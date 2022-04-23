Оккупанты обстреляли Николаев противокорабельной ракетой, - ОГА. ФОТОрепортаж
Обстрел Николаева утром 23 апреля произвели с территории оккупированного полуострова Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Николаевской ОГА.
Со ссылкой на Комендатуру сил обороны города отмечается, что пострадал жилой дом, троллейбусная линия электропередачи, разрушено заведение общественного питания, поврежден продуктовый магазин и офис частного предпринимателя. Также в нескольких близлежащих домах выбиты стекла.
"Ракетный обстрел был произведен с территории временно оккупированного полуострова Крым противокорабельной ракетой типа Х-35 с берегового мобильного ракетного комплекса типа "БАЛ". В настоящее время пострадавших нет.
Как отмечает комендатура, подобный тип ракет достаточно устаревший, однако технические характеристики позволяют ракете быть малозаметной целью для средств ПВО из-за небольших размеров и низкой высоты полета. Нецелевое использование подобных ракет наталкивает на выводы о уменьшении запасов более современных образцов вооружения у врага", - говорится в сообщении.
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Ракета Х-35У такого же типу, як ракета "Нептун", виробляється з 2009 року. "Застарілим" "Нептуном" втопили крейсер. Хоча звичайно, краще б "Нептун" мав надзвукову швидкість, хоча б на кінцевій ділянці польоту.
Тільки цікаво, навіщо ПКР запускати, якщо у неї радіолокаційна ГСН. На що вона У МІСТІ може самонавестися?
От воно не на що і не наводиться, а просто кудись врізається, при чому явно без підриву БЧ.
Це відповідь усім, чому Нептунами немає сенсу "сриляти" по наземним ціялм
Ракета Х-35У такого же типу, як ракета "Нептун", виробляється з 2009 року. "Застарілим" "Нептуном" втопили крейсер. Хоча звичайно, краще б "Нептун" мав надзвукову швидкість, хоча б на кінцевій ділянці польоту.
Тільки цікаво, навіщо ПКР запускати, якщо у неї радіолокаційна ГСН. На що вона У МІСТІ може самонавестися?