Еще 80 тонн оружия от США доставили в Украину. ФОТО

Самолет со второй частью военной помощи от США приземлился в Киеве.

Об этом в твиттере сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", - подчеркнул он.

Еще 80 тонн оружия от США доставили в Украину 01

Читайте также: США передали Украине ракеты Javelin и штурмовые огнеметы. ФОТОрепортаж

Еще 80 тонн оружия от США доставили в Украину 02
Еще 80 тонн оружия от США доставили в Украину 03

Напомним, в ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов. Партия включала ПТРК Javelin и реактивные термобарические гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и бункеров.

Читайте также: НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал, - Бутусов о поставках оружия Украине

+82
Дякую Братам із США !
23.01.2022 22:31 Ответить
+67
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXvBDouVay_8w7L_sxdQ6UExkWREeYevs7E-5Knli_v3MxKuKnrO6TDgfAvLd2SGyH1lTUjYM9gLMaKyBAysY8a6eTrk9_07POhjR7Cp4mXV7qXISiepWEisUlctb9MhNs&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7119216351451933?__cft__[0]=AZXvBDouVay_8w7L_sxdQ6UExkWREeYevs7E-5Knli_v3MxKuKnrO6TDgfAvLd2SGyH1lTUjYM9gLMaKyBAysY8a6eTrk9_07POhjR7Cp4mXV7qXISiepWEisUlctb9MhNs&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



З листопада місця Верховний Головнокомандувач жодного разу не звернувся до армії, захисників, волонтерів та народу України щодо війни з Росією, не дав оцінку діям Путіна. Заклик не панікувати, і відсутність адекватних коментарів по обстановці, показують усім нашим партнерам велику слабкість держави. Питання оборони залишається питанням частини громадянського суспільства, армії, та деяких урядових установ, а не питанням усієї держави.

У той час як НАТО консолідує зусилля для попредження нападу Росії, президент України ухиляється від публічних заяв, і це мовчання викликає питання в усіх нашіх друзів.

Обстановка загрозлива і саме тому вона вимагає спілкування та пояснень. І не з американськими, а з українськими ЗМІ.

Замовчуються та не вирішуються й конкретні проблеми підготовки до оборони. Для забезпечення армії влада не виділяє додаткові кошти, нічого не змінюється у постачанні боеприпасів у Держоборонзамовленні, у постачанні запасних частин до техніки, нема ні нового автотранспорту, ні нових безпілотників, які потрібні у військах.

Ми розуміємо, з чим та з ким пов'язане це мовчання. Бо Зеленський не хоче відповідати, що стратегія, яку вони з Єрмаком визначили в Омані у стосунках з Росією у 2020-му, виявилась повним провалом, і фактично Путін зараз чинить такий тиск саме тому, що бачить, яка хитка президентська влада.

Зеленський досі без жодних пояснень тримає на посаді голови комітету по розвідці російського агента Руслана Демченка. І це відбувається тільки з однієї причини - тому що Демченко є зв'язковим з Москвою. Демченко є одним з тих чиновників Януковича, які активно підтримували здачу Криму та виступали проти Євромайдану, після його призначення стався Вагнергейт. Знаходження Демченка на посаді, яка контролює усю українську розвідку під час війни - це пряма зрада державних інтересів. І це питання, на яке Зеленський досі не відповів.
23.01.2022 22:31 Ответить
+63
@slipperytype1



Я русскоязычный украинец. И что это значит если русня ломанётся ? Это значит только одно. Мне легко их будет допрашивать.
23.01.2022 22:32 Ответить
порою нужно сделать рыло в преданности свинье, шобы выиграть время - та нагострити довгу швайку
24.01.2022 00:35 Ответить
Друг познается в беде!
24.01.2022 01:04 Ответить
Говнокамандующий снимет наконец лыжы? Такого обосратько Украина еще не имела у руля.
24.01.2022 01:34 Ответить
чудово.
24.01.2022 01:36 Ответить
24.01.2022 02:52 Ответить
Якій приємний песик ... Велика вдячність США за допомогу!
24.01.2022 03:28 Ответить
Добрейший песик: просто душа отдыхает, когда глядишь на него.

Кстати, пёсик откуда? Прибыл из Америки или он местный, украинский из Госпогранслужбы?

Демонстратино-показные поставки оружия из США продолжатся, чтобы Мордор видео и знал, чем будут жечь его танки.

