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Тело полицейского, застреленного русским снайпером, было обнаружено в братской могиле в Буче, - Небытов. ФОТОрепортаж

Оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции Бучанского районного управления Юрий Чабах был застрелен российским снайпером в Буче.

Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня при осмотре тел из массового захоронения обнаружили и тело полицейского.

Старший лейтенант полиции Юрий Чабах, оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции Бучанского районного управления, по предварительным данным, был застрелен российским снайпером во время боевых действий в городе.

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Выражаем соболезнование близким нашего коллеги. Гордимся каждым полицейским, преданно защищающим украинских граждан, порой даже ценой собственной жизни", - отметил он.

Тело полицейского, застреленного русским снайпером, было обнаружено в братской могиле в Буче, - Небытов 01
Тело полицейского, застреленного русским снайпером, было обнаружено в братской могиле в Буче, - Небытов 02
Тело полицейского, застреленного русским снайпером, было обнаружено в братской могиле в Буче, - Небытов 03
Тело полицейского, застреленного русским снайпером, было обнаружено в братской могиле в Буче, - Небытов 04
Тело полицейского, застреленного русским снайпером, было обнаружено в братской могиле в Буче, - Небытов 05

Автор: 

Нацполиция (16463) Буча (460) Небытов Андрей (163)


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Топ комментарии
+16
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10.04.2022 21:57
+10
Російського населення неіснує. То фейк. Є біснуваті людиноподібні
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10.04.2022 22:09
+9
На початок окупації Бучу залишили представники УСІХ органів державної влади Керівництво Київської області переконувало мера, що ніякої окупації НЕ БУДЕ На всю Бучу теробороні було видано ЛИШЕ ШІСТЬ автоматів, які воєнком ЗАБРАВ, коли втікав до Білогородки
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10.04.2022 22:01
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10.04.2022 21:57 Ответить
"Оперуповноважений з розкриття злочинів проти особи..." 😕
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10.04.2022 21:59 Ответить
На початок окупації Бучу залишили представники УСІХ органів державної влади Керівництво Київської області переконувало мера, що ніякої окупації НЕ БУДЕ На всю Бучу теробороні було видано ЛИШЕ ШІСТЬ автоматів, які воєнком ЗАБРАВ, коли втікав до Білогородки
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10.04.2022 22:01 Ответить
Ким б..для доведено???много Тата поліцейський вивіз з під бомб.не треба всіх за одно
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10.04.2022 22:43 Ответить
Якщо кацапи знищують населення України, то на це потрібно відповідати (обов'язково) так само - вбивати російське населення і знищувати російські цивільні російські об'єкти. Або путін нападе??
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10.04.2022 22:03 Ответить
Російського населення неіснує. То фейк. Є біснуваті людиноподібні
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10.04.2022 22:09 Ответить
це точно! тому потрібно обов'язково їх знищувати
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10.04.2022 22:22 Ответить
Нелюблю насильство,але ця нечисть антагоністична природі,й ми зобов'язані їх знищувати. Іншого недано
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10.04.2022 22:32 Ответить
Після першого такого ж випадку ***** оголосить всеросійську мобілізацію, їх 140 млн. а нас 40 і що це дасть.
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10.04.2022 23:20 Ответить
вони й так мобілізують усіх, кого можуть. У 2014 році українську територію здавали тому, що говорили : " не провокуйте, а то путін нападе((;; "
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10.04.2022 23:30 Ответить
е рашиськи Раби,деграданти,завислиа1 злодюги та вбивц1,загибель ярких розпочалася 24лютого 2022року 1 триватиме,поки не настане повний крах недр1мпер11.Слава Укра1н1!М1с1я Укра1ни-знишення рашиського зла
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10.04.2022 22:17 Ответить
Если бы нормально народ вооружили хер бы так вольготно себя кацапье чувствовало на захваченных территориях. Нам надо брать в пример Швейцарию, где каждый от 18 до 60лет лет вне зависимости от пола месяц в год проходит военную подготовку и имеет личное обмундирование и оружие.
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10.04.2022 22:58 Ответить
 
 