Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду. ФОТОрепортаж (обновлено)

Под зданием Верховной Рады на митинг собираются ФОП.

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".

Митингующие держат флаги SaveFop. Также некоторые из них одеты в накидки с такой же надписью. Пока протестующих несколько сотен.

У входов, а также у забора выстроились правоохранители.

Протестующие требуют отмены ввода аппаратов РРО (регистраторов расчетных операций) для ФОП.

Напомним, 25 и 26 января ФОПы также пикетировали Верховную Раду.

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Фото: Олег Богачук, Ольга Москалюк, Цензор.НЕТ