23 177 46

"Свєрхдержавіє" головного мозку, основа путінської пропаганди, позначення російських кордонів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Свєрхдержавіє головного мозку, основа путінської пропаганди, позначення російських кордонів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Не панікуйте...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Харків може бути окупований, це стане початком повномасштабної війни"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звернувся до українців із закликом не панікувати (оновлено). ВIДЕО

Свєрхдержавіє головного мозку, основа путінської пропаганди, позначення російських кордонів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

...якось так

Свєрхдержавіє головного мозку, основа путінської пропаганди, позначення російських кордонів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Путін не пройде!

Свєрхдержавіє головного мозку, основа путінської пропаганди, позначення російських кордонів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

"Свєрхдержавіє" головного мозку

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наддержава має бути одна - Росія. НАТО розпустити, ядерну зброю у всіх забрати", - Жириновський. ВIДЕО

Свєрхдержавіє головного мозку, основа путінської пропаганди, позначення російських кордонів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Саме там і закінчуються

Свєрхдержавіє головного мозку, основа путінської пропаганди, позначення російських кордонів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Дівчатка, а ви не помилилися дверима?

Свєрхдержавіє головного мозку, основа путінської пропаганди, позначення російських кордонів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Щось пішло не так...

Свєрхдержавіє головного мозку, основа путінської пропаганди, позначення російських кордонів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Коротко про зустріч з Блінкеном

Свєрхдержавіє головного мозку, основа путінської пропаганди, позначення російських кордонів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Реалії сьогодення

Свєрхдержавіє головного мозку, основа путінської пропаганди, позначення російських кордонів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Хіба що лайк поставлять...

Свєрхдержавіє головного мозку, основа путінської пропаганди, позначення російських кордонів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Основа російської пропаганди

Більше фотошопів дивіться тут

Жириновський Володимир (218) Зеленський Володимир (25185) політика (4691) путін володимир (24621) фотожаба (14148)
+49
21.01.2022 23:48
+40
22.01.2022 00:57
+35
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/reygan-zelenskiy-v-interv-yu-amerikancyam-nazvav-sebe-shche-y-micnim-gorishkom-21012022-448998 "Рейган" Зеленський в інтерв'ю американцям назвав себе ще й "міцним горішком"

21.01.2022 23:48
очень понравилась карикатура про осла в точку
21.01.2022 23:34
какая из? там же их несколько
21.01.2022 23:35
Можливо,ця:
22.01.2022 06:31
там весь фильм в точку,потому и "на полке"
21.01.2022 23:35
привет рыжая!
мультик в украинской озвучке той самой (дякую! дуже дякую!) есть на толоке
22.01.2022 00:01
хо,жив курилка !
привет
попробую найти,спасибо
22.01.2022 19:46
а куда бы я делся?
22.01.2022 20:01
может надумал выехать
но мне кажется,что именно сейчас нужно остаться..
22.01.2022 20:19
привет. это с чего такие мысли? я где то дал повод что я выеду куда то?
22.01.2022 20:39
да мы как-то после избрания осла обсуждали эту тему
22.01.2022 23:03
ааа. так то когда было. не срослось. скажем так - мне рассказывали много рисуя помощь в организации и продвижении а на деле получилось все сам должен. короче - я тут и теперь уж точно никуда дергаться не планирую
22.01.2022 23:13
и отлично
мы ещё увидим подвешенного клована
22.01.2022 23:37
Він там один , то його просто з різних ракурсів знімали 🙂
22.01.2022 00:23
Ця гарніша
21.01.2022 23:43
Страница https://www.facebook.com/groups/334515553827171/user/100044276327179/?__cft__[0]=AZXT9x35qe1L0-L1dQV2-qyUQ6ywa7oJoiu5rhtVrnr5X8EUiLQjBsKVSlhqmC85YUZa-gwrzO1__MZy8qh63hR5pszQut5l0XNE3YeX6Zzb_hRxbWuYLw1j8COAnS2OVVo-************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-y-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/358851468998663/?__cft__[0]=AZXT9x35qe1L0-L1dQV2-qyUQ6ywa7oJoiu5rhtVrnr5X8EUiLQjBsKVSlhqmC85YUZa-gwrzO1__MZy8qh63hR5pszQut5l0XNE3YeX6Zzb_hRxbWuYLw1j8COAnS2OVVo-************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 13 ч. ·

Якщо ми говоримо про єдність - я перший за єдність. Я кажу, що я точно не буду другом Зеленського. Я чітко знаю, що він робить. Зеленський точно не буде моїм другом і це я знаю. Але сьогодні я закликаю: ми всі маємо об'єднатися перед реальною загрозою. Бо недооцінка загрози - це також злочин. І я не хочу нікого лякати для того, щоб врятувати Україну. Бо Україна може дати відсіч тоді, коли вона сильна, а сильна вона тоді, коли об'єднана. І тут не треба слів. Тут треба дії.

Перший меседж, який я хотів би заявити: ми переможемо. Україна сильна. Ми за 5 років побудували армію, яка здатна дати відсіч. Іскандери - це є оперативно-тактичні, а не тактичні ракети і вони мають величезну небезпеку, вони розташовані прямо вздовж нашого кордону. ************ обладнання розташоване прямо вздовж нашого кордону, розширили на 1200 кілометрів анексованою, вже навіть перетравленою Білоруссю, і з білоруського кордону, як сказав Арсеній Петрович, 100 кілометрів до нас. Що зараз треба робити? Не тягнути. Вчіться в Румунії. Зберіть у понеділок позачергове засідання Верховної Ради, прийміть рішення про кардинальні зміни у бюджеті. Бо якщо ви захочете сховати голову в пісок, як ви це завжди робите, ви її не сховаєте. Він вже заасфальтований. І грошей у вас там немає.

