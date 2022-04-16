УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14518 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
70 143 78

Британська газета "Navalnews" опублікувала супутниковий знімок пожежі на крейсері "Москва". ФОТО

Британська спеціалізована газета "Navalnews", яка висвітлює воєнно-морські новини, опублікувала знімок Чорного моря, в момент пожежі на російському крейсері "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про йе йдетсь у матеріалі видання.

У статті зазначається, що аналіз радіолокаційних супутникових знімків виявив місцезнаходження "Москви" невдовзі  після того, як у нього, як повідомляється, попали дві ракети. Крейсер ВМФ Росії був флагманом Черноморського флоту і є символічною і морською втратою для Росії.

Російський крейсер "Москва" увійде до історії. Його потоплення буде вивчатися і писатися і як окреме життя, і, ймовірно, як ключовий момент війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ

Але ми знову можемо розглядати картину розвідки з відкритих джерел (OSINT). Зокрема, про рух корабля та про те, де він перебував, коли це сталося.

Аналіз радіолокаційних супутникових знімків північної частини Чорного моря від 13 квітня, мабуть, дозволяє точно визначити місце розташування підбитого корабля. Є й інші судна. Місце проведення заходу тепер може мати координати.

Корабель, що відповідає розміру та положенню "Москви", видно з координатами 45 ° 10'43,39 "пн.ш., 30 ° 55'30,54" с.д. Ця позиція знаходиться на схід від острова Зміїний, за 80 морських миль від Одеси та за 50 морських миль від узбережжя України. Супутник пролетів о 18:52 за місцевим часом. Грунтуючись на аналізі, проведеному декількома людьми, ми впевнені, що це останні години "Москви".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонув не через пожежу, а через ураження ракетами "Нептун", - Пентагон

Британська газета Navalnews опублікувала супутниковий знімок пожежі на крейсері Москва 01

Автор: 

