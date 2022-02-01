Сьогодні ФОПи знову пікетують Раду. ФОТОрепортаж (оновлено)

Під будівлею Верховної Ради на мітинг збираються ФОПи.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Мітингувальники тримають прапори SaveФоп. Також дехто з них вдягнений в накидки з таким же написом. Поки що протестувальників кілька сотень.

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Біля входів, а також паркану вишикувались правоохоронці.

Протестувальники вимагають скасувати введення апаратів РРО (реєстраторів розрахункових операцій) для ФОПів.

Нагадаємо 25 та 26 січня ФОПи також пікетували Верховну Раду.









































Фото: Олег Богачук, Ольга Москалюк, Цензор.НЕТ