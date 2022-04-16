Британська газета "Navalnews" опублікувала супутниковий знімок пожежі на крейсері "Москва". ФОТО
Британська спеціалізована газета "Navalnews", яка висвітлює воєнно-морські новини, опублікувала знімок Чорного моря, в момент пожежі на російському крейсері "Москва".
Як інформує Цензор.НЕТ, про йе йдетсь у матеріалі видання.
У статті зазначається, що аналіз радіолокаційних супутникових знімків виявив місцезнаходження "Москви" невдовзі після того, як у нього, як повідомляється, попали дві ракети. Крейсер ВМФ Росії був флагманом Черноморського флоту і є символічною і морською втратою для Росії.
Російський крейсер "Москва" увійде до історії. Його потоплення буде вивчатися і писатися і як окреме життя, і, ймовірно, як ключовий момент війни.
Але ми знову можемо розглядати картину розвідки з відкритих джерел (OSINT). Зокрема, про рух корабля та про те, де він перебував, коли це сталося.
Аналіз радіолокаційних супутникових знімків північної частини Чорного моря від 13 квітня, мабуть, дозволяє точно визначити місце розташування підбитого корабля. Є й інші судна. Місце проведення заходу тепер може мати координати.
Корабель, що відповідає розміру та положенню "Москви", видно з координатами 45 ° 10'43,39 "пн.ш., 30 ° 55'30,54" с.д. Ця позиція знаходиться на схід від острова Зміїний, за 80 морських миль від Одеси та за 50 морських миль від узбережжя України. Супутник пролетів о 18:52 за місцевим часом. Грунтуючись на аналізі, проведеному декількома людьми, ми впевнені, що це останні години "Москви".
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Як у воду дивився.
Мало того що ця "жирна ціль" виявилася хваленим "нєпатапляємим" флагманським коритом, але ще і названий "Масква".
Беззаперечний символізм, якими так захоплюється *****.
Терпению Высших Сил настал конец.
Если хочешь дольше прожить, не открывай рот там, где ты баран.
масломмосква
https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8
- Она утонула!
Мoсква горить, якби ще знав Наполеон.
Москва палає - щастя більшого нема!
Ой як люблю тебе я, спалена Москва!
https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8
Більше 80 років тому, 26 червня 1941 року, у західній частині Чорного моря неподалік Констанци був затоплений лідер ескадрених міноносців "Москва".
Вот и наша береговая оборона внесла заметный вклад в защиту Украины, и отчасти рассчиталась с ****** за разрушенные города и убийства орками тысяч мирных жителей, и за тех, кто с оружием защищает нашу землю от нашествия этих нелюдей.
Той був самим великим бойовим судном свого часу й разом з подібним до нього "Бісмарком" мав переломити хід війни на морі.
Втім, не склалося.
Першим, ще у 1941 році, пішов на на дно "Бісмарк". Сам "Тірпіц" було знищено в кінці 1944 року. Й його загибель стала передвісником остаточного падіння гітлерівської Німеччини.
Тож, історія повторюється. Сьогодні загибель флагмана ВМС РФ є передвісником падіння путінського режиму.
Известно, что во время 2мв советский ВМФ, в отличие от Балтики и Баренцева моря, на Черном, благодаря доктрине Монрте, господствовал безраздельно и единолично. Что, впрочем, не помешало люфтваффе нанести ему вблизи Крыма оглушительный удар - 6 октября 1943 г. в ходе операции "Верп" были потоплены вышедшие на боевое задание из Туапсе к берегам Крыма лидер "Харьков" и эсминцы "Способный" и "Беспощадный". После этого происшествия по приказу Сталина ЧФ СССР до конца войны в боевым действиях напрямую не участвовал, выполняя лишь вспомогательную роль.
Мoсква горить, якби ще знав Наполеон.
Москва палає - щастя більшого нема!
Ой як люблю тебе я, спалена Москва!
https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8