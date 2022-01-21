"Серхдержавие" головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Без паники...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к украинцам с призывом не паниковать (обновлено). ВИДЕО
...как-то так
Путин не пройдет!
"Сверхдержавие" головного мозга
Именно там и заканчиваются
Девочки, а вы не ошиблись дверью?
Что-то пошло не так...
Коротко о встрече с Блинкеном
Реалии современности
Разве что лайк поставят...
Основа русской пропаганды
Больше фотошопов смотрите здесь
Топ комментарии
+49 olele
показать весь комментарий21.01.2022 23:48 Ответить Ссылка
+40 Павло ШОвте
показать весь комментарий22.01.2022 00:57 Ответить Ссылка
+35 макаренко юра
показать весь комментарий21.01.2022 23:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мультик в украинской озвучке той самой (дякую! дуже дякую!) есть на толоке
привет
попробую найти,спасибо
но мне кажется,что именно сейчас нужно остаться..
мы ещё увидим подвешенного клована
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/358851468998663/?__cft__[0]=AZXT9x35qe1L0-L1dQV2-qyUQ6ywa7oJoiu5rhtVrnr5X8EUiLQjBsKVSlhqmC85YUZa-gwrzO1__MZy8qh63hR5pszQut5l0XNE3YeX6Zzb_hRxbWuYLw1j8COAnS2OVVo-************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 13 ч. ·
Якщо ми говоримо про єдність - я перший за єдність. Я кажу, що я точно не буду другом Зеленського. Я чітко знаю, що він робить. Зеленський точно не буде моїм другом і це я знаю. Але сьогодні я закликаю: ми всі маємо об'єднатися перед реальною загрозою. Бо недооцінка загрози - це також злочин. І я не хочу нікого лякати для того, щоб врятувати Україну. Бо Україна може дати відсіч тоді, коли вона сильна, а сильна вона тоді, коли об'єднана. І тут не треба слів. Тут треба дії.
Перший меседж, який я хотів би заявити: ми переможемо. Україна сильна. Ми за 5 років побудували армію, яка здатна дати відсіч. Іскандери - це є оперативно-тактичні, а не тактичні ракети і вони мають величезну небезпеку, вони розташовані прямо вздовж нашого кордону. ************ обладнання розташоване прямо вздовж нашого кордону, розширили на 1200 кілометрів анексованою, вже навіть перетравленою Білоруссю, і з білоруського кордону, як сказав Арсеній Петрович, 100 кілометрів до нас. Що зараз треба робити? Не тягнути. Вчіться в Румунії. Зберіть у понеділок позачергове засідання Верховної Ради, прийміть рішення про кардинальні зміни у бюджеті. Бо якщо ви захочете сховати голову в пісок, як ви це завжди робите, ви її не сховаєте. Він вже заасфальтований. І грошей у вас там немає.
І перше, що треба зробити - виділення коштів для накопичення стратегічних резервів. Три роки країна не закуповує бронежилети і шоломи. Три роки у нас для мобілізації немає наразі ні харчового, ні паливного, ні бойового забезпечення. Я не роблю паніки. Для діючих є. Але треба зробити стратегічні резерви. Комплект бригад бойових зараз складає 50%. Терміново підвищте рівень грошового забезпечення, щоб воїн отримував набагато більше ніж охоронець в супермаркеті. І поліцейський, щоб отримував більше. Бо від них залежить наш захист.
І я маю абсолютно чіткі позиції, що зараз треба зробити: де розташувати позиції для того, щоб прикрити нас з чернігівського, з житомирського напрямків; як треба розосереджувати авіації; що робити з ракетами, що робити з артилерією. Тільки не розмовляйте як з ідіотами. Вийди, покажи, яка сильна наша армія, яким способом ми готові зустріти ворога і яка буде величезна ціна, яку ворог заплатить, якщо він піде на цей злочин. Так само, як ми робили в 2014 році. Ми знаємо, як їх зупиняти. Бо тоді сценарій був «Новоросія». Тоді сценарій був захопити 9 областей. На це вони розраховували. Але ми звільнили дві третини окупованого Донбасу.
Що нам треба сьогодні зробити - декілька висновків.
Перше, що ми вивчили за вісім років - не годуєш свою армію, будеш годувати чужу, кладеш ти асфальт чи ні. Друге - Москва сльозам не вірить і ніякого миру ти в їх очах не побачиш. Третя позиція, яку ми маємо зробити - геть від Москви. Ми маємо рухатися в напрямку НАТО. І я пишаюся тим, що ми пройшли половину дороги і зараз нам потрібен план дій щодо членства в НАТО.
У грудні місяці Сполучені Штати виділили нам 200 мільйонів доларів, дозволили витратити їх на зброю. Зараз прийнято рішення про виділення 300 мільйонів доларів у 2022 році. Зробив заяву Байден, що як тільки будуть перші ознаки другого етапу агресії - ще 500 мільйонів. Нам треба терміново, щоб ми мали закупівлю комплексів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби, ******** контрбатарейних станцій, щоб підвищити ціну, яку Путін точно заплатить, якщо він зробить спробу вдертися до нас.
Ми маємо зробити санкції, які послаблять Росію. Маємо об'єднатися для того, щоб збільшити стійкість України. І ми точно знаємо, як це зробити.
І останнє - ми маємо зробити все: закупивши зброю, поставивши зброю, підвищивши грошове забезпечення військовослужбовців для того, щоб збільшити обороноздатність держави. Я знаю як це робити, ми знаємо як це робити. Є наше плече. І ми готові на будь-якій позиції сьогодні віддати все, що ми можемо для того, щоб об'єднавшись, захистити Україну.
Раз Литва і Латвія дають нам Стінгери, то хай це фото буде тут
https://mobile.twitter.com/Griboff1/status/1484630266849148929 59 мин
Не выбрасывайте тубус после выстрела.
С него можно снять прицел и использовать в АК-47. Ценная вещь. Шведские инженеры гениальны.