В Тверской области в масштабном пожаре сгорело 38 грузовиков. ФОТО

В России произошел очередной масштабный пожар. В частности, сегодня, 3 мая в Старой Константиновке (Тверская область) на парковке сгорело 38 грузовых автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главком со ссылкой на российские СМИ.

"В 4:30 поступило сообщение о возгорании грузовых автомобилей на парковке по адресу Тверь, село Старая Константиновка", - сообщили в ГУ МЧС в Тверской области.

"Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства, устанавливаются причины возгорания и ущерб, причиненный пожаром", - сообщили в пресс-службе ведомства.





Человеческих жертв в результате этого пожара нет, но огонь повредил (по уточненным данным) 38 грузовых автомобилей разного класса. Большинство из них выгорели дотла. Рассматриваются разные версии причин пожара, в том числе преднамеренный поджог.







Ранее в Твери сгорело здание Центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ.

Как сообщалось, пожары в России стали распространенным явлением и уже достигли Урала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью вспыхнул большой пожар на складах полиграфической продукции в Подмосковье. ВИДЕО

Так, 20 апреля горел подвал фестивальной площадки у мэрии города.

22 апреля загорелся целый квартал в городе Королев, который расположен в нескольких километрах от московской кольцевой дороги. А 25 апреля на кольцевой российской столице сгорел крупный торговый центр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В российском Белгороде снова загадочные "хлопки", в соцсетях сообщают о пожаре. ВИДЕО+ФОТО







Кроме столичного региона, большие пожары фиксировались в разных регионах РФ. Так, на Дальнем Востоке, в Уссурийске, загорелась авиабаза.

Кроме того, в России начали гореть нефтебазы. Так, в начале апреля подобный объект загорелся в Белгороде. А в конце месяца загорелись две брянские нефтебазы, огонь от которых охватил до 20% города.