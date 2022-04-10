Тело полицейского, застреленного русским снайпером, было обнаружено в братской могиле в Буче, - Небытов. ФОТОрепортаж
Оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции Бучанского районного управления Юрий Чабах был застрелен российским снайпером в Буче.
Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня при осмотре тел из массового захоронения обнаружили и тело полицейского.
Старший лейтенант полиции Юрий Чабах, оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции Бучанского районного управления, по предварительным данным, был застрелен российским снайпером во время боевых действий в городе.
Выражаем соболезнование близким нашего коллеги. Гордимся каждым полицейским, преданно защищающим украинских граждан, порой даже ценой собственной жизни", - отметил он.
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