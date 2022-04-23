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Оккупанты обстреляли Николаев противокорабельной ракетой, - ОГА. ФОТОрепортаж

Обстрел Николаева утром 23 апреля произвели с территории оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Николаевской ОГА.

Со ссылкой на Комендатуру сил обороны города отмечается, что пострадал жилой дом, троллейбусная линия электропередачи, разрушено заведение общественного питания, поврежден продуктовый магазин и офис частного предпринимателя. Также в нескольких близлежащих домах выбиты стекла.

"Ракетный обстрел был произведен с территории временно оккупированного полуострова Крым противокорабельной ракетой типа Х-35 с берегового мобильного ракетного комплекса типа "БАЛ". В настоящее время пострадавших нет.

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Как отмечает комендатура, подобный тип ракет достаточно устаревший, однако технические характеристики позволяют ракете быть малозаметной целью для средств ПВО из-за небольших размеров и низкой высоты полета. Нецелевое использование подобных ракет наталкивает на выводы о  уменьшении запасов более современных образцов вооружения у врага", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли Николаев противокорабельной ракетой, - ОГА 01

Оккупанты обстреляли Николаев противокорабельной ракетой, - ОГА 02
Оккупанты обстреляли Николаев противокорабельной ракетой, - ОГА 03
Оккупанты обстреляли Николаев противокорабельной ракетой, - ОГА 04

Напомним, взрыв в Николаеве прогремел в 5 утра 23 апреля.

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Крым (26409) Николаев (2153) обстрел (27312) ОГА (2392)


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Дешево нагадить - вот цель.
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23.04.2022 21:54 Ответить
У них сначала всё выглядело как плановое наступление, а теперь снова сбились на террор. Короче, слился Дворников.
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23.04.2022 22:00 Ответить
Других ракет уже не осталось?
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23.04.2022 22:00 Ответить
Пора уже и ответку по крымскому мосту и по севастопольской бухте давать.
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23.04.2022 22:21 Ответить
"...подібний тип ракет є досить застарілим, проте технічні характеристики дозволяють ракеті бути малопомітною ціллю для засобів ППО через невеликі розміри та низьку висоту польоту."
Ракета Х-35У такого же типу, як ракета "Нептун", виробляється з 2009 року. "Застарілим" "Нептуном" втопили крейсер. Хоча звичайно, краще б "Нептун" мав надзвукову швидкість, хоча б на кінцевій ділянці польоту.
Тільки цікаво, навіщо ПКР запускати, якщо у неї радіолокаційна ГСН. На що вона У МІСТІ може самонавестися?
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23.04.2022 22:29 Ответить
Навіщо Нептуну надзвукова швидкість, щоб було?
От воно не на що і не наводиться, а просто кудись врізається, при чому явно без підриву БЧ.

Це відповідь усім, чому Нептунами немає сенсу "сриляти" по наземним ціялм
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24.04.2022 09:26 Ответить
родич нашего "нептуна"
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23.04.2022 22:29 Ответить
"...подібний тип ракет є досить застарілим, проте технічні характеристики дозволяють ракеті бути малопомітною ціллю для засобів ППО через невеликі розміри та низьку висоту польоту."
Ракета Х-35У такого же типу, як ракета "Нептун", виробляється з 2009 року. "Застарілим" "Нептуном" втопили крейсер. Хоча звичайно, краще б "Нептун" мав надзвукову швидкість, хоча б на кінцевій ділянці польоту.
Тільки цікаво, навіщо ПКР запускати, якщо у неї радіолокаційна ГСН. На що вона У МІСТІ може самонавестися?
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23.04.2022 22:38 Ответить
 
 