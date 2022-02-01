Сьогодні ФОПи знову пікетують Раду. ФОТОрепортаж (оновлено)
Під будівлею Верховної Ради на мітинг збираються ФОПи.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Мітингувальники тримають прапори SaveФоп. Також дехто з них вдягнений в накидки з таким же написом. Поки що протестувальників кілька сотень.
Біля входів, а також паркану вишикувались правоохоронці.
Протестувальники вимагають скасувати введення апаратів РРО (реєстраторів розрахункових операцій) для ФОПів.
Нагадаємо 25 та 26 січня ФОПи також пікетували Верховну Раду.
Фото: Олег Богачук, Ольга Москалюк, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+9 чугунный батон
показати весь коментар01.02.2022 09:37 Відповісти Посилання
+8 Miko R #228197
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+8 Tommy Lee
показати весь коментар01.02.2022 09:48 Відповісти Посилання
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https://www.bbc.com/ukrainian/features-55618735
-в таксі
-в маршрутках
-в кожному кіоску
-на базарах і підприємців, які торгують не епізодично, а постійно.
Саме тому Польща змогла купити десятки ************* у світі бойових літаків F-35 та сотні танків Abrams найновішої модифікації. Саме тому в Польщі інвестори стоять в черзі з багатомільярдними інвестиціями, що приносить державі стабільний ріст економіки та купівельної спроможності.
Причем, многие из предпринимателей ссылаются на пример соседней Польши: там, ведь, тоже работают без этих самых аппаратов.
Спешу разочаровать нашу предпринимательскую общественность. Оказывается, с середины 2022 года Польша вводит обязательное введение «кассовых» аппаратов. Цитирую:
Кассовые аппараты в Польше будут обязательны к применению всеми предпринимателями.
А теперь - подробности, которые сглаживают конфликт тамошнего бизнеса с государством. Первое и главное: затраты на приобретение кассового аппарата компенсирует правительство, уменьшив оплату нашего аналога единого налога. Согласитесь, что при цене в Украине такого прибора в размере, - в среднем! - семь тысяч гривен, это хороший способ умиротворить предпринимателя с вынужденной необходимостью тратить свои «кровные» на этот фискальный инструмент.
Момент второй. И у нас, и в Польше бизнесмены ведут Книгу учета доходов и расходов. Но в польском варианте отсутствует графа, требующая указать, откуда у тебя появился этот самый товар. Тамошней власти главное исполнение продавцом налоговых обязательств перед государством. Точка.
В Украине неудержимое желание власти въедливо исследовать путь и происхождение товара. Так сказать, уяснить всю «цепочку» от пересечения товара таможенной границы до его появления на прилавке. В нашей ситуации «крайним» оказывается не фирма, которая ввезла нелегальный контейнер на территорию страны, а продавец какого-нибудь магазина, где реализуется этот самый товар.
Естественно, что продавца накажут по «полной». Ему светит штраф от 34 до 117 тысяч гривен. Для большинства наших предпринимателей деньги неподъемные.
Кстати, в польском законодательстве нет такого понятия, как «встречные проверки». Налоговиков Польши интересует исключительно стоимость проданного тобой товара, чтобы правильно посчитать налог. Что, как по мне, абсолютно справедливо и отвечает предназначению этой государственной службы.
А, вот, откуда и каким образом попал товар на прилавок магазина, был ли он контрабандным, - забота пограничников и таможенников Украины. В конце концов, в их служебные обязанности входит исполнение задачи не допустить незаконного ввоза товаров в страну. Если бы мы в нашем государстве реально жаждали перенять опыт европейских стран, - говорю о Польше, - то и наш предприниматель не протестовал супротив этих самых кассовых аппаратов.
Który przedsiębiorca musi zainstalować kasę rejestrującą w swojej firmie? Według rozporządzenia obowiązek ten spoczywa na podatnikach sprzedających usługi i produkty osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (najprościej rzecz ujmując - osobom prywatnym), a także rolnikom ryczałtowym.
UA
Хто з підприємців зобов'язаний впровадити касовий апарат?
Згідно з вимогами, цей обов'язок лежить на платниках податків, які продають товари чи послуги фізичним особам.
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PL
Od powyższej zasady istnieją jednak pewne odstępstwa - tzw. zwolnienia, dzięki którym kasy nie trzeba stosować mimo sprzedawania na rzecz osób prywatnych. Prawo do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej przysługuje przedsiębiorcom:
których obrót na rzecz osób prywatnych nie przekroczył 20 tys. zł w ciągu roku
UA
Існують однак певні виключення - так звані "звільнення" - завдяки яким касовий апарат можна не застосовувати при продажах фізичним особам. Право до звільнення від користання касовим апаратом надається підприємцям,
дохід яких від продажу фізичним особам не перевищує 20
тисяч злотих на рік (десять мінімальних зарплат на рік).
Для України 10 мінімальних зарплат - це приблизно 65 тисяч гривень. Отже, за польськими законами, від обов'язку придбання касового апарату в Україні були б звільнені підприємці, які продають на суму, меншу 65 тисячам гривень на рік
Тоді буде менше претензій до зеленських-гетьманцевих, які вивертають кишені ФОПів.
Що хотіти від його виборців?
Але Блазенський із своїм "кварталом" стібався над офшорами ДО свого президенства, клеїв із себе прастого парня.
А сам в офшорах, як дворовий собака в блохах.