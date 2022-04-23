Оккупанты обстреляли Николаев противокорабельной ракетой, - ОГА. ФОТОрепортаж

Обстрел Николаева утром 23 апреля произвели с территории оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Николаевской ОГА.

Со ссылкой на Комендатуру сил обороны города отмечается, что пострадал жилой дом, троллейбусная линия электропередачи, разрушено заведение общественного питания, поврежден продуктовый магазин и офис частного предпринимателя. Также в нескольких близлежащих домах выбиты стекла.

"Ракетный обстрел был произведен с территории временно оккупированного полуострова Крым противокорабельной ракетой типа Х-35 с берегового мобильного ракетного комплекса типа "БАЛ". В настоящее время пострадавших нет.

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Как отмечает комендатура, подобный тип ракет достаточно устаревший, однако технические характеристики позволяют ракете быть малозаметной целью для средств ПВО из-за небольших размеров и низкой высоты полета. Нецелевое использование подобных ракет наталкивает на выводы о уменьшении запасов более современных образцов вооружения у врага", - говорится в сообщении.







Напомним, взрыв в Николаеве прогремел в 5 утра 23 апреля.