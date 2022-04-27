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Новости Фото Война
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Вчера в Луганской области сбит вражеский высокоточный ударный беспилотник "Куб-БЛА". ФОТО

Вчера, 26 апреля, специалисты радиоэлектронной борьбы "дезориентировали", а военнослужащие уничтожили вражеский российский высокоточный ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА" в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Вчера в Луганской области сбит вражеский высокоточный ударный беспилотник Куб-БЛА 01
Вчера в Луганской области сбит вражеский высокоточный ударный беспилотник Куб-БЛА 02
Вчера в Луганской области сбит вражеский высокоточный ударный беспилотник Куб-БЛА 03

"Это фото российского высокоточного ударного беспилотного летательного аппарата "Куб-БЛА". Именно так успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили военнослужащие в Луганской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, БПЛА такого типа представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года, в Киевской области, российские оккупанты впервые осуществили боевое применение данного беспилотника.

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армия РФ (19400) беспилотник (3653) Генштаб ВС (6343) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+31
Ударний він мабуть в одному випадку - коли вдаряється об землю
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27.04.2022 10:01
+18
ударний та ще й високоточний...це точно про унітаZні війська роzzії? або просто забули використати лапки?
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27.04.2022 09:59
+14
Он точно будет сбит.
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27.04.2022 10:07
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ударний та ще й високоточний...це точно про унітаZні війська роzzії? або просто забули використати лапки?
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27.04.2022 09:59 Ответить
- Что это было❓
- Куб ***❗
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27.04.2022 10:06 Ответить
Черговий "аналоговнєт" приземлили.
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27.04.2022 10:15 Ответить
название такое, потому что прицепленый к дрону камикадзе орет слово *********** при приближении к земле. Или когда отвяжется.
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27.04.2022 11:03 Ответить
Ударний він мабуть в одному випадку - коли вдаряється об землю
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27.04.2022 10:01 Ответить
Хто небуть знає, чим цей безпілотник високоточний?
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27.04.2022 10:01 Ответить
Он точно будет сбит.
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27.04.2022 10:07 Ответить
гугл пише що це дрон-камікадзе, тобто це те ще лайно, і респект нашим хлопакам, що його збили, він схоже невеличкий і хиба мав би досить шибко літати. Ще раз респект нашим хлопакам!
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27.04.2022 10:15 Ответить
Попадає точно в землю.
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27.04.2022 10:32 Ответить
Бо він-високо і точно буде збитий.
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27.04.2022 12:04 Ответить
Какое же оружие он может нести, чтобы считаться ударным ?
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27.04.2022 10:02 Ответить
дрон камикадзе скорее всего это
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27.04.2022 10:06 Ответить
С такими большими крільями камикадзе??? Накуа???
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27.04.2022 10:34 Ответить
Економія енергії. Підвищення дальності. З претензією на баражуючий. Насправді досить неприємна штука. Десь на кшталт як чверть МОН-50 у повітрі. Знищувати що якнайдалі.
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27.04.2022 11:35 Ответить
В передній частині вбудована вибухівка з металевими кульками.
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27.04.2022 11:23 Ответить
выглядит как-то несерьезно и убого
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27.04.2022 10:02 Ответить
Как кордовая авиамодель из школьного кружка.
Камеру наведения он ещё подымет,
а топлива там поместится часа на 2.
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27.04.2022 10:06 Ответить
як би це гівно не виглядало би, небезпеку він в собі несе поважну.
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27.04.2022 10:11 Ответить
Швидше всього - для підпалу складів. Невеличкий фосфорний заряд.
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27.04.2022 10:39 Ответить
Увага на друге фото - електромотор. Ні про які 2 години не йдеться.
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27.04.2022 11:38 Ответить
А це гібрид
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27.04.2022 12:06 Ответить
У нього час роботи - 30 хвилин.
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27.04.2022 13:48 Ответить
Для кацапов это кажется совершенным и высокоточным ***❗
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27.04.2022 10:07 Ответить
вони на нього всією расєєю збирали гроші
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27.04.2022 10:02 Ответить
какое то гавно на крыльях
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27.04.2022 10:06 Ответить
Виведіть з ладу супутники "Глонас" і не буде у рашистів управління.
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27.04.2022 10:07 Ответить

По суммарному количеству часов, когда звучала тревога, в лидерах Луганская область. Здесь воздушная тревога была объявлена еще вечером 4 апреля и с тех пор она не прекращается.
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27.04.2022 10:10 Ответить
да, есть такое ***бище - пародия на летательный аппарат у орков
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27.04.2022 10:10 Ответить
12 березня 2022 року у Подільському районі Києва збили російський безпілотник-камікадзе (Куб-БЛА). Ворожий дрон був начинений вибухівкою. В результаті вибуху сталося загорання приміщення Ощадбанкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1-%D0%91%D0%9B%D0%90#cite_note-%D0%92_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-4 [4] .
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27.04.2022 10:16 Ответить
Что в этом конструкторе с АлиЭкспресс ударного? Удар об землю?
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27.04.2022 10:18 Ответить
Очередной анало-говнет собранный из "трансплантантов" импортных стиральных машин, миксеров и кофемолок...
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27.04.2022 10:29 Ответить
****************** с искусственным интеллектом, проекция интеллекта самого *****!
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27.04.2022 10:34 Ответить
високоточний ударний безпілотний літальний апарат "Куб-БЛА"

Угу, а ще забули ніімєющійаналагав
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27.04.2022 11:18 Ответить
Шановні, не варто нехтувати небезпекою навіть від таких, доволі примітивних апаратів. Будьте пильними - просто не підпускайте до себе, знищуйте на максимально можливій відстані.
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27.04.2022 11:47 Ответить
 
 