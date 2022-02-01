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Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду. ФОТОрепортаж (обновлено)

Под зданием Верховной Рады на митинг собираются ФОП.

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".

Митингующие держат флаги SaveFop. Также некоторые из них одеты в накидки с такой же надписью. Пока протестующих несколько сотен.

У входов, а также у забора выстроились правоохранители.

Протестующие требуют отмены ввода аппаратов РРО (регистраторов расчетных операций) для ФОП.

Напомним, 25 и 26 января ФОПы также пикетировали Верховную Раду.

Также читайте: Гетманцев о требованиях ФОПов: Так не может работать ни один бизнес ни в одном государстве

Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 01

Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 02
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Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 05
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 06
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 07
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 08
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 09
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 10
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 11
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 12

Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 13
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 14
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 15
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 16
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 17
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 18
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 19
Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду 20

Фото: Олег Богачук, Ольга Москалюк, Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29285) митинг (2558) протест (5862) упрощенка (59) ФОП (34)


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Топ комментарии
+9
Хуже не будет !!!
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01.02.2022 09:37 Ответить
+8
А тим часом в Польщі касові апарати стоять
-в таксі

-в маршрутках

-в кожному кіоску

-на базарах і підприємців, які торгують не епізодично, а постійно.

Саме тому Польща змогла купити десятки ************* у світі бойових літаків F-35 та сотні танків Abrams найновішої модифікації. Саме тому в Польщі інвестори стоять в черзі з багатомільярдними інвестиціями, що приносить державі стабільний ріст економіки та купівельної спроможності.
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01.02.2022 09:45 Ответить
+8
але в Польщі нема блаЗЄнського. І тому Польща програє
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01.02.2022 09:48 Ответить
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Хуже не будет !!!
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01.02.2022 09:37 Ответить
Как надоели эти барыги-спекулянты!дармоеды,работнички хреновы,пусть идут работать,а то привыкли ничего не делать!каждому кассовый аппарат!
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01.02.2022 10:24 Ответить
Опять их "контрабандисты подкупили" или будет сегодня другая идея от Гетьманцева?...
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01.02.2022 09:37 Ответить
Ну, може то від Порошенка, може москалі підіслали, а може вони разом, фантазії вистачить
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01.02.2022 09:40 Ответить
Для преЗЕдента будет только одна версия - Порошенко....
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01.02.2022 09:45 Ответить
У Зевіслюка від Президента Порошенка , починається нервовий тік і вуха навіть сіпаються
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01.02.2022 10:19 Ответить
осьо вони, 5000 прєсловутих зрадників
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01.02.2022 09:42 Ответить
Шукатимуть бутафорську_кров та зв'язок з "голубаном"
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01.02.2022 09:46 Ответить
В "деле кассовых аппаратов" нужно искать компромисс, отменять их глупо с точки зрения прозрачности экономики, как и текущие поборы. Важно чтобы это поняли обе стороны
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01.02.2022 09:42 Ответить
Одно дело торговать на рынке шаурмой,а другое содержать магазин и налоги платятся одинаковые,так не должно быть
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01.02.2022 09:57 Ответить
Мой стоматолог заплптила 6к грн за годовую аренду или как там. Но вксь сюр в том, что ей насчитали 1млн прибыли, из того и налог такой. По ее словам, оборота даже трети нет что они насчитали (у нас маленький город, стоматологов много, конкуренция высокая, а цены низкие довольно)
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01.02.2022 10:04 Ответить
чому це? податки мають сплачувати всі. і відповідальність нести за реалізований товар також мають всі. а те, що є різні групи оподаткування - це і так відомо. хоча, я також не до кінця розумію, як це буде працювати. і думаю, що багато з маленьких крамниць зачиняться, тому що ігри з нашою системою оподаткування - заздалегідь програшні для фопів.
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01.02.2022 10:05 Ответить
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01.02.2022 11:58 Ответить
так. тільки у нас чомусь всі очікують до останнього дня у сподіваннях, що вагітність сама розсмоктується.
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01.02.2022 10:00 Ответить
ЗЕ, ты же обисчал!!!!
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01.02.2022 09:42 Ответить
Треба вчитися у розвинутих народів західного світу: стояти мерзнути ніякого сенсу немає - треба брати приклад з канадців.
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01.02.2022 09:43 Ответить
для чого треба у них вчитись?
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01.02.2022 10:06 Ответить
Що таке РРО і чому власники фопів не хочуть платити. Це трохи нагадує кубло аграріїв до закону про продаж землі: хтось хоче отримувати надприбутки, але при цьому не платити податки
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55618735
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01.02.2022 09:45 Ответить
Согласен.одни имеют магазины трц...другие киоск на рынке ,а налоги платят одинаково
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01.02.2022 09:58 Ответить
дурна маніпуляція. Все залежить від відсотку продаж
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01.02.2022 11:00 Ответить
Одни продают на лям в день другие на тысячу где манипуляция
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01.02.2022 20:31 Ответить
А тим часом в Польщі касові апарати стоять
-в таксі

