У Тверській області в масштабній пожежі згоріло 38 вантажівок. ФОТО

У Росії сталася чергова масштабна пожежа. Зокрема сьогодні, 3 травня в Старій Костянтинівці (Тверська область) на парковці згоріло 38 вантажних автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком із посиланням на російські ЗМІ.



"О 4:30 надійшло повідомлення про займання вантажних автомобілів на парковці за адресою Твер, село Стара Костянтинівка", – повідомили у ГУ МНС у Тверській області.

"Наразі співробітники поліції працюють на місці події, з'ясовуються всі обставини, встановлюються причини займання та збитки, заподіяні пожежею", – повідомили у пресслужбі відомства.





Людських жертв внаслідок цієї пожежі немає, але вогонь пошкодив (за уточненими даними) 38 вантажних автомобілів різного класу. Більшість із них вигоріли вщент. Розглядаються різні версії причин пожежі, зокрема навмисний підпал.





Раніше у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.

Як повідомлялося, пожежі у Росії стали поширениим явищем і вже сягнули Уралу.

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Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.



22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване за кілька кілометрів від московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

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Крім столичного регіону, великі пожежі фіксувалися у різних регіонах РФ. Так, на Далекому Сході, в Усурійську, загорілася авіабаза.



Крім того, в Росії почали горіти нафтобази. Так, на початку квітня такий об’єкт загорівся у Бєлгороді. А наприкінці місяця загорілися дві брянські нафтобази, вогонь від яких охопив до 20% міста.