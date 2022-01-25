У центрі Києва чоловік вчинив стрілянину з автомата. ВІДЕО+ФОТО
У вівторок, 25 січня, в центрі Києва біля будівлі Головного управління СБУ виникла перепалка між учасниками громадського об’єднання "Український стяг" і інкасаторами з охоронної фірми "Легіон". Вогонь відкрив представник інкасаторської служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.
Подія трапилася 15:50 у Шевченківському районі на вулиці Володимирській, 23-а.
"Встановлено, що представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де у цей час перебувала група невідомих осіб. Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт.", - розповіли у поліції.
За словами свідків, представники громадського об’єднання "Український стяг" намагалися наклеїти наліпки на пункт обміну валют за цією адресою.
Після цього до вказаного пункту під’їхав автомобіль інкасації (охоронної фірми "Легіон"), звідки вийшов працівник, який, сприйнявши це як напад, пригрозив автоматично зброєю.
Повідомляється, що чоловік з автоматом кілька разів вистрілив угору, пошкодивши штукатурку на будівлі. Люди внаслідок інциденту не постраждали. За словами свідків, після стрілянини чоловік поклав автомат у авто і став біля нього. Поліцейські огородили місце інциденту стрічками, але чоловіка у кайданки не закували. Було затримано двох активних учасників конфлікту, однак кого саме - невідомо.
У інкасаторів були в наявності усі документи та договори на надання інкасаторських послуг, а також дозволи на зброю.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
В мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксований фрагмент конфлікту. Увага! Ненормативна Лексика!
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"По словам свидетелей, представители общественного объединения "Украинское знамя" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют по этому адресу."
с какого дуба т.н. "инкасаторы" открывают огонь из автомата ?
активисты угрожали их жизни ?
я надеюсь имя "инкасатора" будет установлено и в нужное время начнется САФАРИ !!!!!!!!
Ось і зараз - посеред Києва незрозуміла мерзота з автоматом...
Но всё равно, внешний вид у этих инкассаторов, как у классических гопников. ))
И как-то странно, что у охранной фирмы есть своя служба инкассации. Для охранников это как-то не по профилю.
использование оружия предусматривает ответственность за свои действия
в действиях т.н. инкасаторов я вижу только быдлячество, в лучшем случае, а в худшем - провокацию
банк "Кредит агриколь" - запомните и передайте всем: ГАДЮШНИК !
А что там было на самом деле - хз. Я свечку не держал. Может и провокация.
Хіба інкасатори мають право на застосування вогнепальної зброї до бажаючих наклеїти наліпку?
Просто сколько помню, когда начинал трудовую карьеру на первых курсах, на точку приезжали за баблом всегда двое. Один нервный в пиджаке и со сменной сумкой для денег, а второй спокойный в бронике и с АКСУ.
Андерстенд?
Питання риторичне - будеш биковати з автоаматами проти людей і до тебе не буде ніякої жалості з боку людей.
Зрозуміло?
Написав Цензор інкасатор, значить інкасатор. Люди тепер негативно будуть ставитись до всіх інкасаторів.
Что за бред? Какое-то чмо из частной охраны с зарплатой 500 грн/день почувствовало себя рембой и притащило на работу личный карабин АКМ.
Дальше? А дальше тУрма и небо в клЭточку )))))
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Блин, как раз в том месте проходил в 14.15. Надо же...
А в результаті документи на зброю та інші плюшки, які простим українцям не відомі.
Одне питання - чому поліція не відкрила вогонь на ураження субєкта який почав стрілянину в центрі міста??
Їх точно амереканські спіци навчали?
Уявляєте, на нього з балкона могла впасти якась підстрелена людина, ото б обі*рався