-в маршрутках

-в кожному кіоску

-на базарах і підприємців, які торгують не епізодично, а постійно.

Саме тому Польща змогла купити десятки ************* у світі бойових літаків F-35 та сотні танків Abrams найновішої модифікації. Саме тому в Польщі інвестори стоять в черзі з багатомільярдними інвестиціями, що приносить державі стабільний ріст економіки та купівельної спроможності.
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01.02.2022 09:45 Ответить
але в Польщі нема блаЗЄнського. І тому Польща програє
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01.02.2022 09:48 Ответить
Польша змогла купити не тому що касові апарати а тому що вливають кучу бабла в країну нема олігархів хитро зроблених і влада як влада.А бред сивої кобили писати для чого.
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01.02.2022 09:53 Ответить
на часі вибудова лінії лондон-варшава-київ, як пишуть - упа
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01.02.2022 10:09 Ответить
изучайте матчасть - потом делайте Правильные выводы -

Причем, многие из предпринимателей ссылаются на пример соседней Польши: там, ведь, тоже работают без этих самых аппаратов.

Спешу разочаровать нашу предпринимательскую общественность. Оказывается, с середины 2022 года Польша вводит обязательное введение «кассовых» аппаратов. Цитирую:

Кассовые аппараты в Польше будут обязательны к применению всеми предпринимателями.

А теперь - подробности, которые сглаживают конфликт тамошнего бизнеса с государством. Первое и главное: затраты на приобретение кассового аппарата компенсирует правительство, уменьшив оплату нашего аналога единого налога. Согласитесь, что при цене в Украине такого прибора в размере, - в среднем! - семь тысяч гривен, это хороший способ умиротворить предпринимателя с вынужденной необходимостью тратить свои «кровные» на этот фискальный инструмент.

Момент второй. И у нас, и в Польше бизнесмены ведут Книгу учета доходов и расходов. Но в польском варианте отсутствует графа, требующая указать, откуда у тебя появился этот самый товар. Тамошней власти главное исполнение продавцом налоговых обязательств перед государством. Точка.

В Украине неудержимое желание власти въедливо исследовать путь и происхождение товара. Так сказать, уяснить всю «цепочку» от пересечения товара таможенной границы до его появления на прилавке. В нашей ситуации «крайним» оказывается не фирма, которая ввезла нелегальный контейнер на территорию страны, а продавец какого-нибудь магазина, где реализуется этот самый товар.

Естественно, что продавца накажут по «полной». Ему светит штраф от 34 до 117 тысяч гривен. Для большинства наших предпринимателей деньги неподъемные.

Кстати, в польском законодательстве нет такого понятия, как «встречные проверки». Налоговиков Польши интересует исключительно стоимость проданного тобой товара, чтобы правильно посчитать налог. Что, как по мне, абсолютно справедливо и отвечает предназначению этой государственной службы.

