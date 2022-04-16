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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Британская газета "Navalnews" опубликовала спутниковый снимок пожара на крейсере "Москва". ФОТО

Британская специализированная газета "Navalnews", освещающая военно-морские новости, опубликовала снимок Черного моря, в момент пожара на российском крейсере "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания.

В статье отмечается, что анализ радиолокационных спутниковых снимков обнаружил местонахождение "Москвы" вскоре после того, как в него, как сообщается, попали две ракеты. Крейсер ВМФ России был флагманом Черноморского флота и является символической и морской утратой для России.

Российский крейсер "Москва" войдет в историю. Его потопление будет изучаться и писаться как отдельная жизнь, и, вероятно, как ключевой момент войны.

Читайте: Крейсер "Москва" затонул, - Минобороны РФ

Но мы снова можем разглядывать картину разведки из открытых источников (OSINT). В частности, о движении корабля и о том, где он находился, когда это произошло.

Анализ радиолокационных спутниковых снимков северной части Черного моря от 13 апреля, по-видимому, позволяет точно определить местонахождение подбитого корабля. Есть и другие суда. Место проведения теперь может иметь координаты.

Корабль, соответствующий размеру и положению "Москвы", виден с координатами 45°10'43,39" с.ш., 30°55'30,54" с.д. Эта позиция находится к востоку от острова Змеиный, в 80 морских милях от Одессы и в 50 морских милях от побережья Украины. Спутник пролетел в 18:52 по местному времени. Основываясь на анализе, проведенном несколькими людьми, мы уверены, что это последние часы "Москвы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонул не из-за пожара, а из-за поражения ракетами "Нептун", - Пентагон

Британская газета Navalnews опубликовала спутниковый снимок пожара на крейсере Москва 01

