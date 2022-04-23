Окупанти обстріляли Миколаїв протикорабельною ракетою, - ОДА. ФОТОрепортаж
Обстріл Миколаєва вранці 23 квітня здійснили з території окупованого півострову Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Миколаївської ОДА.
Із посиланням на Комендатуру сил оборони міста зазначається, постраждав житловий будинок, тролейбусна лінія електропередачі, зруйновано заклад громадського харчування, пошкоджено продуктовий магазин та офіс приватного підприємця. Також у кількох прилеглих домах вибито шибки.
"Ракетний обстріл було здійснено з території тимчасово окупованого півострову Крим протикорабельною ракетою типу Х-35 з берегового мобільного ракетного комплексу типу "БАЛ". Наразі постраждалих немає.
Як зазначає комендатура, подібний тип ракет є досить застарілим, проте технічні характеристики дозволяють ракеті бути малопомітною ціллю для засобів ППО через невеликі розміри та низьку висоту польоту. Нецільове використання подібних ракет наштовхує на висновки щодо зменшення запасів більш сучасних зразків озброєння у ворога", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вибух у Миколаєві пролунав о 5 ранку 23 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ракета Х-35У такого же типу, як ракета "Нептун", виробляється з 2009 року. "Застарілим" "Нептуном" втопили крейсер. Хоча звичайно, краще б "Нептун" мав надзвукову швидкість, хоча б на кінцевій ділянці польоту.
Тільки цікаво, навіщо ПКР запускати, якщо у неї радіолокаційна ГСН. На що вона У МІСТІ може самонавестися?
От воно не на що і не наводиться, а просто кудись врізається, при чому явно без підриву БЧ.
Це відповідь усім, чому Нептунами немає сенсу "сриляти" по наземним ціялм
Ракета Х-35У такого же типу, як ракета "Нептун", виробляється з 2009 року. "Застарілим" "Нептуном" втопили крейсер. Хоча звичайно, краще б "Нептун" мав надзвукову швидкість, хоча б на кінцевій ділянці польоту.
Тільки цікаво, навіщо ПКР запускати, якщо у неї радіолокаційна ГСН. На що вона У МІСТІ може самонавестися?