А, вот, откуда и каким образом попал товар на прилавок магазина, был ли он контрабандным, - забота пограничников и таможенников Украины. В конце концов, в их служебные обязанности входит исполнение задачи не допустить незаконного ввоза товаров в страну. Если бы мы в нашем государстве реально жаждали перенять опыт европейских стран, - говорю о Польше, - то и наш предприниматель не протестовал супротив этих самых кассовых аппаратов.
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01.02.2022 10:35 Ответить
PL

Który przedsiębiorca musi zainstalować kasę rejestrującą w swojej firmie? Według rozporządzenia obowiązek ten spoczywa na podatnikach sprzedających usługi i produkty osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (najprościej rzecz ujmując - osobom prywatnym), a także rolnikom ryczałtowym.

UA

Хто з підприємців зобов'язаний впровадити касовий апарат?
Згідно з вимогами, цей обов'язок лежить на платниках податків, які продають товари чи послуги фізичним особам.
-----------------------------
PL

Od powyższej zasady istnieją jednak pewne odstępstwa - tzw. zwolnienia, dzięki którym kasy nie trzeba stosować mimo sprzedawania na rzecz osób prywatnych. Prawo do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej przysługuje przedsiębiorcom:



których obrót na rzecz osób prywatnych nie przekroczył 20 tys. zł w ciągu roku

UA

Існують однак певні виключення - так звані "звільнення" - завдяки яким касовий апарат можна не застосовувати при продажах фізичним особам. Право до звільнення від користання касовим апаратом надається підприємцям,

дохід яких від продажу фізичним особам не перевищує 20

тисяч злотих на рік (десять мінімальних зарплат на рік).