ВМС рф (141) крейсер (89) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1669) знищення (7243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+91
Те падло з моря кошмарило пів України. Хай кораблю і оркам на ньому вода буде бетоном! Слава Україні!
показати весь коментар
16.04.2022 01:27
+82
Здається Таня Чорновіл у своєму дописі про рятування з розбомблених складів "Луч" і збірку з вивезених компонентів декількох врятованих "Нептунів" і їх готовність для використання , навела слова пана генерала Залужного: "Чекайте жирну ціль".
Як у воду дивився.
Мало того що ця "жирна ціль" виявилася хваленим "нєпатапляємим" флагманським коритом, але ще і названий "Масква".
Беззаперечний символізм, якими так захоплюється *****.
показати весь коментар
16.04.2022 01:36
+66
Ви нічого не розумієте. МО РФ чітко вказало: "ета - задимлєніє".
показати весь коментар
16.04.2022 01:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви нічого не розумієте. МО РФ чітко вказало: "ета - задимлєніє".
показати весь коментар
16.04.2022 01:26 Відповісти
А ще: "ачаг лакалізован".
показати весь коментар
16.04.2022 01:27 Відповісти
и главное -потерь нет
показати весь коментар
16.04.2022 01:41 Відповісти
И бычок хорошо там пойдёт, щас главное чуток подождать, и можно будет идти в море, как раз и другие кацапские корыта не будут мешать
показати весь коментар
16.04.2022 01:49 Відповісти
Правильно сказали: "Потерь нет..." ни один человек не пострадал! Там были только руzzкие!
показати весь коментар
16.04.2022 09:35 Відповісти
а сейчас отрицательная плавучесть
показати весь коментар
16.04.2022 01:51 Відповісти
https://t.me/trtnarusskom/29979 Обновление в словаре российского новояза: не утонул, а «погрузился под воду».
показати весь коментар
16.04.2022 05:36 Відповісти
Це спосіб "тушенія пожара"
показати весь коментар
16.04.2022 08:04 Відповісти
Отрицательно всплыл.
показати весь коментар
16.04.2022 09:11 Відповісти
Тем не менш АкКадемік рамзанка Диров не підтвердив у тік році, тобто мацква плаває)))
показати весь коментар
16.04.2022 09:25 Відповісти
Те падло з моря кошмарило пів України. Хай кораблю і оркам на ньому вода буде бетоном! Слава Україні!
показати весь коментар
16.04.2022 01:27 Відповісти
Почему только половину?
показати весь коментар
16.04.2022 02:02 Відповісти
Тим, довбойолопе, що мав на своєму борту більше 60 пускових установок комплексу ППО С-300 в морському виконанні, яким прикривав від українських ВПС весь Південь. Пойняв, телепню?
показати весь коментар
16.04.2022 09:19 Відповісти
Ти *******?
показати весь коментар
16.04.2022 09:26 Відповісти
Надо бы нашему пограничнику послать "русского президента" на ..., и скоро тот утонет. Бевой мозговой комплект там давно взорвался...
показати весь коментар
16.04.2022 01:32 Відповісти
Потому, что без воды -- и не туды, и не сюды...*)
показати весь коментар
16.04.2022 01:34 Відповісти
по идее, бычок там должен пару недель хорошо идти ...
показати весь коментар
16.04.2022 01:34 Відповісти
а боеголовок опасных на флагмане не было?
показати весь коментар
16.04.2022 03:43 Відповісти
Спочатку взагалі клювати не буде, бо корму багато, але через місяць ... )) Дуже жирний буде ))
показати весь коментар
16.04.2022 09:10 Відповісти
Здається Таня Чорновіл у своєму дописі про рятування з розбомблених складів "Луч" і збірку з вивезених компонентів декількох врятованих "Нептунів" і їх готовність для використання , навела слова пана генерала Залужного: "Чекайте жирну ціль".
Як у воду дивився.
Мало того що ця "жирна ціль" виявилася хваленим "нєпатапляємим" флагманським коритом, але ще і названий "Масква".
Беззаперечний символізм, якими так захоплюється *****.
показати весь коментар
16.04.2022 01:36 Відповісти
Всі кому не лінь ляпали язиком і піарились на погрозах кацапам, крім тих хто це реально готував і реалізував. І мовчазним героям за їх реальні успіхи величезна подяка.
показати весь коментар
16.04.2022 08:12 Відповісти
