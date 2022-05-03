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У Тверській області в масштабній пожежі згоріло 38 вантажівок. ФОТО

У Росії сталася чергова масштабна пожежа. Зокрема сьогодні, 3 травня в Старій Костянтинівці (Тверська область) на парковці згоріло 38 вантажних автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком із посиланням на російські ЗМІ.

"О 4:30 надійшло повідомлення про займання вантажних автомобілів на парковці за адресою Твер, село Стара Костянтинівка", – повідомили у ГУ МНС у Тверській області. 

У Тверській області в масштабній пожежі згоріло 38 вантажівок 01

"Наразі співробітники поліції працюють на місці події, з'ясовуються всі обставини, встановлюються причини займання та збитки, заподіяні пожежею", – повідомили у пресслужбі відомства.

У Тверській області в масштабній пожежі згоріло 38 вантажівок 02

Людських жертв внаслідок цієї пожежі немає, але вогонь пошкодив (за уточненими даними) 38 вантажних автомобілів різного класу. Більшість із них вигоріли вщент. Розглядаються різні версії причин пожежі, зокрема навмисний підпал.

У Тверській області в масштабній пожежі згоріло 38 вантажівок 03

Раніше у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.

Як повідомлялося, пожежі у Росії стали поширениим явищем і вже сягнули Уралу.

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Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване за кілька кілометрів від московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

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Крім столичного регіону, великі пожежі фіксувалися у різних регіонах РФ. Так, на Далекому Сході, в Усурійську, загорілася авіабаза.

Крім того, в Росії почали горіти нафтобази. Так, на початку квітня такий об’єкт загорівся у Бєлгороді. А наприкінці місяця загорілися дві брянські нафтобази, вогонь від яких охопив до 20% міста. 

Автор: 

авто (6222) пожежа (4350) росія (65856)


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Топ коментарі
+52
Горять москалі
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03.05.2022 20:57
+27
- Ну, чё, как покурили?

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03.05.2022 20:59
+24
За Бучу там в кожній вантажівці повинно було згоріти мінімум по 10 рашистів, а не просто їх говновози.
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03.05.2022 21:07
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Горять москалі
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03.05.2022 20:57 Відповісти
неочикуванно...
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03.05.2022 20:58 Відповісти
Мабуть хлопок був!
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03.05.2022 20:58 Відповісти
зараз модно казати "бавовна", відбулась бавовна і відємне зростання населення
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03.05.2022 22:36 Відповісти
Бавоооооовна!!!
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03.05.2022 21:03 Відповісти
Наступна парковка з військовим знаряддям!
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03.05.2022 21:14 Відповісти
ми ж тут 8 рочків просимо - то й горять )))
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03.05.2022 22:13 Відповісти
ЗСУ не коментує.....
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03.05.2022 22:31 Відповісти
Как накурили, не продохнуть.
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03.05.2022 20:58 Відповісти
- Ну, чё, как покурили?

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03.05.2022 20:59 Відповісти
Спалили чтоб не ехать в Украину
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03.05.2022 21:02 Відповісти
Чего то еще торфяники вокруг Мацквы не горят до сих пор. Вроде погода подходящая.
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03.05.2022 21:04 Відповісти
"не трогай торфяники! это на новый год!" (С)
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03.05.2022 21:13 Відповісти
На 9 мая и 12 июня.
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03.05.2022 21:20 Відповісти
А що 12 червня?
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03.05.2022 21:35 Відповісти
А, загуглив. Поняв.
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03.05.2022 21:36 Відповісти
Слава УПА! Подяка за роботу в тилу ворога!
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03.05.2022 21:04 Відповісти
это вам твари за Бучу!
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03.05.2022 21:04 Відповісти
За Бучу там в кожній вантажівці повинно було згоріти мінімум по 10 рашистів, а не просто їх говновози.
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03.05.2022 21:07 Відповісти
За Бучу палачи РАШИСТСКИЕ НИКОГДА НЕ РАССЧИТАЮТСЯ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥Гореть им вечно в АДУ!
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03.05.2022 22:22 Відповісти
Хлопок , хлопок 🤣
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03.05.2022 21:06 Відповісти
хлОпок, чи хлопОк?
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03.05.2022 21:12 Відповісти
бавовна
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03.05.2022 21:25 Відповісти
cotton
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03.05.2022 21:32 Відповісти
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03.05.2022 21:08 Відповісти
та то новина ще в день була...сторож заснув ..курив
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03.05.2022 21:08 Відповісти
ватру
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03.05.2022 21:12 Відповісти
Раніше у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.

Як повідомлялося, пожежі у Росії стали поширениим явищем і вже сягнули Уралу. Джерело:
Пердакам рабссейским (простите за определение) ничего и никогда не мешало пылать...
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03.05.2022 21:10 Відповісти
ровно по числу попугаев!!! совпадение? скорее всего это были попугаи-камикадзе из украино-американских пиролабораторий. весенняя миграция. ))
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03.05.2022 21:10 Відповісти
конкуренция ,однако...
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03.05.2022 21:12 Відповісти
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03.05.2022 21:13 Відповісти
шо ж такая невезуха.
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03.05.2022 21:15 Відповісти
А ****, санкции - машин больше чем грузов. Барьба за виживание руzzких дольнойобшчиков
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03.05.2022 21:22 Відповісти
Этого мало
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03.05.2022 21:25 Відповісти

Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!

https://youtu.be/trdItw1gnr8
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03.05.2022 21:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-kb4o_rJ5LE https://www.youtube.com/watch?v=-kb4o_rJ5LE

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03.05.2022 22:46 Відповісти
Капець, як все по феншую.. Надзвичайники їх зараз в Україні, а рфрії - все горить, валиться, вибухає. Чекаємо по всім каналам хіт групи Ленінград "Москва сгорела"
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03.05.2022 21:28 Відповісти
Пора запускать спутники с лазерами. Жарить мордор
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03.05.2022 21:54 Відповісти
Так хочеться , щоби вся москальня згоріла до тла !!
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03.05.2022 22:40 Відповісти
цяця
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03.05.2022 23:09 Відповісти
ну вот почему сразу пожар ! просто внезапное повышение температуры до предельных значений
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03.05.2022 23:45 Відповісти
Маловато всё-таки этих пожаров, надо бы по чаще, да и побольше, тогда было бы намного веселей. Ну ничего, всё ещё впереди!
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03.05.2022 23:58 Відповісти
Все таки есть в России партизаны которые помогают нам с рашистами бороться.
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04.05.2022 00:45 Відповісти
А ещё в Твери возник танец Тверк.
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04.05.2022 04:29 Відповісти
чтобы не погасло,гори ярко.СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.05.2022 08:16 Відповісти
думаю, що з кожним днем таких пожеж буде все більше. Це чудово!!!
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04.05.2022 14:09 Відповісти
ПУТИН ПОДНАЧИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ ЧТОБЫ ВОЕВАТЬ ШЛИ !!!
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04.05.2022 16:15 Відповісти
 
 