Для України 10 мінімальних зарплат - це приблизно 65 тисяч гривень. Отже, за польськими законами, від обов'язку придбання касового апарату в Україні були б звільнені підприємці, які продають на суму, меншу 65 тисячам гривень на рік
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01.02.2022 10:52 Ответить
вы не в теме - понял - классовая ненависть - это плохо
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01.02.2022 11:40 Ответить
Я тєбє уже і цітати офіціальниє дал, а ти всьо "нє в тємє". Какая іщьо класовая нєнавість? Ето простая логіка - я віжу, как сдєлано в Польше. Ето вигодно странє, колічєство прєдпрініматєлєй растьот, іх доходи тоже, налогі тоже. Значіт, всьо правильно.
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01.02.2022 11:44 Ответить
еще раз - выдавать желаемое за действительное можно - но надо изучать вопрос не по заголовкам в тексте - для примера - большое строительство - рассказывают нам всем шо во время великой депрессии в Штатах ,все запустили благодаря строительству дорог - это вранье чистой воды - во первых там не строили дороги - а просто их латали и убирали ,при этом не выплачивали пособие а платили минимальную заплату (это можно прочитать даже)) в википедии ) и так во всем - разницу вы понимаете - фискальный и не фискальный кассовый аппарат? вы разницу понимаете ? вижу шо нет и так во многих вещах - разберитесь ,потом пишите ,еще раз вы полностью не в теме
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01.02.2022 12:04 Ответить
Барыг разогнать ,организаторов на НАРЫ ,хватит суки ,наворовались ,пора платить ...
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01.02.2022 09:46 Ответить
Не будет никто платить. Позакрываются просто, и всё.
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01.02.2022 09:56 Ответить
Пусть закрываются
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01.02.2022 09:59 Ответить
І чудово. На їх місця прийдуть порядні люди.
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01.02.2022 09:59 Ответить
Ага ,хрен ты их палками заставишь позакрываться
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01.02.2022 10:13 Ответить
Нехай головний барига преЗедент переводить квартальний бізнес з офшорів в Україну, платить податки тут.
Тоді буде менше претензій до зеленських-гетьманцевих, які вивертають кишені ФОПів.
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01.02.2022 09:56 Ответить
Думаю, что ФОПов, через которые работают большие строительные магазины и т.д. здесь точно нет, так как владельцы сетей свои вопросы решат с нужными людьми...
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01.02.2022 09:48 Ответить
????? Вы реально остались лет 10 назад?? ВЕСЬ крупный бизнес давно на скрутках, там фопов нехватит,все давно решается через высокие кабинеты налоговой и ОП
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01.02.2022 09:51 Ответить
Да уже могут хоть застоятся, обратного не будет.Мелочевку выдавят как прыщи, настроят на месте рынков ТЦки, где выжившие будут платить за квадрат все деньги и по сути работать на себя за еду.
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01.02.2022 09:48 Ответить
Не хотят платить налоги. Вот и всё, что нужно знать об этих ФОПах.
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01.02.2022 09:52 Ответить
Офшорний преЗедент не хоче платити податки, ховає свій бізнес в офшорах.
Що хотіти від його виборців?
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01.02.2022 09:58 Ответить
Подай на нього до будь-якого суду, нехай все розслідують. Без жартів.
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01.02.2022 10:01 Ответить
ЩО розслідують? Офшори не заборонені законом.
Але Блазенський із своїм "кварталом" стібався над офшорами ДО свого президенства, клеїв із себе прастого парня.
А сам в офшорах, як дворовий собака в блохах.
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01.02.2022 10:08 Ответить
Так там из тех кто стоит 90%голосовало за зеленых
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01.02.2022 10:02 Ответить
до чого тут це? Люди на спрощеній системі, вони як платили, так і будуть платити. Касові апарати - це зайве витрачання власних коштів на придбання, обслугу і головне це захмарні штрафи за будь яке незначне порушення.
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01.02.2022 09:59 Ответить
Лимит дохода по упрощённой системе знаешь?
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01.02.2022 10:00 Ответить
сам не пробував заробити той ліміт? Групи назначаються згідно КВЕДІв, в реалі людина і третину максимальної суми не перевищить. А штрафні санкції за порушення такі ж дурнуваті, як зелена шобла. Ще раз недолугим пояснюю:"Впровадження апаратів не призведе к зростанню надходжень в бюджет. Ну тільки через штрафи, можливо. Це повністю корупційна схема і заробіток для вузького кола наближених.
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01.02.2022 10:21 Ответить
ФОП ІІ группы не заработает 5,4 лимона в год? Не смеши. Разве что в селе каком-то.
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01.02.2022 10:37 Ответить
ти працюєш перукарем і здаєш зайву площу (наприклад 50 м.кв) в аренду. Все, ти вже на другій групі. Маєш встановити касовий апарат. Скільки млн. гривень ти заробиш? Сам своїми руками, ну і кошти за аренду? Не треба верзти, чого не розумієш. Для працюючої людини тільки головняк і потенційні захмарні штрафи. Для держави теж нічого. Зароблять ті, хто все це замутив.
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01.02.2022 10:49 Ответить
Вот как раз этот парикмахер на протест и не выйдет. Купит себе кассовый аппарат за 5-6 тыс. и вместо того, чтоб под Радой глотку рвать, будет спокойно работать. Там митингуют те, которым есть что скрывать.
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01.02.2022 11:32 Ответить
Кому ты доказываешь? Защитники таких мер были, есть и будут. Помню их вопли еще при азирове, который, кстати, так и не решился всех перевести на кассовые аппараты. А воют это бюджетники, которые батрачат за копейки, в расчете остальное доворовать, на большее клепки нет. Это экссовдеперы. Работал токарь за 3 копейки зарплаты, а с завода пер все, что мог вынести.
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01.02.2022 10:33 Ответить
Зе лох
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01.02.2022 10:00 Ответить
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01.02.2022 10:04 Ответить
ну что ж, ФОПовці поздравляю . За что боролись (голосовали) - на то и напоролись. Были недоволны Порошенко, теперь вашу судьбу решает алкоголик Гетманцев