ВМФ РФ (180) крейсер (98) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1480) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+91
Те падло з моря кошмарило пів України. Хай кораблю і оркам на ньому вода буде бетоном! Слава Україні!
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16.04.2022 01:27
+82
Здається Таня Чорновіл у своєму дописі про рятування з розбомблених складів "Луч" і збірку з вивезених компонентів декількох врятованих "Нептунів" і їх готовність для використання , навела слова пана генерала Залужного: "Чекайте жирну ціль".
Як у воду дивився.
Мало того що ця "жирна ціль" виявилася хваленим "нєпатапляємим" флагманським коритом, але ще і названий "Масква".
Беззаперечний символізм, якими так захоплюється *****.
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16.04.2022 01:36
+66
Ви нічого не розумієте. МО РФ чітко вказало: "ета - задимлєніє".
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16.04.2022 01:26
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Правила форума Совет форумчан
Ви нічого не розумієте. МО РФ чітко вказало: "ета - задимлєніє".
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16.04.2022 01:26 Ответить
А ще: "ачаг лакалізован".
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16.04.2022 01:27 Ответить
и главное -потерь нет
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16.04.2022 01:41 Ответить
И бычок хорошо там пойдёт, щас главное чуток подождать, и можно будет идти в море, как раз и другие кацапские корыта не будут мешать
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16.04.2022 01:49 Ответить
Правильно сказали: "Потерь нет..." ни один человек не пострадал! Там были только руzzкие!
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16.04.2022 09:35 Ответить
а сейчас отрицательная плавучесть
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16.04.2022 01:51 Ответить
https://t.me/trtnarusskom/29979 Обновление в словаре российского новояза: не утонул, а «погрузился под воду».
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16.04.2022 05:36 Ответить
Це спосіб "тушенія пожара"
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16.04.2022 08:04 Ответить
Отрицательно всплыл.
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16.04.2022 09:11 Ответить
Тем не менш АкКадемік рамзанка Диров не підтвердив у тік році, тобто мацква плаває)))
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16.04.2022 09:25 Ответить
Те падло з моря кошмарило пів України. Хай кораблю і оркам на ньому вода буде бетоном! Слава Україні!
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16.04.2022 01:27 Ответить
Почему только половину?
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16.04.2022 02:02 Ответить
Тим, довбойолопе, що мав на своєму борту більше 60 пускових установок комплексу ППО С-300 в морському виконанні, яким прикривав від українських ВПС весь Південь. Пойняв, телепню?
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16.04.2022 09:19 Ответить
Ти *******?
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16.04.2022 09:26 Ответить
Надо бы нашему пограничнику послать "русского президента" на ..., и скоро тот утонет. Бевой мозговой комплект там давно взорвался...
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16.04.2022 01:32 Ответить
Потому, что без воды -- и не туды, и не сюды...*)
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16.04.2022 01:34 Ответить
по идее, бычок там должен пару недель хорошо идти ...
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16.04.2022 01:34 Ответить
а боеголовок опасных на флагмане не было?
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16.04.2022 03:43 Ответить
Спочатку взагалі клювати не буде, бо корму багато, але через місяць ... )) Дуже жирний буде ))
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16.04.2022 09:10 Ответить
Здається Таня Чорновіл у своєму дописі про рятування з розбомблених складів "Луч" і збірку з вивезених компонентів декількох врятованих "Нептунів" і їх готовність для використання , навела слова пана генерала Залужного: "Чекайте жирну ціль".
Як у воду дивився.
Мало того що ця "жирна ціль" виявилася хваленим "нєпатапляємим" флагманським коритом, але ще і названий "Масква".
Беззаперечний символізм, якими так захоплюється *****.
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16.04.2022 01:36 Ответить
Всі кому не лінь ляпали язиком і піарились на погрозах кацапам, крім тих хто це реально готував і реалізував. І мовчазним героям за їх реальні успіхи величезна подяка.
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16.04.2022 08:12 Ответить
Офіційна газета Британського королівського флоту "Navalnews" опублікувала знімок Чорного моря, в момент пожежі на російському крейсері "Москва". Наши - ну, шо вы начинете, крейсер. "Нептун" дал, Нептун забрал. А шо там було, нам одинаково.
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16.04.2022 01:37 Ответить
Юрий Швец сказал, что на крейсере хранилась аутентичная частичка Святого Креста, на котором был распят Иисус.
Терпению Высших Сил настал конец.
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16.04.2022 01:41 Ответить
Во дибилы. Иисусу не помогло, думали им поможет
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16.04.2022 01:48 Ответить
Не богохульствуйте!
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16.04.2022 04:29 Ответить
Невзоров сказал ,что они за эту частичку 40 миллионов заплатили
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16.04.2022 08:36 Ответить
Это ты дибил. Иисус сознательно пошел на смерть, чтобы умереть, а не выжить и этот крест он нес на себе.
Если хочешь дольше прожить, не открывай рот там, где ты баран.
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16.04.2022 08:53 Ответить
Получили желанное распятие!
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16.04.2022 02:18 Ответить
І чєтиріста підісят распятих мальчіков в трусіках.
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16.04.2022 02:59 Ответить
оказалось китайская подделака с али
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16.04.2022 08:42 Ответить
А оригинал (если он вообще был) - в частной коллекции какого-то кацапского олигарха.
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16.04.2022 09:37 Ответить
Сатана купив ту частинку, але Боже забрав її, бо то належить йому. Тому Масква пішла строго по вказаній адресі українськими прикордонниками.
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16.04.2022 15:50 Ответить
Зараз Навальному прилетить за такі малюнки
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16.04.2022 01:43 Ответить
Красота!
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16.04.2022 02:05 Ответить
Існують три речі на які можна дивитись нескінченно: як горить вогонь, як тече вода, і як ЗСУ знищує військову техніку рашистів і їх самих! 👀😁
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16.04.2022 02:15 Ответить
і як сидить провальний
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16.04.2022 04:36 Ответить
По спутникам надо наводить ракеты на корабли, а на подлете уже доводить головкой наведения. еще не много у России кораблей осталось и сейчас их добьют и побережье черного моря со всеми территориями заберет Украина!
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16.04.2022 02:16 Ответить
Нептуни ще крутіші - самі шукають та скеровуються на ціль
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16.04.2022 02:24 Ответить
ну не ракета в польоті шукає, а з берега знайшли і запустили, а ракета підльоті сама вирішує куди вдарити, якось так
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16.04.2022 07:53 Ответить
На Нептуні (як і на багатьох протикорабельних ракетах такої дальності) комбінована система наведення. На початковому етапі радіокомандна та наведення по координатах. На заключному самонаведення, головка шукає ціль і захватує на автосупроводження, але враховуючи, що цілі великі, то реалізован алгоритм вибору кращого місця влучання. При цьому ракети працюють в парі, щоб не влучити в одне місце.
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16.04.2022 09:16 Ответить
катина маслом москва
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16.04.2022 02:20 Ответить
Останні години? Думаю то занадто оптимістично за такої жахливої пожежі та детонації боєкомплекту. Хочеться вірити що пішли на дно швидко (до надходження рятувальних суден), припустимо хвилин за 15
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16.04.2022 02:21 Ответить
а кацапы говорят что "экипаж спасли"
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16.04.2022 03:45 Ответить
Хай покажуть
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16.04.2022 09:12 Ответить
Они сказали, что все спасённые выжили
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16.04.2022 19:55 Ответить
Боже, как красиво это звучит: "останні години Москви"!!!
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16.04.2022 02:21 Ответить
Як співав класик: Горить москва ... ))
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16.04.2022 09:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8 Москва горить який чудовий сон. Москва палає щастя більшого нема. Ой як люблю тебе я спалена Москва.

