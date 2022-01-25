В центре Киева мужчина устроил стрельбу из автомата. ВИДЕО+ФОТО
Во вторник, 25 января, в центре Киева возле здания Главного управления СБУ возникла перепалка между участниками общественного объединения "Украинское знамя" и инкассаторами из охранной фирмы "Легион". Огонь открыл представитель инкассаторской службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
Событие произошло 15:50 в Шевченковском районе на улице Владимирской, 23-а.
"Установлено, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных лиц. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт", - рассказали в полиции.
По словам свидетелей, представители общественного объединения "Украинское знамя" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют по этому адресу.
После этого к указанному пункту подъехал автомобиль инкассации (охранной фирмы "Легион"), откуда вышел работник, восприняв это как нападение, пригрозил автоматическим оружием.
Сообщается, что мужчина с автоматом несколько раз выстрелил вверх, повредив штукатурку на здании. Люди в результате инцидента не пострадали. По словам свидетелей, после стрельбы мужчина положил автомат в авто и стал возле него. Полицейские огородили место инцидента лентами, но мужчину в наручники не заковали. Были задержаны два активных участника конфликта, однако кого именно - неизвестно.
У инкассаторов были в наличии все документы и договоры на предоставление инкассаторских услуг, а также разрешения на оружие.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент конфликта. Внимание! Ненормативная лексика!
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"По словам свидетелей, представители общественного объединения "Украинское знамя" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют по этому адресу."
с какого дуба т.н. "инкасаторы" открывают огонь из автомата ?
активисты угрожали их жизни ?
я надеюсь имя "инкасатора" будет установлено и в нужное время начнется САФАРИ !!!!!!!!
Ось і зараз - посеред Києва незрозуміла мерзота з автоматом...
Но всё равно, внешний вид у этих инкассаторов, как у классических гопников. ))
И как-то странно, что у охранной фирмы есть своя служба инкассации. Для охранников это как-то не по профилю.
использование оружия предусматривает ответственность за свои действия
в действиях т.н. инкасаторов я вижу только быдлячество, в лучшем случае, а в худшем - провокацию
банк "Кредит агриколь" - запомните и передайте всем: ГАДЮШНИК !
А что там было на самом деле - хз. Я свечку не держал. Может и провокация.
Хіба інкасатори мають право на застосування вогнепальної зброї до бажаючих наклеїти наліпку?
Просто сколько помню, когда начинал трудовую карьеру на первых курсах, на точку приезжали за баблом всегда двое. Один нервный в пиджаке и со сменной сумкой для денег, а второй спокойный в бронике и с АКСУ.
Андерстенд?
Питання риторичне - будеш биковати з автоаматами проти людей і до тебе не буде ніякої жалості з боку людей.
Зрозуміло?
Написав Цензор інкасатор, значить інкасатор. Люди тепер негативно будуть ставитись до всіх інкасаторів.
Что за бред? Какое-то чмо из частной охраны с зарплатой 500 грн/день почувствовало себя рембой и притащило на работу личный карабин АКМ.
Дальше? А дальше тУрма и небо в клЭточку )))))
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Блин, как раз в том месте проходил в 14.15. Надо же...
А в результаті документи на зброю та інші плюшки, які простим українцям не відомі.
Одне питання - чому поліція не відкрила вогонь на ураження субєкта який почав стрілянину в центрі міста??
Їх точно амереканські спіци навчали?
Уявляєте, на нього з балкона могла впасти якась підстрелена людина, ото б обі*рався