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01.02.2022 10:05 Ответить
І наркозплежний клоп
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01.02.2022 10:23 Ответить
Чекаймо незабаром протести фопів,чому в них такі малі пенсіЇ,з гаслами Дайте нам достойні песіЇ бо ми працювали не покладаючи рук(на себе)!
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01.02.2022 10:30 Ответить
Ну так ты завязывай срать в интернете и сидеть на бюджете, а иди в фоповцы и зарабатывай миллионы. Скорее всего обсеиршся
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01.02.2022 11:41 Ответить
я працюючий пенсіонер заробляю на себе і ще на пенсію комусь,мене моя зарплата і пенсія влаштовує,кожен місяць плачу 4000 грн податку! І з сумом дивлюсь як людина Їздить на мерсі,живе в добротному будинку і верещить,що його грабують! Податки повинні платити всі,а не тільки бюджетники!!!
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01.02.2022 12:03 Ответить
разницу между налогом и налоговым прессом понимаешь? Что такое фискальный чем знаешь? Если ты бюджетник, а тем более пенсионер, какие ты там налоги платишь, подоходный? Еще раз. для таких же. иди в фопы и катайся на мерине или бехе.. ане считай чужих денег. А хочешь посчитать посмотри как поднялись "честные" и "народные" депутаты СН. Вместе и посмеемся
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01.02.2022 12:22 Ответить
Нащо мені ваші фопи мопи,я й так на нормальному авто їзджу,й не жаліюсь,а податок плачу 4000 грн,де такі фоповці,які показують свою зарплату в такому розмірі? В мене багато знайомих фоповців і я знаю,як вони живуть і скільки платять податків і вічно бідні,це дорогуша жадність називається! На заході також не хотять платити,але там такий закон,що краще не випендрюватись, дай волю хер би й там платили,для того й існує держава щоб був закон іпорядок! Колись дань збирали озброєні дружини , князя Ігоря вбили древляни за дань,так що тут нічого нового заробив-плати,рекету чогось всі справно сплачували,не знаю як зараз!
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01.02.2022 15:03 Ответить
Хорошо вы о своих знакомых отзываетесь . Только никакого отношения акции фопов не имеют отношения к уплате налогов. Для начала - изучите Закон Украины от 06 июля 1995 года N 265/95-ВР
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01.02.2022 16:05 Ответить
Я тоже своими налогами практически оплачиваю свою пенсию.На счёт мерседесов,плати налоги и покупай хоть боинг ,меня это уже не е ..... .
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01.02.2022 12:25 Ответить
кто вам мешал ездить на мерси ? возможности были у всех равные ,не то шо сейчас
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01.02.2022 12:25 Ответить
народ устал читать глупости - тот кто комментирует не понимая сути - есть же гугл - не позорьте себя бредятиной( классовой ненавистью) и глупостью - в Америке и Японии и во многих других странах - кассовый аппарат есть - но он не фискальный( не подсоединен к налоговой) ,в Европе потеряли свой пост - 3 премьера из за желания тотальной фискализации по типу нашей -суть - администрирование обходиться дороже чем эффект от внедрения это может каждый прочитать. Прочтите и не пишите глупости
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01.02.2022 10:44 Ответить
порохоботы ))) хорош бить лежачего - берите пример с индейцев ,дают руку помощи и делают союзниками - впереди ведь выборы)))
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01.02.2022 10:46 Ответить
ату зеленых - атуу))
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01.02.2022 10:47 Ответить
протягивают руку к томагавку, и снимают скальп
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01.02.2022 11:44 Ответить
да по разному было - а шо было делать - мы только защищались ))
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01.02.2022 12:20 Ответить
Касові апарати потрібно було вводити ще 30 років тому - одна моя ровесниця скаржилася, що їй важко освоїти техніку в 64, інша на рівненському ринку хвалилася, що вони вже в Туреччину 10 років не їдуть відпочивати - тільки в Іспанію. Мабуть від бідності.
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01.02.2022 10:51 Ответить
зависть это плохо - в библии так написано
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01.02.2022 12:27 Ответить
В моєму місті, ринки ледве існують, люди закриваються. Ті хто встигли, відкрили власні магазини, або арендують площу в ТЦ. Але покупців майже нема. Секенди - наше все.
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01.02.2022 14:12 Ответить
Спекулянты всё не уймутся.
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01.02.2022 11:00 Ответить
да , да - троля ,не хотим мы здесь возвращение совка
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01.02.2022 12:28 Ответить
73 % жрите !
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01.02.2022 12:50 Ответить
ну что, ФОПы, можно сказать, "занесли" Зелю на Банковую собственными руками. да, теми самыми, что ставили "галочку" напротив фамилии этого нарко-клоуна. теперь берите его, и выносите оттуда, можно даже вперед ногами, никто возражать не будет.
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01.02.2022 16:55 Ответить
 
 