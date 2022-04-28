На Днепропетровщине "прилет" в Синельниковском районе: "Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону". ФОТО

Войска РФ нанесли очередной удар по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", - отметил он.