https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8
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22.04.2022 22:38 Ответить
- Что случилось с вашей "масквой"?
- Она утонула!
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16.04.2022 02:22 Ответить
Москва горить - який чудовий давний сон!
Мoсква горить, якби ще знав Наполеон.
Москва палає - щастя більшого нема!
Ой як люблю тебе я, спалена Москва!

https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8
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22.04.2022 22:42 Ответить
Наш крєйсєр дажє із коцмоса відно!
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16.04.2022 02:30 Ответить
Красівоє!
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16.04.2022 02:42 Ответить
Затоплення ракетного крейсера "Москва" є продовженням "доброї" традиції для кораблів з цим найменуванням.

Більше 80 років тому, 26 червня 1941 року, у західній частині Чорного моря неподалік Констанци був затоплений лідер ескадрених міноносців "Москва".

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16.04.2022 02:50 Ответить
С полтысячи орков утилизировали на крейсере, а еще были 3 бдк в Бердянске - 1 потопленный и 2 поврежденых, и посудина подорванная Градами возле Черноморска, и выведенный из строя некий "адмирал Эссен", возможно тоже "Нептунами".
Вот и наша береговая оборона внесла заметный вклад в защиту Украины, и отчасти рассчиталась с ****** за разрушенные города и убийства орками тысяч мирных жителей, и за тех, кто с оружием защищает нашу землю от нашествия этих нелюдей.
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16.04.2022 02:53 Ответить
Історія загибелі крейсера "Москва" певним чином нагадує долю улюбленого лінкора Гітлера, флагмана німецького флоту "Тірпіца".
Той був самим великим бойовим судном свого часу й разом з подібним до нього "Бісмарком" мав переломити хід війни на морі.
Втім, не склалося.
Першим, ще у 1941 році, пішов на на дно "Бісмарк". Сам "Тірпіц" було знищено в кінці 1944 року. Й його загибель стала передвісником остаточного падіння гітлерівської Німеччини.

Тож, історія повторюється. Сьогодні загибель флагмана ВМС РФ є передвісником падіння путінського режиму.

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16.04.2022 02:57 Ответить
на нем тарелки были классные (большие )можна было всю европу на спутнике смотреть
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16.04.2022 03:48 Ответить
Здесь больше уместна другая аналогия.
Известно, что во время 2мв советский ВМФ, в отличие от Балтики и Баренцева моря, на Черном, благодаря доктрине Монрте, господствовал безраздельно и единолично. Что, впрочем, не помешало люфтваффе нанести ему вблизи Крыма оглушительный удар - 6 октября 1943 г. в ходе операции "Верп" были потоплены вышедшие на боевое задание из Туапсе к берегам Крыма лидер "Харьков" и эсминцы "Способный" и "Беспощадный". После этого происшествия по приказу Сталина ЧФ СССР до конца войны в боевым действиях напрямую не участвовал, выполняя лишь вспомогательную роль.
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16.04.2022 08:24 Ответить
Самый большой боевой корабль ВМВ2 - Ямато. Судьба такая же
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16.04.2022 20:00 Ответить
Завжди приємно подивитись, як знатно палає моськва перед тим як зникнути назавжди )
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16.04.2022 06:18 Ответить
Начебто, заарештован командуючий чф вмсрф , кажуть що це ві вкрав"москву"!
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16.04.2022 07:30 Ответить
Допоможіть визначити назву цього знищеного українцями російського танка https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share
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16.04.2022 07:37 Ответить
Бук
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16.04.2022 09:22 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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16.04.2022 08:01 Ответить
кросiвiй такiй
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16.04.2022 08:10 Ответить
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16.04.2022 08:43 Ответить
До речі дуже символічно. Те саме чекає и саму мацкву. Як судно назвеш, так воно й попливе.
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16.04.2022 09:01 Ответить
Опустився в рідне середовище - тобто в сірководень.
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16.04.2022 09:31 Ответить
А он там дно не пробьет? А то, копали копали море, а они возьмут и сольют его
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16.04.2022 09:46 Ответить
Руснявые морячки залегли на дно в засаду
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16.04.2022 10:03 Ответить
Ще парочку есмінців нада відправити за москвою!
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16.04.2022 10:37 Ответить
эта ани сами себя падстрялили и патапили в целях правакации
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16.04.2022 19:01 Ответить
Москва горить - який чудовий давний сон!
Мoсква горить, якби ще знав Наполеон.
Москва палає - щастя більшого нема!
Ой як люблю тебе я, спалена Москва!

https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8
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22.04.2022 22:44 Ответить
 
 