Еще 80 тонн оружия от США доставили в Украину. ФОТО

Самолет со второй частью военной помощи от США приземлился в Киеве.

Об этом в твиттере сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", - подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов. Партия включала ПТРК Javelin и реактивные термобарические гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и бункеров.

