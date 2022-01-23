34 997 231
Еще 80 тонн оружия от США доставили в Украину. ФОТО
Самолет со второй частью военной помощи от США приземлился в Киеве.
Об этом в твиттере сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", - подчеркнул он.
Напомним, в ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов. Партия включала ПТРК Javelin и реактивные термобарические гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и бункеров.
Бандерівець
Volodymyr Volodymyr #490180
Светлана Науменко
Кстати, пёсик откуда? Прибыл из Америки или он местный, украинский из Госпогранслужбы?
Демонстратино-показные поставки оружия из США продолжатся, чтобы Мордор видео и знал, чем будут жечь его танки.
Орда уже сдриснула:
что-то там уже повизгивает насчёт своего полнейшего миролюбия в отношение Украины, мол, не хочем нападать на Украину, мы за мир во всём мире.
чужими руками .
Все эти жавелы м англицкие производства прошлого века для боевых действий в городах Европы . Баз запасных аккумуляторов.
А без нового АКБ - это просто -труба!
Холодная война не закончилась.
Переключатели боевого применения на 200 и 600 метров ?
Т.е боец стоит над окопом и 3- 15 секунд при офигенной плотности пулеметно- орудийного огня противника и смотрит в дрожащий прицел.
На полигоне , конечно все Okay !
А в реальном бою ? "Это , конечно, лучше, чем ничего вспомнить на восьмом году войны Будапештский Меморандум . А где наши " Струнги" ОАО "Луч" с дальностью стрельбы 5 (ПЯТЬ) Карл километров .
Какой шквальный огонь , Карл
7 (семь) центральных баз хранения б/п были уничтожены при
"порохе" , плюс
2 Центральных Арсенала ЗСУ. ракетной техники.
Оружейные калибры НАТО не подходят для основной массы вооружений в Украине .
Что , Вы лепечите , сэр.
У пороха не было денех, для вооруженной охраны хранилищ и арсеналов .
После парада в 2014 году все Активы перевез в оффшор на Соломоновы Острова .
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/2/7242284/
https://defence-ua.com/news/kb_luch_eksportuvalo_v_alzhir_kilka_tisjach_protitankovih_raket_stugna-4495.html
Бо , наприклад, на відміну від Вас, я не ховаюсь під видуманими ніками.