что не способны, волноваться не нужно. Вернее это не мысль, а твоя религия.
мацкалів
бо інших цілей нніде не має
Слава Україні!
Может оно и к лучшему...
Там рой микродронов-пчёл всех неугодных убивал, и спастись не было шансов. Эти здоровые ящики хоть не везде пролезут пока. Будем ждать развития технологий.
Ну запускают частники небольшие китайские пеопластовые самолётики (да, да, китайские, стоимость фюзеляжа от 20-30$ на Aliexpress). О каких боевых дронах речь? Они максиммум 100 грамм полезной нагрузки могут поднять, и то не факт, лётные характеристики упадут существенно. Ну даже если 100 таких одновременно запустить, ну максимум 10 кг боеприпасов возьмут, и это даже без стрелкового оружия. Во время Второй мировой войны 80 лет назад за вылет сбрасывали тысячи тонн бомб. Понятно, что сейчас времена другие, но тем не менее, это не серьёзно.
Как концепт, может, и интересно, но реально бесполезно, кроме разведки. Но для разведки "рои" и не нужны, достаточно и одного.
Про квадрокоптеры-камикадзе STM Kargu. Пишут боевую массу в 7 кг, что вызывает серьёзные сомнения. Это уже существеннее, но, нем не менее, всего 500 таких дронов в целой Турции за 5 лет - это тоже ни о чём в глобальной войне, разве что партизан каких-то слабовооружённых одиночных крошить.
Чим займається ВПК при зелених не зрозуміло - Нептуна, Вільхи, Стугни нема і не закуповуються (або мізерними кількостями - мабуть лише для маневрів).
А про нові розробки накшталт Сапсану/Грому чи ЗРК - годі і мріяти
боевая масса огромная нужна при низкой точности попадания.
если какая-то фигня взорвет даже 200 грам ВВ, например, возле оптики танка, это мало?
время в воздухе (баратеи) прогрессируют большими темпами.
еще недавно полчаса было очень дорого, сейчас полчаса полета - рядовой дрон.
лететь далеко и тянуть много - это в роях самая простая задача.
Согласованные действия, интеллект софтовый и помехоустойчивый - это свехзадача.
А тянуть-летать - давно уже простая задача.
Борьба с роем исключает традиционные пво.
мозги стают решающим звеном.
как, впрочем, и везде.
Вообще рои дронов - это такой концеп концептов, что слабо верится в его реальное военное применение в обозримом будущем. Да и сама задача не совсем ясна - "выявить на местности противника и симитировать попытку его уничтожения".
Во-первых, для чего тут именно рой? Во-вторых, всё равно должен быть оператор, который будет этим управлять, на полностью автоматический искусственный интеллект полагаться опасно. А если он своих за врагов примет? Или граждансих?
Если вопрос только в распределении ударной силы, чтобы не сразу уничтожался один ударный дрон, а, так сказать, маленькими частями звенья роя, то тут тоже много вопросов, т.к. урон от 100 взрывов по 100 г тротила вовсе не равно урону от 1-го взрыва 10 кг тротила. Не зря же мощность оружия только возрастает во времени, как и прочность брони.
"Не зря же мощность оружия только возрастает во времени"
вооружение современного байрактара мощнее, чем более старых ЛА?
чем точнее попадение, тем более мощное оружие получается при меньшей мощности заряда
"урон от 100 взрывов по 100 г тротила вовсе не равно урону от 1-го взрыва 10 кг тротила."
конечно не равен.
если 100 взрывов выведут из строя 100 бойцов в поле в окопах, то 10 кг - 5.
ладно,
вы сначала разберитесь в этой теме
Байрактар ТБ2? Ну что же. Грузоподъёмность до 150 кг, из которых 55 кг система целеуказания. Макс с корость - 220 км/ч, крейсерская - 130 км/ч. Систем протводействия - ноль.
Очень старый советский штурмовик Су-25: максимальная скорость - 950 км/ч, боевая нагрузка - 1500 кг (макс. до 4500 кг). Системы противодействия имеются.
Эти Байрактары хороши для применения против пехоты или наземных сил, где нет ни ПВО, ни авиации, ни РЭБ, ни ПЗРК. При малейшем противодействии противника они превращаются в прекрасные мишени (о чём, кстати, на Цензоре не так давно была статья со ссылками на слова американских военных и экспертов). Ну и боеприпасы аж на 55 кг поражают воображение. Это на каждый пехотиный взвод по Байрактару надо высылать (не говоря уже про БТРы, танки и т.д.)? Плюс ко всему прочему их просто напросто очень мало.
Единственные вменяемые беспилотники в современном мире - это MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper и MQ-20 Avenger.
Что касается дронов-камикадзе, то они давно уже изобретены и используются. И называются они крылатыми ракетами. Их эффективность не идёт ни в какое сранение с этими игрушками с привязанными петардами, которые сейчас многие фирмы пытаются выдавать за большой технологический прорыв.
Про лазерный канал передачи данных между роем "пукалок" тоже смешно - таких технологий сейчас нет ни у одной страны, только американцы что-то там внедряли передачу управления на свои беспилотники лазером со спутника, и то только как вспомогательную второстепенную систему, которая без радиоканала вообще-то не особо и работает. Про то, что РЭБ неэффективен против беспилотников - тоже смешно.
