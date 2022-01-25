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В центре Киева мужчина устроил стрельбу из автомата. ВИДЕО+ФОТО

Во вторник, 25 января, в центре Киева возле здания Главного управления СБУ возникла перепалка между участниками общественного объединения "Украинское знамя" и инкассаторами из охранной фирмы "Легион". Огонь открыл представитель инкассаторской службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Событие произошло 15:50 в Шевченковском районе на улице Владимирской, 23-а.

"Установлено, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных лиц. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт", - рассказали в полиции.

По словам свидетелей, представители общественного объединения "Украинское знамя" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют по этому адресу.

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После этого к указанному пункту подъехал автомобиль инкассации (охранной фирмы "Легион"), откуда вышел работник, восприняв это как нападение, пригрозил автоматическим оружием.

Сообщается, что мужчина с автоматом несколько раз выстрелил вверх, повредив штукатурку на здании. Люди в результате инцидента не пострадали. По словам свидетелей, после стрельбы мужчина положил автомат в авто и стал возле него. Полицейские огородили место инцидента лентами, но мужчину в наручники не заковали. Были задержаны два активных участника конфликта, однако кого именно - неизвестно.

У инкассаторов были в наличии все документы и договоры на предоставление инкассаторских услуг, а также разрешения на оружие.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент конфликта. Внимание! Ненормативная лексика!

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В центре Киева мужчина устроил стрельбу из автомата 01

В центре Киева мужчина устроил стрельбу из автомата 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мужчина стрелял в знакомого из автомата из-за ссоры в ночном клубе Белой Церкви, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

инкассаторы (89) Киев (25655) конфликт (836) Нацполиция (16546) СБУ (19983) стрельба (3266)


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Топ комментарии
+64
На фото очень похожи на инкасаторов
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25.01.2022 18:25
+43
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25.01.2022 18:40
+24
Это с каких пор в Украине фирмачам выдвют автоматы?
Это незаконно!!!
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25.01.2022 18:27
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На фото очень похожи на инкасаторов
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25.01.2022 18:25 Ответить
на братків
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25.01.2022 18:41 Ответить
из кацапстана
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26.01.2022 02:34 Ответить
Типові інкасатори,які інкасують без дозволу
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25.01.2022 18:55 Ответить
банк "Кредит агриколь" - запомните и передайте всем: ГАДЮШНИК !
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25.01.2022 19:22 Ответить
не гадюшник, а жабовник , він типа хранцузький
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25.01.2022 21:19 Ответить
Мамой кланус, ынкасаторы, вай
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25.01.2022 21:15 Ответить
Уже тошнит только от одних этих слов "Общественное объединение" - столько моральных уродов и откровенного была, гопоты собираются под их знамена.
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25.01.2022 18:27 Ответить
Від "мусорів" не "тошнить"?! Всі ,кого було згадано-там!
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25.01.2022 18:31 Ответить
то ли дело в Говняшке, Пуйло их всех разогнало, что би не мешали рюснявих на бутилки сажать!
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25.01.2022 21:48 Ответить
Это с каких пор в Украине фирмачам выдвют автоматы?
Это незаконно!!!
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25.01.2022 18:27 Ответить
А йти і сперечатися з озброєним чоловіком при виконанні це законно?)
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25.01.2022 18:30 Ответить
А де написано, що воно при виконанні?
Статутна форма?
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25.01.2022 18:32 Ответить
Козаче, ти в армії служив? Якщо так, то знаєш, що після пострілу вгору йде постріл на ураження. І оті хлопці які після пострілу вгору вимагають ксіву швидше за все не служили, бо не розуміли що могло бути і так, що форму, законність носіння зброї і ін розслідувалося без них
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25.01.2022 18:51 Ответить
нападение шушары под прикрытием т.н. "инкасаторской" фирмы.

"По словам свидетелей, представители общественного объединения "Украинское знамя" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют по этому адресу."