І перше, що треба зробити - виділення коштів для накопичення стратегічних резервів. Три роки країна не закуповує бронежилети і шоломи. Три роки у нас для мобілізації немає наразі ні харчового, ні паливного, ні бойового забезпечення. Я не роблю паніки. Для діючих є. Але треба зробити стратегічні резерви. Комплект бригад бойових зараз складає 50%. Терміново підвищте рівень грошового забезпечення, щоб воїн отримував набагато більше ніж охоронець в супермаркеті. І поліцейський, щоб отримував більше. Бо від них залежить наш захист.

І я маю абсолютно чіткі позиції, що зараз треба зробити: де розташувати позиції для того, щоб прикрити нас з чернігівського, з житомирського напрямків; як треба розосереджувати авіації; що робити з ракетами, що робити з артилерією. Тільки не розмовляйте як з ідіотами. Вийди, покажи, яка сильна наша армія, яким способом ми готові зустріти ворога і яка буде величезна ціна, яку ворог заплатить, якщо він піде на цей злочин. Так само, як ми робили в 2014 році. Ми знаємо, як їх зупиняти. Бо тоді сценарій був «Новоросія». Тоді сценарій був захопити 9 областей. На це вони розраховували. Але ми звільнили дві третини окупованого Донбасу.

Що нам треба сьогодні зробити - декілька висновків.

Перше, що ми вивчили за вісім років - не годуєш свою армію, будеш годувати чужу, кладеш ти асфальт чи ні. Друге - Москва сльозам не вірить і ніякого миру ти в їх очах не побачиш. Третя позиція, яку ми маємо зробити - геть від Москви. Ми маємо рухатися в напрямку НАТО. І я пишаюся тим, що ми пройшли половину дороги і зараз нам потрібен план дій щодо членства в НАТО.

У грудні місяці Сполучені Штати виділили нам 200 мільйонів доларів, дозволили витратити їх на зброю. Зараз прийнято рішення про виділення 300 мільйонів доларів у 2022 році. Зробив заяву Байден, що як тільки будуть перші ознаки другого етапу агресії - ще 500 мільйонів. Нам треба терміново, щоб ми мали закупівлю комплексів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби, ******** контрбатарейних станцій, щоб підвищити ціну, яку Путін точно заплатить, якщо він зробить спробу вдертися до нас.

Ми маємо зробити санкції, які послаблять Росію. Маємо об'єднатися для того, щоб збільшити стійкість України. І ми точно знаємо, як це зробити.

І останнє - ми маємо зробити все: закупивши зброю, поставивши зброю, підвищивши грошове забезпечення військовослужбовців для того, щоб збільшити обороноздатність держави. Я знаю як це робити, ми знаємо як це робити. Є наше плече. І ми готові на будь-якій позиції сьогодні віддати все, що ми можемо для того, щоб об'єднавшись, захистити Україну.
22.01.2022 10:43
Нацист сын юриста с выступлением про,,сверхдержаву,, на параше просто шедевр
21.01.2022 23:36
И "трибуна" подчеркивает суть и содержание.
22.01.2022 08:18
Да. Полтора процента мировой экономики хотят править Миром. Глисты в организме взбунтовались
22.01.2022 11:44
Зелёный ******, "чудит", как всегда...
21.01.2022 23:38
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/reygan-zelenskiy-v-interv-yu-amerikancyam-nazvav-sebe-shche-y-micnim-gorishkom-21012022-448998 "Рейган" Зеленський в інтерв'ю американцям назвав себе ще й "міцним горішком"

21.01.2022 23:48
22.01.2022 10:14
21.01.2022 23:48
22.01.2022 00:08
21.01.2022 23:49
Осел особенно смешон
21.01.2022 23:49
Капітан Прайс@Price_Cap_UA



Раз Литва і Латвія дають нам Стінгери, то хай це фото буде тут

21.01.2022 23:52
Griboff @Griboff1

https://mobile.twitter.com/Griboff1/status/1484630266849148929 59 мин





Не выбрасывайте тубус после выстрела.
С него можно снять прицел и использовать в АК-47. Ценная вещь. Шведские инженеры гениальны.
21.01.2022 23:53
22.01.2022 00:01
22.01.2022 00:06
22.01.2022 01:25
Не полностью раскрыт сюжет - где скумбрия по 8, он так привык к ней.
22.01.2022 13:34
22.01.2022 00:57
22.01.2022 01:22
22.01.2022 07:22
22.01.2022 07:27
22.01.2022 10:25
22.01.2022 07:40
22.01.2022 08:55
22.01.2022 10:38
22.01.2022 20:12
22.01.2022 08:08
22.01.2022 11:24
И ни одной жабы про спектакль под названием "Встреча беглого хетьмана"...
22.01.2022 17:36
Ты у нас такой дурак по субботам, али как?
22.01.2022 19:16
воно конкретний дурник.
22.01.2022 20:13
Дык я не у вас-то. Ага! Следовательно не дурак. С этим вопросом обратись к любому своему коллеге по троллячьему цеху, например к паламарчуку. Хотя тут и без вопросов всё ясно...
23.01.2022 09:38
 
 