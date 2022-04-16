Британская газета "Navalnews" опубликовала спутниковый снимок пожара на крейсере "Москва". ФОТО

Британская специализированная газета "Navalnews", освещающая военно-морские новости, опубликовала снимок Черного моря, в момент пожара на российском крейсере "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания.

В статье отмечается, что анализ радиолокационных спутниковых снимков обнаружил местонахождение "Москвы" вскоре после того, как в него, как сообщается, попали две ракеты. Крейсер ВМФ России был флагманом Черноморского флота и является символической и морской утратой для России.

Российский крейсер "Москва" войдет в историю. Его потопление будет изучаться и писаться как отдельная жизнь, и, вероятно, как ключевой момент войны.

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Но мы снова можем разглядывать картину разведки из открытых источников (OSINT). В частности, о движении корабля и о том, где он находился, когда это произошло.

Анализ радиолокационных спутниковых снимков северной части Черного моря от 13 апреля, по-видимому, позволяет точно определить местонахождение подбитого корабля. Есть и другие суда. Место проведения теперь может иметь координаты.

Корабль, соответствующий размеру и положению "Москвы", виден с координатами 45°10'43,39" с.ш., 30°55'30,54" с.д. Эта позиция находится к востоку от острова Змеиный, в 80 морских милях от Одессы и в 50 морских милях от побережья Украины. Спутник пролетел в 18:52 по местному времени. Основываясь на анализе, проведенном несколькими людьми, мы уверены, что это последние часы "Москвы".

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