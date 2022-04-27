Вчера в Луганской области сбит вражеский высокоточный ударный беспилотник "Куб-БЛА". ФОТО
Вчера, 26 апреля, специалисты радиоэлектронной борьбы "дезориентировали", а военнослужащие уничтожили вражеский российский высокоточный ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА" в Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Это фото российского высокоточного ударного беспилотного летательного аппарата "Куб-БЛА". Именно так успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили военнослужащие в Луганской области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, БПЛА такого типа представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года, в Киевской области, российские оккупанты впервые осуществили боевое применение данного беспилотника.
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Камеру наведения он ещё подымет,
а топлива там поместится часа на 2.
По суммарному количеству часов, когда звучала тревога, в лидерах Луганская область. Здесь воздушная тревога была объявлена еще вечером 4 апреля и с тех пор она не прекращается.
Угу, а ще забули ніімєющійаналагав