с какого дуба т.н. "инкасаторы" открывают огонь из автомата ?
активисты угрожали их жизни ?

я надеюсь имя "инкасатора" будет установлено и в нужное время начнется САФАРИ !!!!!!!!
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25.01.2022 19:03 Ответить
На Майдані хлопці теж йшли під кулі.
Ось і зараз - посеред Києва незрозуміла мерзота з автоматом...
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25.01.2022 19:53 Ответить
яке відношення до армії має приватна охоронна компанія? І який рівень загрози для банку становили представники громадської організації? Погрожувати застосуванням вогнепальної зброї бажаючому наклеїти наліпку не співвідноситься з законом.
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26.01.2022 14:11 Ответить
З моменту "караванного стрільця". За тиждень протягли через Раду закон і кожен "беня" отримав можливість озброїти цілу приватну армію.
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25.01.2022 18:37 Ответить
Скорей всего это охотничий карабин...
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25.01.2022 19:24 Ответить
Из охотничьего карабина можно стрелять на улице?
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25.01.2022 20:15 Ответить
по улице
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25.01.2022 22:03 Ответить
тільки чергами ))
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26.01.2022 07:53 Ответить
просто скоро весна і "садити будуть"
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25.01.2022 19:10 Ответить
чурбан гололлодыжечник..арестовать и в казелки
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25.01.2022 19:25 Ответить
Бл ОТКУДА у працівника охоронної фірми АВТОМАТИЧНА зброя ? Це ж 263 ст КК України. Максимум - дубинка, баллон .. и на крайняк травмат .
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25.01.2022 18:32 Ответить
Если это инкасаторы, то там не только автоматическое оружие, но и разрешение шмалять в нападающих.
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25.01.2022 18:38 Ответить
В данном случае ключевое слово - если.
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25.01.2022 19:14 Ответить
Ну в статье "У инкассаторов были в наличии все документы и договоры на предоставление инкассаторских услуг, а также разрешения на оружие."
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25.01.2022 19:39 Ответить
Это так.
Но всё равно, внешний вид у этих инкассаторов, как у классических гопников. ))
И как-то странно, что у охранной фирмы есть своя служба инкассации. Для охранников это как-то не по профилю.
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26.01.2022 00:38 Ответить
в европе они этим и занимаются . охрана и инкассация
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26.01.2022 07:54 Ответить
И в таком же бомжеватом прикиде, как у этих? ))
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26.01.2022 11:17 Ответить
"разрешение шмалять в нападающих",..... которые обклеивали банкомат ?

использование оружия предусматривает ответственность за свои действия
в действиях т.н. инкасаторов я вижу только быдлячество, в лучшем случае, а в худшем - провокацию

