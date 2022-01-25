У центрі Києва чоловік вчинив стрілянину з автомата. ВІДЕО+ФОТО

У вівторок, 25 січня, в центрі Києва біля будівлі Головного управління СБУ виникла перепалка між учасниками громадського об’єднання "Український стяг" і інкасаторами з охоронної фірми "Легіон". Вогонь відкрив представник інкасаторської служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Подія трапилася 15:50 у Шевченківському районі на вулиці Володимирській, 23-а.

"Встановлено, що представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де у цей час перебувала група невідомих осіб. Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт.", - розповіли у поліції.

За словами свідків, представники громадського об’єднання "Український стяг" намагалися наклеїти наліпки на пункт обміну валют за цією адресою.

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Після цього до вказаного пункту під’їхав автомобіль інкасації (охоронної фірми "Легіон"), звідки вийшов працівник, який, сприйнявши це як напад, пригрозив автоматично зброєю.

Повідомляється, що чоловік з автоматом кілька разів вистрілив угору, пошкодивши штукатурку на будівлі. Люди внаслідок інциденту не постраждали. За словами свідків, після стрілянини чоловік поклав автомат у авто і став біля нього. Поліцейські огородили місце інциденту стрічками, але чоловіка у кайданки не закували. Було затримано двох активних учасників конфлікту, однак кого саме - невідомо.

У інкасаторів були в наявності усі документи та договори на надання інкасаторських послуг, а також дозволи на зброю.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

В мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксований фрагмент конфлікту. Увага! Ненормативна Лексика!

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