Офіційна газета Британського королівського флоту "Navalnews" опублікувала знімок Чорного моря, в момент пожежі на російському крейсері "Москва". Наши - ну, шо вы начинете, крейсер. "Нептун" дал, Нептун забрал. А шо там було, нам одинаково.
показати весь коментар
16.04.2022 01:37 Відповісти
Юрий Швец сказал, что на крейсере хранилась аутентичная частичка Святого Креста, на котором был распят Иисус.
Терпению Высших Сил настал конец.
показати весь коментар
16.04.2022 01:41 Відповісти
Во дибилы. Иисусу не помогло, думали им поможет
показати весь коментар
16.04.2022 01:48 Відповісти
Не богохульствуйте!
показати весь коментар
16.04.2022 04:29 Відповісти
Невзоров сказал ,что они за эту частичку 40 миллионов заплатили
показати весь коментар
16.04.2022 08:36 Відповісти
Это ты дибил. Иисус сознательно пошел на смерть, чтобы умереть, а не выжить и этот крест он нес на себе.
Если хочешь дольше прожить, не открывай рот там, где ты баран.
показати весь коментар
16.04.2022 08:53 Відповісти
Получили желанное распятие!
показати весь коментар
16.04.2022 02:18 Відповісти
І чєтиріста підісят распятих мальчіков в трусіках.
показати весь коментар
16.04.2022 02:59 Відповісти
оказалось китайская подделака с али
показати весь коментар
16.04.2022 08:42 Відповісти
А оригинал (если он вообще был) - в частной коллекции какого-то кацапского олигарха.
показати весь коментар
16.04.2022 09:37 Відповісти
Сатана купив ту частинку, але Боже забрав її, бо то належить йому. Тому Масква пішла строго по вказаній адресі українськими прикордонниками.
показати весь коментар
16.04.2022 15:50 Відповісти
Зараз Навальному прилетить за такі малюнки
показати весь коментар
16.04.2022 01:43 Відповісти
Красота!
показати весь коментар
16.04.2022 02:05 Відповісти
Існують три речі на які можна дивитись нескінченно: як горить вогонь, як тече вода, і як ЗСУ знищує військову техніку рашистів і їх самих! 👀😁
показати весь коментар
16.04.2022 02:15 Відповісти
і як сидить провальний
показати весь коментар
16.04.2022 04:36 Відповісти
По спутникам надо наводить ракеты на корабли, а на подлете уже доводить головкой наведения. еще не много у России кораблей осталось и сейчас их добьют и побережье черного моря со всеми территориями заберет Украина!
показати весь коментар
16.04.2022 02:16 Відповісти
Нептуни ще крутіші - самі шукають та скеровуються на ціль
показати весь коментар
16.04.2022 02:24 Відповісти
ну не ракета в польоті шукає, а з берега знайшли і запустили, а ракета підльоті сама вирішує куди вдарити, якось так
показати весь коментар
16.04.2022 07:53 Відповісти
На Нептуні (як і на багатьох протикорабельних ракетах такої дальності) комбінована система наведення. На початковому етапі радіокомандна та наведення по координатах. На заключному самонаведення, головка шукає ціль і захватує на автосупроводження, але враховуючи, що цілі великі, то реалізован алгоритм вибору кращого місця влучання. При цьому ракети працюють в парі, щоб не влучити в одне місце.
показати весь коментар
16.04.2022 09:16 Відповісти
катина маслом москва
показати весь коментар
16.04.2022 02:20 Відповісти
Останні години? Думаю то занадто оптимістично за такої жахливої пожежі та детонації боєкомплекту. Хочеться вірити що пішли на дно швидко (до надходження рятувальних суден), припустимо хвилин за 15
показати весь коментар
16.04.2022 02:21 Відповісти
а кацапы говорят что "экипаж спасли"
показати весь коментар
16.04.2022 03:45 Відповісти
Хай покажуть
показати весь коментар
16.04.2022 09:12 Відповісти
Они сказали, что все спасённые выжили
показати весь коментар
16.04.2022 19:55 Відповісти
Боже, как красиво это звучит: "останні години Москви"!!!
показати весь коментар
16.04.2022 02:21 Відповісти
Як співав класик: Горить москва ... ))
показати весь коментар
16.04.2022 09:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8 Москва горить який чудовий сон. Москва палає щастя більшого нема. Ой як люблю тебе я спалена Москва.