Ну и ещё раз вопрос: что конкретно на этом видео такого прорывного (о чём я, собственно, и написал первый коментарий)? Это даже не прототип прототипа, это какой-то сырейший концепт, больше похожий на распил бабла для немного понимающих людей.
то у вас:
"Ага, ну давайте разбраться.
Байрактар ТБ2? Ну что же. Грузоподъёмность до 150 кг, из которых 55 кг система целеуказания. Макс с корость - 220 км/ч, крейсерская - 130 км/ч. Систем протводействия - ноль.
Очень старый советский штурмовик Су-25: максимальная скорость - 950 км/ч, боевая нагрузка - 1500 кг (макс. до 4500 кг). Системы противодействия имеются."
то у вас:
"Не зря же мощность оружия только возрастает во времени"
Байрактар - отличный беспилотник. Для Турции. Чтобы воевать с сирийцами, например. Или с ИГИЛ. Или для Азербайджана. Чтобы воевать с Арменией. То есть когда противник заведомо слабее и не имеет каких-то серьёзных систем защиты против воздуха.
Для Украины тоже отличный. Чтобы воевать с ЛДНР. Но не для войны с Россией.
Посмотрел бы я как Азербайджан этими своими Байрактарами повоевал хотя бы с Польшей. Да Польша эти Байрактары в первый же день бы все разобрала. Не говоря уже про страны с более современными армиями. Что касается Украины - то дучше, конечно, что они есть, чем нет, но...
Потив таких дронов есть много средств противодействия. И, вы не поверите, даже против большого их количества одновременно, хоть роем, хоть как. Те же америкацы разрабатывают (вполне успешно) системы MML (Multi-Mission Launcher), которые могут уничтожать не только БПЛА, но даже ракеты, мины и снаряды. Так что БПЛА для них вообще детский лепет.
Да даже ПТУР AGM-114L Longbow Hellfire успешно сбивала низко- и среднелетящие беспилотники еще лет 7 назад.
Также идёт активная разработка и внедрение микроволновых (СВЧ) пушек типа PHASER (фактически, это просто фокусируемая антенна, т.е. РЭБ), развертывание которых уже завершается и которые эффективно выводили из строя низко- и среднелетящие беспилотники массой до 30 кг, летящие со скоростью до 370 км/ч.
Так что это вы для начала разберитесь в этой теме. Как концепт - отличная идея, но по факту лучше бы на Су-25 поставили камеры и дистанцонное управление. И эффективнее, и дешевле бы вышло.
1."Не зря же мощность оружия только возрастает во времени"
2."Байрактар ТБ2? Ну что же. Грузоподъёмность до 150 кг, из которых 55 кг система целеуказания. Макс с корость - 220 км/ч, крейсерская - 130 км/ч. Систем протводействия - ноль.
Очень старый советский штурмовик Су-25: максимальная скорость - 950 км/ч, боевая нагрузка - 1500 кг (макс. до 4500 кг). Системы противодействия имеются."
Турки, конечно, молодцы. Делают то, что могут, ещё и продают зарубеж за большие деньги. К ним претензий нет. Претензии к тем, кто верит, что это как-то поможет Украине в настоящей войне с Россией. Но пусть будут, может и пригодятся когда, если опять не испугаются их применять, а то мало ли чего выйти может, техника дорогая, ещё по шапке надают за её потерю.
и мощность вооружения определяется точностью и автономностью, а не боеприпасом.
в отличие, например, от противотанковой пушки, которая весит больше тонны, и с которй можно поразить танк со средней вероятностью, джавелин можно носить одному бойцу. и система умеет распознавать цель по типу и сама знает, где самое уязвимое место.
Будут джавеллины против джавеллинов и рои против роев высокоточно воевать.
Ладно, для меня, пожалуй хватит. Всего хорошего.
рой - это тысячи дронов
Почему так мало? Сразу миллионы бери. Тогда точно не спастись никому.
Целая Турция с 2015 года смогла выпустить только 500 небольших дронов-камикадзе, причём они даже далеко не настолько технологичны, как должен быть какой-то "рой" с супер-интеллектом.
В общем, фантастика на другом этаже.
"2020.10.15 Китай показал многоствольную пусковую установку для запуска барражирующих дронов. Система может в считанные минуты запустить до 48 барражирующих боеприпасов, действующих как единый рой. Такой рой обеспечивает одновременно разведку и может атаковать выявленные цели. Эффективных способов борьбы с роями дронов-камикадзе на сегодня нет. Это либо экспериментальные способы (на базе СВЧ-излучателей и лазерных установок), либо дорогостоящие - ракетные, либо не всегда действенная РЭБ. Наиболее готовы к столкновению с роями дронов скорострельные автоматические многоствольные установки типа Goalkeeper и аналогичные."
и это только одна установка сразу запускает 48 дронов.
а если их 10?
Байрактар - не рой.
в Армении разве не стояли на вооружении современные российские системы пво и рэб
оптическая связь не для радиоэлектронной борьбы
современные рои строятся на оптике
прорывное - в роевой технологии оружия.
прорывное, что мозги групп молодежи приглашаются военными для поиска решений эффективного использования роевых технологий
для которых стандартные пво не еффективны
например, рой определяет координаты источника радиопомехи и отправляет малую часть роя на повреждение излучателя
https://www.youtube.com/watch?v=QamGaDNczJw