Орда уже сдриснула:

что-то там уже повизгивает насчёт своего полнейшего миролюбия в отношение Украины, мол, не хочем нападать на Украину, мы за мир во всём мире.
24.01.2022 10:52 Ответить
Кацапы,мы вас за вашу дурость отшлепаем.Но пленных накормим. Сдавайтесь ,чтобы не сдохнуть ))
24.01.2022 05:02 Ответить
... в годы ВОВ помощь в виде тушенки, называли "второй фронт"
24.01.2022 06:14 Ответить
Супер норм.
24.01.2022 06:37 Ответить
Заметил,что ненависть к власти у народа зашкаливает,и зелёная банда эту ненависть генерирует.Вопрос они что лохи?Та вроде Зеленский сказал ,что нет.Тогда это предатели и никакое американское оружие не поможет....
24.01.2022 07:18 Ответить
Постачання зброї нашими партнерами це ХОРОШО,але....де наш ОБОРОНПРОМ??? І що робить "верховний" говнокомандуючий???
24.01.2022 08:11 Ответить
за весь народ говорити не потрібно,ти можеш відповідати тільки за себе!
24.01.2022 10:45 Ответить
Таскать горячие каштаны из огня ,
чужими руками .
Все эти жавелы м англицкие производства прошлого века для боевых действий в городах Европы . Баз запасных аккумуляторов.
А без нового АКБ - это просто -труба!
Холодная война не закончилась.
Переключатели боевого применения на 200 и 600 метров ?
Т.е боец стоит над окопом и 3- 15 секунд при офигенной плотности пулеметно- орудийного огня противника и смотрит в дрожащий прицел.
На полигоне , конечно все Okay !
А в реальном бою ? "Это , конечно, лучше, чем ничего вспомнить на восьмом году войны Будапештский Меморандум . А где наши " Струнги" ОАО "Луч" с дальностью стрельбы 5 (ПЯТЬ) Карл километров .
24.01.2022 09:35 Ответить
Какая досада! А москалоте наступать под шквальным огнём и ракетами в башню скрепно?
24.01.2022 09:51 Ответить
Украине нужны боеприпасы !
Какой шквальный огонь , Карл
7 (семь) центральных баз хранения б/п были уничтожены при
"порохе" , плюс
2 Центральных Арсенала ЗСУ. ракетной техники.
Оружейные калибры НАТО не подходят для основной массы вооружений в Украине .
Что , Вы лепечите , сэр.
24.01.2022 09:58 Ответить
Ну, так чего вы волнуетесь, если "гранатиы не той системы"?
24.01.2022 10:10 Ответить
Так нет , же тех гранат !
У пороха не было денех, для вооруженной охраны хранилищ и арсеналов .
После парада в 2014 году все Активы перевез в оффшор на Соломоновы Острова .
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/2/7242284/

24.01.2022 10:17 Ответить
Так вот же они , Правда это " Корсар" а остальные комплексы проданы в Алжир!
https://defence-ua.com/news/kb_luch_eksportuvalo_v_alzhir_kilka_tisjach_protitankovih_raket_stugna-4495.html

24.01.2022 09:39 Ответить
Ну- да, могут и по Хафтару лупануть, а там вагнеровци пострадают.
24.01.2022 10:07 Ответить
сникерсы для козломордых,
24.01.2022 10:34 Ответить
Допомога це добре. Але було б добре щоб вона відразу йшла по військовим частинам і тер. обороні ,а не лежали десь на складах очікуючи коли їх підірвуть. Хто відповідальний за цей механізм розподілу? Кого вішати, якщо вся ця допомога опиниться на одному складі ,який знищать в перші ж хвилини нападу?
24.01.2022 10:53 Ответить
Вам вказати ПІБ, звання та посаду виконавців? Чи вистачить плану розподілу зброї між військовими частинами?
24.01.2022 11:17 Ответить
ЗІ: Ви в генштаб за відповідною інформацією пробували звертатися, там вам дудуть вичерпну відповідб з трьох літер.
24.01.2022 11:29 Ответить
Ось це і лякає.
Бо , наприклад, на відміну від Вас, я не ховаюсь під видуманими ніками.
24.01.2022 12:11 Ответить
Мій нік тут більше 15 років і міняти не бачу сенсу.
24.01.2022 14:11 Ответить
это похоже на подставу, то есть никто не говорит про ракетный щит Украины, а оружие лежит на складах, которые можно одним щелчком кнопочки разбомбить. Я нуб в ракетной защите Украины, но очень инетересно, как нас защитят от ракет РФ которые прилетят за 2000 км из Крыма, Подмосковья и наверное Беларашы.
24.01.2022 18:12 Ответить
и заметьте, это не прячется в Камазах, как гуманитарная помощь террористам.
24.01.2022 18:09 Ответить
Украине нужны комплексы ПВО, кацапы танками не пойдут, они сперва летать будут, а сбивать их нечем.
25.01.2022 00:01 Ответить
