Вчера в Луганской области сбит вражеский высокоточный ударный беспилотник "Куб-БЛА". ФОТО

Вчера, 26 апреля, специалисты радиоэлектронной борьбы "дезориентировали", а военнослужащие уничтожили вражеский российский высокоточный ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА" в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.







"Это фото российского высокоточного ударного беспилотного летательного аппарата "Куб-БЛА". Именно так успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили военнослужащие в Луганской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, БПЛА такого типа представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года, в Киевской области, российские оккупанты впервые осуществили боевое применение данного беспилотника.

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