https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8
показати весь коментар
22.04.2022 22:38 Відповісти
- Что случилось с вашей "масквой"?
- Она утонула!
показати весь коментар
16.04.2022 02:22 Відповісти
Москва горить - який чудовий давний сон!
Мoсква горить, якби ще знав Наполеон.
Москва палає - щастя більшого нема!
Ой як люблю тебе я, спалена Москва!

https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8
показати весь коментар
22.04.2022 22:42 Відповісти
Наш крєйсєр дажє із коцмоса відно!
показати весь коментар
16.04.2022 02:30 Відповісти
Красівоє!
показати весь коментар
16.04.2022 02:42 Відповісти
Затоплення ракетного крейсера "Москва" є продовженням "доброї" традиції для кораблів з цим найменуванням.

Більше 80 років тому, 26 червня 1941 року, у західній частині Чорного моря неподалік Констанци був затоплений лідер ескадрених міноносців "Москва".

показати весь коментар
16.04.2022 02:50 Відповісти
С полтысячи орков утилизировали на крейсере, а еще были 3 бдк в Бердянске - 1 потопленный и 2 поврежденых, и посудина подорванная Градами возле Черноморска, и выведенный из строя некий "адмирал Эссен", возможно тоже "Нептунами".
Вот и наша береговая оборона внесла заметный вклад в защиту Украины, и отчасти рассчиталась с ****** за разрушенные города и убийства орками тысяч мирных жителей, и за тех, кто с оружием защищает нашу землю от нашествия этих нелюдей.
показати весь коментар
16.04.2022 02:53 Відповісти
Історія загибелі крейсера "Москва" певним чином нагадує долю улюбленого лінкора Гітлера, флагмана німецького флоту "Тірпіца".
Той був самим великим бойовим судном свого часу й разом з подібним до нього "Бісмарком" мав переломити хід війни на морі.
Втім, не склалося.
Першим, ще у 1941 році, пішов на на дно "Бісмарк". Сам "Тірпіц" було знищено в кінці 1944 року. Й його загибель стала передвісником остаточного падіння гітлерівської Німеччини.

Тож, історія повторюється. Сьогодні загибель флагмана ВМС РФ є передвісником падіння путінського режиму.

показати весь коментар
16.04.2022 02:57 Відповісти
на нем тарелки были классные (большие )можна было всю европу на спутнике смотреть
показати весь коментар
16.04.2022 03:48 Відповісти
Здесь больше уместна другая аналогия.
Известно, что во время 2мв советский ВМФ, в отличие от Балтики и Баренцева моря, на Черном, благодаря доктрине Монрте, господствовал безраздельно и единолично. Что, впрочем, не помешало люфтваффе нанести ему вблизи Крыма оглушительный удар - 6 октября 1943 г. в ходе операции "Верп" были потоплены вышедшие на боевое задание из Туапсе к берегам Крыма лидер "Харьков" и эсминцы "Способный" и "Беспощадный". После этого происшествия по приказу Сталина ЧФ СССР до конца войны в боевым действиях напрямую не участвовал, выполняя лишь вспомогательную роль.
показати весь коментар
16.04.2022 08:24 Відповісти
Самый большой боевой корабль ВМВ2 - Ямато. Судьба такая же
показати весь коментар
16.04.2022 20:00 Відповісти
Завжди приємно подивитись, як знатно палає моськва перед тим як зникнути назавжди )
показати весь коментар
16.04.2022 06:18 Відповісти
Начебто, заарештован командуючий чф вмсрф , кажуть що це ві вкрав"москву"!
показати весь коментар
16.04.2022 07:30 Відповісти
Допоможіть визначити назву цього знищеного українцями російського танка https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share
показати весь коментар
16.04.2022 07:37 Відповісти
Бук
показати весь коментар
16.04.2022 09:22 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
показати весь коментар
16.04.2022 08:01 Відповісти
кросiвiй такiй
показати весь коментар
16.04.2022 08:10 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 08:43 Відповісти
До речі дуже символічно. Те саме чекає и саму мацкву. Як судно назвеш, так воно й попливе.
показати весь коментар
16.04.2022 09:01 Відповісти
Опустився в рідне середовище - тобто в сірководень.
показати весь коментар
16.04.2022 09:31 Відповісти
А он там дно не пробьет? А то, копали копали море, а они возьмут и сольют его
показати весь коментар
16.04.2022 09:46 Відповісти
Руснявые морячки залегли на дно в засаду
показати весь коментар
16.04.2022 10:03 Відповісти
Ще парочку есмінців нада відправити за москвою!
показати весь коментар
16.04.2022 10:37 Відповісти
эта ани сами себя падстрялили и патапили в целях правакации
показати весь коментар
16.04.2022 19:01 Відповісти
Москва горить - який чудовий давний сон!
Мoсква горить, якби ще знав Наполеон.
Москва палає - щастя більшого нема!
Ой як люблю тебе я, спалена Москва!

https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8
показати весь коментар
22.04.2022 22:44 Відповісти
 
 