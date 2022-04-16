Британська газета "Navalnews" опублікувала супутниковий знімок пожежі на крейсері "Москва". ФОТО

Британська спеціалізована газета "Navalnews", яка висвітлює воєнно-морські новини, опублікувала знімок Чорного моря, в момент пожежі на російському крейсері "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про йе йдетсь у матеріалі видання.

У статті зазначається, що аналіз радіолокаційних супутникових знімків виявив місцезнаходження "Москви" невдовзі після того, як у нього, як повідомляється, попали дві ракети. Крейсер ВМФ Росії був флагманом Черноморського флоту і є символічною і морською втратою для Росії.

Російський крейсер "Москва" увійде до історії. Його потоплення буде вивчатися і писатися і як окреме життя, і, ймовірно, як ключовий момент війни.

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Але ми знову можемо розглядати картину розвідки з відкритих джерел (OSINT). Зокрема, про рух корабля та про те, де він перебував, коли це сталося.

Аналіз радіолокаційних супутникових знімків північної частини Чорного моря від 13 квітня, мабуть, дозволяє точно визначити місце розташування підбитого корабля. Є й інші судна. Місце проведення заходу тепер може мати координати.

Корабель, що відповідає розміру та положенню "Москви", видно з координатами 45 ° 10'43,39 "пн.ш., 30 ° 55'30,54" с.д. Ця позиція знаходиться на схід від острова Зміїний, за 80 морських миль від Одеси та за 50 морських миль від узбережжя України. Супутник пролетів о 18:52 за місцевим часом. Грунтуючись на аналізі, проведеному декількома людьми, ми впевнені, що це останні години "Москви".

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