банк "Кредит агриколь" - запомните и передайте всем: ГАДЮШНИК !
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25.01.2022 19:18 Ответить
Попробуйте нацепить балаклаву и побежать на инкасаторов, которые наличку возят. А я на вас посмотрю.
А что там было на самом деле - хз. Я свечку не держал. Может и провокация.
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25.01.2022 19:41 Ответить
Хіба у нас інкасаторів прирівняли до судей та депутатів? Звідки у них права на автоматичну зброю? Вкажіть назву та пункт закону.
Хіба інкасатори мають право на застосування вогнепальної зброї до бажаючих наклеїти наліпку?
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26.01.2022 14:15 Ответить
Погодите, судьям и депутатам низя автоматическое оружие. Им можно короткоствол. Ни назву ни пункт закона я вам конечно же не скажу (по понятным причинам ).
Просто сколько помню, когда начинал трудовую карьеру на первых курсах, на точку приезжали за баблом всегда двое. Один нервный в пиджаке и со сменной сумкой для денег, а второй спокойный в бронике и с АКСУ.
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26.01.2022 14:37 Ответить
Легион хитровжаренная ментовская фирма, там даже звания типа с погонами есть.....
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26.01.2022 09:45 Ответить
Ось що було. Якісь персонажі наклеювали на пункт обміну наклейки, а в цей час під'їхали інкасатори. Подумали, що почався якийсь движ, тому вхопили автомат та поцілили у вікно на 2-му поверсі.
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25.01.2022 18:34 Ответить
где то я сомневаюсь,что это были инкассаторы...скорее частные извозчики капитала.
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25.01.2022 18:37 Ответить
https://hubloid.com.ua/society/v-kieve-titushki-napali-na-passazhirskie-avtobusy-ikh-vladel-tsy-pereshli-na-novye-pravila-perevozki-foto.html Это ОО "Украинское знамя" - обычная титушня.
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25.01.2022 18:37 Ответить
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25.01.2022 18:40 Ответить
Балдею от тонкой иронии этих мультов...
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25.01.2022 18:47 Ответить
Крута робота
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25.01.2022 18:56 Ответить
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25.01.2022 19:20 Ответить
на бутылку бородача)
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25.01.2022 18:47 Ответить
інкасатори пішли якісь їбануті
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25.01.2022 18:48 Ответить
Дівчата теж такі зустрічаються.
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25.01.2022 18:53 Ответить
Это хорошо еще, что не выдали дегтяревы тероборонистам.
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25.01.2022 18:48 Ответить
а что, заходя в банк надо представляться? Неожиданно
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25.01.2022 18:53 Ответить
Ну ми ж коли заходимо, нічого наклеювати не збираємося ??
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25.01.2022 19:24 Ответить
Это со слов "свидетелей". Угрозы инкассаторам не было. Надо вызывать свою охрану и полицию. Какое имеет служба инкассации и транспортировке денег к хулиганке? Да еще на улице с автомата лупить?
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25.01.2022 19:34 Ответить
Інкасатори тут у ролі биків, бо що там клеють наліпки то їх не стосується, їх справа це грощі - привіз - забрав, а потім жаліються що їх валять раз за разом грабіжники
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25.01.2022 19:02 Ответить
Грабіжники валять інкасаторів тому що вони бикують?
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25.01.2022 20:17 Ответить
Хибний висновок. Биковати не треба і тоді люди будуть на твоєму боці (інкасаторів).
Андерстенд?
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25.01.2022 21:17 Ответить
От і не роби хибних висновків. Андерстенд?
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25.01.2022 22:19 Ответить
Придурюєшся чи читати не вмієш?
Питання риторичне - будеш биковати з автоаматами проти людей і до тебе не буде ніякої жалості з боку людей.
Зрозуміло?
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26.01.2022 11:22 Ответить
Дурня клеїш ти, хіба грабують того самого інкасатора хто з автомата стріляв? Я взагалі не впевнений що то інкасатор був.
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26.01.2022 11:43 Ответить
А люди будуть розбиратись ?
Написав Цензор інкасатор, значить інкасатор. Люди тепер негативно будуть ставитись до всіх інкасаторів.
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26.01.2022 20:16 Ответить
Розумію росіян, котрі відпускають такі бороди- вони косять під чеченців, в надії що ті приймуть їх за своїх і не відкохають в сраку, але на фіга такі бороди українцям?
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25.01.2022 19:03 Ответить
А наші косять під православних москалів. Иожуть нпвіть нерозуміти цього. Мода на ці бороди поийшла з москальщини.
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25.01.2022 19:24 Ответить
А це тому, що жоден бородач не пробував пару-трійку разів скористатися протигазом, особливо в умовах застосування газу дратівливої дії. Після чого у них, зазвичай, відношення до бороди кардинально змінюється.
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25.01.2022 20:00 Ответить
Похожи на азеров с автоматом, которых прислали порешать. Понятное дело, что под прикрытием инкассаторской лицензии.
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25.01.2022 19:06 Ответить
так инкассатор имел право на оборону и дело завели смех)
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25.01.2022 19:24 Ответить
Все имеют право на оборону, но никто не имеет права пулять где и когда захочется.
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25.01.2022 20:19 Ответить
как то гуглил и качал видео с ютуб в харькове 15-20 лет стреляли инкассатаров и никто не знал так не было соц сетей..типы с калашами..и шож...потом куча кринжухи было-банда дикаева с умершим ментом не сразу и караванский стрелок..отрезали башку прокурорам и 5 убитых в приват банке.... а тут на вид не инкассаторы явно уголовка..а еще раньше по телеку было расследование реально ли грохнуть инкассатаров --говорит спец проще простого я сам в декабре следил за ними у амстора.. был бы стечкин или тт или еще что))). а вот охрана которая прибыла на срабатывание на ювелирку амбалы..с ахранником решали. перед закрытием...))плюс убийство патрульных в 2015 и так далее
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25.01.2022 23:40 Ответить
У инкассаторов частной фирмы по умолчанию не может быть никакого огнестрельного оружия. И тем более автоматического.

