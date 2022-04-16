Британская газета "Navalnews" опубликовала спутниковый снимок пожара на крейсере "Москва". ФОТО
Британская специализированная газета "Navalnews", освещающая военно-морские новости, опубликовала снимок Черного моря, в момент пожара на российском крейсере "Москва".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания.
В статье отмечается, что анализ радиолокационных спутниковых снимков обнаружил местонахождение "Москвы" вскоре после того, как в него, как сообщается, попали две ракеты. Крейсер ВМФ России был флагманом Черноморского флота и является символической и морской утратой для России.
Российский крейсер "Москва" войдет в историю. Его потопление будет изучаться и писаться как отдельная жизнь, и, вероятно, как ключевой момент войны.
Но мы снова можем разглядывать картину разведки из открытых источников (OSINT). В частности, о движении корабля и о том, где он находился, когда это произошло.
Анализ радиолокационных спутниковых снимков северной части Черного моря от 13 апреля, по-видимому, позволяет точно определить местонахождение подбитого корабля. Есть и другие суда. Место проведения теперь может иметь координаты.
Корабль, соответствующий размеру и положению "Москвы", виден с координатами 45°10'43,39" с.ш., 30°55'30,54" с.д. Эта позиция находится к востоку от острова Змеиный, в 80 морских милях от Одессы и в 50 морских милях от побережья Украины. Спутник пролетел в 18:52 по местному времени. Основываясь на анализе, проведенном несколькими людьми, мы уверены, что это последние часы "Москвы".
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Як у воду дивився.
Мало того що ця "жирна ціль" виявилася хваленим "нєпатапляємим" флагманським коритом, але ще і названий "Масква".
Беззаперечний символізм, якими так захоплюється *****.
Терпению Высших Сил настал конец.
Если хочешь дольше прожить, не открывай рот там, где ты баран.
масломмосква
https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8
- Она утонула!
Мoсква горить, якби ще знав Наполеон.
Москва палає - щастя більшого нема!
Ой як люблю тебе я, спалена Москва!
https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8
Більше 80 років тому, 26 червня 1941 року, у західній частині Чорного моря неподалік Констанци був затоплений лідер ескадрених міноносців "Москва".
Вот и наша береговая оборона внесла заметный вклад в защиту Украины, и отчасти рассчиталась с ****** за разрушенные города и убийства орками тысяч мирных жителей, и за тех, кто с оружием защищает нашу землю от нашествия этих нелюдей.
Той був самим великим бойовим судном свого часу й разом з подібним до нього "Бісмарком" мав переломити хід війни на морі.
Втім, не склалося.
Першим, ще у 1941 році, пішов на на дно "Бісмарк". Сам "Тірпіц" було знищено в кінці 1944 року. Й його загибель стала передвісником остаточного падіння гітлерівської Німеччини.
Тож, історія повторюється. Сьогодні загибель флагмана ВМС РФ є передвісником падіння путінського режиму.
Известно, что во время 2мв советский ВМФ, в отличие от Балтики и Баренцева моря, на Черном, благодаря доктрине Монрте, господствовал безраздельно и единолично. Что, впрочем, не помешало люфтваффе нанести ему вблизи Крыма оглушительный удар - 6 октября 1943 г. в ходе операции "Верп" были потоплены вышедшие на боевое задание из Туапсе к берегам Крыма лидер "Харьков" и эсминцы "Способный" и "Беспощадный". После этого происшествия по приказу Сталина ЧФ СССР до конца войны в боевым действиях напрямую не участвовал, выполняя лишь вспомогательную роль.
Мoсква горить, якби ще знав Наполеон.
Москва палає - щастя більшого нема!
Ой як люблю тебе я, спалена Москва!
https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8