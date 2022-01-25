В центре Киева мужчина устроил стрельбу из автомата. ВИДЕО+ФОТО

Во вторник, 25 января, в центре Киева возле здания Главного управления СБУ возникла перепалка между участниками общественного объединения "Украинское знамя" и инкассаторами из охранной фирмы "Легион". Огонь открыл представитель инкассаторской службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Событие произошло 15:50 в Шевченковском районе на улице Владимирской, 23-а.

"Установлено, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных лиц. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт", - рассказали в полиции.

По словам свидетелей, представители общественного объединения "Украинское знамя" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют по этому адресу.

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После этого к указанному пункту подъехал автомобиль инкассации (охранной фирмы "Легион"), откуда вышел работник, восприняв это как нападение, пригрозил автоматическим оружием.

Сообщается, что мужчина с автоматом несколько раз выстрелил вверх, повредив штукатурку на здании. Люди в результате инцидента не пострадали. По словам свидетелей, после стрельбы мужчина положил автомат в авто и стал возле него. Полицейские огородили место инцидента лентами, но мужчину в наручники не заковали. Были задержаны два активных участника конфликта, однако кого именно - неизвестно.

У инкассаторов были в наличии все документы и договоры на предоставление инкассаторских услуг, а также разрешения на оружие.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент конфликта. Внимание! Ненормативная лексика!

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