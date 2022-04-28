РУС
На Днепропетровщине "прилет" в Синельниковском районе: "Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону". ФОТО

Войска РФ нанесли очередной удар по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", - отметил он.

На Днепропетровщине прилет в Синельниковском районе: Орки успешно демилитаризировали заброшенную промышленную зону 01
На Днепропетровщине прилет в Синельниковском районе: Орки успешно демилитаризировали заброшенную промышленную зону 02
На Днепропетровщине прилет в Синельниковском районе: Орки успешно демилитаризировали заброшенную промышленную зону 03

Читайте: Великую Костромку на Днепропетровщине оккупанты трижды обстреливали кассетными снарядами, пострадавших нет, - ОВА

армия РФ (20316) обстрел (29023) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4356)
Вони ж працюють по картам 1945 року, бо ГЛОНАС -- is blocked!!!
Дебіли бл**дь!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:08 Ответить
Покинуту- можна було і не писать, і фото поставить якесь ліве.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:12 Ответить
Резніченку зовсім нічим зайнятися, ніж доповідати кацапам- куди попало?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:13 Ответить
СПАСІБА....Будем бити прицільніше..по нафтобазах..по складах зброї..по логістичних центрах
показать весь комментарий
28.04.2022 09:42 Ответить
Ну и зачем раскрыли карты? Нужно было наоборот найти какую то старую технику и говорить что там был склад, пускай бы тратили свои ракеты на уничтожение металолома
показать весь комментарий
28.04.2022 10:10 Ответить
Як же наші чиновники ******* поляпати язиком. Мабуть помруть, якщо не розголосять інформацію.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:01 Ответить
Умные бомбы алагофнетоф с точностю +/- 3 километра.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:29 Ответить
Нашим чиновникам о подобных попаданиях рашракет надо наоборот "мрачно"разглагольствовать об их точности,а не высказывать с сарказмом об их криворукости
показать весь комментарий
28.04.2022 13:16 Ответить
 
 