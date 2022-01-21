РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4928 посетителей онлайн
Новости Фото
23 177 46

"Серхдержавие" головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Серхдержавие головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Без паники...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Харьков может быть оккупирован, это станет началом полномасштабной войны"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к украинцам с призывом не паниковать (обновлено). ВИДЕО

Серхдержавие головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

...как-то так

Серхдержавие головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Путин не пройдет!

Серхдержавие головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

"Сверхдержавие" головного мозга

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сверхдержава должна быть одна – Россия. НАТО распустить, ядерное оружие у всех забрать", - Жириновский. ВИДЕО

Серхдержавие головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Именно там и заканчиваются

Серхдержавие головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Девочки, а вы не ошиблись дверью?

Серхдержавие головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Что-то пошло не так...

Серхдержавие головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Коротко о встрече с Блинкеном

Серхдержавие головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Реалии современности

Серхдержавие головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Разве что лайк поставят...

Серхдержавие головного мозга, основа путинской пропаганды, обозначение русских границ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Основа русской пропаганды

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Жириновский Владимир (502) Зеленский Владимир (21647) политика (7256) путин владимир (32016) фотожаба (14674)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
показать весь комментарий
21.01.2022 23:48 Ответить
+40
показать весь комментарий
22.01.2022 00:57 Ответить
+35
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/reygan-zelenskiy-v-interv-yu-amerikancyam-nazvav-sebe-shche-y-micnim-gorishkom-21012022-448998 "Рейган" Зеленський в інтерв'ю американцям назвав себе ще й "міцним горішком"

показать весь комментарий
21.01.2022 23:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
очень понравилась карикатура про осла в точку
показать весь комментарий
21.01.2022 23:34 Ответить
какая из? там же их несколько
показать весь комментарий
21.01.2022 23:35 Ответить
Можливо,ця:
показать весь комментарий
22.01.2022 06:31 Ответить
там весь фильм в точку,потому и "на полке"
показать весь комментарий
21.01.2022 23:35 Ответить
привет рыжая!
мультик в украинской озвучке той самой (дякую! дуже дякую!) есть на толоке
показать весь комментарий
22.01.2022 00:01 Ответить
хо,жив курилка !
привет
попробую найти,спасибо
показать весь комментарий
22.01.2022 19:46 Ответить
а куда бы я делся?
показать весь комментарий
22.01.2022 20:01 Ответить
может надумал выехать
но мне кажется,что именно сейчас нужно остаться..
показать весь комментарий
22.01.2022 20:19 Ответить
привет. это с чего такие мысли? я где то дал повод что я выеду куда то?
показать весь комментарий
22.01.2022 20:39 Ответить
да мы как-то после избрания осла обсуждали эту тему
показать весь комментарий
22.01.2022 23:03 Ответить
ааа. так то когда было. не срослось. скажем так - мне рассказывали много рисуя помощь в организации и продвижении а на деле получилось все сам должен. короче - я тут и теперь уж точно никуда дергаться не планирую
показать весь комментарий
22.01.2022 23:13 Ответить
и отлично
мы ещё увидим подвешенного клована
показать весь комментарий
22.01.2022 23:37 Ответить
Він там один , то його просто з різних ракурсів знімали 🙂
показать весь комментарий
22.01.2022 00:23 Ответить
Ця гарніша
показать весь комментарий
21.01.2022 23:43 Ответить
Страница https://www.facebook.com/groups/334515553827171/user/100044276327179/?__cft__[0]=AZXT9x35qe1L0-L1dQV2-qyUQ6ywa7oJoiu5rhtVrnr5X8EUiLQjBsKVSlhqmC85YUZa-gwrzO1__MZy8qh63hR5pszQut5l0XNE3YeX6Zzb_hRxbWuYLw1j8COAnS2OVVo-************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-y-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/358851468998663/?__cft__[0]=AZXT9x35qe1L0-L1dQV2-qyUQ6ywa7oJoiu5rhtVrnr5X8EUiLQjBsKVSlhqmC85YUZa-gwrzO1__MZy8qh63hR5pszQut5l0XNE3YeX6Zzb_hRxbWuYLw1j8COAnS2OVVo-************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 13 ч. ·

Якщо ми говоримо про єдність - я перший за єдність. Я кажу, що я точно не буду другом Зеленського. Я чітко знаю, що він робить. Зеленський точно не буде моїм другом і це я знаю. Але сьогодні я закликаю: ми всі маємо об'єднатися перед реальною загрозою. Бо недооцінка загрози - це також злочин. І я не хочу нікого лякати для того, щоб врятувати Україну. Бо Україна може дати відсіч тоді, коли вона сильна, а сильна вона тоді, коли об'єднана. І тут не треба слів. Тут треба дії.

Перший меседж, який я хотів би заявити: ми переможемо. Україна сильна. Ми за 5 років побудували армію, яка здатна дати відсіч. Іскандери - це є оперативно-тактичні, а не тактичні ракети і вони мають величезну небезпеку, вони розташовані прямо вздовж нашого кордону. ************ обладнання розташоване прямо вздовж нашого кордону, розширили на 1200 кілометрів анексованою, вже навіть перетравленою Білоруссю, і з білоруського кордону, як сказав Арсеній Петрович, 100 кілометрів до нас. Що зараз треба робити? Не тягнути. Вчіться в Румунії. Зберіть у понеділок позачергове засідання Верховної Ради, прийміть рішення про кардинальні зміни у бюджеті. Бо якщо ви захочете сховати голову в пісок, як ви це завжди робите, ви її не сховаєте. Він вже заасфальтований. І грошей у вас там немає.

