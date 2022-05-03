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В Тверской области в масштабном пожаре сгорело 38 грузовиков. ФОТО

В России произошел очередной масштабный пожар. В частности, сегодня, 3 мая в Старой Константиновке (Тверская область) на парковке сгорело 38 грузовых автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главком со ссылкой на российские СМИ.

"В 4:30 поступило сообщение о возгорании грузовых автомобилей на парковке по адресу Тверь, село Старая Константиновка", - сообщили в ГУ МЧС в Тверской области.

В Тверской области в масштабном пожаре сгорело 38 грузовиков 01

"Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства, устанавливаются причины возгорания и ущерб, причиненный пожаром", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Тверской области в масштабном пожаре сгорело 38 грузовиков 02

Человеческих жертв в результате этого пожара нет, но огонь повредил (по уточненным данным) 38 грузовых автомобилей разного класса. Большинство из них выгорели дотла. Рассматриваются разные версии причин пожара, в том числе преднамеренный поджог.

В Тверской области в масштабном пожаре сгорело 38 грузовиков 03

Ранее в Твери сгорело здание Центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ.

Как сообщалось, пожары в России стали распространенным явлением и уже достигли Урала.

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Так, 20 апреля горел подвал фестивальной площадки у мэрии города.

22 апреля загорелся целый квартал в городе Королев, который расположен в нескольких километрах от московской кольцевой дороги. А 25 апреля на кольцевой российской столице сгорел крупный торговый центр.

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Кроме столичного региона, большие пожары фиксировались в разных регионах РФ. Так, на Дальнем Востоке, в Уссурийске, загорелась авиабаза.

Кроме того, в России начали гореть нефтебазы. Так, в начале апреля подобный объект загорелся в Белгороде. А в конце месяца загорелись две брянские нефтебазы, огонь от которых охватил до 20% города.

авто (4219) пожар (5968) россия (96057)


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Топ комментарии
+52
Горять москалі
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03.05.2022 20:57
+27
- Ну, чё, как покурили?

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03.05.2022 20:59
+24
За Бучу там в кожній вантажівці повинно було згоріти мінімум по 10 рашистів, а не просто їх говновози.
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03.05.2022 21:07
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Горять москалі
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03.05.2022 20:57 Ответить
неочикуванно...
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03.05.2022 20:58 Ответить
Мабуть хлопок був!
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03.05.2022 20:58 Ответить
зараз модно казати "бавовна", відбулась бавовна і відємне зростання населення
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03.05.2022 22:36 Ответить
Бавоооооовна!!!
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03.05.2022 21:03 Ответить
Наступна парковка з військовим знаряддям!
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03.05.2022 21:14 Ответить
ми ж тут 8 рочків просимо - то й горять )))
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03.05.2022 22:13 Ответить
ЗСУ не коментує.....
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03.05.2022 22:31 Ответить
Как накурили, не продохнуть.
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03.05.2022 20:58 Ответить
- Ну, чё, как покурили?

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03.05.2022 20:59 Ответить
Спалили чтоб не ехать в Украину
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03.05.2022 21:02 Ответить
Чего то еще торфяники вокруг Мацквы не горят до сих пор. Вроде погода подходящая.
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03.05.2022 21:04 Ответить
"не трогай торфяники! это на новый год!" (С)
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03.05.2022 21:13 Ответить
На 9 мая и 12 июня.
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03.05.2022 21:20 Ответить
А що 12 червня?
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03.05.2022 21:35 Ответить
А, загуглив. Поняв.
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03.05.2022 21:36 Ответить
Слава УПА! Подяка за роботу в тилу ворога!
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03.05.2022 21:04 Ответить
это вам твари за Бучу!
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03.05.2022 21:04 Ответить
За Бучу там в кожній вантажівці повинно було згоріти мінімум по 10 рашистів, а не просто їх говновози.
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03.05.2022 21:07 Ответить
За Бучу палачи РАШИСТСКИЕ НИКОГДА НЕ РАССЧИТАЮТСЯ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥Гореть им вечно в АДУ!
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03.05.2022 22:22 Ответить
Хлопок , хлопок 🤣
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03.05.2022 21:06 Ответить
хлОпок, чи хлопОк?
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03.05.2022 21:12 Ответить
бавовна
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03.05.2022 21:25 Ответить
cotton
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03.05.2022 21:32 Ответить
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03.05.2022 21:08 Ответить
та то новина ще в день була...сторож заснув ..курив
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03.05.2022 21:08 Ответить
ватру
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03.05.2022 21:12 Ответить
Раніше у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.

Як повідомлялося, пожежі у Росії стали поширениим явищем і вже сягнули Уралу. Джерело:
Пердакам рабссейским (простите за определение) ничего и никогда не мешало пылать...
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03.05.2022 21:10 Ответить
ровно по числу попугаев!!! совпадение? скорее всего это были попугаи-камикадзе из украино-американских пиролабораторий. весенняя миграция. ))
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03.05.2022 21:10 Ответить
конкуренция ,однако...
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03.05.2022 21:12 Ответить
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03.05.2022 21:13 Ответить
шо ж такая невезуха.
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03.05.2022 21:15 Ответить
А ****, санкции - машин больше чем грузов. Барьба за виживание руzzких дольнойобшчиков
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03.05.2022 21:22 Ответить
Этого мало
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03.05.2022 21:25 Ответить

Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!

https://youtu.be/trdItw1gnr8
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03.05.2022 21:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-kb4o_rJ5LE https://www.youtube.com/watch?v=-kb4o_rJ5LE

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03.05.2022 22:46 Ответить
Капець, як все по феншую.. Надзвичайники їх зараз в Україні, а рфрії - все горить, валиться, вибухає. Чекаємо по всім каналам хіт групи Ленінград "Москва сгорела"
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03.05.2022 21:28 Ответить
Пора запускать спутники с лазерами. Жарить мордор
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03.05.2022 21:54 Ответить
Так хочеться , щоби вся москальня згоріла до тла !!
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03.05.2022 22:40 Ответить
цяця
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03.05.2022 23:09 Ответить
ну вот почему сразу пожар ! просто внезапное повышение температуры до предельных значений
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03.05.2022 23:45 Ответить
Маловато всё-таки этих пожаров, надо бы по чаще, да и побольше, тогда было бы намного веселей. Ну ничего, всё ещё впереди!
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03.05.2022 23:58 Ответить
Все таки есть в России партизаны которые помогают нам с рашистами бороться.
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04.05.2022 00:45 Ответить
А ещё в Твери возник танец Тверк.
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04.05.2022 04:29 Ответить
чтобы не погасло,гори ярко.СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.05.2022 08:16 Ответить
думаю, що з кожним днем таких пожеж буде все більше. Це чудово!!!
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04.05.2022 14:09 Ответить
ПУТИН ПОДНАЧИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ ЧТОБЫ ВОЕВАТЬ ШЛИ !!!
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04.05.2022 16:15 Ответить
 
 