Что за бред? Какое-то чмо из частной охраны с зарплатой 500 грн/день почувствовало себя рембой и притащило на работу личный карабин АКМ.

Дальше? А дальше тУрма и небо в клЭточку )))))

*********************

Блин, как раз в том месте проходил в 14.15. Надо же...
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25.01.2022 19:26 Ответить
Ці так званні інкасатори працюють на олігархів, або напіволігархів.
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25.01.2022 19:27 Ответить
П"ятнадцять років поспіль працювала з інкасаторами... Але таких бачу вперше. Братва.
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25.01.2022 20:09 Ответить
Та там ціле кодло усіляких охоронних організацій під прикриттям ГО, і купа не українських прізвищ.
А в результаті документи на зброю та інші плюшки, які простим українцям не відомі.
Одне питання - чому поліція не відкрила вогонь на ураження субєкта який почав стрілянину в центрі міста??
Їх точно амереканські спіци навчали?





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25.01.2022 20:23 Ответить
ГО "Крыша" , поржал)))))
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25.01.2022 22:29 Ответить
***** жаба гадюку
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25.01.2022 20:50 Ответить
гадюка квакала а жаба плакала
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25.01.2022 22:29 Ответить
Дегенерат инкасатор, имеющий лицензию и прошедший психиатра, палит из Калаша по балконам жилого дома. Надо прислушацца к троллям от оруженой мафии-шоб защищацца от икассаторов-кажному желающему автомат, не желалющему-револьверт.
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25.01.2022 21:23 Ответить
как это ещё **..льник бабушка на балкон не высунула? креди... агрыколль..
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25.01.2022 23:58 Ответить
ЕСЛИ ПРЕСТУПНИКИ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ В ОХРАННОЙ ФИРМЕ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА !!!
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26.01.2022 00:03 Ответить
УБЕЙТЕ ЗВЕРЯ НЕ С КРАСНОЙ КНИГИ !)
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26.01.2022 00:05 Ответить
надо просто перестать разрешать короткоприкладные автоматы и стрилянины не будет.
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26.01.2022 00:11 Ответить
надо просто было раздать по пачке денег каждому - и разошлись бы с миром...
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26.01.2022 05:12 Ответить
пришли клеить наклейки, нарвались на инкассаторов.
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26.01.2022 00:44 Ответить
Якщо нормальний адвокат то, стягне на користь громадських активістів відшкодування за погрози зброєю.
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26.01.2022 14:18 Ответить
Якщо нормальний адвокат то, стягне з громадських активістів відшкодування на користь інкасаторів за погрози, а також на користь банку за вандалізм.
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26.01.2022 21:29 Ответить
Просто цікаво- а чим весь цей цирк закінчиться?
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26.01.2022 10:57 Ответить
Сто відсоткове перевищення самооборони. Ніхто не виказував зловмисних намірів чи загроз цілісності майнового комплекса чи здоров'ю.
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26.01.2022 14:17 Ответить
вистрілив спочатку, потім подивився куди вистрілив.

Уявляєте, на нього з балкона могла впасти якась підстрелена людина, ото б обі*рався
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26.01.2022 15:06 Ответить
 
 