І перше, що треба зробити - виділення коштів для накопичення стратегічних резервів. Три роки країна не закуповує бронежилети і шоломи. Три роки у нас для мобілізації немає наразі ні харчового, ні паливного, ні бойового забезпечення. Я не роблю паніки. Для діючих є. Але треба зробити стратегічні резерви. Комплект бригад бойових зараз складає 50%. Терміново підвищте рівень грошового забезпечення, щоб воїн отримував набагато більше ніж охоронець в супермаркеті. І поліцейський, щоб отримував більше. Бо від них залежить наш захист.

І я маю абсолютно чіткі позиції, що зараз треба зробити: де розташувати позиції для того, щоб прикрити нас з чернігівського, з житомирського напрямків; як треба розосереджувати авіації; що робити з ракетами, що робити з артилерією. Тільки не розмовляйте як з ідіотами. Вийди, покажи, яка сильна наша армія, яким способом ми готові зустріти ворога і яка буде величезна ціна, яку ворог заплатить, якщо він піде на цей злочин. Так само, як ми робили в 2014 році. Ми знаємо, як їх зупиняти. Бо тоді сценарій був «Новоросія». Тоді сценарій був захопити 9 областей. На це вони розраховували. Але ми звільнили дві третини окупованого Донбасу.

Що нам треба сьогодні зробити - декілька висновків.

Перше, що ми вивчили за вісім років - не годуєш свою армію, будеш годувати чужу, кладеш ти асфальт чи ні. Друге - Москва сльозам не вірить і ніякого миру ти в їх очах не побачиш. Третя позиція, яку ми маємо зробити - геть від Москви. Ми маємо рухатися в напрямку НАТО. І я пишаюся тим, що ми пройшли половину дороги і зараз нам потрібен план дій щодо членства в НАТО.

У грудні місяці Сполучені Штати виділили нам 200 мільйонів доларів, дозволили витратити їх на зброю. Зараз прийнято рішення про виділення 300 мільйонів доларів у 2022 році. Зробив заяву Байден, що як тільки будуть перші ознаки другого етапу агресії - ще 500 мільйонів. Нам треба терміново, щоб ми мали закупівлю комплексів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби, ******** контрбатарейних станцій, щоб підвищити ціну, яку Путін точно заплатить, якщо він зробить спробу вдертися до нас.

Ми маємо зробити санкції, які послаблять Росію. Маємо об'єднатися для того, щоб збільшити стійкість України. І ми точно знаємо, як це зробити.

І останнє - ми маємо зробити все: закупивши зброю, поставивши зброю, підвищивши грошове забезпечення військовослужбовців для того, щоб збільшити обороноздатність держави. Я знаю як це робити, ми знаємо як це робити. Є наше плече. І ми готові на будь-якій позиції сьогодні віддати все, що ми можемо для того, щоб об'єднавшись, захистити Україну.
показать весь комментарий
22.01.2022 10:43 Ответить
Нацист сын юриста с выступлением про,,сверхдержаву,, на параше просто шедевр
показать весь комментарий
21.01.2022 23:36 Ответить
И "трибуна" подчеркивает суть и содержание.
показать весь комментарий
22.01.2022 08:18 Ответить
Да. Полтора процента мировой экономики хотят править Миром. Глисты в организме взбунтовались
показать весь комментарий
22.01.2022 11:44 Ответить
Зелёный ******, "чудит", как всегда...
показать весь комментарий
21.01.2022 23:38 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/reygan-zelenskiy-v-interv-yu-amerikancyam-nazvav-sebe-shche-y-micnim-gorishkom-21012022-448998 "Рейган" Зеленський в інтерв'ю американцям назвав себе ще й "міцним горішком"

показать весь комментарий
21.01.2022 23:48 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 10:14 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 23:48 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 00:08 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 23:49 Ответить
Осел особенно смешон
показать весь комментарий
21.01.2022 23:49 Ответить
Капітан Прайс@Price_Cap_UA



Раз Литва і Латвія дають нам Стінгери, то хай це фото буде тут

показать весь комментарий
21.01.2022 23:52 Ответить
Griboff @Griboff1

https://mobile.twitter.com/Griboff1/status/1484630266849148929 59 мин





Не выбрасывайте тубус после выстрела.
С него можно снять прицел и использовать в АК-47. Ценная вещь. Шведские инженеры гениальны.
показать весь комментарий
21.01.2022 23:53 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 00:01 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 00:06 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 01:25 Ответить
Не полностью раскрыт сюжет - где скумбрия по 8, он так привык к ней.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:34 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 00:57 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 01:22 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 07:22 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 07:27 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 10:25 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 07:40 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 08:55 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 10:38 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 20:12 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 08:08 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 11:24 Ответить
И ни одной жабы про спектакль под названием "Встреча беглого хетьмана"...
показать весь комментарий
22.01.2022 17:36 Ответить
Ты у нас такой дурак по субботам, али как?
показать весь комментарий
22.01.2022 19:16 Ответить
воно конкретний дурник.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:13 Ответить
Дык я не у вас-то. Ага! Следовательно не дурак. С этим вопросом обратись к любому своему коллеге по троллячьему цеху, например к паламарчуку. Хотя тут и без вопросов всё ясно...
показать весь комментарий
23.01.2022 09:38 Ответить
 
 